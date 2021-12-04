《閱讀夏LaLa》Ep. 48：「德不孤，必有鄰」，KOL孔子的社群經營哲學

文：沈眠

孔子如果活在當代，應該是一位社群經營者！他有三千弟子，同時周遊列國各地打卡，如果開IG帳號，followers應該會很多！本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民討論孔子的社群經營哲學，以「德不孤，必有鄰」開書單，邀請大家思考如何透過理念來招募夥伴，同時也透過兩本當代的社群媒體相關書籍，與孔子隔空交流！

三千弟子都是他的小編！KOL孔子登場

九月份《閱讀夏LaLa》特別企劃「親愛的孔子」迎來最後一彈，以子曰：「德不孤，必有鄰。」為題，展開本集的書單內容。孔子此言其意思為：有道德的人不會孤立，必定有志同道合的人來親近他。

陳夏民忍不住大笑說：「換到了現代，意思就是孔子會有人follow啊，他如果辦IG，應該很快就可以破萬，然後限動可以導連結。沒錯，孔子如果活在當代，應該是一位社群經營者！」

何出此言呢？陳夏民指證歷歷，根據《史記》所載，孔子有弟子三千，其中精通六藝者七十二人，稱為七十二賢人，另外尚有十位傑出弟子，號孔門四科十哲：在德行方面出眾是子淵、子騫、伯牛、仲弓等；語言方面出類拔萃的有子我、子貢等。「換句話說，孔子的follower多到可怕哩，追蹤人數比我個人粉專跟IG人數還要多上一倍，我都要哭了！」陳夏民的真心話傾洩而出。

夏宇童大笑後，把話題拉向推薦書《想笑的時候再笑，才是我最可愛的樣子：YouTuber「飽妮」施展電影宅魔法，讓你成為最喜歡的自己（管他淑女佳人還是蛇蠍魔女或魯妹）》（野人），作者飽妮也是社群經營者，為擁有24.8萬頻道訂閱者的YouTuber，同時身為影評作家，擅長運用文字，從影視作品之間，帶出引人共鳴、發人省思的新穎觀點。

《想笑的時候再笑，才是我最可愛的樣子》是飽妮以電影裡的二十九位女性角色為題，側寫她們的心路歷程，如《淑女鳥》、《辣妹過招》、《戀夏五○○日》、《自殺突擊隊》、《小美人魚》、《穿著Prada的惡魔》、《驚奇隊長》、《亂世佳人》等。飽妮企圖藉由透過電影故事，進入角色的深處產生共鳴，以這本書，獻給每一個曾受委屈、受傷、無法做自己的人們。

其中，飽妮就提到美國校園青春戀愛片《魯妹席艾拉》，聰明的女主角席艾拉，基本上喜歡自己，但偶爾還是會抱怨自己的平凡樣貌，而第二女主角薇若妮卡則是心智一般的金髮碧眼啦啦隊隊長。某次，薇若妮卡為了惡整席艾拉，將席艾拉的電話給了校園帥哥傑米，兩人通訊後，傑米與席艾拉墜入愛河，但傑米一直誤會自己對話的對象是薇若妮卡，後來薇若妮卡也傾心於傑米……

在「不是美少女，錯了嗎？——《魯妹席艾拉》」一章，飽妮藉由該片常見的萬人迷男主角、平凡女主角和亮麗第二女主角的設定，除去探討愛情外，更是單刀直入切開校園顏值至上的文化，與及內裡暗藏的歧視現象。夏宇童直率地說：「我超級喜歡這章的標題，以我來說呢，難道我33歲就不美了，這是錯的嗎？又或不夠瘦，也是我的錯嗎？當一個人不願意接受真正的自己，一切都會變得很辛苦啊。」

夏宇童提到，飽妮在書中認為確實人的第一眼取決於外表，可是內在特質才能留住真正喜歡的人。夏宇童大表認同：「這個觀察很棒，很難否認我們與人交往都看有沒有眼緣，但就算被外貌吸引了，可是聊天以後發現對方沒料，抑或沒有共通點，就會覺得無聊，最後不了了之吧。其實，不只戀愛如此，生活當中很多友誼與人際關係都是如此。正如同孔子說的，志同道合的人會自然地親近，真正有想法、內涵，欣賞你的人也會自動聚集在身邊，無須過分強求。」

「被外表吸引只是觸發點，只是好奇心被開啟了，從而能夠去探索對方的內在。這種事很看緣分啦。」陳夏民另外強調：「想要讓大家喜歡，這是一個很虛幻的概念，你討了A的歡喜，B就不喜歡，反之亦然。要討好每個人，真的不可能。」

社群經營之道：真心累積信譽

「現代人都活在社群媒體、自媒體裡，花了很多時間在虛擬世界活動。而如果，真的十分需要透過人際脈絡去增加自己的影響力，抑或邀請更多人加入自己的理念，究竟該怎麼做呢？」陳夏民帶來的書籍，洞田貫晉一朗的《直擊！森美術館數位行銷現場：活用IG、推特、臉書社群媒體推廣展覽的第一線實戰筆記》（麥浩斯），就是一本能夠提升社群經營思維力的好作品。

陳夏民簡介了森美術館的獨特之處，2018年在日本國內美術館舉辦的展覽裡，參觀總人次前兩名都被以當代藝術為展覽主角的森美術館一舉拿下，超越了受日本人喜愛的梵谷、葛飾北齋等經典人氣畫家之大型企畫展的人次，其秘訣就在數位行銷的運用精準度。

本書主要是揭曉森美術館經營SNS（Social networking service，社群網路服務）時的關鍵核心策略，包括針對IG、推特、臉書等社群媒體的不同特性與受眾進行分析以找出適合的推廣方式、舉辦過的各式展覽運用的行銷手段與效果分享，以及為何在向來不允許拍照的日本美術館界，他們卻領先並致力於讓展覽開放拍攝、鼓勵觀者上傳發文背後的思考等。

作者洞田貫晉一朗，現為森大厦株式会社・森藝術中心畫廊・森美術館行銷團隊公關業務負責人，專職於美術館數位行銷宣傳等業務，其中一章「最高明的技巧在於理解經營SNS的本質」寫著：「許多人在經營SNS時所遇到的煩惱。（．貼文內容應該為何呢？．如何增加「讚」或「轉推」呢？．如何增加追蹤人數呢？．如何不引發網友的砲轟謾罵呢？．如何促進組織理解SNS的重要性呢？）在本書當中，我不打算傳授專業技巧，例如『想要爆紅或增加追蹤人數，只要實行這招！』最理想的SNS技巧，必須配合訊息源頭，客製打造，所以能夠無限延伸出各種方式。然而，這些技巧通常在轉瞬之間就成為過時手法。……我希望透過實際事例，向各位介紹在目前的工作當中，我認為最重要的部分。」

陳夏民大為讚嘆：「所以，作者不是在告訴你捷徑或花招，而是從更專業、認真的態度去探討社群經營的本質，包含遇到什麼樣的困難，又是如何解決的等等。這本書真的寫得很好，也相當扎實。」

旋即他又引述書中文字：「如果森美術館的貼文發言毫無禁忌，自由奔放，粉絲能否欣然接受，進而願意來館參觀呢？我認為這是毫不相關的兩回事。『美術館』三字所傳達的印象，無法連結到自由發言的貼文。森美術館SNS的目標只有一項——促進民眾來館參觀。因此，森美術館的信譽不能因SNS的運用而降低。所以，我選擇透過勤奮不懈的努力、累積信譽的道路，以期在不久的未來，用戶會來館參觀。」

「社群小編蹭流行話題或風潮是無可厚非，但作者提醒我們，若文章跟自身公司經營內容無關，反而會模糊定位，時間一久也會讓按讚、追蹤的人散失興趣。所以，不能淨做討喜的事，要很確實的做好基本功，讓人清晰地了解到核心內容與價值，這才是王道。為了增加互動而消滅了自身的內容、力量，完全是本末倒置。」陳夏民神色肅穆地說著。

夏宇童甫退了某新聞媒體的訂閱，因其最近作法是把標題變成動態文字，裡面完全沒有新聞內容，但由於很聳動勁爆，就會引來網民的熱烈討論，夏宇童皺眉道：「這就讓人很不舒服了，有一種情緒被操縱鼓譟的意味。就像這本書寫的，經營者本來就該有核心理念和風格，而且堅持住自身的走向與方式，不要追求快速，反而喪失了自己的特殊性與專業能力。」

「所以說，孔子說的『德不孤，必有鄰。』真的無敵準確啦。像我們因為愛書，主持了《閱讀夏LaLa》節目，如今也慢慢吸引到很多喜歡閱讀的聽眾，甚至有些還變成了朋友。這是相當難得的啊！」陳夏民語氣充滿幸福感。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航