德國選民關心外交政策？

選舉過後，昨晚德國有專家分析，大部分選民根本不關注各候選人的外交政策，這佔他們投票意向考慮極小部分。

說來也是。外交對港人來說，也是非常陌生，可以說是絕緣。事因英殖時期外交由英國政府負責，特區時期則由中央管轄。所以立法會議員，是沒有任何外交政綱的。德國不同香港，有自己的外交部，各黨也有其外交主張：對哪些國家強硬、應在北約和歐盟扮演甚麼角色、要關切哪些世界議題、應否參與戰爭和維和工作。他們都會將主張寫入黨綱，雖然絕大部分德國選民，都覺得事不關己，己不勞心。

所以不要期望德國選民會因為政黨強硬的對外政策而考慮它。一個住在南德阿爾卑斯山麓、日常愛種花養狗的德國大嬸，不會覺得自己與坎大哈的平民有何道義責任。就算有，這也不會是她投票最重要的考量。她關注的，多是她工作的穩定、交稅之多寡、有沒有外來人擁入搶飯碗，而在阿富汗、白羅斯、敘利亞的無數生靈塗炭，她最多都是同情，在電視前流淚，不會覺得自己幫得很多。但假若這些人大量擁入她所住的寧靜山莊，她就會很有意見。

政黨的「對華政策」，對大部分德國人來說都是沒意義的。德國人的對華政策，就是街口的中式外賣店菜單第23號咕嚕肉夠不夠甜，不夠的話就另選一家。很多人連中日韓越泰都搞不清楚，以為同是一國，哪來認識甚麼對華態度和看法？

外交其實是內政的延伸，歐盟的政策，對德國的工業和農業有深遠影響；而歐盟的難民政策，也與德國息息相關。可是大部分德國人也想不到這麼遠，最多或是關注歐洲事務，其他地方和國家理不得這麼多。隨便問一個德國人怎樣看現時德國的外交政策，他很可能有甚麼政策都講不出，最多只講出收留難民，因為與他有切身關係。最關心外交的，或是入籍的德國移民，對出生地有眷戀，期望德國政府為當地的事務發聲。

不少德國人雖有外國血統和背景，但關切的，與其他國家一樣，都是眼前的事。外交對他們來說，太遙遠了。

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