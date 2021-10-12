《解決問題》：一旦掉進「HOW思考陷阱」，再怎麼掙扎也很難逃出來

文：高田貴久（TAKADA Takahisa）、岩澤智之（IWASAWA Tomoyuki）

注意HOW思考陷阱

「HOW思考」是一種未依照解決問題的步驟，急著執行眼前方案的思維，但這種思維卻藏著很大的陷阱，陷入下列的困境：

執行無助於解決問題的對策 沒辦法解決問題的時候，想不出代替方案

一旦掉進「HOW思考陷阱」，再怎麼掙扎也很難逃出來。

執行無用的對策 → 拿不出成果 → 因為心裡著急，又執行無用的對策 → 更沒時間思考 → 繼續執行一連串無用的對策

請大家不要誤會，我的意思不是說HOW不重要。要拓展生意，當然需要理想的HOW，HOW也非常重要。我想說的是，一旦走火入魔太重視HOW，就會掉入「HOW思考陷阱」。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

接著以具體的例子，為大家解說「HOW思考陷阱」。

比方說，上司要求不會說英文的你學英文，於是你下定決心，要好好準備多益（TOEIC）考試。讀了幾個月之後，總算考到你預設的分數，但是接到國外打來的電話還是無法應對，所以上司又念你：「準備多益考試已經這麼久，你怎麼還是不會說英文？」為此焦慮的你開始去上英語會話課，也學到能以電話溝通的程度，但上司又要求你「寫英文書信」，不知道英文商業書信該怎麼寫的你簡直求助無門，於是上司便語重心長地對你說「算了」，你也被上司貼上「不會英文」的標籤。

這個例子就是「HOW思考陷阱」的（1），也就是拚命改善，卻徒勞無功的代表案例。

話說回來，上司到底是覺得你哪裡「不會英文」呢？是覺得你不會閱讀？不會寫作？不懂會話？還是聽力不好？如果是閱讀能力不佳，那是讀不懂英文郵件、商業文件還是規格書呢？不先釐清這個部分，就等於「不知道問題出在哪裡」，此時不管做了多少努力，都是「暗夜發射砲彈」，無法回應上司的要求。

接著再為大家舉例說明相當於「HOW思考陷阱」的（2）：如果某位客人在居家生活中心問「有沒有直徑一公釐的鑽頭」。剛好這個鑽頭賣完了，所以店員便回答「真是不好意思，賣完了」，顧客也只好死心，轉頭回家。其實就某種意義而言，這種很常見的場景其實也是一種「HOW思考陷阱」。請大家稍微思考一下，顧客的問題是什麼，問題的原因又是什麼？為什麼顧客會想買「直徑一公釐的鑽頭」？

比方說，這位顧客想用大頭釘把畫框掛在牆上，卻因為畫框太重，一直掛不上去，所以才想將大頭釘換成螺絲，而要換成螺絲，就必須先在牆壁鑽孔，也才需要「直徑一公釐的鑽頭」，這也是顧客的HOW。如果了解這類藏在背後的因素，居家生活中心就能針對「畫框太重」的問題根源，提供顧客 「換成大頭釘也能固定的輕型畫框」這類對策。

如果顧客就是喜歡現有的重型畫框，就能針對「大頭釘固定不住」的根源，提供「要不要買強力黏著劑？」的對策。此外，除了鑽頭，還有「螺絲錐」或是「打孔器」這類能用來鑽孔的工具，也可以建議顧客改用「攻牙螺絲」，就不用先在牆壁鑽孔。若能像這樣了解知道顧客的問題和根源，就能提供顧客各種替代方案，而不是只對顧客說「沒辦法」或是「對不起」。

請大家回想一下身邊的人，應該會發現有些人礙於常規，只懂回應「真是抱歉，沒辦法」。有些人卻能順藤摸瓜找出對方的問題，再針對對方提出的HOW提出「建議方案」，這或許意味著老是說「真是抱歉」的人，其實不是 「不夠敏銳」，只是陷入「HOW思考陷阱」而已。

如今的企業也瀰漫著HOW思考的風氣，以至於有學員要求我們安排「杜絕HOW思考」的課程。基於HOW思考實施一連串對策或許還是有機會解決問題，但老是以這種「暗夜發射砲彈」的方式工作，總有一天會彈盡援絕，因為不管是職場還是日常生活，資源都是有限的，等到金錢、時間與精力耗盡，那就為時已晚。

請大家先確定自己是否陷入「HOW思考陷阱」，也記得告訴身邊的人「WHERE、WHY、HOW」這個流程，讓身邊的人遠離「HOW思考陷阱」。這是在企業解決問題最重要的環節了。

陷入HOW思考陷阱的三個原因

接著讓我們想想，為什麼人會陷入HOW思考陷阱。原因有很多，歸根究柢，企業是追求利潤的組織，在企業工作，就必須拿出「業績提升」、「成本下降」這種具體成果，即使是現在的日本，也沒有企業能夠容忍冗員。一旦員工被要求創造成果，通常會立刻思考「怎麼做才對？」也就是所謂的HOW思考，但是當我們在企業工作愈，愈容易有HOW思考的傾向。就某種意義而言，這是身為上班族就一定會遇到的問題，但是會掉入HOW思考陷阱可不只是這個原因。接下來，為大家介紹三個主要原因：

（1）過於依賴直覺或經驗

第一個原因就是「過於依賴直覺或經驗」。應該沒有人不知道工作的WHERE與WHY。多數人心中都有「工作的問題在這裡、原因是這個，所以應該這麼做」的工作腳本，當這個工作腳本行得通，依賴「直覺與經驗」比較能快速完成工作，但是當「環境改變」，就容易出現問題。

明明WHERE與WHY的部分已經與現實脫勾，卻未能察覺，還一直告訴自己「一直以來都是用這個HOW解決問題的」，結果就是掉入HOW思考陷阱。這種情況很常在經歷過急速成長期的企業幹部身上看到，但請大家記得「直覺與經驗」並不是一切。

（2）不負責任、不感興趣

其次常見的是「不負責任、不感興趣」的原因。這類型的人覺得WHERE與WHY的部分該由別人負責，滿腦子只有「反正上司或企畫部門的負責人會先想好HOW，我聽命行事就好」，但其實這樣的人很容易掉入HOW思考陷阱。

企業的問題通常與整間公司有關，就算是某個部門的問題，只要深掘一下，往往會發現問題的原因與其他部門有關，所以全體員工若不能把別的部門或別人的工作當成「分內之事」，就無法傾整個企業之力解決問題。「不負責任、不感興趣」會拖慢企業的效率，降低生產力，連帶著會導致產品的品質下滑，說得更極端一點，也會影響到員工的薪水，所以讓員工思考這些事，擁有俯瞰全局的思維是非常重要的。

（3）HOW指示

最後也最重要的是「HOW指示」，這應該也是企業的致命傷，也是主管的通病。所謂的HOW指示就是完全不說明WHERE與WHY，只下達「你照做就好」的指示。因為主管很忙、說明來龍去脈很麻煩，所以有很多只下達HOW指示的企業和主管。

雖然HOW指示比較簡單明瞭，但這麼一來，部屬就不再思考，久而久之，企業就無法解決問題。有時候的確會遇到不得不採用HOW指示的方式工作，但那畢竟只能應急，中長期的解決方法，還是得在WHERE這個步驟指示說明「問題在這裡，你想想原因是什麼」，或是在WHY這個步驟指示說明「問題在這裡、原因是這個，你想想對策吧」方式，幫助部屬增強實力。

書籍介紹

本文摘錄自《解決問題：克服困境、突破關卡的思考法和工作術》，經濟新潮社出版

作者：高田貴久（TAKADA Takahisa）、岩澤智之（IWASAWA Tomoyuki）

譯者：許郁文

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日本亞馬遜網站讀者4.5顆星好評

從例行工作到經營改革，各種工作場景都能活用的問題解決經典

豐田汽車（TOYOTA）、索尼（SONY）都在用的問題解決精華，都濃縮在這一本！

所謂工作，就是不斷解決問題。如果不知道如何思考解決問題的方式，就會像是打地鼠一樣，總是為了解決眼前問題而疲於奔命。

本書作者高田貴久、岩澤智之，彙整他們擔任管理顧問的經驗，歸納解決問題的思考法和實作步驟，讓你讀完之後，小至每天工作，大到組織改革都能活用。

本書特點包括

詳述問題解決的思考和技巧，所有行業和職位都用得到

解決問題是每一位職場人每天在工作現場都會遇到的情境，如果學會解決問題的思考過程和實作技巧，就能大幅提高工作效率和成果。

為問題解決的順序建立明確的系統

書中擷取許多企業的經驗，佐以淺顯易懂的方式解說，以系統化的方式學習解決問題的思考過程和實作技巧。

學會如何為問題定調

一般人對於真正的問題視而不見，為了避免紙上空談，本書不只是提出問題的因應之道，也有許多找出問題、設定課題的方法論。

在工作現場就能活用書中內容

本書依照解決問題的步驟分為七大章，每一章都是由「故事」、「解說」、「總結」組成，協助我們學會在工作現場就能活用的思考過程和實作技巧：「故事」是虛構的職場案例，讓大家切身感受解決問題的步驟；「解說」則是以故事情節為題材，詳述解決問題的步驟；「總結」則是摘錄解說的重點。

這本書最適合以下讀者閱讀

（工作未滿三年的）年輕上班族

對於這群人來說，每天都必須完成主管交辦的各種工作，往往不知道該怎麼做才能讓主管滿意，或是不曉得為何而做。

本書第六章「執行對策」對這些人最有用，但是，只會聽命行事並無助於自我成長。如果想在未來遇到問題時，能夠自行思考問題成因進而擬出好對策，可以閱讀第三章「追究原因」，以及第五章的「擬定對策」。

（主管仰賴的）菁英上班族

這些人身在職場第一線，每天與問題奮戰，是遇到最多「問題」的人。菁英上班族通常會比年輕上班族遇到更多、更大的問題，若無法找出問題，很有可能會找錯問題的原因，擬定方向錯誤的對策，結果事倍功半。建議了解本書第一章的「解決問題的步驟」之後，能學會更具效率、更有效果的工作方式。

整本書的內容對於菁英上班族都很有用，其中第二章「找出問題」最值得參考。

主管和經營者

他們已經具備找出眼前的問題、思考問題的原因和擬定因應對策的能力。這些人必須具備的能力，是打造一個能快速解決問題的組織；在執行因應對策之後，檢討執行過程和評估執行結果，力求每次執行之後，都能得到相同的結果。

因此，這群人的學習重點不在於解決「人人都能看得出來的問題」，而是「自行設定更高層級的問題」。本書第四章「設定理想狀態」和第七章的「評估與制度化」，最適合這些人閱讀。

求職中的學生、（工作未滿一年的）新進員工

這些人通常有「聽得懂但跟不上」的症狀，他們知道解決問題的步驟，但缺乏在企業工作的實戰經驗，常常陷入「到底實際的工作情況是怎樣？」的迷霧中。

本書二位作者以親身體驗寫下許多「故事」，只要閱讀這些故事，就不難想像工作現場的情況，這群人可以一邊想像「自己在職場上班」，一邊閱讀這些故事。

本書除了介紹解決問題的思考過程和實作技巧之外，也詳述自行找出問題、設定課題的方法。幫助我們不只「知道」理論，也能「活用」方法；鞭策我們不只滿足「理所當然的現在」，也有能力追求「更好的未來」；想在職場中活下去的上班族，本書是克服困境、突破關卡的解決問題經典。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九