《閱讀夏LaLa》Ep. 45：「不患人之不己知，患不知人也」，不同世代如何相互理解？

文：沈眠

（編按：原文發表於9月10日）

九月除了歡度中秋，也要幫所有老師加油打氣！你知道嗎，教師節剛好是孔子生日，如果孔子活在當代，也使用IG，可能是很潮的金句網紅喔（真假）！《閱讀夏LaLa》九月全新企劃「親愛的孔子」，與台南市文化局「2021台南孔廟文化節」合作製播，夏宇童、陳夏民用一句論語開書單，邀請孔子與當代作家交流！

本集節目，雙夏將重新討論《論語》的出版格式，並且以「不患人之不己知，患不知人也」開書單，邀請大家一起理解不同的世代，與自己的家人！

世界早就不一樣了，新人類們的持續進化

陳夏民談到自己重讀《論語》，發現感受不太一樣了，「說實話，我以前不是很喜歡文言文，畢竟過去那是國文教育很刻板的東西。但有點年紀了再回過頭來看，卻覺得滿有趣的。如果孔子活在當代，我相信他應該是IG金句網紅吧。現在很多大人會說年輕人都只看金句不讀長文，可是仔細一想呢，過去的《論語》不就是所謂的金句大合集嗎？」

本週金句首選是「不患人之不己知，患不知人也。」簡單來說，亦即：「不要憂慮別人不了解我，該憂慮我是不是能了解別人。」陳夏民自認這句話影響他甚多，因為想要讓很多人都知道他在做的事情，去享受那些注目，可是自己卻不一定有能力可以去理解別人的努力，靜下心來思考，就會發現這會是讓人過得很辛苦的貪心與執念啊。

於此脈絡下，陳夏民帶來米榭・塞荷（Michel Serres）的作品《拇指姑娘》（無境文化）作為推薦書，書名很容易讓人誤以為是童話故事，但內容完全不是那麼回事。米榭・塞荷其實像孔子，他是史丹福大學教授，法蘭西文學院的院士，相當受學術界敬重，同時又能讓一般讀者喜愛的當代哲學家。

陳夏民說：「這位資深的教授說：『要教導任何人任何事之前，至少得要先認識他。今天，出現在小學、中學、高中、大學裡的，是誰？』令人感動的是，他大可直接說『一代不如一代』，但是他沒有，反而謙遜又充滿愛地去設身處地，理解了當代年輕人。不覺得這個概念跟孔子因材施教的教育觀很像嗎？」

陳夏民笑言：「我覺得孔子讀到這本書，應該會很有興趣，因為他也是很努力觀察自己的學生，是很平易近人的老師。如果是從事教育或是對世代溝通有想法的讀者來讀，相信也都會滿有收穫。」

米榭・塞荷指出，人類社會已然經歷了兩次革命：先是從口傳到書寫，然後是從書寫過渡到印刷。現在這第三次革命，是因為新興科技的出現，催生了一種新的人類：他們如炫技般舞動著拇指，就可以通達上下古今的所有知識。所謂的拇指姑娘指的即是當代的年輕人。

《拇指姑娘》寫著：「這些孩子居住在虛擬之中。認知科學顯示，使用網路，閱讀訊息或以拇指書寫訊息，查看『維基百科』或『臉書』，這些行為跟使用書本、黑板或筆記本所刺激的神經元和大腦皮質區是不同的。這些孩子可以同時處理好幾項資訊。他們不會像我們——他們的父祖輩——一樣去認識，去整併，去綜合。他們的頭腦和我們的不再相同。透過手機，他們可以連接到所有人；他們靠GPS（全球衛星定位系統）到達所有地方；他們藉網路讀取所有知識：所以他們的出沒之處是由鄰域（voisinages）構成的拓樸空間（espace topologique），而我們生活的地方是一個以距離為參照的度量空間。他們居住的空間和我們的不再相同。」

陳夏民由衷道：「現代人只要拿出手機上網，知識就會自己跑過來，跳到眼前，可以找到所有需要的東西。你不覺得，人類真的正在進化中嗎？而米榭・塞荷真的是以全面的世界觀與歷史角度去解讀這些事情，且無比尊重下一世代的進化。我想，這本書的描繪不但讓人知曉年輕世代的樣貌，更重要的還是理解到如今所生活的文明環境，早已產生根本性的質變，人也不得不跟著變動。是的，世界根本都不一樣，無論是身體壽命與思考模式都跟過去完全不一樣。比如年輕人從小就適應、能夠自然地在虛擬與現實世界中切換，他們早就是新人類。」

夏宇童因為工作的關係，比如參與《不讀書俱樂部》音樂劇，裡面的工作人員，攝影、燈光等的年紀都很輕，不過二十幾歲。她大感羨慕地說：「我真是充分感受到他們的活力與創意，會在現場積極嘗試不同鏡位之類的。因為網路的快速，因為他們活在雲端的世界，相對來說，思考模式是更為自由的，而且面對的整體環境也更嚴苛，常聽到有人說一代不如一代，我想並不是那麼正確的。」

絕交不可惜，把良善留給對的人

夏宇童自言如今比較害怕不夠了解別人，不管是年輕人還是自己的親人，都更懂得去體諒對方，而不是單方面地要求別人來理解自己。而威廉《絕交不可惜，把良善留給對的人》（悅知文化）也相當能體現夏宇童現階段對情感關係的看法。

作者威廉以臉書粉專「Psycho doc.精神科觀察日記」聞名。夏宇童表明，所謂絕交不可惜，並不是指幼稚的切八段，而是絕交必然也包括理解的動作，代表著重新開始的決心。此書她最有感的部分是處理家庭糾紛的章節，如「帶父母出國遠行，是為人子女必要的修練。」威廉提及帶家人出國遊玩，卻在鬧區吵得不可開交甚至分道揚鑣等等。

夏宇童不好意思地眨眨眼睛，語氣苦惱地說：「這根本就是在說我好嗎？我每一次跟媽媽出國總是會有大吵的環節發生，像是吃東西的期望不一樣，就會有爭執。最嚴重的一次是去泰國去玩，因為當地會用一大把油淋在你的頭上進行按壓，我媽自然捲，按完以後整個都塌了，她的心情大壞，直接大吼大叫罵櫃台，當下有一種我何苦來哉的感覺，因為情緒一直累積，演變成我牙起來。這種輪流發飆的戲碼，讓人心累啊。」

威廉解決的良方是：「遇到難解的家庭糾紛，換位思考是萬靈丹，好關係是體諒出來的。」、「碰到立場不同，不撂狠話是留點空間維持自在，不認同的觀念仍要安靜傾聽。若有心溝通，力道要放到最軟，軟到不需要咀嚼就能夠吸收。」

夏宇童認為大有裨益，把立場切換一下，試著用長輩的角度去想，其實媽媽最想要的，就是跟兒女有舒服且美好的共同記憶，不是嗎？所以，只要再多一些細節上的在意，比如排行程的時候，多加考慮親人體力與狀況，且又讓他們有不虛此行的充足感，一切就會變得很完滿。

她的語音真摯：「我到了33歲才真有長大的感覺，一方面接受了自己的不足，另一方面也了解到媽媽並不是完美的人。我們都要從以前小時候仰望父母的角度，慢慢變換到平視。而如果沒有對彼此的足夠認知，關係又怎麼會變好呢？」

威廉在書中也提到：「在人生最有辦法的時候，父母已近暮遲，捨不得放掉任何對話的機會，遇到負面情緒，需要更有耐心。」夏宇童對此段描寫也深有體悟，「我們長大以後，就會發現以前巨人般的爸媽，已經變小了，而且他們的生活圈普遍來說也是較為單一狹隘的。我們應該讓父母繼續在我們的生活中，讓他們更有參與感。像我現在會跟我媽閒聊，分享一些自己生活很小的部分，這樣一來她就的安全感就變多了。威廉的這本書，讓我反省自己，為什麼難聽話總是要說給親近的人聽呢？這其實是非常殘忍的事啊。」

陳夏民十分同意夏宇童的體悟：「創業後，真的承擔了責任以後，才逐漸明白過來，過去我們總是對外人很客氣，但對親近的人，也許是因為不需要偽裝，所以就會過度放縱情緒。仔細一想，這樣不是很有問題嗎？憑甚麼外人享受了我們的溫柔，親人卻必須承受尖銳的攻擊呢？這一點都不公平吧。因為疫情的關係，這幾個月一直待在家，每天都跟爸媽一起吃飯、聊天、看電視，非常平凡的相處，可是卻無比舒服。事情不就是這樣嗎，如果不把一定的時間花在對方身上，怎麼可能產生理解？又怎麼可能找到讓彼此都感到安心又自在的相處模式呢？」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航