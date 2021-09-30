《日本裝束解剖圖鑑》：令和即位禮的古代裝束大有學問，男性、女性和神職人員該怎麼穿？

文：八條忠基

現代男性——在令和即位禮上可見的裝束

現代，在宮中會用到裝束的場合十分稀少，其中最盛大的儀式就是「即位禮正殿之儀。即便是令和的即位禮，從天皇與皇后兩位陛下，到皇族、侍從與女官都是身穿古代裝束。所有男性都是穿著「束帶，所有女性則是穿著「五衣唐衣裳（十二單，參照第116頁）。

除此之外，在宮中舉行慣例的祭神儀式「宮中祭祀時，天皇也會依照儀式穿上直衣或小直衣，舉行重要儀式時則是穿著束帶．黃櫨染御袍。而輔佐儀式的「掌典職（祭神儀式的負責人）人員也會依照儀式與職務，分別穿上衣冠單、衣冠、布衣或雜色等裝束。

從明治時代傳承下來的各種御裝束——令和即位禮的裝束（天皇）

TPO 即位禮．天皇

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在令和元年（2019年）10月22日的「正殿之儀」開始前，便已陸續舉行各種儀式。5月8日前往伊勢神宮等地告知即位日程的勅使發遣儀式中，天皇就是穿著「御引直衣」。舉行正殿之儀前是穿「束帶．黃櫨染御袍」在宮中三殿進行祭拜儀式，接著便直接穿黃櫨染御袍參加正殿之儀。在11月14日晚上的「大嘗宮之儀」，天皇也是遵循古法，在到達廻立殿為止是穿著帛御袍，在悠紀殿與主基殿則是換穿御祭服。

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依身分地位穿著適當的袍——令和即位禮的裝束（男性皇族）

TPO 正殿之儀．皇族男性

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參加正殿之儀的成年皇族男性有兩位。一位是身為「皇嗣」的秋篠宮文仁親王殿下，穿著皇太子袍的「黃丹窠中鴛鴦」袍的束帶。而常陸宮正仁親王殿下原本預定要穿束帶「黑雲鶴」袍，不過考量到年事已高而改穿燕尾服。

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依照職務穿著不同的束帶增添色彩——令和即位禮的裝束（庭上參役）

TPO 正殿之儀．庭上參役

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這次因為下雨的關係，「庭上參役」的人員並沒有列隊於庭院中，原本應該會穿著束帶參加。

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現代女性——在令和即位禮上可見的裝束

皇族女性的裝束，大致上是沿襲大正時代訂定的制度。參加即位禮正殿之儀與本人的結婚典禮是穿「五衣唐衣裳，而同等的儀式，像是正殿之儀前在宮中三殿進行祭拜儀式時，皇后陛下就是穿「五衣小袿長袴。皇族結婚前在宮中三殿進行祭拜儀式時，穿的是「小袿長袴，其他場合則是穿「袿袴，皇后與皇太子妃以外的皇族女性，從大正時代以來都是穿色彩花紋共通的裝束。

舉行令和即位禮正殿之儀時，皇后陛下與皇嗣妃殿下穿著全新的五衣唐衣裳，皇族女性則穿共通的五衣唐衣裳。大正時代以後皇后才開始參加大嘗祭，這種場合是穿純白的五衣唐衣裳配薄紅袴，頭戴銀製髮飾。

於現代復活的十二單——五衣唐衣裳（皇族・女官）

TPO 正殿之儀．皇族、女官

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五衣唐衣裳也就是所謂的「十二單」，在舉行即位禮正殿之儀時，除了皇后陛下、皇嗣妃殿下與皇族女性之外，皇后陛下的隨行女官也是穿五衣唐衣裳。包含皇族在內，五衣指的是只看得到5層外顯的「比翼仕立」，這是為了減輕重量，讓女性站著參加儀式也不會太有負擔。

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從明治．大正延續至今的女性裝束——五衣小袿長袴．袿袴（皇族・女官）

TPO 期日奉告之儀．皇族、女官

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舉行即位禮前，皇后陛下在宮中三殿進行「期日奉告之儀」時，穿著的裝束為「五衣小袿長袴」，身穿「袿袴」的隨行女官則是採道中著穿法。袿為大正時代以來的傳統，是葡萄色的梅之丸文樣。即位禮結束之後，兩位陛下前往伊勢神宮祭拜時，隨行的皇族女性也是穿袿袴道中著。皇族結婚前在宮中三殿進行祭拜儀式時，慣例上內親王是穿「五衣唐衣裳」，女王是穿「小袿長袴」。

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現代各行各業——在現代仍可見到各式各樣的裝束

在現代，除了演員演戲時會穿裝束，在日常生活中會穿裝束的，就屬最重視傳統的神社神職人員。明治時代，衣冠的袍是依據位階分為黑（四位以上）、赤（五位）、縹（六位以下）與黃（無位），雖然這是律令明文規定的當色，但是大正時代以後改為用官職來區分顏色，勅任官為黑色、奏任官為赤色、判任官則為縹色。

二次大戰後，神社成為宗教法人，神社本廳「神職身分的特級、一級為黑色，二級上、二級為赤色，三、四級為縹色（名稱為綠色）。以袴的色彩花紋來區分神職身分。

此外，雅樂的伶人（樂師）也是穿古式的裝束，大相撲的行司（裁判）則是穿直垂。

袴的色彩花紋也值得注意——神職的裝束（男性）

TPO 全年．祭祀供奉時．男性神職

神職的裝束在大祭時的正裝為「衣冠單」，中祭用的禮裝為「齋服」，小祭或日常祭祀穿的常裝為「狩衣」。正裝與常裝的袴在色彩花紋方面，「神職身分」特級為白色藤丸大文，一級為紫緯白的藤丸文，二級上為紫緯薄的藤丸文，二級為紫色無文，三、四級為淺蔥無文。

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由江戶采女裝束而來——神職的裝束（女性）

TPO 全年．祭祀供奉時．女性神職

明治時代以後，只有男性可以擔任神職，不過戰後訂定了女性神職制度，規定正裝為袿袴，禮裝為白袿袴，常裝為水干。之後在昭和63年（1988年）參考江戶時代的采女裝束，制定了新的神職專用裝束。

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與傳統藝能一同傳承下去——樂師．行司的裝束

行司的直垂：大相撲的行司（裁判）會身穿直垂，頭戴古式的折烏帽子。這種裝束是從明治43年（1910年）開始的。

伶人（樂師）的直垂：明治時代初期，宮內廳樂部的樂師「伶人」進宮演奏所穿的裝束就是「直垂」。民間的樂師也幾乎都以此為準則，但有時也會穿狩衣等。

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書籍介紹

本文摘錄自《日本裝束解剖圖鑑》，台灣東販

作者：八條忠基

【作者介紹】

八條忠基，綺陽裝束研究所負責人。除了致力於古典文獻的解讀研究，也將一般認為門檻很高的「有職故實」知識推廣給大眾，持續研究與舉辦推廣活動讓現代人也能將知識活用於生活中。在日本全國的大學、圖書館與神社等地巡迴演講。

主要著作有《有職裝束大全》（平凡社）、《有職文樣圖鑑》（平凡社）、《有職的色彩圖鑑》（淡交社）、《詳解有職裝束的世界》（KADOKAWA）（以上中文書名皆為暫譯）等。日本風俗史學會會員。

【本書特色】

從古代到令和時代的天皇即位禮，一本完整剖析日本古代、中世、近世、近代、現代的服裝演變！

日本的朝廷、公家、武家身上的「裝束」有什麼樣的起源？衣著搭配有哪些巧思？文樣代表什麼意義？當時的時代背景又是如何？

日本裝束是以中國為本，逐漸發展出自己的風格，並在平安時代達到風雅的頂點。之後，經歷武家文化的繁盛、明治時期的洋服化等變遷，如今進入了令和時期。

本書以全彩插畫的方式進行解說，帶領讀者深入探究色彩繽紛的有職故實的世界，一窺古代宮中華麗鮮豔的束帶、十二單、狩衣與水干等，以及現代大河劇與神社中皆可看到的日本傳統「裝束」，在剪裁、構造與功用上，究竟隱藏了哪些巧思與意義。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航