2021/09/29,
《香港釣太郎》：罕見魚類指南——東星斑食餌兇猛、虱目魚「釣味濃」⋯⋯
我們想讓你知道的是
黃衣魚較為罕見，外表十分鮮豔美麗，通常是在珊瑚礁區釣獲。
文：Calvin Cheung
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書籍介紹
本文摘錄自《香港釣太郎——香港釣太郎釣魚手冊》，紅出版（青森文化）
作者：Calvin Cheung
收錄香港的豐富釣魚資訊，圖文並茂，全方位介紹釣魚知識！
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- 釣魚遇著喪屍蜜蜂？
- 新釣點竟然是毒魚之家？
- 何謂香港特有嘅釣魚相片？
- 釣魚釣到個肚麻痺咗？
- 釣魚時怪風侵襲？
特別收錄〈釣太郎冒險故事 ~外傳~〉，一眾Fishing Avengers為守護香港的海洋而努力！
【作者簡介】
Calvin Cheung
在香港土生土長，修畢平面設計高級文憑、創意媒體設計學位，喜歡香港喜歡設計，喜歡城市速寫，十分喜歡釣魚，希望大家喜歡我的作品！
人生之中總是有高有低，也充滿遺憾，就好像釣魚一樣，要懂得享受過程而不是收穫。
責任編輯：Alvin
核稿編輯：