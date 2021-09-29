【TNL沙龍話題集錦】美國組AUKUS同盟變動、中國抵制台灣蓮霧與釋迦

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這週在沙龍中有許多被熱烈討論的話題，包含美國「五眼聯盟」的成員國變動，根據此文，美國總統拜登於台灣時間2021年9月15日，在白宮與英國首相強生和澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）召開視訊聯合記者會，宣佈成立結合軍事外交名為AUKUS（Australia-Unite Kingdom-United States）的三方合作協議，並將支持澳洲核子潛艇巡航印度太平洋地區。拜登表示若欲確保印太地區和平穩定，深化美英澳三國合作是必要的作為，但這樣的行動卻有可能為美國創造更多敵人。

另外，中秋節時，中國突然宣布抵制台灣的蓮霧與釋迦，造成農民恐慌。台灣原本出口的釋迦、蓮霧抽檢合格率將近百分百，為什麼會突然宣布禁輸？相關討論可以至此文查看。

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核稿編輯：楊士範