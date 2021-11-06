《閱讀夏LaLa》Ep. 43：不要成為「感受偏食」的人，森博嗣教你打破框架的生活思考

文：沈眠

人生道路上，總是覺得綁手綁腳、無法大展身手嗎？按讚數、社群追蹤人數、團體生活中的距離拿捏、人生各階段成就，這些事情讓你覺得人生卡卡嗎？有些時候，不是世界太卡，而是思考框架限制住你！

這一集的《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民分享推理小說家森博嗣的思考法，陪你打破框架，建立全新的思考模式！

不要成為「感受偏食」的人

森博嗣《日本推理小說家教你看透人生內心戲：打破框架、拆解懸案的100個生活思考》（時報文化）是本週推薦書，夏宇童無奈地說：「我發現我喜歡的書好像書名都很長欸，有點納悶哦。不過呢，這樣的書方向都很清楚，一目了然。」

而後，她談到因為森博嗣是工科博士又是推理小說家，所以觀察力與思考都非常的細膩，往往能夠推倒固有想法，理出全新思緒，「裡面的文章都很簡短精闢，透過人生、知識、情感、表達、社會和個人經驗等等面向，涉及一百個生活的議題，闡述了各種角度的剖析，讀了以後很有同感，好像也會因此不得不誠實面對自己的人生劇本。而其實，人生就是最真實的小說吧。」

夏宇童朗讀了《日本推理小說家教你看透人生內心戲》兩段文字：「人生這部戲劇，一生僅此一部，無法出戲，也無法喊卡，不能保證是喜劇，更無法逃離悲劇的可能……有時候，花費再多腦筋都無法讓自己擺脫不斷上演的內心戲；花費多少唇舌都無法讓他人走出毫無生路的死胡同。其實，我們都只需要別人的『當頭一棒』加上自己的『靈光一現』！我們可以換個洗髮精品牌、吃一間從沒吃過的餐廳、聽一場沒接觸過的音樂會，當然也可以換一種想法想事情。」

「當我們覺得它不好時，不該一味怪罪於對象事物，而要回頭看看是不是自己的接收出了問題但那並不代表我們應該去修正自己的品味。相反的而是要找出覺得它不好的原因，並捍衛自己的心。如果缺乏抵禦，我們就會被當作感受性太低的人，藉由防禦才能保有自己的個性。」

「為什麼我們會對人事物沒有共鳴呢？每個人都應該有容易感動的罩門，世界上有各式各樣感動的存在啊，如果只慣性挑選自己喜歡的，日子一久，人心就會疲乏，容易有枯竭問題，導致再也無法同感，變得麻木、沒有感受力了。最後，不知道在過甚麼樣的日子，這樣是對生命的浪費，最好不要讓生活只是過日子而已，得要主動迎來新意與變動。」夏宇童真誠分享著她的觀點。

陳夏民有感而發：「人類誕生下來就是對世界很敏感的，但隨著年紀與經驗，卻逐漸喪失柔軟細緻的感受力。如果，我們都願意花點心思去關注、思考為何那首情歌會讓自己哭，或是電影的某個橋段特別被感動到，能夠認真地理解與作品的共鳴點，也許我們就可以比較長久地保持住心智的靈敏度，同時也能是一個不會在感受上偏食的人。」

真實的情感，不需要綁在一起

繼《閱讀夏拉拉》「孤獨不等於寂寞，是這樣嗎？」一集後，陳夏民再度帶來森博嗣的《孤獨的價值》（時報文化），這本作品採用的是一句話就是一個標題的形式、結構，如「做些無謂的事應付孤獨又何妨」一章寫著：「為何自己要做如此蠢事呢？我認為，心生疑問才是要點，體悟這件事才是本質。怎麼說呢？因為人生本來就是如此無謂、愚蠢。當然，孤獨也是無謂的東西，但即便是果實不能吃、花開得並不美的草，當你確實見證過它們從生長到枯萎的變化，就會明白沒有任何用處的雜草，還是消耗著能量而生。然後，你突然領悟到孤獨的本質，從中看見無與倫比的美，是吧？覺得愚蠢的事很有趣，無趣的東西很可愛，有如此轉變的不是雜草，而是你的腦子。」

陳夏民神情溫柔地講道：「社會一直在告訴我們不要做無用的事情，可是換一個角度，難道我們每天都能夠做出什麼真的有用的事嗎？其實，無用的價值也是一種價值吧，種花不是一定要種有經濟價值的玫瑰或蘭花，喜歡的話，種一點自己喜歡的花草，不管有用與否，讓自己放鬆，感覺到舒服的日常，這也很重要啊。森博嗣的這本文集，總有一些新奇的觀察角度，以及思考的脈絡，可以點醒人生的盲點，讓我真心喜歡。」

而「集體意識讓人感到更空虛」一章則寫道：「如果是真正要好的朋友，真正認同你的人，有必要頻繁確認嗎？若沒有一直聯繫就覺得不安，是吧？有必要被『羈絆』這種不自由的東西束縛嗎？只因為你缺乏自信，擔心對方是否會將你視為必要的存在。如此不安、恐懼孤獨的不確定感，顯現在都會人的一舉一動上，這一點任誰都心知肚明吧。」

「以前的我呢，會很在意數字，譬如有多少個臉書朋友，很介意自己受不受歡迎、討不討人喜歡之類的。我不會說那是虛假的，比較像是虛胖，並不是真正營養的東西。到了一定年紀後，才懂得不需要勉強自己，當然還是會保持親切，可是會留時間給自己。而且，我生命中真正的朋友，即使一整年幾乎不怎麼碰面，但只要有時間約，彼此的頻道會完全打開，心意自然相通，能夠輕鬆的交流。我發現，人跟人之間的適度距離很重要，讓自己自在，別人也會舒服。真實的情感，用不著時時刻刻都要綁在一塊兒。」陳夏民簡直像是在掏心掏肺了地說著。

自認比較不容易很快融入團體的夏宇童直白地結語：「我想，如果能夠維護自身美好的孤獨感，又能適應群體生活，在兩者之間能夠找到平衡點，是再美妙不過的事了。而這是需要思考與反覆練習才能做到的吧。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航