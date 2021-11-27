《閱讀夏LaLa》Ep. 46：為愛聽演唱會也喜歡讀詩的文青孔子，推薦兩本精彩詩集

文：沈眠

你聽過「三月不知肉味」這個句子嗎？出自《論語． 述而》，描述孔子在齊國聽得韶樂，深受感動，聽完三個月連吃肉都吃不出味道！除了熱愛音樂，孔子也鼓勵弟子都要讀《詩經》，如果他活在當代，應該是愛聽演唱會也喜歡讀詩的文青喔！

本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民重新討論孔子的文青嗜好，並且以「詩，可以興、可以觀、可以群、可以怨」開書單，為孔子推薦兩本精彩詩集（第一本超好笑又很chill，第二本超適合剛來到現代的孔子閱讀，讀完就會認識超多台灣詩人了）！大家一起來讀詩吧！

一本超衰小的神奇詩集

《閱讀夏LaLa》特別企劃「親愛的孔子」第二彈，以「子曰：小子何莫學乎詩？詩可以興、可以觀、可以群、可以怨。邇之事父，遠之事君；多識於鳥獸草木之名。」為主旨，開設本集推薦書單。

夏宇童：「孔子說，同學們，你們有空的時候何不也學一學詩呢？懂得詩有相當多的好處啊，比如可以激發我們的道德情懷，通過詩去觀察各地的民情風俗，還可以用詩來做為與朋友酬應砥礪的管道，以及在個體陷入無解鬱悶的時候，藉以抒發心情。另外呢，詩也會提到許多植物動物的名字，可以增進我們的知識。」

陳夏民緊接著補充說明：「這裡的詩，指的是《詩經》。《詩經》是中國最早的詩歌總集，平民文學的代表，裡面收錄了西周到春秋中葉（大概是西元前11世紀到前6世紀）的詩歌305篇，有很多各地文化、生態、俗民生活的記錄。孔子對《詩經》有很高的評價，民初大學問家胡適也表示《詩經》「確實是一部古代歌謠的總集，可以做社會史的材料，可以做政治史的材料，可以做文化史的材料。萬不可說它是一部神聖經典。」

在此脈絡下，夏宇童想要討論的是陳柏伶詩集《冰能》（一人出版社）。她先簡介了詩集誕生之緣由，主要是博士學位耗去陳柏伶九年時光，陳柏伶自言當論文寫到快殺人的時候她就上臉書發洩，記下每天生活感想，分行，假裝成詩。這些被陳柏伶笑稱假裝成詩的文字，不僅伴她度過拖磨論文人生，也展現出驚人的創作能量。換句話說，《冰能》是陳柏伶進行論文時生出的副產品。《冰能》是台語檳榔的讀音，因為原汁原味，所以詩中散發著濃濃的論文寫不出來的走投無路感。

夏宇童明白指出：「《冰能》書封設計是論文格式，真的是很貼合這本詩集。這本詩集是詩人陸穎魚強力推薦給我，讀完以後喜歡得不得了。」如在網路上超級爆紅的短詩〈衰小〉：「麻雀衰小／也沒我小／因為我／超衰小」還有〈李記〉：「李記的logo是絕望的正方形／每一邊都是另一邊的再現／／這一餐再現下一餐／這禮拜三再現上禮拜三／周休二日之前完全／等於周休二日之後／／過年前是過年後／這個人／也是／那個人／甚至這首詩／或是那首詩／完全都沒有／李記不能描述的樣子／／用最令人不安的方式來說／李記不只是李記／即使我從小姓陳／李記就是／／生活本身／李記就是／生命本身／就是／寂寞／本身」。

「我覺得陳柏伶詩歌的特色是換字，讓人能夠有一種轉換感，而且非常紓壓。李記就是日子的台語，也是某間紅茶連鎖店的店名，讀完以後一定會覺得又好笑又很可愛，但同時也能夠扎實感受到那種無能為力的面對。」夏宇童讚嘆不已。

陳夏民笑得有點稀微惆悵：「陳柏伶詩歌不是單純的好笑，的確是很踏實地在看待生活，那種周而復始的循環，每天痛苦如煉獄的無限循環，其實每個人都是一樣的。於是，時間的公平性也就如實在她的詩作裡展現了。」

夏宇童也極推〈廢結合〉：「不用照X光／我知道自己／得了廢結合／／我的廢／在擴散／硬化中／／廢的我／簡稱為／佛／／廢話說得好／天廢自廢者／己所不廢／勿廢於人／所謂三人廢／必有自廢者／廢自廢以及人之廢／朝若廢夕死可矣咧／／阿／全世界的／自廢階級／聯合起來／唄」，此詩以最諧趣的文字改寫了孔子的「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」、「己所不欲，勿施於人」、「朝聞道，夕死可矣。」教人耳目一新。

「到底是有多廢呀，這個人。」夏宇童帶著滿滿笑意吐槽，而後正色道：「但如此苦中作樂的精神也讓我覺得非常迷人。她的詩歌，一來沒有距離，易讀易懂，二來也可以協助讀者抒發負面的情緒，《冰能》真的是很讚的一本詩集。」

每一首詩都是一個發光的房間

如果孔子來到現代，陳夏民腦洞大開地想像，要送給孔子什麼樣的詩集呢？可是一本好像不太夠，再加上孔子喜歡的《詩經》其實就是不同時代和地方裡民間詩歌的集錦，因此《貳零貳零台灣詩選》（二魚文化）應該是適合贈給孔子的貼心選物吧。陳夏民表示，二魚文化每年都會出版台灣詩選，且邀請不同的詩人進行選詩，今年由既是詩人也是編輯的達瑞主編。《貳零貳零台灣詩選》收錄孫維民、楊佳嫻、鴻鴻、陳黎、陳顥仁、鄭琬融、林夢媧、吳俞萱、孫得欽、騷夏、陸穎魚、蕭詒徽、陳昌遠、胡家榮、林達陽、任明信、栩栩等51位詩人的作品。

隨後，陳夏民簡介達瑞――本名董秉哲，1979年生，真理大學台灣文學系畢業，曾獲聯合報文學新詩、小說獎，時報文學新詩獎，出版詩集《困難》，同時他也是陳夏民心目中極其厲害的優秀編輯。

夏宇童聽到筆名、本名一起公開的介紹，心思忍不住歪樓了，「我以前也取過筆名欸，小學、國中的時候，報章雜誌會有筆友欄目，我也有交過筆友。我的本名裡有馬這個字，感覺就是很壯，當時又流行瓊瑤小說，裡面的人物很多有夢，都會覺得名字有夢的女生就是楚楚可憐柔情似水啊，所以我的筆名就一定有夢字，像是夢楓、夢庭之類的。」

陳夏民聽了大笑道：「難怪妳會喜歡我們家的詩人林夢媧，她的名字也有夢。」

而後，他朗讀了《貳零貳零台灣詩選》的書序〈發光的房間〉其中幾段：「一整年度的每日晨醒，機械自動化地急於翻查各大副刊電子報，好與惡、存檔與忽略，對我而言、迅速的判斷才是最直覺的，我認為能誘發自身創作欲是好作品起碼之必須，於是我如此面向每一位認識與不認識的創作者。這亦是一趟學習之旅，彷彿回到剛師習文學的階段，沉溺在大大小小作品中，歡快而孤獨，雖更多時候，讓螢幕畫面取代了書頁的溫潤，那些網路副刊作品、那些各文學獎作品……但閱讀本身並不會讓人感到森冷，壞作品才是。」

「當焦桐老師提出編選邀約後，我最常在想的是，如何面對詩壇的文化脈絡？但對於歷史、典範、經驗諸如此類的思索，往往力有未逮（甚至感到疲倦與枉然），發現無法勉強自己去捕捉那些挾藏在舊時間縫隙裡的情懷、感念，我想要的是當下可適切安放於符合自身信仰裡的美感與靈光；更大程度是指，編選者應為方向感本身，一本書能去到哪裡、成就哪些、面對什麼？我必須直接面對，省去拐彎抹角與閃避、妥協，本年度詩選裡的一切，由我表態與擔責。」

「主編年度詩選，看起來就是有夠辛苦啦，所有副刊、詩刊、雜誌還有出版的詩集都要看，而且達瑞很有氣魄地宣告，文壇的輩分或人脈交情什麼的，都置於度外，也就難怪這是一本有強烈個性的詩選。裡面收錄的詩歌，不是按照發表時序或姓氏排列，而是將氣氛相近的詩作編成同一輯，細看就可以發現一個高明的編輯如何排列組合這些創作。」陳夏民感佩不已。

夏宇童附和道：「達瑞根本等於金曲評審嘛，這本詩選非常值得入手珍藏。」

陳夏民再讀了一段達瑞的序文：「『每一首詩，都是一個發光的房間。』好比一個發光的房間，設想一種情境是：夜晚寧謐的安逸街巷，緩坡、車庫、老樹，你不知身在何處，久久有人閒散經過，僅感覺時間正帶著自己前行，搖搖晃晃直到抬頭望見一處發光的房間，像是懷抱整個夜晚的輝煌，亮著，安和透明。你不知道裡面發生著什麼事、不知道角色情境、不知道室內陳設風格、甚至根本對路段門牌毫無知悉……但突然之間似乎有許多畫面爭相擠進了腦海：所有你記憶過、發生過的情境。／貳零貳零年我是這麼在尋找著的，每一處發光的房間。」

陳夏民讚不絕口：「不覺得是很美的散文嗎？想像我們在黑暗中走路，抬頭看到遠方大樓一格格的房間，燈亮起來了，雖然看不到人，但那些房間有一種莫名所以的召喚，好像可以陪伴我們一起漫步過『衰小』的2020年，在大疫之年整個世界的氣氛充滿道別、哀愁的情緒之際，還有找到溫暖的可能性，不至於茫然失措、無所依歸。」

「腦海能夠感覺到達瑞描述的風景，超級溫柔。」夏宇童說。

「這本詩選完全是孔子說的可以興、可以觀、可以群、可以怨。」陳夏民總結道。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航