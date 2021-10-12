《尋找黑天鵝》：我如何運用加密貨幣市場，把「可以損失的錢」變成「改變人生的錢」？

文：高培勛、林紘宇

加密貨幣是個暴漲暴跌、自由生長、充滿誘惑與陷阱的市場。一不小心你就會變成一個賭徒，從此不在意自己投資了什麼。你很有可能賺到錢，卻錯失了真正的大獎，最可怕的是，一不小心就會傾家蕩產。

我在二○一四到二○一九年期間獲利的故事，說明了為什麼長期持有是最好的做法。

我在二○一四開始投資比特幣，當時的成本約為一萬元新台幣（三百五十美元）。到了二○一八年至二○一九年間，比特幣價格大約在一萬美元的水準。在不刻意挑選極端值的前提下，這是三十倍的獲利。五年三十倍是比特幣真正的價值成長，我不需要懷疑這個價值是虛假的，也不擔心比特幣會跌回幾百美元。從二○二一年的此時看來，當時的想法並沒有錯，比特幣從未再回頭。隨著時間過去，現在比特幣就是比當時更有價值。

在加密貨幣的世界，早期投資人賺到錢是非常容易的事。不尋常的是，在五年的時間裡，我沒有在劇烈波動中賣掉，也沒有因為價格崩盤而承受不起，沒有買進太多後來成為垃圾的山寨幣，我甚至沒有遺失過任何一點加密貨幣。然後我重現了相似的成績，我在二○一六年初認識了以太坊，並在該年陸續買進以太幣。即使在經歷泡沫破滅後一路跌到二百美元價格來看，我持有以太幣三年後，平均報酬也超過二十倍。

當然了，當你看到這篇文章時，幣價早已變動，我們又經歷了下一波牛市，倍數可能是五十倍或一百倍，但這數字一點也不重要。本書第三章接下來要告訴你，我如何運用這個市場，把「可以損失的錢」變成「改變人生的錢」。

長期持有反而最難

五年三十倍，任何幣圈以外的人都會感到不可思議：「買了之後什麼也不做，五年就賺三十倍？這也太幸運了吧！」但對幣圈內的人來說，高倍數報酬和快速變化是常態：「三十倍當然有可能，但要長期持有五年以上是極度困難，也違反人性的一件事。」

五年是很長的時間嗎？對幣圈以外的人來說，五年或許沒有想像中的長。不管你做任何投資，包含股票、債券、房地產，都是用過去十年的績效推估未來十年，五年甚至不能算是長期投資。但對幣圈的人來說，五年夠長了，比特幣的歷史也不過十二年，短短十二年間已經發生過好幾次泡沫與崩盤。在同樣時間尺度內，加密貨幣市場的變化和風險確實更大。而太關注市場訊息則會讓人感覺時間更長。

如果你問我，我從比特幣賺錢是因為幸運嗎？拿今天的結果來評判過去決策當然是一種事後諸葛，二○一四年前我並不知道今天會發生什麼事，說不定今天發生了某個災難，現在比特幣的價格已經歸零。但身為一個投資人，我只能從既有的風險與報酬之間做出決策。買比特幣至今一直都是個賭注，只不過從風險和報酬的角度來看，是非常值得的賭注。更重要的是，這個賭注可以用非常簡單的策略執行，任何人都可以做到。

當我們從外人的角度看，在這個市場中獲利簡直容易得不可思議。你只需要「買了之後放幾年，看看會怎樣」，短短五年什麼也不做，就可能有高倍數獲利。你甚至不需要像我一樣在二○一四年買進。事實上，除了二○一七年年底泡沫的那兩個月（近期的歷史高點），不管你在二○一五、二○一六、二○一七、二○一八、二○二○年的任何時間買進，投資報酬率都會很好。

很奇怪的是，長期上漲的市場，賠錢的人大有人在。

長期上漲的市場裡，為什麼有人會賠錢？

比特幣價格波動劇烈，但在過去十年的歷史裡，呈現明顯的指數級上漲，幾乎每年的均價都創新高。奇怪的是，在這樣長期上漲的市場裡，居然還有人虧了很多錢。每當價格波動，我們就會看到關於破產甚至自殺的新聞。

很顯然的，這些人的做法絕不是「買了之後放幾年，看看會怎樣」。他們著迷於短線操作，沒有做好風險管理，投入了賠不起的錢，所以才會破產。請注意，讓他們破產的並不是因為比特幣宣告失敗。比特幣依然有潛力，依然是個好的賭注，但如果你犯了不必要的錯，過度曝險，就有可能看不到比特幣成功的一天。

我過去犯過的投資錯誤都是因為「買太多」。例如在某一個山寨幣上投入太多錢，做了錯誤的配置，或是一次買太多比特幣，導致後來崩盤後就很難維持紀律買入。很幸運地這些錯誤都發生在早期，沒有讓我賠大錢，讓我能夠重新做好風險管理，長期買入有價值的加密貨幣。

風險管理是投資人最重要的一課，也是我要教你的第一道課題：你必須有一套原則，保護你在波動與不確定性中不會虧大錢，才能存活到未來；存活得夠久，才能看到未來，並品嘗成功的果實。

重視風險的心態是我在加密貨幣市場最重要的武器。我很早就將比特幣視為我個人整體投資的一部分，比特幣是我資產配置表格中的一欄，我很清楚這項投資的風險，願意持有幾年，以及我能夠損失多少。

長期投資人在意的並不是「長期做對很多事」，而是「長期少犯錯」。你不能只看樂觀的預測，而要考慮最糟的情況。任何單一災難的發生，都不能摧毀整個資產配置。把風險管理好，投資人就可以安心把時間花在研究上，犯更少的錯，增加長期投資成功率。

在加密貨幣這樣的市場裡，風險管理比什麼都重要。把賠錢的可能性照顧好，賺錢的可能性會自己照顧自己。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

加密貨幣是一個「極端世界」

很少人願意承認：自己的預測能力非常差。

每天看到價格起伏，我也會忍不住預測：「幣價還會再跌一陣子，今年不可能破新高了。」「比特幣在明年一定會漲，因為過去每次產量減半後都會上漲。」「以太幣相對比特幣已經過低，之後一定會漲回到原本比例。」

這些預測說不定猜對了，而且可能猜對的機率不小。但問題是，貿然預測會害我們去冒險。當我們很有把握某個時間點會發生某件事，我們就會想要投入更多，開始忽視風險。既然這麼有把握，出錯的可能性小到可以忽略，那何必嚴格控制投入的資金呢？

在《投資最重要的事》（The Most Important Thing Illuminated）裡，價值投資大師霍華．馬克斯（Howard Marks）說了一個故事：「有一天，這個賭徒聽說有場賽馬居然只有一匹馬參賽，他見獵心喜地將全部的身家都押在這匹馬上，這可是穩贏不輸的啊！誰知道跑了一半路程後，這匹馬竟然跳過柵欄，跑掉了！」

我們對風險永遠缺乏想像力。即使是在看似溫和的傳統金融市場，我們也無法預測。

當代哲學家塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）認為，這個世界上的風險類別分為「平庸世界」和「極端世界」。在平庸世界裡，數值的波動都發生在平均值附近，極端值很少出現。但在極端世界裡就不一樣，數值的波動有無限可能，極端值很常出現，而且影響非常巨大。

塔雷伯說，金融市場的本質就是極端世界，會發生全球金融海嘯這類系統性災難，就是因為我們誤把極端世界認為是平庸世界。投資人認為極端事件永遠不會發生，所以過度槓桿，希望榨取出更多短期獲利，然後災難就發生。我們通常把這種令我們嚇一跳的災難稱為「黑天鵝」。

加密貨幣是平庸世界還是極端世界呢？波動溫和還是風險劇烈？加密貨幣市場顯然是一個極端世界。市場不成熟、容易操弄、隨時可能爆發駭客攻擊、爆發程式碼漏洞、爆發監管壓力，在這樣一個風險狂亂，充滿不確定的市場裡，我們要認知到「黑天鵝」不是例外，而是常態。你根據歷史作出的預測一定會錯，而且是用意想不到的方式出錯。如果你對預測太有信心，就會投入太多，這種行為在極端世界裡注定會賠錢。

所以，我的投資策略是：不碰短線交易，不炒作熱門幣，不套利，不追求任何看似輕易穩定的報酬。相反的，我會一點一點累積有長期勝算的加密貨幣。在大部分的日子裡我不會賺錢，甚至會賠小錢，但只要時間拉長，某個意想不到的事件爆發，就會帶來巨大的獲利。

「天天賺小錢」還是「不知道哪天能賺大錢」？

以下兩個選項，你比較想要哪一個呢？是「天天賺小錢」？還是「不知道哪天能賺大錢」呢？

你可以觀察周遭，就算嘴巴上不承認，幾乎所有理性投資人，都會選擇「天天賺小錢」，因為追求穩定是人類的天性，「不知道哪天能賺大錢」說不定一輩子都等不到。如果在一個波動溫和的市場裡，「天天賺小錢」確實是比較好的選項，因為極端的壞事很少發生，可以用安穩的策略累積財富。

但問題在於，我們面對的絕不是溫和的市場。即使在傳統金融市場，「天天賺小錢」也可能很危險。二○○八年，當所有人都認為信用評級AAA的次級房貸不可能違約，就發生了金融海嘯。在加密貨幣市場裡，要發生金融海嘯等級的波動有多容易呢？也許只需要一個程式碼漏洞。

「天天賺小錢」的策略其實也有代價，「天天賺小錢」隱含了「不知道哪天會賠大錢」。因為追求穩定就是賭這段時間不能有壞事發生。選擇這個策略的人是在賭：極端事件永遠不會發生，或至少在我持有的階段不要發生。但長期來看，壞事總是會發生。在加密貨幣市場裡，賭極端事件不會發生是很糟糕的策略。

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另一方面，雖然「不知道哪天能賺大錢」的策略在溫和的市場裡不可行，但在加密貨幣市場裡卻可能是一個好策略，極端市場容易出現歷史未見的極端值，這是壞事也是好事。因為加密貨幣會崩跌，也有可能暴漲。

雖然「黑天鵝」這個名詞已經被金融業當作災難的代名詞。但在它原始的定義裡，黑天鵝不一定是指壞事。塔雷伯在他的書中，對黑天鵝的定義是：「不可預測、衝擊力大、事後可以解釋的事件。」例如金融海嘯是一個壞的黑天鵝事件，但像是Google 的崛起就是一個好的黑天鵝事件。Google的早期投資人都因為這個好的黑天鵝，獲得了超過一千倍的獲利。

我們不知道賭注什麼時候會實現，也許永遠都等不到。「不知道哪天能賺大錢」隱含了你必須先忍受「天天賠小錢」。這個策略之所以值得實行，是因為潛在報酬實在太好了。但缺點是，在人性上非常難以做到。

人類的心智很難拒絕「穩賺」的誘惑。我們喜歡持續賺錢的感覺，為了這種感覺，我們會冒更多風險，自願放棄長期獲利的機會。

如果我能夠忍受心智的誘惑，就能避免在這樣的市場賠大錢，也才有機會進入賺大錢的領域。

相關書摘 ▶《尋找黑天鵝》：比特幣的崛起，為法定貨幣貶值與國際間金融不平等，提供一個可能的解方

書籍介紹

本文摘錄自《尋找黑天鵝：加密貨幣時代的散戶生存致富指南》，一品文化出版

作者：高培勛、林紘宇（果殼）

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這是市面上第一本，結合科普（區塊鏈科技應用為何得以成功）、法普（舊世界法規制度如何被顛覆）以及投資思維的加密貨幣書籍。希望能幫助你擴張認知邊界，指引出一條行動方針。

除去花俏的行銷熱詞，比特幣之所以有價值的關鍵，在於它是一項「抗審查」的科技。

學習抗審查科技的最佳方法，除了猜測科技與法律在本質上的衝突，也應該親眼見證兩者磨合的現況。科技無法顛覆法律，不管在哪個國家，人們都會另闢蹊徑，找到方式不違法地使用新科技。最終，能被禁止的科技會被禁止，無法被禁止的科技會找到方式存活，而法律會隨著人們採用而做出調整。兩者的磨合，就是抗審查科技被採用的過程。

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Photo Credit: 一品文化

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航