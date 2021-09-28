2021/09/28,
財經

永豐DAWHO突破百萬數位帳戶 DAWHO之夜直播分享房市及理財新觀點

永豐DAWHO突破百萬數位帳戶 DAWHO之夜直播分享房市及理財新觀點

我們想讓你知道的是

為了慶祝永豐DAWHO一舉突破百萬數位帳戶，關鍵評論網與永豐DAWHO於9月23日晚上8點共同舉辦線上直播活動──「DAWHO品味生活家」，邀請主持人吳怡霈靈活引導樂居網創辦人李奕農、理財專家大俠武林分享買房、投資小撇步，活動創造千人點閱觀賞，為網友收穫滿滿！

台灣防疫有成，不僅國際聲勢大漲，熱錢更湧進台灣股市甚至一度站上一萬八千點！

永豐DAWHO攜手永豐金證券「大戶投 APP」整合證券功能，掌握個人資產現況，且可同享活儲高利。為了慶祝永豐DAWHO一舉突破百萬數位帳戶，關鍵評論網與永豐DAWHO於9月23日晚上8點共同舉辦線上直播活動──「DAWHO品味生活家」，邀請主持人吳怡霈靈活引導樂居網創辦人李奕農、理財專家大俠武林分享買房、投資小撇步，活動創造千人點閱觀賞，為網友收穫滿滿！

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Photo Credit：Brand Studio

感性+理性買房 自住、換房、投資都省心

本次直播主持人吳怡霈本身也是投資、置產有術的理財達人，開場時她分享自己雖然買了人生第二套房子，但直到五月疫情爆發後才有機會長時間待在家，深刻感受擁有自己喜歡的房子有多重要。樂居網創辦人李奕農為了善用辛苦存到的錢並在未來換房時更容易，一定要買接手性好的主流產品，而不只單憑個人喜好。「就是要理性選擇，避免購買沒有電梯的公寓四五樓、屋齡大於三十年、地上權住宅以及公設比太高的房子」。李奕農補充到，若是針對投資買房者，他建議選擇高薪人力的外來人口區，例如有台積電員工進駐的台南，房價及買氣才有所支撐；高租金投報區，例如就業人口多、房子好租且房價不高的桃園觀音工業區、台中海線三井OUTLET等。

專注本業 閒錢投資 慢慢走才更快

為了買房努力存錢的民眾，財經KOL大俠武林分享八字理財口訣「專注本業、閒錢投資」。大俠武林認為數十年資產穩定累積的成果，不見得會輸給短期殺進殺出的價差買賣策略，這也是他之所以一再強調使用閒錢投資的原因。對投資新手或忙於生活的人來說，智能投資理財是不錯的選擇，因為它不僅能預先設定自己的投資目標、協助訂出合適的投資組合，還有24小時自動化投資顧問替投資者進行監控股票表現、產品組合比例，聰明省心地逐步達成理財目標，同時過好日常生活。

透過永豐金控與關鍵評論網這場「大戶品味生活家」直播，觀眾獲得感性與理性兼具的理財實戰經驗，雖然活動只有短短一小時，卻能從線上線下的千人熱烈互動看到：如何有效理財、聰明買房、達到財富自由，永遠是大家邁向理想人生的必修學分！


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TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

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