2021/09/29,
【TNL沙龍話題集錦】美國組AUKUS同盟變動、中國抵制台灣蓮霧與釋迦
Photo Credit: AP / 達志影像
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本週整理了在沙龍中討論較熱烈的話題，包括美國「五眼聯盟」轉變為「三眼聯盟」，以及中國於中秋節忽然抵制台灣的蓮霧與釋迦。
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這週在沙龍中有許多被熱烈討論的話題，包含美國「五眼聯盟」的成員國變動，根據此文，美國總統拜登於台灣時間2021年9月15日，在白宮與英國首相強生和澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）召開視訊聯合記者會，宣佈成立結合軍事外交名為AUKUS（Australia-Unite Kingdom-United States）的三方合作協議，並將支持澳洲核子潛艇巡航印度太平洋地區。拜登表示若欲確保印太地區和平穩定，深化美英澳三國合作是必要的作為，但這樣的行動卻有可能為美國創造更多敵人。
另外，中秋節時，中國突然宣布抵制台灣的蓮霧與釋迦，造成農民恐慌。台灣原本出口的釋迦、蓮霧抽檢合格率將近百分百，為什麼會突然宣布禁輸？相關討論可以至此文查看。
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核稿編輯：楊士範