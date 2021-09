曾唱〈I Believe I Can Fly〉走紅，美國歌手R. Kelly遭控性剝削20多年終被判有罪

(以下內容涉及性剝削,可能有令人不適的敘述)

20多年來,美國R&B歌手R. Kelly不斷被指控性虐待、兒童性剝削。如今,在紐約聯邦法院為期7週的審理後,R. Kelly因兒童性剝削、賄賂、敲詐勒索和性交易等罪名,即將面臨10年到終身監禁的判決。

紐約東區的聯邦檢察官成功向由7男5女組成的陪審團證明,這名R&B歌手引誘男孩、女孩及女人滿足他的性需求。

陪審團將裁決交至法官Ann Donnelly手上時,R. Kelly一動也不動地坐著。

除此之外,根據《NPR》的報導,R. Kelly正面臨第2個聯邦法院的審判,他在伊利諾州涉及兒童色情及妨礙司法公正。另一項在伊利諾州的刑事指控與4名被害人的嚴重性虐待有關,其中有3名還是未成年人。在明尼蘇達州,R. Kelly則被指控與未成年人性交易。

檢察官稱R. Kelly是「控制狂」,恐因違反《曼恩法》判數十年

根據《美聯社》的報導,在紐約聯邦法院的案件中,檢察官把R. Kelly描述為一位控制狂。控告他的人表示,R. Kelly要求他們稱呼他為「爸爸」,並在他每次走進房間時跳起來親吻他。如果他們違反規定,就會受到威脅和懲罰,例如打屁股。

更有人指控R. Kelly傳染性病給他們,並且強迫十幾歲的男孩和他發生性關係。一段由R. Kelly拍攝的影片中,可見一名疑似被害人因違反規定而在臉上塗抹糞便。

然而,被告方稱這些受害者為「追星族」,R. Kelly的律師更質疑這些女性既然覺得自己被剝削,為何還要和他保持關係,「你做出了選擇」律師向一名作證的女性說道:「你是自願的」。

然而,隨著R. Kelly被判有罪,他可能因違反美國的《曼恩法》等罪行而面臨數十年的刑期,這項反性交易的法律禁止「出於不道德的目的」把人帶出州界。律師則表示會考慮再提出上訴。

Photo Credit:AP / 達志影像

1990年代:和15歲歌手結婚、遭控與未成年人發生關係

R. Kelly的性醜聞最早可以追溯到1990年代,那時正值他的音樂事業起飛。根據《BBC》的報導,在1994年,當時27歲的他和一名15歲的歌手艾莉亞(Aaliyah)結婚,隨後,艾莉亞被爆出在結婚證書上謊報年齡為18歲,婚姻也跟著被宣告無效。自從艾莉亞2001年於墜機意外中不幸喪生,R. Kelly就鮮少談論到她。

1996年,R. Kelly發行了膾炙人口的〈I Believe I Can Fly〉,激勵人心的歌詞寫著:「我相信我能飛,我相信我能碰觸天空」(I believe I can touch the sky, I think about it every night and day)。

諷刺的是,R. Kelly在同一年被一名女子控訴,她15至18歲與R. Kelly發生性關係的3年期間,遭受身體上的傷害並承受情緒困擾,最終法院在1998年判賠25萬美元定讞。

2000年:匿名傳真開啟調查,R. Kelly再被起訴

根據《NPR》的報導,芝加哥太陽報的樂評Jim DeRogatis在2000年11月收到了一封匿名傳真,內容寫道:「我認識羅伯特(R. Kelly)的這麼多年來,一直嘗試要讓他得到幫助,但他一直不這麼做……羅伯特這麼多年來的問題,就是年輕的女孩子」。

DeRogatis在接到傳真的1個月後,經調查刊出了一篇報導,但R. Kelly否認文中的所有指控,而這篇報導也未獲迴響。直到2002年2月,DeRogatis收到另一個匿名爆料,一捲送到他手中的錄影帶,錄下R. Kelly與未成年女孩性交、甚至在女孩身上小便的駭人畫面,「這是我這輩子所見證最糟糕的事情」DeRogati隨即將錄影帶交給警方。

2002年6月,R. Kelly被指控涉及兒童色情,內容包含性交、口交、排尿與其他性行為。芝加哥警方指控他錄影、並引誘未成年人從事這些行為。此案花了6年的時間才開始審理,《BBC》指出,這6年間他發行的專輯《Trapped In The Closet》大獲成功,還被全國有色人種進步協會(NAACP)的形象獎提名。

雖然最終此案因無法證明錄影帶中的女性未成年而判無罪,但R. Kelly從2002年起,也因和未成年女孩發生性關係的照片與其他指控,而陸續遭到起訴。

R. Kelly被控控制6名女性、傳染性病

2017年,DeRogatis在《Buzzfeed》所刊出的一份調查報導中,鉅細彌遺地指控R. Kelly讓6名女性困在「性的邪教」之中。

該報導指出,這6名女性向R. Kelly尋求音樂事業上的協助,卻被他控制生活起居。她們的手機被沒收,被禁止和朋友及家人聯繫,甚至連吃什麼、穿什麼、什麼時候洗澡和睡覺都由R. Kelly決定。《BBC》報導,其中一名女性後來否認自己被囚禁,但這份調查報導成為了其他指控的導火線。

這兩年間,有更多受害者開始和媒體接觸,這次判決的其中一名原告Jerhonda Pace當時表示,她在未成年時與R. Kelly發生關係;另一名女性則稱R. Kelly虐待她、還讓她捱餓。

R. Kelly的性醜聞在2018年掀起更多討論,網路上發起的「#MuteRKelly」活動,呼籲唱片公司停止和這名歌手合作,Spotify、Apple Music及Pandora等串流媒體也在風波中,同意減少他的歌曲出現的機會。

根據《BBC》報導,R. Kelly的律師、公關人員和私人助理幾乎在同一時間辭職,還被他的一名前伴侶控告「故意」傳染性病。

R. Kelly一路否認這些指控,還在2018年的新歌〈I Admit〉中唱道:「只有上帝能讓我閉嘴,難道我該為了你的意見而入獄或丟掉飯碗嗎?」(Only God can mute me, Am I supposed to go to jail or lose my career because of your opinion?)他在這首歌裡承認自己犯下一些錯,但否認自己是戀童癖。

企圖串謀滅證,受害者車子遭縱火

2019年,R. Kelly因夥同他人招募、運送未成年少女製作兒童色情內容,並銷毀證據、賄賂和威脅證人,而受到伊利諾州和布魯克林聯邦法院的起訴,且因可能串謀滅證申請保釋未果。

另外,有3人在2020年8月遭控企圖恐嚇、騷擾和勒索R. Kelly案中的受害者,其中一名受害者答應收下50萬美元換取沈默,卻沒有拿到任何款項;另一人則被照片威脅;還有一人的車子被縱火。

