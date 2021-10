《尋找黑天鵝》：比特幣的崛起，為法定貨幣貶值與國際間金融不平等，提供一個可能的解方

文:高培勛、林紘宇

有了不變的帳本與全球的共識,比特幣最重要的用途是什麼呢?答案是貨幣。

比特幣提供了一套人類有史以來最透明、稀缺、中立的「貨幣政策」。

每個比特幣的動向都被記錄在難以篡改的帳本上,被分散儲存在世界各地,任何人都可以檢驗,沒有人可以憑空創造。除了既有的比特幣無法改變,新的比特幣也按照一套嚴格遞減的規則被創造出來。這套規則簡單卻有效,用來確保比特幣的數量是絕對稀缺的。

新的比特幣是作為獎勵給予礦工。礦工透過執行挖礦程式,消耗大量的電力,協助維護整個帳本,程式碼就會給予礦工這些新的比特幣。

規則如下:最初的礦工獎勵是五十個比特幣,這個數字大約每過四年減半一次,持續遞減。

二○○九年一月到二○一二年十一月, 礦工獎勵是五十個比特幣。

礦工獎勵是五十個比特幣。 二○一二年十一月到二○一六年七月, 礦工獎勵經過一次減半,為二十五個比特幣。

礦工獎勵經過一次減半,為二十五個比特幣。 二○一六年七月到二○二○年五月, 礦工獎勵經過兩次減半,為十二.五個比特幣。

礦工獎勵經過兩次減半,為十二.五個比特幣。 二○二○年五月到本文撰寫的此時,礦工獎勵經過三次減半,為六.二五個比特幣。

預計到了二○二四年,礦工獎勵將會進行四次減半,成為三.一二五個比特幣。

平均每十分鐘就會有一個新區塊被記錄到帳本上,負責記帳的礦工會得到六.二五個比特幣。換句話說,目前比特幣增加的速度是每十分鐘增加六.二五個,到了二○二四年後,速度會降為每十分鐘增加三.一二五個,越來越少。最後到了二一四○年,新產生的比特幣會減半至零,比特幣從此不再增加。

Photo Credit: 一品文化

如果把未來所有可能產生的比特幣加起來, 總量將約略小於二千一百萬個。也就是說「比特幣永遠不會超過二千一百萬個」。

恭喜你,你已經理解了比特幣的貨幣政策。如此簡潔優美的規則,不只你我能懂,地球上任何一個人都可以輕易理解。

這正是比特幣全球共識中最不可撼動的一環,只要使用者繼續支持,就不會改變。即使你完全不懂程式開發,也沒有投入挖礦,僅僅作為使用者,你還是可以決定使用哪個幣,執行哪個軟體。如果某個新版本的比特幣違反了「二千一百萬個」的規則,人們就不會稱它為比特幣,而會給它一個新的名字,因為它不是比特幣的貨幣政策。比特幣的演算法可能替換,區塊容量可能改變,唯有「二千一百萬個」的貨幣政策是不會改變的。

對使用者來說,比特幣和其他貨幣最大的不同,就是貨幣政策。

貨幣是被選擇出來的

貨幣政策一詞,通常被用在國家中央銀行所發行的法定貨幣上。但事實上,任何東西只要具備金錢的性質,就有隱含的「貨幣政策」。

主流經濟學對貨幣的定義建立在國家之上。不管是當前各國政府認同的凱因斯主義,或是貨幣主義,都認為「政府必須管理貨幣供給」。對這類經濟學支持者來說,錢就是國家所發行的貨幣。經濟研究的目的成為「如何最快、最大量地供應貨幣」以及「如何達成國家的目標」。金錢應該由國家所管的概念,被寫在教科書裡,也洗腦了我們每一個人,讓我們相信錢只能是國家發行的。事實上,早在民族國家發明前,黃金就已經被當作貨幣使用了幾千年。光這點就可以駁斥國家貨幣理論。

貨幣和國家是可以分離的,貨幣是人類行為的結果。只要能選擇,人的天性自然會選擇最為優異的貨幣。

奧地利經濟學派是對人類行為研究最悠久的經濟學派。奧地利經濟學認為,最好的貨幣就是市場上最容易銷售的資產,是由市場決定的。人類歷史上的貨幣也是一段不斷選擇的過程,從以物易物、到貝殼、到黃金、到紙鈔、到現在的數位法定貨幣。人類就是不斷在尋找更優越的媒介作為貨幣。

好的貨幣必須具備三個條件:價值儲存(Store of value)、交易媒介(Medium of exchange)、計價單位(Unit of account)。價值儲存強調稀缺性,可以將價值穿越時間傳遞給未來的自己。交易媒介強調可攜帶性,將價值穿越空間傳遞給遠方的人。計價單位則是可分割性,將價值穿越規模傳遞給更微小的服務提供者。

在這個數位化的時代,可攜帶性和可分割性都太容易了,任何數位貨幣都可以高速傳遞並無限分割,但稀缺性就沒那麼容易了。少了稀缺性,貨幣就會失去價值儲存的功能。而維持稀缺性正是貨幣政策。

因此,貨幣政策是關鍵。

黃金所隱含的貨幣政策,是大自然給予的稀缺性,人類無法違反自然法則,憑空創造黃金,只能以穩定的速度慢慢挖出黃金,這個限制確保了黃金的流通量無法暴漲,也就不會破壞稀缺性。自古以來,這都是一個足夠優秀的貨幣政策。問題在於,物理特性是黃金的優勢也是劣勢,黃金無法被數位化,注定受制於昂貴的儲存和運輸,也無法無限分割,喪失了在數位時代成為貨幣的機會。

Photo Credit:istock

法定貨幣的貨幣政策是不透明的。例如美元的貨幣政策是由聯準會決定,聯準會透過利率、增加貨幣供給、量化寬鬆等手段調控經濟。沒有人知道下個月利率會不會改變。這種不確定性帶來的最嚴重後果,就是我們難以估計這個貨幣的稀缺性是否被破壞,以及稀缺性是否被作為攻擊其他國家的武器。

比特幣的貨幣政策是嚴格稀缺的,甚至比黃金的稀缺性更優秀。同時也兼具數位化的好處,擁有法定貨幣的方便性。在自由市場的選擇下,比特幣可望成為人類的下一個選項,因為法定貨幣正一點一點喪失價值儲存的功能。

不透明、不稀缺、不中立的法定貨幣

「政府相信……若必須在不受歡迎的稅收和非常受歡迎的支出之間做出選擇,那麼沒有別的出路,一切只能靠通貨膨脹,這也是為何我們會脫離黃金標準的原因。」 路德維希.馮.米塞斯(Ludwig von Mises)

通貨膨漲是一種隱形的徵稅,人民口袋裡的錢雖然數字沒變,購買力卻被轉移到政府手上。

我們雖然對通貨膨脹耳熟能詳,卻可能低估了它帶來的傷害。各國中央銀行追求每年百分之二的通貨膨脹,也就是讓貨幣的購買力每年被減損百分之二,這足以讓你的儲蓄在二十年後縮水三分之一。但實際情況可能更糟,例如,美元在一九七一年脫離金本位後,已經喪失了百分之九十八的價值。(用黃金作為購買力的衡量單位,美元價值只剩一九七一年的百分之二。)

我們已經不像古人一樣可以檢驗手上金幣的真偽,可以相信黃金天然的稀缺性。法定貨幣的背後不再是黃金,而是債務,債務的增加沒有上限,法定貨幣的貶值也就沒有下限。

法定貨幣最重要的特性是可人為調控,而調控的初衷,是為了達到國家對經濟成長的期待。悲哀的是,這也是法定貨幣注定會加速貶值的原因。

科技是貨幣貶值的推手。

我們都知道科技近年的進展有多驚人,人工智慧的發展正在取代人類勞動力,太陽能正在讓能源變得乾淨又便宜,人類甚至往外太空探索,尋找更多資源。科技是加速成長的,就像著名的摩爾定律,每十八個月就翻倍。科技讓我們生產同樣的東西更快、更便宜、近乎免費。

換句話說,科技的本質就是讓物價下降。最終,科技可能引領我們達到一個一切都近乎免費的富饒社會,賺不了什麼錢,卻也不太需要花錢。

物價下降對GDP 數字成長沒什麼幫助。若要維持經濟數據持續成長,國家只能發行更多債務,發行更多貨幣,讓貨幣貶值,好抵銷科技帶來的物價下跌,讓物價漲回「健康的百分之二」。

科技創業家傑夫.布斯(Jeff Booth)在他的著作《明日的代價》(The Price of Tomorrow)裡,描述了這個現象:

「……如果我們每隔十八個月左右,科技的進步速度就加倍,而科技是通縮的,那麼也可以合理的預期,如果過去二十年『只』花了一百八十五兆的債務來對抗通縮,以推進經濟成長,那麼光是在未來三十六個月就要花同樣的債務來對抗通縮,而在這之後的十八個月,又需要三百七十兆。 ……以今天令人難以置信的債務量,成長放緩或資產價格下跌將創造一個殘酷的惡性循環,狀況很快就會崩潰。為了在科技通縮速度翻倍的情況下推動經濟成長,全球債務可能會增加到不可收拾的地步。以至於唯一的出路就是按下重置鍵。」

隨著支持印鈔的經濟學派「現代貨幣理論」成為主流,更加劇了這個趨勢。經濟學家史蒂芬妮.凱爾頓(Stephanie Kelton)是「現代貨幣理論」(Modern Monetary Theory)的主要倡導者。她在其著作《赤字迷思》(The Deficit Myth)裡強調:「擁有貨幣主權的國家不必像家庭那樣管理預算。」

這個理論認為,有貨幣主權的國家永遠不可能破產,政府有無限的貨幣可以支持任何公共建設,因為貨幣就是自己發行的,政府隨時可以償還這些債務。

這讓貨幣只能走向長期貶值的不歸路。形成一種隱形的掠奪,將財富從持有貨幣的人手中,轉移到持有資產的人手中。不管對個人和企業都是嚴重傷害。

對個人來說,受傷最深的就是領死薪水的上班族。過去十年,每個人都意識到,鈔票總是越來越薄,股市總是持續上漲。你不需要是投資天才,不管是買股票、房產、黃金,任何跟風平庸的投資都比薪水存起來更好。每個人都被迫必須投資,持有現金會受到懲罰。

對企業來說,擁有龐大現金流的上市企業變得越來越難管理資產。企業可能存活數十年到上百年,在這樣的時間裡,通貨膨脹會讓現金失去所有價值。企業通常會將現金換成保值的資產,例如購買不動產、藍籌股,或是回購股票,但這也帶來更多管理成本。

除了貶值的問題,法定貨幣也不像黃金一樣中立。凡是國家所發行的,就會成為對付其他國家的武器。

在《赤字迷思》這本書裡,除了強調美國享有貨幣主權的優勢,也提到在光譜的另一端,有些國家其實是受到美元的傷害。這些國家將貨幣與美元掛勾,甚至更極端的是將美元作為官方貨幣(例如薩爾瓦多)。「……私部門越來越習慣用釘住的貨幣借款,同時,政府本身可能不得不累積美元債務,更進一步降低了貨幣主權。」這些缺乏貨幣主權的國家,不只要償還真實的債務,還必須承擔他國貨幣政策的不確定性,受到最大的傷害。

法定貨幣隱含的財富掠奪,發生在個人、企業,甚至國家,讓這個世界走向動盪與不永續。貨幣已經不是價值儲存的首選,更像是控制工具以及武器。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

人民的第二選項

比特幣的崛起,為法定貨幣貶值以及國際間金融不平等,提供了一個可能的解方。

要做到這點,我們必須先放棄對經濟成長的追求,以及讓貨幣與國家分離。這樣的新世界可以平穩運作嗎?還是會帶來更強烈的動盪?沒有人知道答案。

可以確定的是,不永續的貨幣是人類要面對的真實問題。

法定貨幣不會永遠存在,事實上,法定貨幣的平均壽命只有二十七年,全球儲備貨幣的週期為一百年。美元作為全球儲備貨幣已有九十多年的歷史,其中四十年是法定的全球儲備貨幣。我們可能正在見證美元走向失敗。

以美元為核心的法定貨幣一旦崩塌,我們都在同一艘船上,也都無法倖免。歷史上的貨幣失敗往往引發動亂或戰爭,這雖然不會馬上發生,但如果發生了,有任何方法可以保護自己的家庭、自己的企業,或自己的國家嗎?

現在的比特幣還無法和美元直接競爭,卻是一種美元失敗後的最佳備案。

奧地利經濟學派認為,好的貨幣必須依照順序演化:先成為價值儲存,然後成為支付工具,最後才能成為計價單位。這正是比特幣發展的路徑。

比特幣的高波動性以及投機性,吸引越來越多人投入,比特幣在過去十二年穩定上漲,每一年的低點都比前一年更高。由於嚴格稀缺的貨幣政策,讓比特幣成為非常好的價值儲存工具,成為最有前景的新興資產。

隨著波動性與投機性下降,比特幣正處於從價值儲存演變到支付工具的階段。比特幣非常適合進行跨國的鉅額交易,可以作為各國央行之間的每日結算。再透過第二層網路(Second Layer)的架構,例如閃電網路,就可以支援一般民眾的日常小額交易。

在未來,若波動性與投機性下降到一定程度,比特幣就不再有投機的上漲空間,更能夠從其使用需求預測價值。就可以成為全球計價單位。這必須等到比特幣占全球貨幣供給與國際結算交易的主要份額時,才有可能做到。

在比特幣作為貨幣的新世界裡,許多我們習以為常的規則都必須改變。銀行業會改變,部分準備金制度變得很危險,會出現全儲備的銀行。人們對儲蓄和投資的觀念會改變,儲蓄變得很有價值,浮濫的投資則會越來越少。作為代價,要賺到錢變得不容易,但賺到的錢會越來越有價值。跨國交易會改變,不再需要經過繁雜的換匯,而是使用一個唯一中立的數位貨幣。

就像密碼學家尼克.薩博(Nick Szabo)所提出「社會擴展性」(Socail Scalability)的概念,全球若有一個真正安全可信的數位貨幣,將有助於促進全人類的分工合作,帶來更多商業活動。在無國界的網路世界裡,比特幣就是那唯一的網路原生貨幣。

實現這個新世界的前提,是舊世界的失敗。每一個投入比特幣的人,都是在對法定貨幣投下不信任票。比特幣是舊世界的保險,是新世界的選擇權。

這就是科技對抗壟斷的方式,不是直接衝突,而是想辦法繞過。只要存在第二條路可以走,壟斷就會自然瓦解。比特幣是救生艇。在這艘由債務組成的鐵達尼號沉沒之際,提供我們一個跳船機會,讓我們在數位化的時代,能夠回歸負責任的貨幣政策,用能保值的貨幣,享受科技發展帶來的富饒。

Photo Credit: 一品文化

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航