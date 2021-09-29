亞泥新城山礦場展延被撤銷卻不需停工，立委籲速修《礦業法》，終結產業與環境、原住民的對立

亞泥新城山礦場的展延因未取得當地原住民部落諮商同意，遭法院判決撤銷，但仍可繼續挖礦；多位民進黨立委和地球公民基金會今（29）日在立法院舉行記者會，要求儘速啟動修法，實現蔡英文總統對原住民族人的承諾外，也讓採礦業者不要因《礦業法》這部法律被「污名化」，終結「產業」和「環境」、「原住民」的對立。

最高行政法院今年9月16日撤銷亞洲水泥新城山礦場的礦業權展延20年，但因為現行《礦業法》的規定，亞泥回到「申請中」的狀態，經濟部將重做處分；然而在此之前，亞泥仍可以持續挖山採礦不停工，凸顯《礦業法》霸王條款的問題；日前多個原住民、環保團體以及亞泥案的當地自救會都呼籲，礦權的相關制度必須修改，才能落實環境正義。

礦業法問題在哪？民團希望怎麼修？

此次亞泥案義務律師團的謝孟羽律師指出，亞泥案的法律訴訟攻防戰歷經20多年，他也投入將近8年的時間，他看到的不只是法律問題，而是環境背後，更深層的原住民族轉型正義問題，這次案件在司法判決上貨的的成功，應該帶動立法和行政的腳步，實踐原住民族的權益保障。

他也強調，這次最發行政法院判決中特別提及，採礦權20年為一期，可無限次展延，並以不得駁回為原則，在准駁之前採礦權是為存續，這實質上是幾乎不間斷以破壞土地方能採集自然資源，屬於典型影響孕育原住民族族群及傳統文化之開發行為。

謝孟羽律師也指出，目前台灣有18個「陸地上」的礦權根本沒作為礦業用，甚至有個苗栗的礦權從1961年開始到2021年都沒有進行採礦，但去年仍提出展延申請，可能只是為了轉手賣給下一位投資者，或者等待政府禁止採礦後的「高額補償金」，這些想要賺國家財的個案，經濟部應該駁回展延申請，而非放任「老礦」繼續展延下去。

因此有兩個重點條款必須修正，另外經濟部也應該重新修改展延核處的原則：

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭最後說明，全台目前有144個礦業權，69個加上亞泥新城山礦場總共70個礦業權展延申請中，修法刻不容緩，才有辦法處理這些案件；另外88個礦業權位於原住民族土地上，修法也應回應最高行政法院判決，將原住民權益保障的條文放入《礦業法》中，同時經濟部礦務局應該面對展延制度的調整、原住民族委員會也應進快健全諮商同意辦法的制度。

立委：不是要反亞泥反開發，健全制度不要再說「沒共識」

長年關注礦業改革的民進黨立委林淑芬指出，亞泥從1957年至今，60多年來已將一座776公尺的山挖到僅剩270公尺，這些時日從未經過環評，甚至而《礦業法》是在立法院第五屆時被修改成申請展延「原則許可」，且准駁以前，要視為採礦權依然存續，所以亞泥現在都不擔心，拖個三五年還是可以繼續採礦，如果政府駁回，要編列預算補償他的投資損失；如此不公平的法律卻至今仍在。

林淑芬也表示，2017年啟動修法至今，曾有行政部門說，因為還沒有共識才無法修法，但這不是事實，因為2017啟動修法之後，大多數條文都已達成共識，只剩下原住民和以及礦權展延需要內政部同意這些細節；雖然屆期不連續，但她認為在上一屆有共識討論的基礎上，僅剩少數條文再好好來溝通，是應該身為立法院多數執政黨應該要負起的責任：

我們遇到的困難，不是共識的問題，而是執政單位有沒有決心要來修法，修法是大家的期待，也是總統蔡英文的承諾。 我們也不反水泥或開發，也不是反對亞泥，我們要求的是把《礦業法》好好修正，讓業者遵守國家、環境土地管理相關的規範，這個要求有這麼困難嗎？

上個會期擔任經濟委員會召委的民進黨立委賴瑞隆表示，礦業法修法是大家的共同目標，也是執政團隊的重要責任，屆期不連續後，第10屆許多委員還是努力溝通，希望制度能更完善；經過7次和礦務局的協調，初步有較大共識，所以今年5月他也和民進黨立委伍麗華共同提案（目前法案一讀），經濟委員會除了他之外，另外7位民進黨立委也有參與聯署提案，應該算是共識蠻高的；現在本會期由邱志偉擔任召委，可以盡快排案，另外賴瑞隆表示，他也和經濟部長王美花做過溝通，希望這會期盡快來完成，如果持續僵持對國家不是好事，能找到產業和環境間的平衡。

民進黨立委洪申翰則說，礦產是國家公共財，現在的《礦業法》卻不是有效管理方法，也並非合理授權使用。她批評，現在的做法是透過法律，讓採礦者「天荒地老的霸佔國家公共資源」。他直言，這不是產業發展和環保之間的競合對立，而是我們國家的人民是否允許保障用法律來保障這種「講不出理由的特權」。

洪申翰強調，有些人以為又要用原住民的權益來限縮產業發展，但今天不是要對特定產業攻擊，或者要消滅某個產業，而是在這部《礦業法》下，採礦業者必然會承受汙名，這樣的法律讓採礦業者不管心存善念還是惡意，都必然成為霸佔國家資源的惡霸，成為原住民眼中的掠奪者。也許有業者想要得到合理授權使用，但是這部法律之下，就會變成對立關係；所以修法最重要的是，讓國家資源、產業和原住民族，可以回到正常關係，不是不能開採，而是有效管理、合理使用，回到健全、永續共存的狀況。

民進黨立委伍麗華指出，在原住民族土地的採礦行為，包括礦業權展限在內，都應該踐行原基法第21條的諮商同意程序，雖然最高行政法院認為，無待修正《礦業法》，國家作成礦業權展限決定前即應踐行與原住民族之諮商同意參與程序，但她還是有提出《礦業法》修正草案，除了希望可以整體一次性解決所有問題之外，也希望藉此帶動各級機關的腳步，實踐原住民族轉型正義與權益保障。

民進黨立委賴品妤表示，除了原住民族的權益外，礦業改革這個議題也跟世代正義息息相關，有許多年輕世代都非常的關注《礦業法》修法，若因為這部充滿爭議的法律允許，讓部分企業能不受監督的開挖土地，那對於土地以及環境破壞造成的外部成本，在幾十年後是現在關心礦業改革的這群年輕人要承擔的。

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核稿編輯：翁世航