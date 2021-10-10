《活在大宋》：文藝女青年是這樣煉成的──天天向上的大宋知識女性

文：劉曙剛

二十七、文藝女青年是這樣煉成的──天天向上的大宋知識女性

對於大宋女子來說，填詞對句、琴棋書畫什麼的不過是雕蟲小技，就連垂簾聽政、建築設計這種高難度技能，她們都有本事耍弄得得心應手。毫不誇張地說，在大宋，上至宮廷之內、官宦之家，下至蓬門蓽戶、青樓酒肆，文藝女青年比比皆是。正可謂：古代女子教育哪家強，中國大宋最輝煌。

教育面前，男女平等

經歷過五代十國的亂世，大宋統治者明白，要想江山一統，萬民歸心，單靠中央集權是遠遠不夠的，還必須將輿論導向抓在政府手裡。

不得不說，宋朝的皇帝們在這方面做得非常好，他們尊崇儒學，大興科舉，帶頭讀書學習。宋高宗趙構就曾說過，「書不惟男子不可不讀，惟婦女亦不可不讀」。看吧，皇帝都表態了，女子讀書是必須的！就連理學的宣導者、理學家朱熹，也曾公然表示，女子除了《孝經》和《論語》外，還應該學學《女誡》和《溫公家範》。毫不誇張地說，宋朝不但沒有出現過反對女子接受教育的言論，才名在外的女性還會受到人們的普遍尊重，知識改變命運的例子也不少見。

就拿宋寧宗的楊皇后來說吧。她還是少女時就因為貌美被選入宮中，後來被寧宗冊封為貴妃。楊姑娘當上貴妃不久，寧宗的原配皇后韓氏就去世了。這對於後宮嬪妃來說，可是個「扶正」的大好機會。楊貴妃很聰明，她知道只靠容貌沒有競爭優勢，畢竟後宮缺什麼都不會缺美女。這不，楊貴妃在內涵上下起了功夫，她「尤自抑勵，讀書飾己」，很快就博取了賢慧的名聲，一舉完勝眾妃，被冊立為皇后。看吧，大宋女子要好好學習，天天向上，才有可能掌握自己的命運！

階層不一樣，所學大不同

按照階層不同，宋朝女子大體可分為四類：宮廷女子、仕宦之女、平民碧玉、倡優婢妾。分屬於不同階層的女子們，接受教育的方式和學習的內容也有著顯著的差別。

宮廷女子以皇室成員為主，太后、皇后、後妃、公主、宮女……數不勝數。有唐朝後妃干政，外戚專權的壞例子在先，宋朝皇帝選妃時首先看重品行而非家世，很多小官員之女，甚至平民之女紛紛入宮為妃。

身為皇帝的枕邊人，未來皇子皇女的母親，德行很重要，女德順理成章地成為女子教育的重中之重。

宮廷女德的最高標準概括起來就四個字——不得干政。說不干政就不干政了？後妃們能這麼聽話嗎？這就需要一些約束手段了。宋仁宗時期，張貴妃很受寵，一個叫王拱辰的官為了升職，將一個名貴的定州紅瓷進獻給張貴妃，企圖走夫人路線。結果，仁宗知道了這件事，拿起瓷器就摔了，還非常嚴厲地斥責貴妃：「讓妳們不要接受官員臣屬的饋贈，妳非不聽，安的什麼心啊！」

還有一次，仁宗的另一位寵妃，在為他梳頭時詢問政事，得知諫官建議仁宗放出部分宮人，竟然撒著嬌勸仁宗不要採納這條建議。後妃干政了，後果很嚴重，這位寵妃當即被仁宗驅逐出宮。仁宗的皇后以此為例，教育後妃「皇上最不喜歡干政的女人了，妳們要好自為之」。

德行以外，禮儀也很重要。大宋宮廷設有「內宰」「副宰」等行政機構，由熟知禮儀的女官擔任教官，負責教導後妃宮女們學禮儀，懂規矩。像年節慶典、後妃封賞、公主出嫁、回門等重大事件，都有嚴格的禮儀規程。要是誰行差踏錯，丟人現眼還不要緊，還很有可能就此失寵，很難再承歡君前。

當然啦，文化知識也是必修課。為滿足後宮女子們的學習需求，宮中有特設了教育機構。宋仁宗乾興元年（一○二二），在掌管禮儀的女官「尚儀」之下，設有「司籍」職位，編制二人。除了負責經史子集的日常教學外，還可以教授書法。司籍之下，又設有典籍、掌籍和女史，編制分別為二人、二人、十人。後來，趙佶又設立「司教」，同樣用於輔導宮人們學習文化。

咦，御花園那邊好熱鬧！空地上，女子馬球隊正激烈對壘；涼亭邊，兩位宮妃在下棋，湖邊還有一位彈著琴，宮廷女子的娛樂生活挺豐富呀！沒錯，不過人家這也是在受教育。實際上，宮中女子的遊藝教育也很重要，博戲、對弈、彈琴、歌舞……應有盡有！這些教育的目的，不單教她們自娛，也是為了取悅皇帝。

啟蒙教育靠父母，共同進步有夫君

相比宮廷女子所學內容的豐富，官宦人家的女兒需要學習的內容就簡單多了，《孝經》、《論語》、《詩經》、《禮記》、《列女傳》、《女誡》都是必讀書目，選讀書目則視每個家庭的實際情況而定。保守一些的家庭偏重女德教育，開明一些的家庭更偏重詩詞、歷史等文化知識。

宋代的教育理念還是比較先進的，千年前的宋人已經深諳「父母是孩子第一任老師」的道理，家庭教育在整個教育體系中占的比重極大。尤其對於那些不能入官學的女子來說，家庭教育尤為重要。

北宋女詩人謝希孟和她官至禮部侍郎的哥哥謝景山都曾由母親啟蒙教學。兄妹倆都擅長填詞作賦，留有百餘篇佳作傳世，這和他們母親的言傳身教是分不開的。著名女詞人李清照也得益於出色的家庭教育。論拼爹，她的父親李格非官拜禮部侍郎，對《禮記》深有研究，就連蘇東坡都對其讚賞有加。論拼媽，她的母親是狀元王珪的長女，沒出嫁時就已才名在外。有這樣的父母，李清照能有後來的成就也就不足為怪了。

論起重視家庭教育的程度，蓬門小戶也不遑多讓。湖州有一位姓吳的秀才，終身未能進士及第，混得家徒四壁，卻將滿腹才學傾囊傳授給女兒淑姬。吳淑姬也很爭氣，不假思索就能下筆成章，被圍觀者交口稱讚。

不過，宋代也不是人人都飽讀詩書吧？父母目不識丁怎麼辦？這個也沒事。前面說了，宋朝重視女子教育，但女子教育的內容並不侷限於詩書禮樂，還可以學點專業技能。傳說宋代著名建築工程師俞皓的閨女，她睡覺時都「交手於胸為結構狀」，十多歲時就寫出了三卷木工專著《木經》。小小年紀就有了這樣的成就，俞工程師功不可沒啊！

您說了，古代流行早婚，又沒有計劃生育，姑娘十三四歲就嫁人了，家庭教育再好有啥用，全被尿布淹沒了。這您可想錯嘍！離開了父母還有丈夫呢，丈夫可是大宋女性接受再教育的重要人物。當然，這時的教育已不是簡單的傳授、說教，而是互相滲透、互相學習了。

李清照、趙明誠這兩口子就不用說了，人家那是男女文青情投意合，共同進步的經典案例。胡文楷在《歷代婦女著作考》中記載了這樣一個故事：宋代有個姑娘叫史炎玉，她不愛梳妝打扮，也不會縫補衣服下廚做飯，唯一的愛好就是寫寫字，填填詞。史炎玉的丈夫叫張子履，他對妻子很寬容，妻子作一首詞，他也緊跟著作一首，然後夫婦倆互相尋找對方的不足，改進後再來一首……久而久之，兩人的詩詞水準都有了提高。後來，史炎玉將自己和丈夫的詞作整理成一本《和鳴集》，傳為當世佳話。

其實在宋代，像這樣夫妻相互學習，共同進步的例子數不勝數。但無論是父母教導還是夫婦自學，都是建立在起碼有一方有文化或一技之長的基礎上，如果父母沒文化，自己沒文化，嫁個丈夫還是沒文化，女子這輩子是不是只能當文盲了呢？這可不然，家庭靠不住，還有社會呢！

塾師、技師加俗講，學習不愁沒途徑

宋代官學不招收女學生。但宋代的學風十分開明，女子可以光明正大和男子坐在一起接受教育。您覺著有點矛盾？才不呢！提示一下，高考落榜生上不了公辦高校，還有個民辦高校等著呢，只要能學到真本事，公辦、民辦都是浮雲……就知道您一點就透，沒錯，宋代的私學很發達，而且，男生可以來，女生也隨便進。

在開封府的街頭閒逛，稍微注意一下就會發現，商販的吆喝聲之中，總是摻雜著琅琅讀書聲。走遍城內城外，大街小巷，到處都有規模不等的學堂。宗學、京學、縣學這類學堂不用說，公字當頭。此外更多的是鄉校、家塾、舍館、書會……用今天的話說，私立大專、中專學校、國學培訓班、加強班到處都是，再長兩雙眼睛也不夠看的。

就像小說話本上說的那樣，辦私學、私塾的多是落第秀才、潦倒文人，只能靠辦辦培訓班養家糊口，這種人被稱為「塾師」。可別小看塾師們，對於無法進入官學，沒錢延請老師的平民女子而言，這已經是最佳教育管道了。浙東羅仁卿的女兒羅惜惜，和一名叫張幼謙的童子從小師從同一位塾師，成年後結為連理（此事被明朝的馮夢龍寫入《初刻拍案驚奇》）。宋代名妓溫婉也曾進入私塾讀書。當然，進入私學讀書的女子們大多出身平平，系統化學習是談不上，也就是背誦一下儒家經典、啟蒙篇章而已。

對於更多的平民女子而言，家中有藏書的很少，她們學習的內容多為廚藝、女紅等實用性技藝。至於倡優婢妾，所學自然多是歌舞、詩詞等「專業技能」，為的是給自己的職業生涯多加點籌碼。

大家都知道，唐玄宗專寵楊貴妃，曾造成民間「不重生男重生女」的風潮。在宋朝，這股風潮依然盛行著。很多人家，尤其是不太富裕的人家，把女兒視若珍寶。女兒還在牙牙學語之時，就不惜花大錢請來技師傳授技藝。當然，這類技藝主要是歌舞管弦等娛樂之技，技師也多是當紅名伶舞姬。一旦自家女兒技藝超群，就有可能被官宦人家看中，收為樂伎或寵妾，而父母也會從女兒身上賺取大把銀子。

這不是赤裸裸的「賣女求榮」嗎？沒錯，這種事不光您看不慣，當時的士大夫也看不慣。可是，大宋經濟太繁榮了，各類家樂、家伎、歌館舞肆等娛樂場所空前興旺，女子就業單位和機會相當多，家長的行徑也就禁無可禁了。

這麼說，難道大宋女子教育真就如此發達，基本達到掃盲程度，人人都能有文化，至少也有個一技之長了嗎？那倒也不是。不過就算大字不識一個，照樣可以「受教育」。這時候，就該大宋的又一特色教育模式——「俗講」發揮作用了。所謂俗講，其實就是僧人到鄉野間去宣講佛經故事，以因果輪迴勸人向善。這種教育形式最適合目不識丁的大媽大嬸們，她們的人生觀、價值觀，正是靠這些「信仰教育」形成的。

書籍介紹

本文摘錄自《活在大宋》，商周出版

作者：劉曙剛

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