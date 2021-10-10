《活在我們的星球》：我們並未意識到海裡的魚變少了，是因為出現了「基線漂移綜合症」

文：大衛・艾登堡（David Attenborough）、喬尼・休斯（Jonnie Hughes）

一九九七

世界人口：五十九億

大氣含碳量： 360ppm

僅存的荒野面積：46％

世界上最大的棲息地是海洋，覆蓋地表70％以上的面積，但由於海洋很深，佔了地球可居住空間97％。地球上的生命幾乎都是從海洋發跡的，最開端大概是微生物，生活在海面下好幾公里的海床噴口噴出的熱泉中。三十億年來，天擇一直不斷在這種構造簡單、孤立的單細胞身上發生作用，以完善牠們體內的系統。細胞花了十五億年的時間才達到我們細胞結構的複雜度，又花了十五億年，這些細胞才聚在一起，並像多細胞生物一樣以協調的方式運作【註1】。

早期海洋微生物進行新陳代謝時，會排放出作為副產品的甲烷。甲烷氣泡冒出海面後，導致地球大氣逐漸產生變化。當時地球比現在涼爽，甲烷是一種比二氧化碳強二十五倍的溫室氣體，進入大氣會使地球暖化，進而幫助生命繁衍。

後來，一種叫做藍綠藻的微生物開始進行光合作用，利用陽光的能量建立體內組織。過程中排放出的氣體——氧氣——引發了巨變，成為更有效從食物中提取能量的標準燃料，為發展出所有複雜的生命鋪平道路。藍綠藻至今仍在漂浮海洋上層的浮游植物中佔重要的部分，你我和其他共享陸地的動物，最終都是由海洋生物演變而來。我們的一切全歸功於海洋。

一九九○年代末， BBC自然歷史部門的製片人提議做一系列專門介紹海洋生物的紀錄片，片名為《藍色星球》（The Blue Planet）。海洋在拍攝影片中是最困難且耗費最多資金的環境，紀錄動物行為也頗有難度。惡劣的天氣、水中能見度較差以及在三維空間的海洋中很難發現動物都可能破壞任何拍攝的機會；但海洋同時也能提供絕佳機會，以驚人、嶄新的視角探索自然界。

最早將海底世界搬上電視螢幕的是一位維也納生物學家漢斯．哈斯（Hans Hass），與他的妻子洛蒂（Lotte）一起在紅海拍攝；然後是庫斯托艦長（Captain Cousteau），他發明了供氣閥，這個設備至今仍是人類在水下呼吸的重要設備。多年來，他不屈不饒地在世界各地拍攝海洋世界，然而，儘管前人如此努力，我們仍幾乎難以目睹與陸地相比更為豐富的海洋生物多樣性。

《藍色星球》製作耗時快五年，有將近兩百個拍攝地點。專業的水下攝影師拍下墨魚在珊瑚礁上覓食的畫面，海獺在海面下的海藻林中捕撈貝類，與空殼奮鬥的寄居蟹，成千上萬隻雙髻鯊在太平洋的海底山附近交配，而最難拍且令人驚嘆的或許是旗魚和藍鰭鮪魚在大海中獵食的畫面。深水船被用來在深海平原尋找新物種，並觀察盲鰻將灰鯨的屍體四分五裂。我的工作則是負責現場解說。

一個團隊搭乘超輕航機耗費三年時間拍攝藍鯨在大海徜徉的姿態。該影片開啟了整個系列。地球上體型最龐大的動物終於躍入人們的視野中，很少有人看到過藍鯨，我們對這種動物幾乎一無所知。但也許《藍色星球》系列紀錄片一大賣點就在於餌魚群的片段——跟塞倫蓋提的自然景觀一樣壯觀。

鮪魚在餌魚附近迴游，把牠們趕到海面，圍繞四周使餌魚驚慌失措地逃竄形成緊密的球形，緊接著發動攻擊，以閃電般的速度從四面八方擊向那顆球；成群的鯊魚和海豚衝過浪花加入狩獵行列，海豚從下方驅趕，利用泡沫包圍餌魚球，使魚群進一步凝聚。而後就在我們以為騷動就此平息時，塘鵝從上方向下俯衝，衝破水面叼著滿嘴的魚。最後，鯨魚可能會被吸引來將剩下的餌魚吞入那張水桶般的大嘴中。

像這樣的餌魚球搶食事件在海上每天會發生數千次，但從未有人目睹水面下的情形。這是大自然中最難預測的事件，因此很難拍成影片。就某種意義來說，拍攝團隊就像是鮪魚、海豚、鯊魚和塘鵝，等待著轉瞬即逝的「熱點」出現——一整團浮游生物，以海底湧升流沖上來的大量養分為食。如此繁榮的景象吸引了數百公里外的小型魚群。一旦其中的餌魚成長為足夠的數量時，掠食者就會發動攻擊，很快大海便掀起一場瘋狂行動。

試著捕捉畫面的攝影團隊手忙腳亂，將鏡頭掃過海平線拍攝俯衝而下的大鳥，或目標明確的海豚群。《藍色星球》的攝影團隊花了四百多天，絲毫沒有目擊此類事件發生的跡象，而到了大海掀起波瀾的那幾天，他們不得不把船停到掠食地點旁，在海面恢復平靜前，潛到餌魚球下方。這是個高風險的行為，但一旦拍攝成功，就會帶來無與倫比的戲劇效果。

大型商船隊是在一九五○年代首次進入國際水域。從法律的觀點看來，他們工作的地點是在無人地帶，在那裡可以不受任何限制盡情捕撈。起初在未開發的海域中捕魚，漁獲豐盈；但在短短數年內，凡是漁網拖行過的地方，魚種幾乎被捕光。於是船隊繼續前進，畢竟大海不是廣大且浩瀚無邊的嗎？查看多年來的漁獲量，就可發現海洋的魚類資源是如何一區一區被清空的。

一九七○年代中期，真正漁獲充足的區域只剩澳洲東部、非洲南部、北美洲東部和南大洋【註2】。在一九八○年代初，全球的漁業已經變得無利可圖，所以擁有大型船隊的國家不得不提供他們經濟補貼——實際上卻是支付船隊過度捕撈（overfish）的資金【註3】。到了二十世紀末，人類已捕撈全球海域中90％的大型魚類。

鎖定海洋中體型龐大、最具價值的魚類作為捕撈目標帶來的破壞尤其嚴重，不只消滅位於食物鏈頂端的魚種，像是鮪魚和劍旗魚，還消除了某些魚種中體型最大的個體——鱈魚和鯛魚。在魚類種群中，體型很重要。大部分生存在開放水域的魚類一生都在成長，雌魚的繁殖能力與體型息息相關，體型較大的母魚能產下更多卵，所以隨著消滅所有魚種特定體型的個體，我們也消滅了最有效的種魚，不久種群就會崩潰。在大量捕魚的區域也就不再有大魚了。

捕魚其實是一種貓捉老鼠的遊戲，經過全世界沿海地區的漁村一代一代不斷完善。老樣子，藉著人類解決問題的超群能力，我們發明各式各樣的捕魚法。現代漁船已經能根據特定的海域及氣候，設計出航海設備，從簡單的地圖到經線儀，即使遇到波濤洶湧的海象也能維持準確的方向。至於預測海洋生物的熱點會出現在哪裡，可能要憑藉老漁夫的記憶或部署高科技的聲納儀。

為了捕魚，我們發明了各種捕魚方式：把漁網推進海裡、讓漁網隨洋流漂流、用漁網將淺灘圍成一圈，再從下方往內收網、從上方將漁網投到海上以及把漁網沉到海底拖刮海床。我們測量了大海的深度，繪製含有隱藏海底山脈和大陸棚的地圖，我們就會知道要在哪裡等待；我們用小艇、獨木舟和輪船工作，在海上度過數月，於數英里的大海灑下天羅地網，一次就可以捕獲數百噸魚。

我們的捕魚技術變得十分精進，並非循序漸進，而是像捕鯨和破壞雨林一樣，一切都發生得很突然。指數生長正是文化演進的特徵，發明不斷積累的成果。如果把柴油引擎、GPS和聲納結合在一起，這三者所創造的機會不只是相加而已，還會加倍成長。但魚類的繁殖能力有限，造成我們現在在許多沿海地區過度捕撈。

將開放水域的魚類種群一次捕撈是很魯莽的行為，海洋食物鏈與陸地的運作方式大相逕庭。陸地食物鏈可能只有三個階段——草→牛羚→獅子。海洋食物鏈通常會包含四、五個以上的物種。微型浮游植物被肉眼幾乎看不見的浮游動物吃掉，然後依序成為魚苗的食物，接著落入一連串體型越來越大的魚種口中。這種延伸的食物鏈正是我們在餌魚球中看到的情形，而且是自力更生並可自我調整的。

假使有一種體型適中的魚類因為成為人類盤中飧而消失，位於下方階段的魚種數量可能會過剩，上方魚種則可能挨餓，因為牠們無法以浮游生物為食。在熱點地區短暫出現、形成微妙平衡的勃勃生機越來越罕見，營養物質從海洋表層的水域落下，沉積在暗黑的海底——這是幾千年來生活在海洋表層生物的淨損失，當熱點開始減少時，海洋也開始消亡。

事實是隨著時光流逝，人口逐漸成長，我們不得不提升捕魚的效率。世界人口與日俱增，漁獲量卻越來越少。紀錄及報導追溯了遠在我們有記憶以前、在十九世紀至二十世紀初，一個我們所不認識的海洋面貌。

古老照片拍攝人們捕到長達膝蓋的鮭魚，新英格蘭有報導稱淺灘太過廣闊，離海岸很接近，當地人拿著餐叉涉水過去叉魚。在蘇格蘭，漁民會拖著一條綁有四百個魚鉤的線，幾乎每個鉤子都釣到了比目魚【註4】。我們近代祖先捕魚的工具不比魚鉤和棉網複雜。我們現在正試圖捕捉到可食用的生物，利用能使牠們窒息的技術。

如今海裡的魚變少了。我們並未意識到這點是因為出現了基線漂移綜合症。每個世代的人都是以自己的經歷定義正常的情況。我們用現在的魚類種群判斷大海可提供的魚獲量，卻對過去有多少魚類種群一無所知。我們對海洋的期望逐漸減少，是因為我們不知道它曾經有多麼豐富，以及有多少潛力。

註釋

[1] 人們普遍認為真核細胞是在二十到二十七億年前演化而成，約在生命起源約十五億年後；多細胞生物約在五億多年前演化，出現在真核細胞後的15億年左右。

[2] 研究人員在二○○三年對全球漁獲量的數據做了一項研究，結果顯示我們的漁獲努力量導致海洋中體型龐大的魚類數量以驚人的速率銳減。可參考魯伯特．莫瑞的《魚線的盡頭》紀錄片對此研究的採訪，或者梅爾斯．R和沃姆．B（2003）〈全球掠食性魚種群落迅速凋零〉，刊自《自然》期刊423期，280-283頁。

[3] 有關全球漁業津貼影響的最新評估，請見蘇麥拉等（2019）《全球漁業津貼的最新評估與分析》；世紀自然基金會（2019）《漁業津貼對沿海環境帶來的五種壞處》。

[4] 有關這些歷史事蹟更多資訊，以及詳細說明基線漂移綜合症影響我們對海洋的期望，請見凱倫．羅伯茲（2013）《生命的海洋》，企鵝出版集團。

書籍介紹

本文摘錄自《活在我們的星球（Netflix同名紀錄片）：世界級自然學家見證地球一百年的變遷與展望》，高寶出版

作者：大衛・艾登堡（David Attenborough）、喬尼・休斯（Jonnie Hughes）

譯者：陳思華

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【Netflix同名紀錄片】

森林大火、北極融冰、暴雨洪水、氣溫高到跳電連連……

第六次大滅絕即將來臨？

人類大反省！

一位百歲老人，用行動想要挽救年輕人的明天。

這是我們生活的地球，我們的明天只能靠自己守護。

「我今年95歲，拍攝自然紀錄片超過60年，一輩子都在見證地球的變化。

目睹了地球從美麗的大地到今日的衰落，看著海洋、荒原、雨林、冰川棲地消失與破壞，如果選擇忽視，我一定會內疚不已。」

2020年之後，我們未來會經歷以下情況——

2030年，亞馬遜雨林面積少75%無法製造水氣、吸收二氧化碳，北極海首次迎來無冰夏天。

2040年，北方的永凍土融化，釋放1400兆噸的二氧化碳，加速氣候變遷。

2050年，海洋吸收過多碳導致酸化，生態嚴重破壞、魚類數量降低。

2080年，因人類過度使用，地力耗竭、農耕失敗，全球陷入糧食危機。

2100年，地球溫度上升4度，大多數地區已不適合居住，國家邊界消失、爆發戰爭。

——第六次大滅絕即將來臨。

本書是大衛・艾登堡一生所見聞的經歷，講述了我們如何犯下這個滔天大禍、眼前的困境以及未來的願景。

但我們還算幸運，若是現在採取行動，做出改變，還來得及修正一切。

活在我們的星球，然後，讓它變得更好，

還有時間，還有最後的機會來恢復這個美好世界，

書中會教你採取行動，地球需要的是你的意願。

※本書採用FSCTM認證紙張印刷

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航