【專訪】清大科管所洪世章談《創新六策》：寫給企業經營者的六堂策略必修課

作者：人文．島嶼（採訪撰文：許文薰｜編輯、攝影：黃詩茹）

打開電腦，螢幕上是葛飾北齋著名的浮世繪「神奈川沖浪裏」，清華大學科技管理研究所洪世章教授問：「你看到什麼？」是驚滔駭浪的自然可畏，還是奮力執舵的人定勝天？一幅畫，可以有千萬種詮釋，管理策略也是如此。

Photo Credit: 黃詩茹 繪畫、文學和電影都是洪世章的教材，生活中無不是管理策略的心法招式。

作為台灣科技管理研究的拓荒者，洪世章將二十多年來的理論積累和產業觀察凝結成《創新六策：寫給創新者的關鍵思維》。這本書是他寫給企業經營者的心法秘笈，也是他悠遊產學研的創新首部曲。

英雄與時勢：策略研究的三重視角

相較於企業管理，科技管理更重視研發、創新與變革的議題，而這門自2000年後蓬勃發展的學科，也圍繞著意志論（Voluntarism）、命定論（Determinism）與互動論（Interactionism）等三種策略管理的分析觀點。

意志論相信人定勝天和英雄造時勢，命定論則相信成事在天和時勢造英雄。「念管理、策略出身的人多認為英雄造時勢，這是我們的學術DNA，這種思維受到美國夢影響很大。我在英國念博士，歐陸的歷史文化就比較相信時勢造英雄，但我一直覺得歷史動態永遠在變，看你從哪個時間點來看。」

洪世章認為，意志論和命定論並非全然的二元對立，融合二者的互動論，著眼於結構和策略間相互牽引，不僅容納創新萌芽，也更符合台灣國情和產業現況。「結構本身既是限制，也是充滿生機的機會，且主客觀之間會產生協調的互動，沒有任何一方可以單方面約束對方」。

綜觀歷史，某些人的成功是大勢所趨；某些人則以堅定的個人意志扭轉歷史軌跡。一如浮世繪中，船夫在滔天巨浪中力穩船舵，歷史也是瞬息萬變的動態累積，無法從單一角度給予定論。因此洪世章認為，互動論類似《中庸》「致中和」的智慧，是更貼近歷史動態的理解。

六堂創新領導的策略必修課

在《創新六策》中，洪世章為企業經營者打開六扇大門：能力、定位、簡則、整合、開放、賦名。前三者作為企業經營的內功「心法」，後三者則是行走江湖的外功「招式」，如何以六策因應時局變動，端視領導者的修行體悟。

Photo Credit: 黃詩茹 《創新六策》是因應策略管理，也普適於生活的創新思維。

回到自己的「能力」

「能力創新」是指善用企業內部核心資源和專長，尋找創新的可行路徑。例如亞馬遜書店多年來因業務需求大筆投資的雲端設備，逐漸成為無可取代的核心優勢，發展為今天知名的亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services, AWS）。

除了由內而外的反求諸己，洪世章也提醒，即便已佔有一席之地，企業仍需保持開放心態和產業敏銳度，並注意整體資源配比，才能免於落入「核心固著」的盲區。

如何避免物極必反？他以台灣近期的防疫措施為例，除了SARS經驗和健保制度的基礎，國內具備足夠的口罩產能也是抵禦疫情的一大主因。「之前看起來不重要的產業，要不要有它？當然要有，這就是『槓鈴策略』。只有一種樹木的林相是不好的，產業發展也是如此，核心能力也可能變成核心包袱。」

差異為王的「定位」

「定位創新」是企業由內而外，設法突破產業限制，發展獨特定位和差異化優勢。例如Swatch善用瑞士傳統鐘錶技術，研發出第一支最薄表殼的石英塑膠表，再將潮流裝飾加入其中，讓手錶的「計時功能」轉為「裝飾功能」，手錶成為象徵個性和時尚的首飾，成功跨足流行業。

能力創新與定位創新，就如策略天平的兩端，其中不乏對立觀點，洪世章形容像在矛盾和對立中「左右互搏」。唯有在過程中追求正反合的辯證應用，才能在對立中求得解決之道，「所以管理到後來是很哲學的，要有一套思維、一套看世界的方式。」

執簡馭繁的「簡則」

「簡則創新」強調簡單最好。小變化，大影響，是混沌理論中著名的「蝴蝶效應」，當外部環境越複雜，企業經營者越需掌握核心原則和運行規律，化繁為簡，讓員工有原則可循，以明確理念度過難關。「越大的企業，像Google、Facebook，策略越簡單。相反的，環境越簡單，策略要越複雜，因為要利用有限資源拚得你死我活。」

2005年，Google的執行長施密特（Schmidt）提出70/20/10管理法則：員工有70%的時間專注於核心的「搜尋」業務，20%的時間投注於相關核心業務，最後10%的時間則隨性發揮。有了創新的空間，Google得以不斷開發新產品。

洪世章認為，能以「簡則」運籌帷幄者，都是對自身有清楚認識，並擁有足夠自信的經營者，例如台灣奇美的創辦人許文龍、投資家巴菲特，這也是他們有別於新創企業家的人格氣質。

Photo Credit: 黃詩茹 能力、定位、簡則作為「心法」，洪世章說：「心法是我們看待世界的方法。作為一個微小的個體，我們如何看待世界，沒有絕對的對錯。」

「整合」之合縱連橫

「整合創新」是發揮團結力量，透過業內合作、資源互補以突圍脫困，即企業間透過合縱連橫，重新提取資源的組織戰。喜愛看電影的洪世章以棒球電影《KANO》的台詞為例，「日本人擅防守、漢人打擊強、番人跑得快，這是求之不得的球隊。」如何創造1＋1＞2的加成效果，就是整合的重要精神。

組成協會、聯盟、企業授權、外包、合資、建立連鎖、垂直或水平都是整合方法，既能分散風險，也能發揮群聚效應。例如諾貝爾和平獎得主尤努斯的「鄉村銀行」，以聯合小眾的小額信貸助人脫貧，就是透過「互助進化」，突破困境；Uber則是透過整合閒置私家車資源，開發出全新商業模式；而台灣密度頗高的7-ELEVEN則是從美國起家，透過拓展連鎖，降低成本也創造價值。

旁徵博引的「開放」

「開放創新」則是企業跳脫熟悉的產業和社群環境，向外界尋求新想法、新資源和新技術，「旁徵博引，轉益多師」，正是此中訣竅。由組織內部實踐開放創新，或成為先驅使用者、向消費者或供應商尋求創意，以及產學研合作、跨界交流、國際連結都是開放創新的模式。

洪世章以美食為例，各菜系匯聚的台灣美食就像多元的內部環境；祖傳配方和獨門醬料則是先驅使用者；愛吃豬肉的蘇東坡，以消費者的身分創造出東坡肉；過去各地官員呈獻貢品，是滿足皇帝味蕾的供應商；分子料理則是物理、餐飲研究的產學研合作；日本茶道的「茶禪一味」是異業交流的創意展現；中餐西吃或西餐中吃的飲食融匯，則是國際連結的自然成果。

賦名：作戰要有軍旗

「賦名創新」是指領導者運用說服技巧和領導魅力，引領相關群體的認可與支持，既是管理的策略，也是領導的藝術。賦名訴求「心的連結」，讓追隨者聽進去，而且打動他的心，就像作戰的軍旗和檄文。從議題設定、情境規劃、說故事或身體語言，生活中隨處都是賦名的案例，但如何將賦名（Framing）一詞翻譯到位，洪世章就苦思多年。

「賦名無所不在，領導人最難的是說服的技巧，如何師出有名？」總是捲起袖子的美國總統歐巴馬、在發表會上生動演出的蘋果創辦人賈伯斯，連臉書創辦人馬克・祖克柏赴美國國會作證時，也罕見地脫下灰T恤，換上藍色西裝，都是以身體語言樹立個人風格的賦名例子。

Photo Credit: Paul Sakuma / AP Photo / 達志影像

我講是我研，無入而不自得

回到策略研究的三重視角，《創新六策》是從什麼樣的分析觀點書寫？洪世章先提到寫書的契機來自於教學需要，尤其面對擁有豐富管理經驗的EMBA學生，比起詰屈聱牙的學術理論，他們更需要深入淺出且實用性高的知識。「寫這本書還是有意志論的角度，如何從有限的視角得到全面的理解。」

作為研究型的學者，洪世章說學生就是他的活水，不時帶著產業問題向他求解，「我會傾聽，然後分享案例，透過溝通理性，他對事情的認知就會提高，對事情的看法就會自然浮現。」他也強調：「我是觀察者，不是預言家。我不會告訴他該怎麼做 而是加入他的討論。」

教學與寫作都是洪世章自我實踐的舞台。他期許自己也能像康德撰寫「批判三部曲」一樣，以《創新六策》為首，接續完成「科技台灣」和「賦名創新」等「創新三部曲」。

最後，談到對於台灣科技管理研究的發展期待，洪世章說：「台灣的科技管理研究需要慢慢建立它的主體性，如何在中西之間尋求解決之道？怎麼用自己的語言闡述，同時又能對話？西方有堅實的社會科學基礎，東方有豐富的文化內涵，左右逢源往往是創新的基礎，如何在其中找到屬於台灣的策略管理方向是很有趣的。」

研究來源

洪世章（2014-2017）。三重奏：機會、制度與策略的共演過程。科技部專題研究計畫（一般研究計畫）。 洪世章，《創新六策：寫給創新者的關鍵思維》（台北：聯經，2016年）。 洪世章、曾詠青、賴俊彥（2016）。〈科技管理三重奏：策略視角的分析與評論〉，《台大管理論叢》第26卷第3期，頁257-300。

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：《創新六策》：洪世章寫給企業經營者的策略必修課

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航