習近平給朱立倫「共謀促統」賀電，最該著急的其實就是國民黨

國民黨主席已落幕，朱立倫以45%的選票當選，雖然得票率未過半的回鍋姿態不太美麗，但拿到習近平給的賀電，至少可以順應黨內對兩岸交流殷殷期盼的聲音。

只是，當習近平給的賀電內容攤在陽光下，同時又比對朱立倫給的回電內容，外界質疑這根本是國共之間的一搭一唱，顯然國共之間雖然歷經江啟臣的短暫冷卻，但彼此間對於合作的熱情依舊不減；此外，有論者認為國民黨「批綠不批紅」是和中共裡應外合，其實並非空穴來風，當朱習兩人猶如情書往來般眉來眼去的證據擺在眼前，國民黨要「聯共制台」也就順理成章。

不過，國共真的可以合作無間嗎？恐怕沒那麼一廂情願。

習不只要反獨，還要國共合力促統

從習近平捎給朱立倫的賀電內容中，雖然大部分的用字遣詞跟過去大同小異，但卻在既有的陳腔濫調中出現部分新意，對國民黨、甚至是中共對台政策而言，都有相當重要的意涵值得深入分析。

不僅如此，朱立倫回覆的回電內容也是未來就任主席的兩岸基調，由於接下來即將投入立委罷免及公投的政治攻防，以及2022年的地方大選，短期內恐怕不會針對兩岸議題有太多動作，「以拖待變」的模糊路線會是朱立倫明哲保身的作法，但中共可能不會埋單。

可以預見的是，中國將會持續對台進行文攻武嚇，尤其用各種手段來壓制台灣加入CPTPP一事，國民黨的渾沌策略將會進退失據。

2019年CPTPP於日本東京舉行部長級會議｜Photo Credit: 中央社

細看這份賀電大禮，國民黨應該感到擔心，原本極力甩開張亞中疑似「紅統勢力」入主的風險，如今原以為賀電僅是作為測試國共交流的想法，卻因為內容以「反對台獨」開頭、「共謀統一」作結，政黨光譜在選後迅速朝「國共合統」的方向前進，披著「中庸」假面的朱立倫原來不只走回老路，更是被推向「一中」的不歸路。

習近平的用意非常清楚，所謂的「九二共識」跟「反對台獨」是過去一段時間的政治基礎，早已被中共定性定義，既是基礎就無需作為合作的願景目標；反而，習近平強調了「台海形勢複雜嚴峻」，那麼兩黨有必要將合作方向與內涵更為精進，這完全是這份賀電的重中之重。

那國民黨該擔心什麼？不是這份考卷答得如何，而是中共劃定了未來對話的基礎及重點，換言之，朱立倫給習近平回電所提及的「九二共識」跟「反對台獨」，中共對這樣老掉牙的立場早已不感興趣，甚至認為朱立倫的回覆相當空泛；習近平要告訴國民黨的是，未來兩黨要推進「共謀」的關係，不是交朋友喝酒、舉辦大拜拜會議等形式化的作法，應該要就「台海和平」、「國家統一」及「民族復興」站在同一陣線上，點名合作的主軸，以後不能只是請客吃飯這麼簡單。

說白了，既然要歃血為盟，那就不能只是談「出發點」一樣，更應當有實質的表現，說清楚講明白「共同目標」是什麼，不可含糊帶過。

共謀台海跟統一，朱主席著急了嗎？

持平而論，對應習近平的賀電，朱立倫的回電根本是「表忠」，把習近平所指的「台海形勢複雜嚴峻」推給民進黨的「去中」、「反中」所致，刻意省去解放軍對台各種武嚇動作，也完全無視國際形勢的客觀環境。

言下之意，就是認可中國派軍機軍艦繞台的行徑，這都是台灣民主選舉自找的，誰叫你們沒有投給國民黨，所以天真認為輿論的撻伐是因為「嫉妒」國民黨有能力與中共溝通，這簡直是「蓋頭鰻不知死活」！其實，朱立倫會對國內大動肝火，除了是不敢得罪中共之外，更是因為他清楚知道習近平賀電內容的危險所在，顯然他大動作反擊國內的質疑聲是為了轉移焦點，「中共的要求軟土深掘」。

Photo Credit: 中央社

習近平要國共兩黨「共謀台海和平」，以對抗美國為首全球抗中聯盟的「維護台海穩定」，藉此彰顯「國共」同享台海議題的發言權，同時逼迫朱立倫的「親美」立場現出原形，接下來朱立倫曾表態要成立國民黨「駐美代表處籌備處」能否落實？還是僅是表面籌備但實質不運作？一個要和中共謀台海和平的國民黨主席，又該如何向美方交代？總不能連美國都想呼攏過去吧！

此外，當然要「共謀促統」，朱立倫只談「反對台獨」是不夠的，不過朱立倫自以為精算師的小聰明，把美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）拖下水，這完全錯估了台美目前對於兩岸情勢的判斷，回鍋的朱立倫幾乎沒什麼改變。

最後，值得關注的是，過去「中華民族偉大復興」這種高大上的話，放在兩岸的話語之中頂多只是「無意詞」，現在習近平提出來要兩黨共謀民族復興，這有其深層的政治意涵，其實就是要國民黨深知現在是習近平延續政權的關鍵之際，「國共合作」就是要合力共築「習近平」的千秋萬世，而不只是為了台灣的選舉政治，所以警告朱立倫的兩岸路線，不得為了「2022年地方大選」或「2024年的總統夢」而「髮夾彎」。

由此看來，朱立倫收到習近平的賀電，又有誰會羨慕？誰會嫉妒？如果真誠要促進台海和平穩定，那得說清楚中國有無要改變兩岸現況，否則國民黨勢必和年輕族群愈走愈遠，到底是誰「急了」，朱主席您說呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航