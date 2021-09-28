2021/09/28,
藝文

他早上賣腐乳，晚上吹長笛

他早上賣腐乳，晚上吹長笛
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我們想讓你知道的是

廖晃業2010年自演藝學院畢業，旋即負笈英國深造碩士，畢業返港的這些年，他卻接掌家業，在舖頭賣腐乳，始終沒有全職的投身音樂工作。

聽過不少全職音樂家的故事，不如來個明明接受專業音樂訓練、畢業後卻選擇不當一位演奏家而全職賣腐乳的故事，看看在急功近利的社會中，興趣與事業的天秤會傾向哪一邊。

妥協也是一種藝術

大學課餘的時候我會教樂器，去年亦曾參與考試及評核局的一個焦點訪談，深覺香港的小孩不論貧富，學音樂幾乎是指定動作——哪管造詣與水準各異。數以萬計的學子一路走來，視音樂為志業的卻有限，始終太多現實考量。而本地各院校招生的音樂系學額，每年合共不多於一百個，畢業後改投其他行業的，亦為數不少。

廖晃業先後畢業於香港演藝學院及英國皇家北方音樂學院，是活躍於本地各樂團的長笛手，他另外一個身份是一間本地百年腐乳老字號的第四代傳人，正職是打理家業，兼顧舖面、營銷、公關。

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長笛手店舖中的腐乳。

和很多小孩一樣，他學習樂器也不算是幼承庭訓，反而是幼時聽到宮崎駿電影《龍貓》配樂中的一段長笛段落，便與長笛結下不解緣。還笑說到現在都想知道是如何做到的。他2010年自演藝學院畢業，旋即負笈英國深造碩士，畢業返港的這些年，他卻接掌家業，在舖頭賣腐乳，始終沒有全職的投身音樂工作。

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廖晃業師承Peter Lloyd、姚桑琳、Izaskun Erdocia、Megan Sterling等長笛演奏家。

人生就是不停地前進，這好像是回頭路，但要是由此築起新一條通往未來的蹊徑，倒也無妨。人生每階段都有不同想法，就如廖晃業年少時愛聽莫札特的安魂曲、交響曲，樂團合奏的也演過白遼士、拉赫曼尼諾夫等雷霆萬鈞的管弦樂，但現在則喜歡極簡主義。

他一方面須延續祖業，亦不忘音樂，公餘參與樂團及偶爾舉辦獨奏會是折衷方法，在各專業室樂團、業餘樂團，乃至「明愛暖萬心」中竟然也可見到他手持那支Powell金笛及1900年製Buffet Crampon的身影，最近的演出是參與多媒體戲劇「卡門｜香港」在西九文化區的首演。他比喻合奏是妥協的藝術，追求各樂器在音色、速度的完整性。而現實生活亦充滿著妥協，人生各階段的步伐與追求不一，但求不忘初衷。

學習音樂的大忌

我教學生及面對家長時每每說，老師的存在就是解決學生無法解決的問題，而不是作為陪伴其練習的工具人。要提出問題，還得依靠平時練習，而且不能是死練，即不管奏對奏錯都繼續下去，這注定失敗，「學而不思則罔」莫過於此。廖晃業亦有教授長笛，難怪深有同感。他都在較空閒的星期六指導學生，但絕不是有教無類，自認自己也是會揀學生的嚴師，學習的程度愈高，愈能看到學生有幾多潛質走下去。音樂除了講求理解樂曲、處理造句及音色外，最重要是人的毅力，要耐得住反覆練習的寂寞，才能在音樂上有所突破。

香港青少年「多才多藝」，他們興趣廣泛（或是「被廣泛」），或是真正令他們樂在其中，或成為考入名校的入場券。專業藝術路，也許大部份人都不會走上，亦有走到一半跳出來者。生活有取捨有妥協，貴在堅持，在心中有份量的事，即管日理萬機也不會忽視。想起很多工廈晚上就會變成樂隊、練舞的聚腳地，儘管來不乏剛收工的上班族。又且看廖晃業，日間勞碌，當晚色趕去夕陽，舖頭落閘後他又奔赴樂團排練。一切看似矛盾，但正是香港有趣的寫照。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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