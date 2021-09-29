朱立倫當選主席後，該如何定義與民進黨、共產黨皆不同的「九二共識」？

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

國民黨選舉終於落幕了，由朱立倫在驚險中脫穎而出，但張亞中異軍突起表現卻令人刮目相看。

張教授居然可以從一介陽春學者，短時間內在國民黨選舉呼風喚雨掀起狂風巨浪，票數超越現任黨主席江啟臣，威脅黨內政壇老將朱立倫，何以致之？我認為這可以看出，國民黨內長期對於兩岸路線之爭曖昧與模糊，亟待釐清與解決。

未來兩岸之關係如何定位？中共戰機每天在海峽上空盤旋，是誰惹來的？另外像是水果輸出動輒被拒等事件，國民黨身為最大在野黨，迄今卻仍欲振乏力，論述能力欠缺宛如強弩之末，令人遺憾。反觀，過去蔡政府對於香港反送中事件，可以短期間內煽風點火，將當時低迷民調扭轉搖身一路攀升，2020年1月以817萬高選票贏得總統連任寶座。

民進黨這種擅長對選舉創造議題的能力，國民黨可以不學嗎？

對於兩岸關係現階段，憲法增修條文前言即明載「為因應國家『統一前』之需要，依照憲法第二十七條第一項第三款及第一百七十四條第一款之規定，增修本憲法條文如左…」；又有「國統綱領」雖終止但未廢，而「台灣與大陸地區人民關係條例」等兩岸相關法規，似已均被置入進入歷史塵封不復記憶了，民進黨長期執政不敢廢之，國民黨亦不敢用之。

若單純依照法律言之，兩岸並非敵對狀態，國民黨當了長期在野黨，對於兩岸政策模擬不清晰，無鮮明口號對策，當然讓支持者起疑是否被民進黨同化了；這又算甚麼在野黨？

事實上，台灣與中國在經貿上密切唇齒相依，據經濟部資料顯示2020年我國第一大出口市場為中國（含香港），占整體出口比重43.9%，出口金額較2019年增加14.6%，最大出口項目為電子零組件，出口金額1,356億美元，創歷年新高。

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兩岸民眾的往來更是密切，據移民署統計截至2019年6月底我國外籍配偶人數達54.9萬人，以中國地區配偶34.5萬人（占 62.8％）最多，2020年經濟學人稱有120萬台灣人長住中國經商。

國民黨新任黨主席對於未來兩岸議題不可迴避，要保有中心思想及主張。詩經云「周雖舊邦，其命維新」，「九二共識」雖屬陳年口號，卻可作為兩岸的定海神針、交流前提，國民黨應大膽強調「九二共識、維持現狀」，不僅能防止兵戎相見，更可與民進黨蔡政府所揭櫫「九二共識、一國兩制」明顯作區隔，亦與習近平賀電之「九二共識、謀求統一」有所差異，俾取得兩岸議題主導權。

選舉結束，朱立倫當選主席後，應以無私包容異己廣納錚言，帶領國民黨開疆闢土，開創新的歷史旅程。

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