《中國神話》：所謂「神仙終須凡人做」，道教神仙在員工招聘上採用的是領導權威制

文：王新禧

第五章 太公封神，仙家勢成

一、封神大戰

啟建立夏朝，凡四百七十年，傳至桀，為商湯所滅；商朝享國五百五十四年，為周武王所滅。商周爭天下時期的「封神大戰」，攪得天翻地覆，人間天界一切權力重新大洗牌，王位爵位甚至神位統統重新「競爭上崗」，為日後中國神祇排行奠定了原始的雛形。

封神之戰，肇始於紂王為九尾天狐所惑，荒淫無道，倒行逆施。他殺皇后、斬二子、剜比干、逐飛虎，社稷傾頹，民心離背，短短幾年就搞得天怒人怨，四海鼎沸。這一時期，儒、釋、道三教教主都尚未誕生，領袖神界的是鴻鈞老祖。他座下兩大弟子，將神界勢力分為兩派元始天尊的闡教與通天教主的截教。各路神仙分屬二教，互相爭鬥。西岐周文王欲興仁義之師，弔民伐罪。闡、截二教主遂設下賭局，立「封神榜」為據，賭商湯氣運，各擇其主，分別助紂輔周。

紂失天下，鳳鳴岐山，西周當旺。周文王在渭水邊「願者上鉤」，尋得奇人姜子牙。這姜子牙在崑崙山上經過整整四十年的苦修，才得以支起那根沒有鉤的魚竿。他協助文王勵精圖治、厲兵秣馬，到周武王時已時機成熟，遂聯合各地諸侯，揮師東征。各路神仙也紛紛下山出世，一時間天地變色，山河動搖，揭開了轟轟烈烈的封神大戰之帷幕。

由於眾多神魔的參戰，姬發的東征之途，也可稱為「誅仙噬神」之路。騰雲駕霧、呼風喚雨、搬山移海、撒豆成兵⋯⋯數不清有多少奇人異士出現在這連綿的烽火裡，道不明有多少奇珍異寶被投入這場血戰中；鬥寶、鬥法、鬥陣，種種幻術、法術、奇陣、神兵，各逞神威。踏過無數神、人、妖的屍骸，西周終於戰勝貌似強大的商紂，紂王於摘星樓自焚，周武王登基，開創了周朝八百年基業。

這場曠日持久的戰爭，詳細過程可以參閱神魔小說《封神演義》。戰爭結束後，在大戰中扮演重要角色的姜太公，受元始天尊之託，開始登臺封神。他將這幕大戲裡所有的登場者，不論道行高淺，哪怕是跑龍套的，都一一列入仙班，個個成神，人人有位。四大天王、四瀆龍神、五瘟五嶽、五斗星君、九曜星官、十二元辰、二十四天君、二十八星宿等等，一應天上地下諸神，俱皆封到。共計有三百六十五位正神名歸「封神榜」。

此後創建的道教，大批神祇都是在「封神榜」的基礎上進行增添補充的。比如趙公明、李靖、哪吒、木吒、楊戩等，日後都是道教的天庭大神。而文殊廣法天尊、普賢真人、慈航道人、燃燈道人等若干年後也修成正果，加入佛教，分別成了文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩和燃燈上古佛。

由此可見，「封神榜」神話雖然只是上古神話向道教神話的過渡，但其中的人物卻與後世的道教、佛教有著千絲萬縷的聯繫，正是有了「封神」的傳奇，才形成了日後中國龐大的神仙系統。

二、五神山與蓬萊仙話

中國神話可分為兩大系統，一個是崑崙神話體系，另一個是蓬萊仙話體系。崑崙神話發源於西部高原地區，它那瑰麗的故事傳到東方後，與浩瀚的大海相結合，形成了蓬萊仙話系統。八仙過海、秦始皇求長生藥、漢武帝御駕訪仙等，都屬於蓬萊仙話。

神仙雖然遨遊天地，來去自如，但也要有一個歇腳和聚集之地。山，高聳入雲、幽深莫測，符合神仙的超凡身分，所以便成為眾神群仙的集中活動場所。神話之後的仙話，仙與山的關係更為密切。《說文》：「仚〈即仙〉，人在山上貌，從人山。」《釋名》：「老而不死曰仙。仙，遷入山也。故制字人傍山也。」得道成仙，必須隱進深山長期修煉，吐納導引、服食養生，方能「老而不死」。因此隨著「仙」的形象出現，在與西崑崙相對方向的東部，又有了一個仙人的集散之所，那就是渤海中的「三仙山」。它起源於「歸墟五神山傳說」。

相傳在渤海之東的極遠處，有一個深得望不到底的大壑，叫「歸墟」，歸墟中有五座神山，分別是岱輿、員嶠、方壺〈方丈〉、瀛洲、蓬萊。五座神山都高三萬里、闊三萬里，山上有多座用黃金和漢白玉建成的巍峨宮殿，常年生長著結滿珍珠和美玉的寶樹，無數純白色的飛禽走獸如朵朵白雲般來往穿梭。更有許多身穿雪白仙衣的神仙住在這裡，逍遙悠閒，自由自在。

神山雖好，卻也不是十全十美，它們沒有根基，隨風漂浮，像浮草堆一樣。風平浪靜的日子還好，要是遇上風暴海嘯，就不知會漂到哪兒去。沒有根底的居所，總歸住得不踏實，這令神仙們很煩惱，他們就請天帝想辦法。

天帝也擔心神山會漂到極邊之地陷沒，神仙們鬧住房危機，於是派海神禺強去搞定這件事，務求把神山穩住，不要再東漂西浮。

禺強是天帝的孫子，人臉魚身，大海正是他施展神通的好場合。他找來十五隻巨大的神龜，分成五組，每組負責頂住一座神山，使之不再隨波逐流。當一隻大龜用頭頂住神山時，另外兩隻就在附近守候，六萬年更換一次，如此輪流當值，可保神山永固。神仙們從此快快樂樂地過著定居的日子，也不知過了多少個年頭。

哪知好景不長，在距崑崙山以北不知多少萬里的龍伯國，有一個巨人聽說東方海外有五座神山，風景如畫，還有大龜可釣，頓時興致大發，就起了到五神山自助旅遊兼垂釣的念頭。

這龍伯國巨人的身量高大到難以想像，站直了比五神山高十倍有餘，海水最深處也僅到他的腰際，歸墟雖說深不知幾萬米，巨人卻只當是一個小水池。他來到歸墟之畔，取出一根奇特的絲線，尾端綁上神龜愛吃的大魚，略事揮動，將絲線拋向海底。魚鉤沉到海水裡，正巧落在頭頂神山的巨龜嘴邊。那龜已經餓了將近六萬年，早就飢火中燒，見到好肥的一條生魚壽司從天而降，也不管三七二十一，張口就吞，結果可想而知。龍伯巨人連甩六次魚竿，收穫甚豐，釣上了六隻神龜。他高高興興地背著六龜回家，全家人吃了好幾天的清燉龜、紅燒龜、烤龜、龜羹，還剝下龜殼拿來占卜。

這邊吃得滿嘴龜油，那邊神山可不得了。六隻神龜本是負責頂住岱輿和員嶠兩座神山的，給龍伯巨人釣了去，岱輿和員嶠失去了依靠，竟然被颶風大浪沖到了北極，不久就撞上冰山沉沒了。山上的神仙發覺大禍臨頭，猶如晴天霹靂，慌忙收拾行李，狼狽搬家，一時東海上空，漫天飛著緊抱細軟的各路神仙！等到那些神仙在其他三座神山安頓下來，驚魂甫定，立即向天帝狠狠地告了一狀。

天帝聽聞怒不可遏，龍伯國的人竟敢如此大膽，非嚴懲不可。他親自施展無邊法力，將龍伯國的土地和人都儘量縮小，不讓他們自恃身軀龐大，到處惹是生非。可是，龍伯國的人實在太高大了，不知過了多少年，他們的身軀仍有好幾十丈長。

五座神山沉沒了兩座，剩下的蓬萊、方壺〈方丈〉和瀛洲三座，至今仍由九隻神龜頂著，基本上所有的地仙都集中居住在這三山上。扶風蕩雲、雲霞起伏的東海「三仙山」，也就成了蓬萊仙話體系的總策源地。

通常，人們習慣於將「神仙」二字連在一起稱謂，其實「神」和「仙」是有區別的。神話中的「神」是天生的，而仙話中的「仙」卻是修煉而成的。所謂蓬萊仙話，即指以三仙山為中心、為標誌的，關於仙人的系列傳說。這些傳說，既配合了宗教勸世之旨，又迎合了人們樂於長生之心，因此能長時間適應歷史變化，千百年來盛傳不衰。

縱觀兩千年的仙話史，它與神話既相聯繫，又有區分。仙話勃興於神話之後，是對神話的延續與變革。崑崙、蓬萊東西對峙，神話、仙話各成系統，而超現實的想像本質相通，所以二者藕斷絲連，其間有著明顯的承繼關係。那麼，為什麼會興起仙話之風呢？這與先秦的戰亂有關。

戰國時期，七國戰事不斷，人民生命朝不保夕，離亂之中自然渴望有一個超塵脫俗的環境，既能遠離戰火，又可修身養性、延年益壽，於是在神話幻想的啟發下，想像出一個仙界來。秦、漢大一統後，最高統治者為了能永遠享受舒適的生活，希望長生不死，由巫師轉變而來的方士巧妙迎合最高統治者的心理，大肆鼓吹神仙世界的美妙，於是從上至下掀起了狂熱的神仙信仰。

作為仙境，自戰國時期開始，以仙人為由頭的蓬萊仙話便被方士炒作得非常火熱。據史籍記載，蓬萊城北海面經常出現海市，散而成氣，聚而成形，虛無縹緲，變幻莫測。那些好事的方士便以海市蜃樓的虛幻神奇，演繹出海上三仙山的傳說，惟妙惟肖地描繪說：蓬萊、瀛洲、方丈三座仙島深隱於海，其上諸仙神靈仙風道骨，超凡脫俗，所住的玉宇瓊閣宏偉精緻、金碧輝煌，璀璨得似星辰綴布，月華滿鑲，仿如水晶冰宮，晶瑩剔透。而島外茫茫浩瀚的海天中，環繞著祥雲朵朵，碧波萬頃，當真風光如畫，一派空明。這是一個多麼令人嚮往的神仙世界啊！

三、道教神仙系統

中國神話體系繼經歷上古神話及封神神話這兩個歷史階段後，以蓬萊仙話為發端，逐漸轉入「仙話」階段。至道教出世，融會貫通東蓬萊、西崑崙兩大系統，以無欲守真、清靜無為、貴生養生為教旨，既有泰岳滄海的飄逸縹緲，又有西域雄峰的豪雋蒼茫，乃蔚為大成，定鼎一尊。

道教的來歷，可追溯到春秋戰國時期。當時在今河南鹿邑這個地方，有個人叫李耳，人稱老子，他看到世俗之人為了權力、金錢、欲望而犯下了彌天大罪，卻從不知反省，於是就寫了著名的《道德經》，記述黃帝時代的聖人之道與天地間的「道」理，來教化世人。《道德經》雖然只有五千言，卻是玄而又玄，奧妙深藏，彷彿海納百川，遼闊深邃。舉凡宇宙本原、社會哲學、個人修養等等，無所不包。

東漢時期，張道陵創立「五斗米道」，因《道德經》所宣導的自然世界觀和性靈自由的人生觀切合時代思潮，遂奉老子為道教教祖，此為道教定型之始。南北朝時道教逐漸完備，便尊老子為「太上老君」，以《道德經》、《正一經》和《太平洞經》為主要經典，以追求肉體的永恆存在和靈魂的絕對自由為主要目的，歷千百年發展壯大，終於演化成中國最大的本土宗教。

1. 道教修仙的途徑

與西方神話裡一生下來就是神的方式不同，道教仙的原型是人，仙是人的理想化狀態，仙境則是人生的理想歸宿。由於道教主張人人皆可藉由修煉成神成仙，因此其神仙譜系非常開放，對於出身絕無限定，天神、地祇、真人、妖魔，只要經最高統治者點頭，就都能在道教神明中占有一席之地。所謂「神仙終須凡人做」是也。由此可以認定，道教神仙在員工招聘上採用的是領導權威制。

正因為沒有血統和門第的限制，凡人便個個煞有介事地修煉起來。而修仙的途徑大抵有五種：

一是服藥，包括到仙境中取得長生不死之藥或由方士按方合藥。戰國時有大批方士到海外仙山去尋找長生不老藥。然而遇仙得藥終屬可遇不可求，到了西漢時，有人開始用人工的方法來合藥，所用的原料以金石為主，成品則稱為金丹、金液、大丹。

二是服氣和導引。仙家很早就將服氣、煉氣作為修仙的基本手段，服食金丹時，常將之與煉氣結合起來。屈原的《遠遊》就提到過服氣的法門。服氣的道術包括服煉外氣、存思、守一、胎息等，紛紜多姿。與之相配套的是導引和按摩，有汲引氣血、吐故納新的功效。

三是內丹。內丹術是在服氣的基礎上發展起來的。隋唐時，人們越來越了解金丹服食的弊病，所以道門中就有人轉而重視開拓體內固有的資源精、氣、神，以煉成長生不老之軀。之所以有「內丹」之稱，是相對於傳統的以體外的金石為原料的金丹術〈外丹〉而言的。宋時，內丹術已漸漸代替外丹術，成為修仙術的主流。

四是舉行各種宗教儀式，以積累功德，最後到達仙人的境界。道教素來擅長以道術為民眾和社會消災祈福，其中以齋法和醮法為主要表現形式。這些儀式是溝通人神的主要途徑，施行的結果既為民眾排難，又同時為自己積功。虔誠行之，久則成道，躋身於神仙之林。

五是在人間建功立業而又不忘根本，功成身退之後，也能成仙，或死後封神。大凡歷朝祀典中能進入道教神譜者，如關帝、都天大帝〈張巡〉、岳元帥〈岳飛〉等，都是這一類以功業成神仙者。

道教的修仙途徑雖然有上述種種分別，但在實際的修仙活動中，卻是諸法共修，相互配合的。更有部分成仙者，走的還是捷徑，比如張果老吃何首烏、嫦娥偷食靈藥，都是畢其功於一役，瞬間登天，真是羨煞眾多辛苦修煉者。當然，反正都是吹牛，何妨吹大點兒？

此外，低等動物不能直接成仙，必須經過長期的修煉，先成精，再成人，最後才有成仙的可能。中間若碰到意外挫折，還將前功盡棄。《綴異錄》中就記載了一位狐仙陳述修仙艱難的歷程：

「我們狐狸要學仙最難，首先要學人形，再學人說話；學人說話之前，還要把四海九州的鳥語先學全，無一不精，才能學會人語。這就要花掉五百年的工夫。而且在此期間，操行還得分優劣。你們人類多舒坦，憑空就比我們少修煉五百年。要是祖上積德，三代都是貴族、名士，修煉時間還可以打個對折。算起來，有些人只要兩百年就能成仙，你們人類還嫌辛苦漫長，不肯用功，真是資源浪費啊！」

無論是人是妖，得道之後，都需清修三日，吐汙濁，納清思，而後沐淵泉、去俗塵，於金曜三刻參拜紫微殿，覲見玉帝，由玉帝頒賜仙籍。這仙籍就相當於天界戶口名簿和執業資格證，從此閣下真靈如虹，氣沖九霄，就可以天長地久地做個逍遙快活仙了！

2. 道教神仙的級別與分類

從理論上講，尊神皆由道氣所化，而道氣是無限的，無限的氣可以化生出無數的神人、真人。同時，人得道可以成仙，而代代都有人學仙，所以神仙的隊伍越來越龐大，歷代仙真越積越多，神仙群體擴張不知凡幾。由於其成員來源不一、背景複雜，如何將這眾多的神仙排出有序的等級，就顯得十分重要。因此道教自創建以來，就十分重視對神仙系統的綜合排列和等級劃分。

早在東漢的《太平經》中，即已開始對神仙排序，將他們分為六等：第一神人，第二真人，第三仙人，第四道人，第五聖人，第六賢人。謂「此皆助天治也。神人主天，真人主地，仙人主風雨，道人主教化吉凶，聖人主治百姓，賢人輔助聖人，理萬民錄也。」

不過此時的神仙譜系還比較粗疏，呈初創時期的原始狀態，所造神仙既多且雜，又漫無統序，使信眾無所適從，於道教傳播不利。南朝梁時，上清派陶弘景有鑑於此，遂作《真靈位業圖》，根據世俗「朝班之品序」和尊卑原則，將雜亂無章的諸多神仙用七個階次組織排列起來，清理出了一個較有次序的神譜，成為神仙排行榜的權威標準。

到了宋代，神仙譜系更發展到非常完整的地步，《道藏》中就有多本著作專門闡述群仙譜，而《上清大洞真經》則將神仙又細分為數個等級，詳細分析了每個等級各自的司管所在。從此一個組織嚴密、等級森嚴的神仙世界，正式井然有序地呈現在世人面前。

道教的神仙譜系，以三清、玉皇和四御等主神為首，下屬有各類仙真、俗神、地祇、人鬼等，給他們排序的主要依據是「位業」。業，指修道者的道行高低、貢獻大小、內德厚薄；位，指其在仙界的地位。業越優者，位越高，業與位呈正比關係。一般說來，其劃分的等級有九品：第一上仙，第二次仙，第三太上真人，第四飛天真人，第五靈仙，第六真人，第七靈人，第八飛仙，第九人仙。不過王重陽等內丹家則將仙分成天仙、地仙、人仙、妖仙和鬼仙五個級別。

神仙的等級又與其活動場所有關。群仙的日常活動範圍為諸天、三島、五嶽、十州、三十六洞天、七十二福地等仙境，其中諸天屬於上仙界，居住在這裡的天仙地位最高；其他仙境都屬於下仙界，居住著地仙、人仙、妖仙、鬼仙。

天仙，是指居於天界，在天庭有職位俸祿的神仙。他們道術高深，修行深厚，故待遇也是最好的。由於本身神格高貴，直接插手過問凡間瑣事的情況很少發生。天仙裡位尊者極多，如三清神，統攝三十六天，係最高尊神。「三清」的輔佐神「四御」則是帝王級別的神仙，其中玉皇大帝總管三界、十方、四生、六道；紫微大帝統率三界星神和山川諸神；勾陳大帝協助玉皇執掌南北二極和天、地、人三才，統御眾星，並主人間兵革之事；后土皇則主宰陰陽生育、萬物與大地河山之秀美。此外，如東王公、西王母、三官、斗姆、文昌帝君、諸天天帝、日月星辰、風雨雷電等等，都屬於天仙階層。

地仙，位列第二等，職司管理大地，社稷、山岳、林木、川澤、河海之神均屬此列。這是一個能夠暢遊名山大川的仙人階級，通常被任命管理遍布神州各地共一百零八處的洞天福地。他們有機會藉由長期艱苦修行成為天仙，但是限於資質，極少有地仙能修成天仙。《西遊記》中的鎮元大仙就是地仙之祖，具有強大的實力，連孫悟空都不是對手。

人仙，道教是以人為本的宗教，神系中的許多神仙都是現實生活中的人所神化而成。本著有功於民則祀之的原則，道教將許多歷史名人奉為人仙，包括了各民族的聖賢英傑，各行業的祖師、保護神，甚至各世家的先祖等等。孔子、孟子、關公、岳飛、媽祖、魯班、陸羽、杜康等等，均為道教所崇祀的人仙。此外，藉由修煉而悟得大道的傑出人物，也可成為人仙。

妖仙，人先死亡再蛻變成仙人，或者由低等動物先修煉成妖，再成仙。此乃仙之下者，遠不及白日飛升直接成仙。妖仙中最常見的是狐仙。

鬼仙，與天界三十六天相對應，地也有九重，每重又分四地，每地皆有神主之。鬼仙即是主管地府各部門的神靈，如酆都大帝、十殿閻羅、判官鬼吏等等。

書籍介紹

本文摘錄自《中國神話：從崑崙神話到蓬萊仙話，神仙鬥法、凶獸橫行的世界【世界神話系列6】》，漫遊者文化出版

作者：王新禧

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收錄四十幅插圖

神話與歷史緊密結合

中國神話不但是中國最早的口頭散文作品，更是歷史的先聲與源頭，中國人一向將神話看成是遠古的歷史，站在古文明的立場上，即可發現中國是用「歷史」的概念包含了「神話」的概念。神話真實地記錄了中華民族在童年時代，面對未知世界的綺麗幻想和面對險惡環境的頑強抗爭。

獨特的道教神話（仙話）系統

中國神話體系經歷上古創世神話及西周封神神話這兩個歷史階段後，逐漸轉入「仙話」階段，這是對神話的延續與變革。其成因與先秦的戰亂有關，戰國時期人民生命在戰爭中朝不保夕，於是在神話幻想的啟發下，想像出一個仙界來。此後道教神話成為中國神話體系的主流，許多歷史人物化為人仙，妖和鬼也可成仙。

中國文化的內涵，典故和成語的來源

中國神話傳說經過數千年來的口耳相傳和文字加工，有些內容不僅成為典故和成語，其提供的豐富的素材，更開啟了古典神話小說的門，並且為現今文學小說、影視劇與遊戲提供了絕佳的背景設定。

中國神話具有神奇、豐富、生動、多樣化等特色，蘊含了中華民族的歷史密碼與文明寶藏。本書介紹了耳熟能詳的上古創世神話，部落英雄的爭戰事蹟，並著重介紹了受道教影響後的神仙系統，乃至於財神、食神、愛神等深受民間傳說與佛道宗教信仰影響的故事，以故事的形式表現了遠古華夏人民對自然社會的認識和願望。

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Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬