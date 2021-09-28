MacBook傳明年大幅砍單15%，衝擊台灣供應鏈，中國限電使蘋果缺料再加劇

受到零組件缺料、在家工作（WFH），以及新舊產品轉換等3個因素影響，搭載M1晶片的MacBook Air、Pro，將在明（2022）年上半年砍單15%，分析師預估其中關鍵零組件ABF載板缺貨，將導致其產業競爭加劇；加上受到中國供電限電影響，蘋果供應鏈又受衝擊。

蘋果受零組件缺料、在家工作以及新舊產品轉換

早在今（2021）年4月就傳出因為全球零組件缺貨，將導致蘋果公司（AAPLE)部分MacBook和iPad的生產將延遲，其中又以顯示面板等組件不足情況最嚴重。

消息人士告訴《日經經濟新聞》，蘋果已將此兩款產品的部分組件訂單，從今年上半年推遲到下半年。而蘋果當時並無回應外界質疑。

如今，缺貨問題已經正式顯露。筆電代工龍頭廣達今（28）日指出，上（8）月筆電出貨550萬台，月減6.78%、年減12.7%，連兩個月出貨下滑，也是今年單月首度較去年同期衰退。累計今年至今出貨達4940萬台。

廣達表示，8月出貨下滑主因供應鏈缺料，以及貨運物流影響所導致。展望第3季，由於供應鏈缺料，加上貨運物流影響仍嚴峻，維持第3季出貨季減個位數的看法，約持平去年同期的1830萬台。

廣達強調，下半年有商用等主流機種接棒，在手訂單穩健，但因去年比較基期較高，因此對下半年的年增幅度保守看待。

中資天風證券知名分析師郭明錤預測，配備Apple Silicon M1處理器的MacBook機種，2022上半年出貨量可能砍單約15%，原因為：零組件短缺、後疫情時代的需求結構改變，以及新舊產品轉換等3大因素。

郭明錤指出，零組件短缺是造成MacBook砍單的一個原因，短缺最嚴重的零組件是電源IC，尤以交期達52周的TI最久。

他強調，MacBook砍單後，將影響供應鏈中ABF載板競爭，其中又以欣興是Apple Silicon ABF載板獨家供應商，預期欣興將在明年上半年更積極的爭取非蘋的ABF載板訂單，以提升擴產後的產能利用率。

ABF基板：ＩC載板製程中的銅箔基板又稱為樹脂基板，常見有BT（BismaleimideTriacine）類和ABF（AjinomotoBuild-upFilm）類。ABF相比BT基材，線路較細適合高訊息傳輸的IC，多用於CPU及GPU等大型高端晶片。國內ABF載板主要供應商：欣興、南電以及景碩。

中國限電影響，蘋果缺料問題恐怕加劇

蘋果公司於9月10日表示，目前正受到全球微處理器供應中斷的影響，執行長庫克（Tim Cook） 在公開場合表示：「我們將盡一切努力減輕我們所面臨的任何情況（缺料）」。

如今中國限電風波又加劇斷鏈可能性，蘋果在中國的供應商告訴《華爾街日報》，中國官員試圖控制能源，迫使中國廣東省和江蘇省的工廠縮短營業時間或暫時關閉，在其他地區，工廠正在減少產能。

在受影響最嚴重的地區之一，為中國東部江蘇省崑山市，上海附近的10多家台灣半導體相關公司（包含：乙盛-KY、欣興、康控-KY等），於本周向台灣證券交易所提交了公告，表示他們將暫時關閉當地設施，直到年底九月。

報導稱，多家蘋果供應商受到影響，例如機械零件製造商Eson Precision Engineering Co.和印刷電路板製造商Unimicron Technology Corp.。該地區的許多工廠都受到強制停電的影響，現在估計損失還為時過早，後續影響在持續浮現。

在崑山、蘇州擁有廠房的iPhone關鍵組裝商和碩則對《日經亞洲》透露，目前工廠雖運作如常，但若接獲市政府通知，公司已經準備好發電機因應。

《華爾街日報》引述消息人士稱，截至26日為止，鴻海位於深圳龍華、觀瀾、太原及鄭州的廠房尚未受到限電影響。不過，幾家供應關鍵IC封裝測試商，如：輝達（Nvidia Corp.）、英特爾（Intel Corp.）、、高通（Qualcomm Inc.）已接獲命令，須將位於江蘇省的生產線停工數天。

中國未來不會建造任何燃煤發電廠，缺電問題浮上檯面，讓蘋果的零組件供應再度緊繃，而越南及馬來西亞疫情亦干擾全球科技業的出貨，各大公司正面臨全新挑戰。

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核稿編輯：翁世航