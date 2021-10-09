《以受難為題的三張習作》：和法蘭西斯培根創造的怪物比起來，我們是不是更可怕呢？

1944年，法蘭西斯．培根（Francis Bacon）在酒霧的迷醉裡完成了他的作品。

《以受難為題的三張習作》（Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion）的創作基於古希臘「悲劇之父」埃斯庫羅斯（Aeschylus）的作品《復仇女神》（Eumenides），底色是飽滿到過剩的橘紅，咆嘯而畸形的肉體像是拖著粘液的鍋牛，好像隔著畫，都可以聽到它們邪魅的尖叫。

20世紀的慘烈是一記吃痛的左勾拳，把歲月靜好的歐洲打的鮮血四溢。重擊後的天旋地轉造成了藝術的暈眩，畫面喪失了邏輯，失去了巴黎畫派的浪漫與優雅。在天上飛翔的夏卡爾墜落了，藤田嗣治溫暖的乳白色變成了枯萎的白玫瑰，取而代之的是法蘭西斯．培根的哀嚎。

弗朗西斯．培根的作品充斥著放肆的嚎叫，張大嘴巴，像是掛在鐵絲網上的腐肉，人體的比例扭曲而疼痛，彷彿地獄的烈火在燃燒。

培根這個人，比卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）殘暴多了。看他畫畫，就像在看老彼得．布勒哲爾（Pieter Bruegel de Oude）的《死亡的勝利》。

科樂美（KONAMI）出品的恐怖遊戲《沉默之丘》，創作風格參考的就是弗朗西斯．培根。怎麼形容培根的風格呢？他好像蒲松齡在寫《聊齋》。

子夜熒熒，燈昏欲蕊；蕭齋瑟瑟，案冷疑冰。

哲學家康德（Immanuel Kant）曾經提出過「物自體」（Ding an sich）這個概念。他認為，我們對於物自體一無知（1783/1997, p. 40）。也就是說，我們都是戴著有色眼鏡在看待世界。分析哲學家史陶生（P. F. Strawson）解釋說：「那觀點說明，現實（reality）是超感官的，以及我們無法擁有任何有關它的知識（1966, p. 38）。」培根是那個拿下眼鏡的人，衣冠楚楚底下，他看到的都不過是禽獸。

死亡的氣息，混著培根工作室裡強烈的酒香

當培根在凌亂的工作室裡素描地獄的時候，也不是所有人都在破碎的月光下舐舔著傷痕。

杜尚（Marcel Duchamp）就很清醒，他和馬格利特（René Magritte）都保持著一種通透成熟的幽默，聰明的像坐在圍牆邊拉著手風琴的吟遊詩人。馬格利特的煙斗和西裝在天上飛，他畫兩個棺材坐在一起聊天，畫一個盯著青蘋果的紳士，杜尚則對著一個小便斗微笑，為下樓梯的舞女做了一次縮時攝影，他們都同意蘇東坡的瀟灑，休對故人思故國，且將新火試新茶，詩酒趁年華，一點也沒有弗朗西斯．培根的嚎啕大哭。

他們是禮貌的紳士，點頭微笑，像是莊子的《齊物論》。

他們華枝春滿，天心月圓。

但清醒是泥醉的反襯，如果說杜尚和馬格利特是夜晚的潛水艇，培根就是克蘇魯的宮殿。

培根的身上帶著一種屠宰場的氣質。頁頁是血，刀刀見肉。

培根曾說：「真正的畫家不是按照事物實際存在的樣子來畫它們，而是根據他們對這些事物的感覺來畫。」

培根看出去的世界，都是白蘭地與伏特加的荒蕪。超現實主義是一面哈哈鏡，人體一會兒像是被擠壓變形的軟木塞，一會兒像是被擰乾水分的毛巾。站在哈哈鏡前面，乾笑兩聲之後，就哭了。從印象派的叛逆開始，藝術家的人格越來越立體。過去文藝復興和巴洛克的小日子，洋溢著人性詩意的語言，抑或是肉慾噴發的流動，甚至是田園牧歌的寧靜，這些主要都是雇主買方的意思，藝術家的勝利，最多只有技法的得意。

那是人類工業文明的前夜，工廠的機器還沒將一切的清澈碾成齏粉。但到培根的時代，人類的殘暴在科技的輔助下得到了進一步的釋放：重機槍的掃射、榴彈砲的轟炸、裝甲洪流的你來我往......尤其當時的英國還在承受德軍V1火箭的襲擊，死亡的氣息混著培根工作室裡強烈的酒香，在瓦礫堆裡誕生的，就是《以受難為題的三張習作》。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 1944年6月的諾曼地海灘

到了1944年，秦火漫山，江淹在《恨賦》裡說：「試望平原，蔓草縈骨，拱木斂魂。」大概就是那種感覺。一路上都是被子彈貫穿的鋼盔和黑如焦炭的坦克殘骸，這時的藝術，就慢慢的從兩耳不聞天下事，一心為君抹濃妝的專注中解放了出來，他們仔細而顫抖的在聆聽戰場上砲彈的回聲，而培根聽到的，就是終蕪絕兮異域的蒼涼。

藝術家的反思，對自我的凝視，從來沒有這麼徹底過。

「我」不再是「我」的邊界在哪裡？

培根熱愛畢卡索，他在畢卡索的畫面裡，用他自己的話說：「看到了一種有機的形式」，看到了歪斜的可能，看到變形的詮釋。在《以受難為題的三張習作》當中，培根從畢卡索遊戲人間的動感走向了更深邃的驚叫。他的作品充滿了肉體的恐懼，那種撕扯過後，沉入欲望的恐懼。

法蘭西斯．培根為什麼這麼好？因為他的恐懼，也是我們的恐懼；他的張牙舞爪，也正是我們的張牙舞爪。

在所有的評論當中，最精準犀利的或許還是米蘭．昆德拉（Milan Kundera）。他看著培根的畫作，寫到：「或許我可以換一種說法：培根的肖像畫是對於『我』的界限的質問。一個個體可以歪斜變形到什麼程度而依然是自己？ 一個被愛的生命體可以歪斜到什麼程度而依然是一個被愛的生命體？一張可親的臉在疾病裡，在瘋狂裡，在仇恨裡，在死亡裡漸行漸遠，這張臉依然可辨嗎？『我』不再是『我』的邊界在哪裡？」（米蘭．昆德拉《相遇》，2009）

20世紀是一個極端的世紀，瘋狂的世紀，無數的殘暴像是史坦利．庫布里克（Stanley Kubrick）《鬼店》裡那扇電梯門湧出的暗紅色鮮血，海嘯一般的將人淹沒，直至溺斃。

所有人都在歇斯底里的狂吼，培根也在狂吼。培根是一名同性戀者，這在當時的英國社會是不被允許的。他的所有情慾，都是禁忌之戀。喬治．巴代伊（Georges Bataille）在《色情論》裡說：「生命在本質上是過剩，生命是揮霍。生命無限度地消耗生的力量和資源；無限度地消滅自身創造的東西。在這一運動中，眾多有生命的存在都是被動的。然而我們堅決地，極端地想要擁有那些，將我們的生命置於危險之中的東西。」

「性交與獻祭所暴露的都是肉體。獻祭以器官的盲目抽搐取代了動物有序的生命。情色的抽搐也是同樣景致：它解放了洋溢的器官，任其盲目脫序，超脫情人思慮過的意志掌控。」

培根的壓抑，來自性與愛的渴望。可惜培根出生自一個貴族家庭，父親是嚴肅的軍人，喜歡打獵，充滿著步槍的剛毅與冷酷。那種鮮血四濺的殘暴讓培根煎熬且痛苦。他是一頭躁動不安的野獸，而這個社會是舉槍的獵手。對培根來說，他是獵物，是要被燒死的對象。培根在享受伴侶溫柔愛撫的同時，內心又是極其敏感且脆弱的。他是一隻睜大雙眼，拱起背部的貓，在輿論的壓力下，緊張而撕裂的活著。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 培根與其畫作

如此的身份，讓他在危險的海洋裡，載浮載沉，噗通掙扎。脫序，其實是為了自成一套秩序。培根的黑暗，他所創造的怪物，都是最決絕的反抗。

他的頹廢、荒唐、爛醉，不過都是大悲無聲的眼淚。

我們都活在陰溝裡，但仍有人仰望星空

《讀畫記》的尹朝陽說：「這個模樣類似的眼神和臉我也曾在晚年的畢卡索身上找到，只不過畢卡索的目光裡好像充滿了恐懼。而我在培根的臉上看到的卻是冷漠，一種徹底的無動於衷的冷漠，我想那也同時表明某種殘酷，就像從一開始就看到了終點。」

那或許不是生無可戀的冷漠，那還是恐懼。只是被隱藏的很好。時至今日，培根慢慢的成為了一種文化現象，因為在當代無限下沉的集體虛無中，很多人從培根畫裡誇張的臉部表情裡聽到了自己的尖叫。

Photo Credit: Francis Bacon（Fair Use） 《基於維拉斯奎茲的教皇英諾森十世肖像》

在培根的另一幅名作《基於維拉斯奎茲的教皇英諾森十世肖像》（Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X）當中，教皇的寶座彷彿成為了牢籠，痛苦的像是坐在電椅上，聲嘶力竭的哀嚎。垂直的線條彷彿要把教皇的肉體抽乾，顫動的色彩充滿著焦慮與不安。教皇也會恐懼嗎？培根點點頭，會的。我們都是教皇，神聖而骯髒的活著。

在吵雜喧鬧的車水馬龍裡，誰不是英諾森十世？達達主義的噪音，這時候已經在路上了。

驚霜寒雀，抱樹無溫；弔月秋蟲，偎闌自熱。

王爾德（Oscar Wilde）說：「我們都活在陰溝里，但仍有人仰望星空。」

和培根創造的怪物比起來，我們是不是更可怕呢？培根沒有回答，他在陰溝裡，抽著菸，沉溺於永恆的黑暗。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航