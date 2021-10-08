歐盟發布「CBAM碳邊境調整機制法案」，台灣企業除了「買綠電」還能如何超前部署？

文：Edison（陽光伏特家共同創辦人）

2021年7月，歐盟發布了「CBAM歐盟碳邊境調整機制法案」，洋洋灑灑的文件合計11章36條與五個附件，每一條都有其重要性，但是這份重磅法案究竟在台灣的我們現階段應該注意哪些？以及有什麼可超前部署的行動呢？

推動CBAM背景

CBAM歐盟碳邊境調整機制並非橫空出世，而是有著長期的行動脈絡，最早可從2005年歐盟開始啟動碳排放交易制度（Emissions Trading Scheme，ETS）開始，從這個機制開始，提高歐盟境內產業部門的生產成本，但是卻延伸出碳洩漏的現象，只是讓碳排放轉嫁到其他地區而已。

在不斷的修正調整中，以及環保團體的倡議，時至2019年也達成24%GHC排放量。在歐盟綠色新政中（Green New Deal）已制定2030年減排55%目標，甚至於有些國家更積極提出要在2050年達成淨零排放，除了顯見淨零不只是趨勢也是共識，基於跨國公平承擔碳成本，體現碳成本內部化的考量，CBAM也可視為2003年歐盟碳排放交易指令的延伸。

CBAM的首批管制對象有哪些？

在第一批管制對象中，產品範圍限於水泥、電力、化肥、鋼鐵和鋁，從表上可以看出多屬於原物料等級的產品、組件類產品，在法案過渡期2023-2025年，CBAM只適用於進口產品在生產過程中的直接排放。

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台灣是出口導向的經濟體，在這波法案中，有在管制範圍的約佔出口總額0.24%，其中影響最大者為鋼鐵產品。

如同前言，在全球淨零趨勢下，各個城市、國家、經濟協定等不同層級的組織，都有推出或制定各式碳費、能源稅、等不同的徵收機制，在CBAM的減免規則中也納入了扣除原本生產國已付碳價的機制，來因應可能被重複課徵的問題。

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企業該如何應對CBAM？

2050年全球的減碳目標是「淨零」（Net Zero），即使企業的出口項目不在CBAM的管制範圍中，或是企業本身為服務業，仍然不能事不關己，甚至於已經有很多積極且負責的企業正在採取行動，產品碳足跡已經成為企業風險管理（carbon risk）的首要之務，在近幾年的CSR報告中，也可以看到氣候變遷首度成為產業最關注的風險議題。

如何應對CBAM？需要購買綠電嗎？購買綠電憑證可以抵換嗎？這些問題都是近期來諮詢陽光伏特家的企業經常提出的問題，相信也是多數尚未行動的企業猶豫、希望被解惑的問題。

在進行到是否需要購買綠電的問題之前，我們可以先從企業本身的特質來判斷有多少時間行動。

近期提出的用電大戶條款針對上市上櫃大型企業，提出2025年應該要達成10%的綠電比例，用電大戶係指契約容量5000KW以上、使用電力佔全國35%、約506家企業在此範疇。非此範疇的企業的目標時間大抵可以以2030作為規劃目標。

有了達成時間後就可以開始對企業進行各式評估，包含：碳風險評估、產品碳排放強度（碳足跡）、用電習慣等。

加強碳風險評估包含企業碳風險的衝擊與壓力測試；產品碳排放強度，則可以透過SBT、加強產品供應鏈碳管理等方法管理。對自身企業或產品有個全盤的掌握後，就可以開始規劃碳中和策略：購買綠電（包含綠電憑證）、再生能源投資、節能投資、供應鏈管理…等方法。

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其中，購買綠電是多數企業都適用的方法，在台積電宣布購買風電以因應蘋果供應鏈要求，以及自身企業RE100的行動目標後，越來越多企業開始跟進，並布局購買綠電。然而台灣的現狀是綠電有顯著的稀缺性，因為市場慣性還未改變，以至於目前綠電供不應求，建議有意購買綠電的企業可以儘早行動、分批採買，較能達成減碳計畫。

除了購買既有的綠電轉供、或是綠電憑證以外，台灣綠能公益發展協會在2021年4月提出綠能公益100+（GW100+）的長期倡議行動。

倡議中，透過企業資源及綠電需求，興建屋頂型太陽能，並將購電資源挹注給國內的社福組織或社會新創組織，除了推動台灣再生能源比例以外，企業也能夠藉此持有再生能源電廠或享有優先購電權利，以及資源能夠挹注給持續為台灣付出的組織團體。在淨零趨勢下做到公正轉型，可說是一石四鳥的倡議模式！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航