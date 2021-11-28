《閱讀夏LaLa》Ep. 47：孔子如果生活在當代，應該是一位極簡主義者

文：沈眠

孔子如果活在當代，應該是一位極簡主義者！本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民討論孔子的生活態度，並且以「飯疏食，飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣」開書單，邀請大家思考，我們的人生是否真的需要那麼多的物件、思考自己真正需要的東西，奪回人生的主導權！

幸福感Up Up的祕方！

《閱讀夏LaLa》與臺南市文化局「2021臺南孔廟文化節」合作的特別企畫「親愛的孔子」第三彈，本集探討的孔子名句為：「飯疏食飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。」意思是指：我的生活很簡單，吃粗糙的食物，喝白開水，沒有枕頭就枕著手臂入睡。儘管生活淡泊，精神仍然充實滿足。我並非排斥財富權力，但若要用不正當方式獲得，那種富貴和天上浮雲沒兩樣，我不會放在心上。

夏宇童對此的感想是：「感覺上，孔子也是極簡主義者吧，好像可以跟這幾年斷捨離的風潮搭上欸，我只能說孔子真的超潮啊！」她也提及《閱讀夏LaLa》至今做過的與極簡相關主題的幾集，如第3集「我想要更清爽的人生！」、第10集「最好的朋友不一定是人～談日常選物。」、第27集「最好的母親節禮物？別叫媽媽做家事！」，強調相當適合跟本集一起搭配服用哦。

小川糸《這樣就很幸福了：小川糸的29個簡單生活法則》（天下文化）是夏宇童本週想要與讀者一起分享的書籍。小川糸是日本知名小說家，著作有《蝸牛食堂》、《山茶花文具店》。小川糸曾表明：「我的作品來自日常生活，所以必須用心度過每一天。」她如是認為，生活愈簡單，就愈富足：晨起泡杯茶、展開新的一天，在自己心愛的書桌前專注寫作；費時的家事交給機器，珍貴的時間用於創作或享受生活；每天傍晚固定散步30分鐘，到大眾澡堂回歸最原始的自己；減少生活中的雜物、噪音與過度泛濫的資訊，保持五感敏銳；每年夏天到柏林避暑，接受異國文化洗禮，激發寫作靈感，種種凡此。

「究竟什麼才是用心生活呢？小川糸在書中提到自己會親身去農家找米，然後一訂就是十幾二十年，就連自己除米糠的動作都會讓她覺得滿足。有朋友試著嘗試她的做法，反而遭遇到挫敗感。小川糸闡述，每個人都應該去尋找自己能夠舒服、愉快的方式，不一定要跟隨潮流。意思就是說，用心生活的定義往往因人而異。」夏宇童柔聲解說《這樣就很幸福了》的重點。

在「維修之後，用到最後一刻的幸福用物術」一章，小川糸明示，現代人習慣性汰舊換新的方式很容易會失去情感與記憶的累積，以自身為例，小川糸就覺得勃肯鞋就是穿越久越舒服，抑或朋友送的毛巾，質料相當好，她使用了很久，每次擦碗時心情都會十分美麗，云云。小川糸如此寫道：「活得越久，你越可以明白，自己不需要什麼，取而代之的是愛用品逐漸增加，所以今後我想要繼續珍惜這樣子的生活態度。」

夏宇童深有同感啊，「像我有一件穿了超過十年的針織衫，真的會有伙伴感，即便它有點變形，鬆了一些，但就是特別舒服。當你非常珍惜物品跟自己度過的時光，單純的物品就會晉升成夥伴，並陪伴我們走到人生的盡頭。如此一來，生活的幸福感也就會Up。價格與數量不見得就等於自己的高度或幸福的濃度。我想，這本書特別的地方在於，作者並非要你依循他的方式或法則，而是希望讀者自己要想清楚自己想要什麼樣的生活。而這就非常能呼應到本日的孔子主題。」

「上個星期，我騎車去換機油，還有輪胎。當師傅拆除舊輪胎時，我看著自己那台綠色偉士牌，忽然想到這台車已經騎了23年，很多零件都換過了，當下感慨萬千，也意識到跟它之間的伙伴感，希望能騎它騎到30年。」陳夏民語氣底是豐沛的情感。

你能否貫徹「自己的」生活之道？

陳夏民想要與讀者們討論的是果子離《我喜歡這樣的生活》（遠流出版）。他指出，果子離是創作的前輩，過去也曾任職編輯工作，30歲後離職，改以接案工作維生，主力是寫書評，專事文字工作至今已逾30年。果子離的上一本書是《散步在傳奇裡》（群星文化），寫著他的傳奇書單。這本《我喜歡這樣的生活》則是類近於個人自傳，比如他是一名嚴重路痴，有阿嬤在車站問他南下列車是哪兒，他指引了以後才赫然驚覺，害她搭上北上列車啊。書中他也說到過去當老師的經驗，但實在是受不了教育體制，這才下定決心挑戰接案的文字營生，猶幸未餓死云云。

「這是果子離個人的文藝奮鬥史，同時也顯現了他所經歷的時代切片，讀這本書能夠感覺台灣這30年來大時代的變化。而我覺得最有趣的部分是，果子離對生活的所思所感，一名35歲才削出人生第一顆蘋果的作家，在中年之後，才開始跑步、吃素和生機飲食，轉為十分留意自己的身體狀態，變成能夠維護健康、好好生活的人。」陳夏民帶著輕柔微笑說道。

果子離寫：「因為喜歡簡單，很少為選擇所苦，勾選的幾乎都是基本款。我的日常生活簡單到甚至單調，而樂在其中，套一句詩人隱匿的詩句：『我想我會甘心過這樣的日子。』甘者，甜美、樂意、美好也。心甘情願，是由於喜歡，沒有掙扎，沒有勉強。簡單，不是基於什麼理想或信念，不是刻意追求而來的姿態，而是習慣成自然，漸進形成的生活型態。」

「這本書也能完全可以呼應孔子的思想，一旦我們確信可以過簡單生活，也就不會有選擇障礙，一切安然。我到了41歲，也逐漸了解到哪一種生活模式更合宜於自己，這是很重要的發現。」

隨後，陳夏民朗讀果子離所寫：「某日用餐，一大盤生菜沙拉，有各種醬料供選擇，我什麼都不要。同桌食客不解，問道，這樣不是無味無素（台語）嗎？有人說，不是無味，是草腥味。但我生菜不調味，已二十年了。我後來思考這件事代表的意義。我最早接觸生機飲食時，打精力湯、蔬果汁，吃苜蓿芽、豌豆苗，芽菜和生菜的濃濃腥味聞之生怯，必須仰賴沙拉醬或鳳梨等甜味壓鎮。吃著喝著，日日月月，有一天發現，曾幾何時已經可以擺脫調料，接受原味了。」

果子離原是從不會下廚的人，到研究蔬菜，甚至自己種植，走在原味之道上，以至於後來在外面吃素食火鍋料會想吐，還有吃冰會咳嗽的毛病也從此改善，簡言之，他的身心變得自在舒適。「我想，這是一種關於自己和食物之間關係的重新認識。我自己呢，碰巧從六月開始也邁入重整腸胃與飲食的階段，晚餐大部分都吃冷飯加沙拉，現在也很習慣了，感覺也很開心，沒有障礙。尤其把沙拉放在水晶玻璃碗，上頭灑一些科學麵，看起來很華麗，而且無敵好吃欸。」

打小就因為母親不吃加糖的東西，夏宇童喝豆漿也只能喝無糖，但久了也就習慣了，以至於日後喝到坊間的加糖豆漿，有一種也太甜吧的刺激感。她由衷敬佩果子離的生活型態：「現代社會有太多生活方式可以選擇，往往會不知道適合與否，以至於過程中很痛苦。但實施一個生活態度，本來就需要長期累積。果子離對原味飲食的徹底堅持，讓人想下跪啊。而我相信呢，能夠悟出自己的生活方式，並且極其堅持，就是用心生活吧。」

最後，陳夏民總結：「貫徹自己的生活之道，不走上他人習以為常的道路，往往會被認定是離經叛道。但只要對得起自己，不傷害他人，一切都沒有問題。果子離也有寫到「閱讀就和吃喝拉撒睡一樣，是每日進行的反射動作。我喜歡以閱讀為軸心的簡單生活。」當我們能夠找到生活的軸心以後，也許任何一種生活模式都是簡單而快樂的吧。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航