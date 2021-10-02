撐起「空拋之城」的移動重砲，洛杉磯快艇隊史最強射手J.J. Redick

文：Ken

J.J. Redick稍早正式宣布從NBA退休，作為前快艇當家射手，在洛杉磯四年平均得分達到15.8分，三分線投籃命中率44%，貢獻了674顆三分球名列隊史第二，若再多待一個賽季，要超過老前輩Eric Piatkowski是輕而一舉。

儘管沒能成為隊史三分球紀錄保持人，Redick卻無疑是快艇近年最強、最純射手。6呎4吋（191公分）低於二號位平均的身高，加上平庸體能，每一年Redick都是季後賽的防守漏洞，即便有出色的籃球IQ，卻也缺乏擔任控球的持球技術，唯一有的是穩到不行的投籃。

當前主流的3D射手，多半是在底角替得分手創造進攻空間，降低主將被包夾的可能，然而Redick的等級顯然更上一層。

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移動重砲扎根空拋之城

出色的跑位意識與高超的投籃技術，Redick是快艇時任總教練Doc Rivers上任後，第一名大動作挖角的球員，送出球隊最具交易價值的Eric Bledsoe以及鋒線老將Caron Butler，才完成交易，要填補的自然是昔日在塞爾提克時期，由Ray Allen擔任的戰術射手，Redick辦得到嗎？當然，甚至還比想像中要更好。

Redick很快打出生涯最亮眼的四年，扛下快艇的首節得分隊長，2014-15賽季第一節平均得分是6.5分，排在聯盟第13名，甚至領先LeBron James、Kobe Bryant等好手。

快艇安排Blake Griffin、DeAndre Jordan等長人設立大量的掩護，再由Chris Paul負責拿捏傳球時機，Redick唯一要做的是不斷地跑，藉由掩護人柱與防守者玩一場貓捉老鼠的遊戲、找到空檔。

Redick投射姿勢標準、穩定又迅速，可以說是把所有籃球天賦與努力投注在投籃。許多人還忽略他驚人的體力，在平均約30分鐘的上場時間，於2014-15賽季的奔跑距離是聯盟第17名，排在16名的隊友Jordan ，在場上時間比他足足多了400分鐘。

換言之，Redick上場每一分鐘都在跑動，穩定的投射姿勢使其成為聯盟最強力的三分大砲，而在背後支撐的是不斷跑動的體力，以及任何情況都始終如一的完美投籃動作。在球場任何一處，總是能遠遠地將球投進。

Doc River曾提到：「如果他（Redick）有出手的機會，代表我們球的轉移做得不錯，但如果沒有的話，這通常表示我們並沒有把這一塊做好。Jamal（Crawford）可以自己創造機會，但他必須依賴球的輪轉。當我們打出好的輪轉時，自然有出手機會。」

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從綠葉角色到重砲先發

作為Lob City時代體能最不起眼的先發成員，Redick卻是快艇的進攻指標，也是Blake Griffin、Chris Paul擋拆以外的核心火力，當射手能隨意跑出空檔，此時禁區的兩大長人就能佔據有利位置，獲得更多空拋、灌籃的空間。

於2017年季後賽，該年爵士第一個策略就是要封死Redick的外線火力，使快艇的進攻慢下來、單調化，顯見這名射手的影響力之大。Joe Ingles死命黏著Redick，並且在所有的換防溝通上，全部都讓Ingles來負責。

最終也獲得成效，Redick系列戰平均只有9分，僅兩場得分突破雙位數，快艇陷入爵士的防守陷阱，再加上傷兵而落敗。

離開快艇後，Redick在費城76人的表現依舊讓人驚訝，一把年紀的白人老射手，持續推升個人的最佳數據，在34歲這一年創下單季最佳表現，平均18.1分、2.7助攻與 2.4籃板，甚至到了35歲來到鵜鶘也還有平均15分的火力貢獻。

無論是以現代又或者2014年的標準來看，J.J. Redick都是一名可以挑出一堆缺點的射手，每一年季後賽他的防守能力，總是分析報告上那不需更動的球隊隱憂。面對質疑，Redick以純粹、精練的射手功夫，在場上持續奔馳15年，是快艇Lob City時代不可忽視的三分大砲，每一次想起他的名字，腦海中總會傳來快艇主場主播Ralph Lawler那句經典的「Bingo」。

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