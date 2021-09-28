福特118年來最大單筆投資，攜手韓國SK集團在美打造114億美元電動車電池工廠

被外界譽為「汽車狂人」Jim Farley，正帶領百年汽車大廠福特汽車（Ford Motor Co）轉型，而福特昨（27）日發布重大訊息，目前正與韓國SK集團的合資企業BlueOvalSK協議在田納西州西部（State of Tennessee），及肯塔基州（Commonwealth of Kentucky）打造雙鋰離子電池工廠，投資規模突破114億美元（新台幣3271億元），創下自福特118年來，為史上對新設施的最大單筆投資。

狂熱的汽車人Jim Farley帶領福特轉型，一年間股價翻倍

在Jim Farley領導下，福特不斷增加電動車的開發進程。這筆投資是Farley掌權福特後的重要轉​​型計劃，為了使福特這間傳統汽車公司脫胎換骨，並在自動駕駛、電動系統以及物聯網產業中獲得更好的地位。

福特執行長Jim Farley告訴《CNBC》，該園區將包括另一個與SK一起建造的電池廠，以及一個供應商廠區、回收中心和一個F系列新的電動卡車裝配廠。

多年來福特一直未能受到華爾街對其營運的關注，而Jim Farley於去（2020）年從前任執行長Jim Hackett接棒後，開始精簡集團業務，並將其重心轉為自動駕駛、電動技術及商用車等關鍵領域。

在前任執行長Hackett執掌期間，福特於 2017年至2020年福特股價下跌了40%，當時許多人認為，福特自動駕駛、電動汽車的計劃以及全球的策略上落後於通用汽車。

又面對新進的競爭對手，如電動車：特斯拉、新創公司Rivian等公司，均預計將推出大量新電動皮卡的情況下，導致福特卡車銷售面臨衰退。

Farley接下百年汽車大廠的轉型任務後，承諾加快公司的轉變，讓市場再度青睞福特。「平穩過渡，」他當時強調，穩定地加速北美業務，目標以10%的成長率發展。

而Farley是一名貨真價實的「汽車狂人」，《CNBC》報導指出，他喜歡在泡在車上工作、以及在賽道上比賽。「這是他的熱情，也是他的一生中最愛（汽車）」福特告訴記者，他每每於周末出現在賽道上，進行激烈的賽車比賽。

前印地賽車手，且同為Farley摯友的Robbie Buhl表示，如果福特要在五年內再起，文化就必須改變，如果文化不改變，公司就將步入衰敗。而他指出，Farley正利用他的能力和熱情改變福特。

如今，這一筆鉅額投資，將進一步證明福特將是電動車產業中的領導者，Jim Farley強調：「我們領先了，目前並沒有任何公司，有相同於福特的鉅額投資計畫」。自從去年Farley成為福特執行官以來，其股價已經翻了一倍多。

Photo Credit: AP / 達志影像 Jim Farley於2008年1月3日星期四於辦公室接受採訪，到處都可見汽車模型。

福特創辦118年來，最大單筆投資達114億美元

過去福特總被外界認為其生產的電動車電池沒有任何優勢，與此同時同為競爭對手的通用汽車卻與與LG Chem的合資企業計畫於2023年開始，斥資46億美元用於電池生產。

本次與韓國SK集團的合作案，共同投資56億美元（新台幣1607億元）田納西州斯坦頓的Blue Oval City新園區；另外58億美元（新台幣1664億元）用於肯塔基州格倫代爾的兩家工廠。

「這是新福特，」Farley在電話中告訴《CNBC》：「是時候了，我們正在把鏟子（建廠）放在地上，1.1萬名新工人將隨之而來」。

「今天對我們和我們的國家來說，這是一個非常關鍵的時刻，」福特北美運營長Lisa Drake表示：「我們宣布了福特118年來，歷史上對新製造設施的最大單筆投資」。

福特icials表示，BlueOvalSK的3個新工廠將使福特在美年產能，足以供應每年100萬輛電動車動力，預計到2030年其在全球將擁有的電動汽車產能的一半以上。

「這確實是一個令人震驚的計畫，它體現了福特對快速增長的美國電動汽車行業的雄心，」SK Innovation全球營銷主管Yoosuk Kim表示。

未來福特預計田納西州的新汽車製造工廠，全面投入以碳中和為目標運營，Farley指出，該工廠將生產新的電動F系列電動皮卡汽車。

「我們將在此工廠建立一個全電動自下而上的產品平台，也將是公司歷史上最大的工廠，」Farley強調，未來亦將推出更引人矚目的F系列電動汽車，同時也不斷重塑未來皮卡車的面貌。

Drake表示：「這只是我們在下一個世紀的可持續交通經濟中引領美國的願望的開始，」 他指出，這項投資正在推動我們引領電力革命。

Photo Credit: AP / 達志影像 時任福特汽車總裁的Jim Farley（左）於2019年1月9日的汽車發佈會上。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航