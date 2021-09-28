陳柏惟台語質詢和邱國正起衝突，道歉嘆「喜事變悲劇」，立院將暫緩執行通譯服務加強溝通

立法院針對委員會詢答新設口譯機制，過去經常使用台語質詢的基進黨立委陳柏惟昨（27）日在國防委員會啟動「台語傳譯」機制，然而備詢的國防部長邱國正認為，語言是溝通的工具，「共用工具」較方便，陳柏惟則反駁「為何要教育我？」兩人言語交鋒，引發熱議。陳柏惟稍晚在臉書道歉，表示雙方對通譯的認知落差，導致質詢失焦，「抱歉造成不必要的誤會。」

立法院自本會期起，依《國家語言發展法》安排特約口譯，包括閩南語3人、客語類2人、原住民語目前從缺。閩南語傳譯是台師大台語所碩博士生，立法院表示，未來會持續擴充增加口譯人員。

陳柏惟台語質詢被邱國正「勸導」

陳柏惟平常不論是參加記者會或是質詢，都經常全程使用台語。昨天是立法院新會期剛「開學」，陳柏惟也在國防外交委員會登記質詢，並打算啟用立法院剛剛新設的台語傳譯機制。不過備詢的邱國正在質詢開始前，就表示語言是溝通工具，「工具共用」會比較方便；如果立委堅持傳譯，他會按照規定，要求傳譯再講，但質詢時間無法因翻譯而增加。

邱國正找來國防部常務次長李宗孝協助翻譯，未請坐在委員會席間的傳譯。陳柏惟仍然質詢堅持講台語，邱國正也就透過李宗孝翻譯後，再回答陳柏惟的問題；並堅持由李宗孝再將他的詢答也翻成台語後，再傳譯給陳柏惟。

陳柏惟強調，台灣是一個多元的國家，既然已經有《國家語言發展法》給他這個機會，他也尊重使用不同語言的人，但不應該勉強別人講什麼語言，過去配合國防部比較聽不懂台語，他也會用中文來質詢，今天希望立法院既然有翻譯，來這邊翻譯質詢「這樣也不行嗎？」並批評邱國正明明聽得懂，卻裝作聽不懂，還說邱國正「鴨霸」，邱國正則當場嚴正否認「鴨霸」，並認為在立法院的場合，大家工具如果一致，會讓工作更加順暢，他是「好心勸委員」。

《聯合報》報導，陳柏惟與邱國正過去經常因質詢「摃上」，陳去年去年就曾在質詢時問時任國安局長邱國正「美國中國哪一個好打」而唇槍舌劍，邱國正當時反詰他：「你認為我好不好打？」而針對美豬的問題，陳柏惟也曾問邱國正是否留美，在美期間是否吃過美豬，有沒有身體不舒服，邱國正直接打斷陳柏惟，「你究竟要問什麼，請直接問」。

事實上陳柏惟也曾問過退輔會主委馮世寬能否聽懂台語，堅持用台語質詢，當時還請副主委李文忠做翻譯，但因與馮世寬為退將親中話題唇槍舌劍間，質詢最後無法用台語一以貫之。不料今天又踢到邱國正的鐵板。

過去有些立委不時會以自己的母語質詢，例如原住民立委廖國棟在質詢原民會主委時，不時穿插阿美族語；而過去擔任客委會主委的文化部長李永得，也曾在立法院全程都以客語作施政報告，當時多位立委也以客語質詢。

綠委幫緩頰，顏寬恆批作秀

管碧玲表示，陳柏惟用母語質詢，是在事先正式申請同步翻譯的情況之下進行的，她要以「客家人」的身份背景替陳柏惟說話，表示「深知台語、客語、原住民語言在文化上所處的弱勢」；語言不只是溝通的工具，也是感情與認同。

管碧玲說，陳柏惟長期使用母語溝通，在電視上大家都看得到；使用母語最能讓一個人充分表達，也最能讓一個人感受到內心的自由與滿足，而人們當然也會想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞。認為「這是陳委員今天申請使用同步翻譯的初衷」。

可能是陳柏惟沒有事先與國防部幕僚溝通，才知成邱國正的誤解。讓邱誤以為陳作秀、挑釁。而管稱「可以理解」，但強調「這是我認為要改變的社會現象」

目前正在當陳柏惟罷免案志工，被外界認為有意投入補選的國民黨前立委顏寬恒則回應，「推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要。」

台北市議員苗博雅則表示，立法院跟上國際級會議的腳步，為各種國家語言提供即時翻譯。各族群的民意代表使用客語、台語、原住民語等各種國家語言問政時，若政府官員語言不通，都可以透過即時翻譯，同步了解；這項措施達成多元、平等、相互尊重，又節省翻譯時間，真的要給立法院大大的鼓勵。

台灣要成為現代化、國際化的國家，對「多語環境」的建構是必要的。建立多語環境，必須有良好的翻譯，也必須有健康的心態，消除「華語至上」的心態，就是台灣邁向多語環境的關鍵。

陳柏惟晚間道歉：大家認知不同造成誤解

陳柏惟傍晚時在臉書表示，原本立法院這會期開始有了語言的傳譯這是一件好事，沒想到卻變成悲劇；他強調自己從不逼迫別人講台語，也不曾在對方聽不懂的情況說台語，更沒有考驗國防部長的聽說能力，他只是卑微希望能使用台語進行質詢。

陳柏惟也說明，立法院幾次發生母語溝通不良事件，因此提案通過立法院使用通譯服務，讓大家在國會可以自由的使用自己的母語，他把這件事情當作政績宣傳，公部門由上而下可以讓質詢內容讓更多人知道；而團隊檢討這次事件，原因在國防部、立法院與他的認知不同；一方面立法院覺得準備好了，當作是喜事在宣布，另一方面國防部認為他是突襲，選擇用對抗的方式反對。

陳柏惟說，很抱歉讓大家擔心，值此非常時期，他沒有理由也沒有動機製造衝突，外界不要因此指責母語使用的正當性，也不需要見縫插針，「再次抱歉，造成大家不必要的誤會」。陳柏惟表示，後續他會跟立法院與國防部溝通，或許等立法院認為大家都準備好後，「我們才能夠自由的使用母語」。

立法院：新制上路溝通不足，暫停施行做調整

立法院則在今天發出新聞稿，表示立法院本會期依照《國家語言發展法》試辦通譯服務或設備供委員申請使用，適用包含閩南語、客語、原住民語言等國家語言，昨天首次試辦國家語言通譯服務，陳柏惟也首次在國防外交委員會申請使用。然而或因新制度上路前溝通未足，引起陳柏惟委員與國防部邱國正部長間針對質詢使用語言的爭論。立法院林志嘉秘書長表示，將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再行，以實現本院推廣多元語言及母語使用的美意。

立法院秘書長林志嘉則表示，聽取各方意見後也留意到本院通譯服務上路時應加強溝通、避免資訊落差造成誤會。林志嘉也表示，游錫堃院長長期關切母語文化發展，對本院通譯服務的成效相當關心，已指示相關單位加強溝通，包括如何申請使用、機器設備、專業領域名詞確認等等，期望能重新調整並溝通。在確認各方充分理解前，通譯服務暫緩施行。

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核稿編輯：翁世航