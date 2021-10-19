職業工會的七個大哉問：誰可以在職業工會加保？要付多少保費？

文：Ching

出社會後我們都知道有工作一定要保勞保，但勞保由哪個單位加保有差別嗎？實務上常常聽到親友在職業工會加保，那又是什麼呢？如果已經找到一份工作了，能不能繼續透過職業工會加勞保？

以下透過加入職業工會的七個大哉問，帶你認識職業工會是什麼、如何找到合法經營的職業工會，以及加入職業工會勞健保規定、相關費用及注意事項等。

Q1：職業工會是什麼？

職業工會是指結合相關職業技能的勞工所組成的工會，法令中也有規定一個縣市最多成立一個同種類的職業工會（《工會法》第6條），因此參加職業工會通常是同一地區的勞工。另外，許多人常把「工」會和「公」會搞混淆，其實兩者並不同，公會通常指的是公司行號、商業組成的團體。

有關職業工會的功能，雖然目前許多人加入工會是為了方便代辦勞健保，其實在國外，職業工會提供勞工更多服務與支持，包含提升勞工的本業職業技能的提升、福利促進，以及協助勞資爭議處理等。

Q2：誰可以在職業工會投保？

勞工參加勞保的管道有幾種，比較常見的是透過「公司」或「職業工會」來加勞保。

如果你要找職業工會投保勞保，法令上有規定要符合以下兩項資格：

1、必須是「沒有一定雇主」的勞工，或是「自營作業者」。

（1）沒有一定雇主的勞工：

根據勞保局的定義，是指經常在3個月內受僱於2個以上非勞保強制投保單位，工作地點、時間和工作薪水都不固定的勞工，也就是因為工作性質的關係，雇主會時常變換。例如：接多位學生課業輔導的家教老師、從事2份居家清潔打掃臨時工。

（2）自營作業勞工：

指的是沒有再另外僱請員工，自己獨立勞動賺錢的小老闆。例如：個人計程車行、攤販老闆。

2、必須參加跟本身職業相關的職業工會：例如本業從事餐飲業，就不能加入零售業的職業工會。

Q3：加保在職業工會要付多少保費？

透過職業工會加保的勞工朋友，個人負擔勞健保費比例，相較透過公司投保來的高，是因為個人還必須負擔「職災保險費用」（註1）。以下舉勞工加入職業工會預計要繳的總費用試算：

1、入會費＋常年會費：

加入職業工會會員通常需繳交一筆入會費，還有每月（或季）費，有些還有互助金、保證金、團保費用不等，加總起來金額約為1000多元。

2、勞保（普通事故＋職災保險）費用：

職業工會會員（勞工）本人須負擔60％的普通事故保險費及60％職災保險費用，而政府則會各負擔40％。

例如：以餐飲業勞工試算，假設投保最低級距為24000元，因餐飲業 職災費率表 為0.17％，計算下來勞工個人負擔勞保費金額1536元。（可直接到 勞保局試算網站 計算金額）

3、健保費用：職業工會會員（勞工）本人須負擔60％的全民健康保險費用，政府會負擔40％。

例如：假設投保最低級距為24000元，計算下來勞工個人負擔勞保費金額為744元。【可直接到 健保局試算網站 計算金額】

Q4：職業工會會員（勞工）如何調高投保薪資？

無一定雇主或自營作業的勞工因為收入不固定，較難認定實際薪資所得，因此要調高職業工會投保薪資級距，通常會有這些限制（每家職業工會情況可能會有些許不同）：

1、每年最多調高15％：

如果調整幅度超過15％，就需要額外檢附收入證明文件。

2、必須投保滿一年：

滿一年才能提出薪調申請，且當時若有特殊狀況，例如：住院、懷孕、領取給付期間等，可能也無法給予調整。

Q5：保錯職業工會保費就白繳了？發生意外還可請保險給付嗎？

早期遇到這樣情況的勞工是無法領到保費的（《勞保條例》第24條），但勞動部後來放寬解釋（註2），若是符合參加職業工會身分的勞工，卻在「非本業」職業工會加保，發生職業災害、職業傷病仍然可以請領勞保職災給付，但如果是上下班途中發生的意外就無法請領保險給付了。

為了避免職災事故的認定爭議，建議還是要在本業職業工會申報加保會比較好，而勞保局若訪查發現，也會發函要求職業工會協助轉保到你本業相關的職業工會。

Q6：職業工會欠繳保費，發生意外勞工可以請領給付嗎？

如果你已經加入職業工會勞健保，每月會繳交保險費用給工會，工會則協助向勞健保局繳納保險費。職業工會如果有欠繳情形，當你要申請各項給付時勞保局可以拒絕，除非你能夠提供已向工會繳納保險費的證明（如繳費收據、匯款單）。

因此，已在職業工會加保的朋友，平時務必向勞保局、健保局確認該工會是否有欠繳保費的狀況，也記得請工會開立繳費收據，並密切留意工會的財務狀況，以免因為積欠保費讓你的權益受損。

Q7：如何找到合法經營的職業工會？

目前政府沒有統一納管職業工會，但部分縣市有彙整轄區內職業工會名單（台北市、新北市），勞保局、健保局也會定期公布欠繳保費的名單，如果你是符合資格也有需求的勞工，可以上網搜尋和本業相關的職業工會並多家比較，雖然會費相差無幾，但除了基本的勞健保代辦，提供服務上仍有許差異。

根據勞動部的統計，截至110年第2季止，全台的職業工會數量有4260家，而會員數（勞工）共有270多萬，可說是十分驚人。姑且不論是否真的有如此多的無一定雇主勞工和實際自營作業者從業者，筆者還是要提醒，如果實際在待業期間並無工作，卻加入職業工會讓勞保年資維持，這樣掛名投保的行為恐怕已觸法，被查到也會取消資格且無法退還保費喔！

註解

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航