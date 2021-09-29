《香港釣太郎》：罕見魚類指南——東星斑食餌兇猛、虱目魚「釣味濃」⋯⋯

文：Calvin Cheung

相關書摘：

書籍介紹

本文摘錄自《香港釣太郎——香港釣太郎釣魚手冊》，紅出版（青森文化）

作者：Calvin Cheung

收錄香港的豐富釣魚資訊，圖文並茂，全方位介紹釣魚知識！

超過130種香港魚類介紹

超過20種魚餌介紹

超過30種釣具介紹

講解香港釣魚術語、各種釣法

推介香港各個釣點

記錄多個釣太郎釣魚趣事，一起享受在香港釣魚的樂趣吧！

釣魚遇著喪屍蜜蜂？

新釣點竟然是毒魚之家？

何謂香港特有嘅釣魚相片？

釣魚釣到個肚麻痺咗？

釣魚時怪風侵襲？

特別收錄〈釣太郎冒險故事 ~外傳~〉，一眾Fishing Avengers為守護香港的海洋而努力！

【作者簡介】

Calvin Cheung

在香港土生土長，修畢平面設計高級文憑、創意媒體設計學位，喜歡香港喜歡設計，喜歡城市速寫，十分喜歡釣魚，希望大家喜歡我的作品！

人生之中總是有高有低，也充滿遺憾，就好像釣魚一樣，要懂得享受過程而不是收穫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：