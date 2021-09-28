新增1例本土、6例境外移入，恩主公醫院誤接種濃縮疫苗原液、莊人祥：文獻沒看到嚴重不良反應

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增7例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

新增1例本土，Ct值偏高無接種

指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16315）為台北市的50多歲男性，9月27日因工作需求自費採檢，並於今日確診，Ct值為28。個案近期均無症狀，採檢的前3天都在家裡工作，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名本土個案沒有疫苗接種的紀錄，也沒有發現相關的接觸者，Ct值偏高，後續會繼續檢驗他的抗體，並送基因定序。

指揮中心指出，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自美國、日本、越南、新加坡入境，入境日介於9月13日至9月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

第十輪開放第二劑AZ、高端疫苗施打

指揮中心指出，第十輪符合接種資格的對象，包含9月30日前符合已接種AZ疫苗第一劑、且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾（即1957/1/1-1971/12/31前出生），可預約接種第二劑AZ疫苗。以及10月6日前符合已接種高端疫苗第一劑、且間隔滿4週以上之民眾，可預約接種第二劑高端疫苗。

第十輪的意願登記截止時間為9月29日中午12時，發言人莊人祥表示：「先前就利用預約系統做過意願登記或施打第一劑的民眾，就不要動」，除非是第7類民眾施打滿10週要打第2劑AZ疫苗，才要上預約系統做登記，至於65歲以上長者還是由地方政府造冊接種。

第十輪的預約時間則是10月3日上午10時至10月4日下午4時止，並將在10月6日至10月12日進行接種。

誤接種濃縮疫苗原液，莊人祥：恩主公醫院暫停接種

針對新北市恩主公醫院所發生的疫苗接種異常事件，莊人祥在記者會中解釋，昨日發生醫院人員把未開封25瓶BNT疫苗，誤判為接種過的剩餘劑量，將一瓶0.45cc的BNT疫苗濃縮原液，抽取0.3cc給民眾接種。

目前有25名民眾接種到未稀釋的疫苗，莊人祥表示，已經請新北市衛生局要求該院緊急通知民眾，進行後續追蹤處置。恩主公醫院也暫停接種，直到醫院能改善相關的接種流程，新北市會再請專家做調查和實地查核。

莊人祥指出，國外文獻顯示，大劑量的接種較常見的狀況還是局部接種部位紅腫疼痛，沒看到嚴重不良反應，尤其心肌炎主要還是出現在第二劑的接種，而且是在接種後大概7天。

針對這些接種濃縮液的民眾何時能打第二劑，莊人祥表示，目前有尋找文獻、和專家做諮詢，醫療賠償的部分請衛生局協助民眾處理。

疫苗到貨延遲，30萬學生打不到BNT疫苗

另外，今日傳出由於中央配發疫苗延遲，有些學生沒辦法施打BNT疫苗。莊人祥對此解釋，當初希望所有疫苗都能在2個禮拜內接種，後來因為BNT疫苗後續提供上發生延遲，導致校園還缺30萬劑。

雖然所有縣市應都有受到影響，但莊人祥也掛保證，強調疫苗有從國外進來，會力保這30萬劑給學生優先接種，但中間還會間隔封緘、檢驗的時間。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範