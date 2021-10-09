《改變性別，是為了活出真實自我》：日本第一位跨性別議員，要讓社會聽見所有弱勢的聲音

文：上川礼

為成立競選辦公室奔波

決定參選後，得先找一間辦公室當作據點。不過，我們跑了好幾家房仲，一說出要找競選辦公室，業者就面有難色。再者，我辭掉了自己的工作，收入並不穩定，長相和身分證明文件上的性別又有落差。還沒開始打選戰就四處碰壁了。無計可施之下，朋友替我找上一位蛋糕店老闆，那位老闆是豪德寺商店街有頭有臉的人物。

時間是二月中旬，距離投票日還有兩個月左右。我們前去拜會蛋糕店老闆，老闆一開始以為我是普通的女性候選人，問我為何想要參選？

才剛踏出第一步，我就得說明參選的理由了。我老實承認自己有性別認同障礙，在各種情況下都被社會制度排擠，所以才要站出來呼籲大家正視這個問題。

老闆聽完我的說明後，不能理解我生為男性，為什麼要刻意當一個女性？前面的說明都白搭了，於是我談起自己從小到大的際遇。小時候我對自己的性別感到疑惑，青春期也找不到人訴苦。長大後，還得裝成普通男性，到外面上班工作。後來我離開家人，搬到世田谷獨立生活……我花了一個多小時訴說自己的經歷，淚水多次在眼眶裡打轉。

老闆雙手環胸，似乎還是不能理解我參選的理由。一直在老闆後方聽我說明的老闆娘，這時候終於開口了。老闆娘說，她可以理解我為何選擇當一個女性，而且她也告訴自己的丈夫，這不是用邏輯就能說清楚的事。老闆沉默了一會，才下定決心替我問看看這附近有沒有空的店鋪。也多虧這次拜訪，二月二十三日，我們總算租到了競選辦公室。

那裡本來是一間壽司店，打開木製的拉門，右手邊是櫃臺，櫃臺上方有專門用來擺放壽司材料的玻璃罩。左手邊則是地板墊高的榻榻米和室，後方還有六坪左右的西式客廳。空間寬敞固然是一件好事，但裡面看起來昏暗又空曠，看到這樣的環境，再加上第一次參選的不安，我的心情很沉重。

我們第一次召開選舉對策會議，只有六個人參加，分別是當時的小金井市議員若竹良子女士、選舉顧問A、相關人士I和M，以及山路和我。我們從自己家裡搬來的器材只有電話和電腦，剩下全靠朋友四處奔走，替我們張羅好一切。到頭來，會用到的東西都是別人慷慨樂捐，我們幾乎不用買什麼新的物品，至今我依然很感激大家的幫忙。

過了一段時間，包含我在內的競選團隊才湊了十個人左右，大家只能在工作之餘抽時間幫忙，競選辦公室始終很冷清。

不料到了三月十六日，有將近四十個人來競選辦公室幫忙。除了跨性別者，不少是看了新聞報導和宣揚我個人理念的網站，特地前來幫忙的，有學者、劇團成員、大學生、家庭主婦等，大家懷著不同的理念共聚一堂。看到辦公室擠得水洩不通，我心中充滿了驚喜和感激。

當時還有一個令我難忘的回憶。我的父母也有來幫忙，有人拜託父親向大家說幾句話，情緒激動的父親，不小心把我說成了「犬子」。底下的人都被父親逗笑了，上臺演說前母親還特別叮嚀他，千萬不能把我說成男生。父親也一直默念母親的叮嚀，結果上臺還是不小心說錯了。

這個意外的笑點，也讓競選辦公室的氣氛更加融洽。

以「女性」身分參選

在正式提出參選前，還有「事前審查」這道非硬性參加的手續。也就是在公告日提出申請時，由選舉管理委員會確認申請書有沒有缺漏之處。想當然，參選申請書上一定有性別登記欄位，我很猶豫該寫男性還是女性。煩惱了好幾天，又猜不出審核單位會有什麼反應，決定乾脆去找對方交涉。

三月二十五日，我前往事前審查會場，表明自己雖然是生理男性，但我不想以「男性」身分參選。隨行的夥伴和媒體也都在一旁靜觀情勢發展。選舉管理委員會似乎也料到我會提出疑義，並沒有表現出困擾的態度。他們的答覆是，關於性別問題已經聯絡都內的選舉管理委員會，目前正在詢問總務省的意見，這不是世田谷的小單位能判斷的問題，要等總務省答覆。

我的性別欄位是空的，但選舉管理委員會仍受理了我的申請書。

這一份申請並不符合公職選舉法的規定，我原以為行政單位會要求我以「男性」身分參選。倘若他們真的那樣做，我是打算抗議到底的。不過，行政單位暫時按下結論，令我頗感意外。

自我表明參選以來的這一個月，主要是靠街頭活動表達訴求。三月二十七日以後，是東京都知事選舉和眾議院議員補選的公告期間，公告期間其他政治團體不得從事街頭活動。除了區議員選舉的公告期間以外，我在投票日以前，只剩下四月十四日那一天，可以不受限制地進行街頭活動。

那一天，我們打算連跑五場街頭活動。早上第一場在經堂車站前的活動，結束後，我們準備前往下一個活動會場，我口袋裡的手機突然響了，是山路打來的。一向冷靜的山路難得以亢奮的口吻要我立刻回去。他說關於參選的性別問題，行政單位用傳真回覆了。

我答應他馬上趕回去。電話掛斷後，心裡卻在納悶是怎麼回事？

其他成員先去確認下一個演講場地，我暫時跟他們分開，搭電車趕回競選辦公室。我們幾個人圍著那一張傳真，上面的內容是這樣的：

候選人遞交的參選申請書，如性別登記與戶籍性別相異，原則上有關單位會勸告候選人按照戶籍更正。候選人若有歧見，則有關單位必須如實受理。

「所以是怎樣？填『女性」對方也會受理囉？」

大夥面面相覷，疑惑的眼神逐漸充滿希望。緊接著，所有人開心大叫。

「公家機關同意了！用女性身分參選也沒問題！」

過去我們一直在黑暗中摸索方向，如今前途光明璀璨，視野豁然開朗。大家都切身感受到趨勢和潮流改變了。

兩、三天後，我們前往選舉管理委員事務局登記性別。等我們抵達事務局，職員已經準備好還沒填入性別的文件。在我要落筆之際，職員對我說：「根據以往慣例，性別登記要按照戶籍填寫，您確定不按照戶籍嗎？」

職員依循總務省的答覆，對我提出勸告。我看著職員的雙眼，明確表達我的意願。我抬頭挺胸地填下「女性」，登記手續一下子辦妥了。以女性身分參選的願望實現了！我也樂得眉開眼笑。

四月二十日是區議員選舉的公告日，那一天的天氣很晴朗，我也懷著開朗的心情前往選舉管理委員會。當天我換上紅色套裝出征，紅色套裝已經算是我的註冊商標了，很適合當我的選舉「戰袍」。正式提交參選申請後，一週後的投票日就要見真章了。每天的行程都排得很緊湊，我決定帶領夥伴奮力衝刺，絕不留下遺憾。

選舉結果如何沒有人知道，但我相信自己正站在歷史轉捩點上。

書籍介紹

本文摘錄自《改變性別，是為了活出真實自我：日本第一位跨性別議員為性少數、性別認同障礙者打破成規，改變社會！》，時報出版

作者：上川礼

譯者：葉廷昭

我不是喜歡男人才想改變身體，而是不能接受自己的身體。

我想喜歡的，是我自己。

不能只看社會的表面，就自以為了解整個社會

不是只有自己聽見的聲音，就代表所有人民的聲音

日本第一位跨性別議員為弱勢族群的勇敢發聲！

上川礼從小就對自己的性別感到困惑，難以接受自己的身體逐漸長為一名成熟的男性，無論喜好、穿著或外貌，她都渴望成為女人。

她渴望面對真實的自我，社會卻不讓她這麼做。變性後的上川礼無法變更戶籍上的性別，不但影響了就職權益、更使她難以受到各種制度保障。

與社會直球對決！以女性身份參選，表達訴求！

為了能最直接地從組織內部產生改變，上川礼決定參選東京世田谷區議員。她走上街頭拜票，揭示自己是具有「性別認同障礙」的跨性別者，面對各種歧視與不諒解，仍用堅定不移的勇氣打動選民，終於高票當選。

這是日本第一位跨性別議員的主動出擊，

她的吶喊，不只是為了性少數，更要讓社會聽見所有弱勢的聲音！

◆看上川礼如何面對困境、產生改變◆

勇於追尋自我——

欺騙自己的心，絕對得不到幸福。因此我開始摸索自己的性別認同，不再強迫自己接受「正常」。

呼籲重視性少數——

性少數族群的困難與煩惱，不該被當成個人的問題。任何弱勢群體的問題，都是整個社會應該共同面對的問題。

參選是為了表達訴求——

亟欲活出自我的欲望，帶我走向了「女性」這條路；站出來角逐議員，是因為無法忍受這個扼殺自我的社會。

為做出實質改變而從政——

很多議員只會等待人民主動發聲，我不希望做一個只會等待的議員，我一向主動去發掘沉默的聲音。

開創我的理想人生——

我們是與社會共生的，光靠自由意志無法獲得幸福。想活出自我的人生，就必須了解旁人和社會，這是影響人生幸福的關鍵。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航