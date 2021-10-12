《尋找黑天鵝》：比特幣的崛起，為法定貨幣貶值與國際間金融不平等，提供一個可能的解方

文：高培勛、林紘宇

有了不變的帳本與全球的共識，比特幣最重要的用途是什麼呢？答案是貨幣。

比特幣提供了一套人類有史以來最透明、稀缺、中立的「貨幣政策」。

每個比特幣的動向都被記錄在難以篡改的帳本上，被分散儲存在世界各地，任何人都可以檢驗，沒有人可以憑空創造。除了既有的比特幣無法改變，新的比特幣也按照一套嚴格遞減的規則被創造出來。這套規則簡單卻有效，用來確保比特幣的數量是絕對稀缺的。

新的比特幣是作為獎勵給予礦工。礦工透過執行挖礦程式，消耗大量的電力，協助維護整個帳本，程式碼就會給予礦工這些新的比特幣。

規則如下：最初的礦工獎勵是五十個比特幣，這個數字大約每過四年減半一次，持續遞減。

二○○九年一月到二○一二年十一月， 礦工獎勵是五十個比特幣。

礦工獎勵是五十個比特幣。 二○一二年十一月到二○一六年七月， 礦工獎勵經過一次減半，為二十五個比特幣。

礦工獎勵經過一次減半，為二十五個比特幣。 二○一六年七月到二○二○年五月， 礦工獎勵經過兩次減半，為十二．五個比特幣。

礦工獎勵經過兩次減半，為十二．五個比特幣。 二○二○年五月到本文撰寫的此時，礦工獎勵經過三次減半，為六．二五個比特幣。

預計到了二○二四年，礦工獎勵將會進行四次減半，成為三．一二五個比特幣。

平均每十分鐘就會有一個新區塊被記錄到帳本上，負責記帳的礦工會得到六．二五個比特幣。換句話說，目前比特幣增加的速度是每十分鐘增加六．二五個，到了二○二四年後，速度會降為每十分鐘增加三．一二五個，越來越少。最後到了二一四○年，新產生的比特幣會減半至零，比特幣從此不再增加。

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如果把未來所有可能產生的比特幣加起來， 總量將約略小於二千一百萬個。也就是說「比特幣永遠不會超過二千一百萬個」。

恭喜你，你已經理解了比特幣的貨幣政策。如此簡潔優美的規則，不只你我能懂，地球上任何一個人都可以輕易理解。

這正是比特幣全球共識中最不可撼動的一環，只要使用者繼續支持，就不會改變。即使你完全不懂程式開發，也沒有投入挖礦，僅僅作為使用者，你還是可以決定使用哪個幣，執行哪個軟體。如果某個新版本的比特幣違反了「二千一百萬個」的規則，人們就不會稱它為比特幣，而會給它一個新的名字，因為它不是比特幣的貨幣政策。比特幣的演算法可能替換，區塊容量可能改變，唯有「二千一百萬個」的貨幣政策是不會改變的。

對使用者來說，比特幣和其他貨幣最大的不同，就是貨幣政策。

貨幣是被選擇出來的

貨幣政策一詞，通常被用在國家中央銀行所發行的法定貨幣上。但事實上，任何東西只要具備金錢的性質，就有隱含的「貨幣政策」。

主流經濟學對貨幣的定義建立在國家之上。不管是當前各國政府認同的凱因斯主義，或是貨幣主義，都認為「政府必須管理貨幣供給」。對這類經濟學支持者來說，錢就是國家所發行的貨幣。經濟研究的目的成為「如何最快、最大量地供應貨幣」以及「如何達成國家的目標」。金錢應該由國家所管的概念，被寫在教科書裡，也洗腦了我們每一個人，讓我們相信錢只能是國家發行的。事實上，早在民族國家發明前，黃金就已經被當作貨幣使用了幾千年。光這點就可以駁斥國家貨幣理論。

貨幣和國家是可以分離的，貨幣是人類行為的結果。只要能選擇，人的天性自然會選擇最為優異的貨幣。

奧地利經濟學派是對人類行為研究最悠久的經濟學派。奧地利經濟學認為，最好的貨幣就是市場上最容易銷售的資產，是由市場決定的。人類歷史上的貨幣也是一段不斷選擇的過程，從以物易物、到貝殼、到黃金、到紙鈔、到現在的數位法定貨幣。人類就是不斷在尋找更優越的媒介作為貨幣。

好的貨幣必須具備三個條件：價值儲存（Store of value）、交易媒介（Medium of exchange）、計價單位（Unit of account）。價值儲存強調稀缺性，可以將價值穿越時間傳遞給未來的自己。交易媒介強調可攜帶性，將價值穿越空間傳遞給遠方的人。計價單位則是可分割性，將價值穿越規模傳遞給更微小的服務提供者。

在這個數位化的時代，可攜帶性和可分割性都太容易了，任何數位貨幣都可以高速傳遞並無限分割，但稀缺性就沒那麼容易了。少了稀缺性，貨幣就會失去價值儲存的功能。而維持稀缺性正是貨幣政策。

因此，貨幣政策是關鍵。

黃金所隱含的貨幣政策，是大自然給予的稀缺性，人類無法違反自然法則，憑空創造黃金，只能以穩定的速度慢慢挖出黃金，這個限制確保了黃金的流通量無法暴漲，也就不會破壞稀缺性。自古以來，這都是一個足夠優秀的貨幣政策。問題在於，物理特性是黃金的優勢也是劣勢，黃金無法被數位化，注定受制於昂貴的儲存和運輸，也無法無限分割，喪失了在數位時代成為貨幣的機會。

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法定貨幣的貨幣政策是不透明的。例如美元的貨幣政策是由聯準會決定，聯準會透過利率、增加貨幣供給、量化寬鬆等手段調控經濟。沒有人知道下個月利率會不會改變。這種不確定性帶來的最嚴重後果，就是我們難以估計這個貨幣的稀缺性是否被破壞，以及稀缺性是否被作為攻擊其他國家的武器。

比特幣的貨幣政策是嚴格稀缺的，甚至比黃金的稀缺性更優秀。同時也兼具數位化的好處，擁有法定貨幣的方便性。在自由市場的選擇下，比特幣可望成為人類的下一個選項，因為法定貨幣正一點一點喪失價值儲存的功能。

不透明、不稀缺、不中立的法定貨幣

「政府相信……若必須在不受歡迎的稅收和非常受歡迎的支出之間做出選擇，那麼沒有別的出路，一切只能靠通貨膨脹，這也是為何我們會脫離黃金標準的原因。」 路德維希．馮．米塞斯（Ludwig von Mises）

通貨膨漲是一種隱形的徵稅，人民口袋裡的錢雖然數字沒變，購買力卻被轉移到政府手上。

我們雖然對通貨膨脹耳熟能詳，卻可能低估了它帶來的傷害。各國中央銀行追求每年百分之二的通貨膨脹，也就是讓貨幣的購買力每年被減損百分之二，這足以讓你的儲蓄在二十年後縮水三分之一。但實際情況可能更糟，例如，美元在一九七一年脫離金本位後，已經喪失了百分之九十八的價值。（用黃金作為購買力的衡量單位，美元價值只剩一九七一年的百分之二。）

我們已經不像古人一樣可以檢驗手上金幣的真偽，可以相信黃金天然的稀缺性。法定貨幣的背後不再是黃金，而是債務，債務的增加沒有上限，法定貨幣的貶值也就沒有下限。

法定貨幣最重要的特性是可人為調控，而調控的初衷，是為了達到國家對經濟成長的期待。悲哀的是，這也是法定貨幣注定會加速貶值的原因。

科技是貨幣貶值的推手。

我們都知道科技近年的進展有多驚人，人工智慧的發展正在取代人類勞動力，太陽能正在讓能源變得乾淨又便宜，人類甚至往外太空探索，尋找更多資源。科技是加速成長的，就像著名的摩爾定律，每十八個月就翻倍。科技讓我們生產同樣的東西更快、更便宜、近乎免費。

換句話說，科技的本質就是讓物價下降。最終，科技可能引領我們達到一個一切都近乎免費的富饒社會，賺不了什麼錢，卻也不太需要花錢。

物價下降對GDP 數字成長沒什麼幫助。若要維持經濟數據持續成長，國家只能發行更多債務，發行更多貨幣，讓貨幣貶值，好抵銷科技帶來的物價下跌，讓物價漲回「健康的百分之二」。

科技創業家傑夫．布斯（Jeff Booth）在他的著作《明日的代價》（The Price of Tomorrow）裡，描述了這個現象：

「……如果我們每隔十八個月左右，科技的進步速度就加倍，而科技是通縮的，那麼也可以合理的預期，如果過去二十年『只』花了一百八十五兆的債務來對抗通縮，以推進經濟成長，那麼光是在未來三十六個月就要花同樣的債務來對抗通縮，而在這之後的十八個月，又需要三百七十兆。 ……以今天令人難以置信的債務量，成長放緩或資產價格下跌將創造一個殘酷的惡性循環，狀況很快就會崩潰。為了在科技通縮速度翻倍的情況下推動經濟成長，全球債務可能會增加到不可收拾的地步。以至於唯一的出路就是按下重置鍵。」

隨著支持印鈔的經濟學派「現代貨幣理論」成為主流，更加劇了這個趨勢。經濟學家史蒂芬妮．凱爾頓（Stephanie Kelton）是「現代貨幣理論」（Modern Monetary Theory）的主要倡導者。她在其著作《赤字迷思》（The Deficit Myth）裡強調：「擁有貨幣主權的國家不必像家庭那樣管理預算。」

這個理論認為，有貨幣主權的國家永遠不可能破產，政府有無限的貨幣可以支持任何公共建設，因為貨幣就是自己發行的，政府隨時可以償還這些債務。

這讓貨幣只能走向長期貶值的不歸路。形成一種隱形的掠奪，將財富從持有貨幣的人手中，轉移到持有資產的人手中。不管對個人和企業都是嚴重傷害。

對個人來說，受傷最深的就是領死薪水的上班族。過去十年，每個人都意識到，鈔票總是越來越薄，股市總是持續上漲。你不需要是投資天才，不管是買股票、房產、黃金，任何跟風平庸的投資都比薪水存起來更好。每個人都被迫必須投資，持有現金會受到懲罰。

對企業來說，擁有龐大現金流的上市企業變得越來越難管理資產。企業可能存活數十年到上百年，在這樣的時間裡，通貨膨脹會讓現金失去所有價值。企業通常會將現金換成保值的資產，例如購買不動產、藍籌股，或是回購股票，但這也帶來更多管理成本。

除了貶值的問題，法定貨幣也不像黃金一樣中立。凡是國家所發行的，就會成為對付其他國家的武器。

在《赤字迷思》這本書裡，除了強調美國享有貨幣主權的優勢，也提到在光譜的另一端，有些國家其實是受到美元的傷害。這些國家將貨幣與美元掛勾，甚至更極端的是將美元作為官方貨幣（例如薩爾瓦多）。「……私部門越來越習慣用釘住的貨幣借款，同時，政府本身可能不得不累積美元債務，更進一步降低了貨幣主權。」這些缺乏貨幣主權的國家，不只要償還真實的債務，還必須承擔他國貨幣政策的不確定性，受到最大的傷害。

法定貨幣隱含的財富掠奪，發生在個人、企業，甚至國家，讓這個世界走向動盪與不永續。貨幣已經不是價值儲存的首選，更像是控制工具以及武器。

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人民的第二選項

比特幣的崛起，為法定貨幣貶值以及國際間金融不平等，提供了一個可能的解方。

要做到這點，我們必須先放棄對經濟成長的追求，以及讓貨幣與國家分離。這樣的新世界可以平穩運作嗎？還是會帶來更強烈的動盪？沒有人知道答案。

可以確定的是，不永續的貨幣是人類要面對的真實問題。

法定貨幣不會永遠存在，事實上，法定貨幣的平均壽命只有二十七年，全球儲備貨幣的週期為一百年。美元作為全球儲備貨幣已有九十多年的歷史，其中四十年是法定的全球儲備貨幣。我們可能正在見證美元走向失敗。

以美元為核心的法定貨幣一旦崩塌，我們都在同一艘船上，也都無法倖免。歷史上的貨幣失敗往往引發動亂或戰爭，這雖然不會馬上發生，但如果發生了，有任何方法可以保護自己的家庭、自己的企業，或自己的國家嗎？

現在的比特幣還無法和美元直接競爭，卻是一種美元失敗後的最佳備案。

奧地利經濟學派認為，好的貨幣必須依照順序演化：先成為價值儲存，然後成為支付工具，最後才能成為計價單位。這正是比特幣發展的路徑。

比特幣的高波動性以及投機性，吸引越來越多人投入，比特幣在過去十二年穩定上漲，每一年的低點都比前一年更高。由於嚴格稀缺的貨幣政策，讓比特幣成為非常好的價值儲存工具，成為最有前景的新興資產。

隨著波動性與投機性下降，比特幣正處於從價值儲存演變到支付工具的階段。比特幣非常適合進行跨國的鉅額交易，可以作為各國央行之間的每日結算。再透過第二層網路（Second Layer）的架構，例如閃電網路，就可以支援一般民眾的日常小額交易。

在未來，若波動性與投機性下降到一定程度，比特幣就不再有投機的上漲空間，更能夠從其使用需求預測價值。就可以成為全球計價單位。這必須等到比特幣占全球貨幣供給與國際結算交易的主要份額時，才有可能做到。

在比特幣作為貨幣的新世界裡，許多我們習以為常的規則都必須改變。銀行業會改變，部分準備金制度變得很危險，會出現全儲備的銀行。人們對儲蓄和投資的觀念會改變，儲蓄變得很有價值，浮濫的投資則會越來越少。作為代價，要賺到錢變得不容易，但賺到的錢會越來越有價值。跨國交易會改變，不再需要經過繁雜的換匯，而是使用一個唯一中立的數位貨幣。

就像密碼學家尼克．薩博（Nick Szabo）所提出「社會擴展性」（Socail Scalability）的概念，全球若有一個真正安全可信的數位貨幣，將有助於促進全人類的分工合作，帶來更多商業活動。在無國界的網路世界裡，比特幣就是那唯一的網路原生貨幣。

實現這個新世界的前提，是舊世界的失敗。每一個投入比特幣的人，都是在對法定貨幣投下不信任票。比特幣是舊世界的保險，是新世界的選擇權。

這就是科技對抗壟斷的方式，不是直接衝突，而是想辦法繞過。只要存在第二條路可以走，壟斷就會自然瓦解。比特幣是救生艇。在這艘由債務組成的鐵達尼號沉沒之際，提供我們一個跳船機會，讓我們在數位化的時代，能夠回歸負責任的貨幣政策，用能保值的貨幣，享受科技發展帶來的富饒。

相關書摘 ▶《尋找黑天鵝》：我如何運用加密貨幣市場，把「可以損失的錢」變成「改變人生的錢」？

書籍介紹

本文摘錄自《尋找黑天鵝：加密貨幣時代的散戶生存致富指南》，一品文化出版

作者：高培勛、林紘宇（果殼）

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Photo Credit: 一品文化

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航