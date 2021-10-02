《冰與火之歌：權力遊戲》的冰原狼，原來根本不是狼！

文：布萊克（Riley Black）

恐狼非狼！

恐狼（dire wolf）擁有猛獸的形象，是已滅絕的更新世食肉動物，數以千計的遺骸掩埋在美國洛杉磯拉布雷亞瀝青坑（La Brea Tar Pits），而這種巨大的犬科動物是電視影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）中重要的角色（譯註：冰原狼）。然而，關於恐狼的一項新遺傳學研究震驚了古生物學家，論文作者發現，這些動物屬於在北美演化出的某一犬科譜系最後血脈，根本不是狼。

恐狼自1850年代首度有描述以來，便引起關注。從美國愛達荷州到玻利維亞，美洲多處皆曾發現牠們的遺骸。拉布雷亞瀝青坑的遺骸顯示，陷入瀝青的獵物吸引了許多冰河時期的掠食者，而這些恐狼也遭黏著而死亡。保存在瀝青中的恐狼遺骸身長最長可達180公分，像個威猛獵者，有著可撲殺龐大動物的頭顱和頜骨。

恐狼具有獵殺象、馬、野牛能力

這些犬科動物已明確演化出獵殺乳齒象、馬、野牛和其他大型草食動物的能力，得以漫遊在美洲各地，但恐狼和現今體型較小的灰狼兩者骨骼形態相似，因此曾推論是近親。古生物學家長久以來認為，恐狼先移居北美後，灰狼才跟著從歐亞大陸越過白令陸橋到北美。現在，某些保存良好的DNA可能澈底推翻那樣的說法。

發表在今年1月《自然》的新研究最初是想了解恐狼的生物學基礎，英國德倫大學的考古學家派瑞（Angela R. Perri）是論文作者之一，她說：「對我而言，一開始是決定出發到美國各地收集恐狼化石樣本，看看能有什麼收穫，因為過往沒有人能從恐狼樣本順利萃取出DNA。」論文作者之一的澳洲阿得雷德大學遺傳學家密契爾（Kieren J. Mitchell）正嘗試從恐狼遺骸中萃取並研究古老DNA，還有其他實驗室也在進行相同的研究，最後所有人便合作執行此項計畫。

透過基因研究發現：恐狼和灰狼不是近親

研究人員希望能確定恐狼和其他狼種之間的關係。數十年來，古生物學家注意到恐狼和灰狼兩者的骨骼相似，密契爾說：「過去我直覺認為，恐狼可能是灰狼的特化譜系或亞種。」但新的證據顯示並非如此，由初步的基因分析得知，恐狼和灰狼不是近親。派瑞說：「我想我可以代表整個團隊說，這結果出乎意料。」

恐狼和灰狼為了追逐大型草食動物，兩個犬科譜系各自獨立演化出相像的「狼形」

針對五件5萬～1萬3000年前的恐狼化石進行基因組定序後，研究人員發現牠們屬於犬類更古老的譜系。資料顯示，恐狼是在美洲演化出來，與來自歐亞大陸的灰狼不是近親；灰狼和恐狼最近的共同祖先存在於約570萬年前。他們表示，灰狼和恐狼的極度相似是一種趨同演化。不同物種由於類似的生活方式，而發展出類似的適應，甚至是外觀。趨同現象有時只是概略方向，例如鳥類和蝙蝠都演化出翅膀，但是內部構造相異。恐狼和灰狼則是為了追逐大型草食動物，兩個犬科譜系各自獨立演化出相像的狼形。

未參與此項研究的加拿大育空政府古生物學家札蘇拉（Grant Zazula）說：「這些結果完全推翻了恐狼只是灰狼較大體型近親的看法。」

事實上，兩者之間的相似度已讓恐狼的生物學和行為學，從獸群動態到嚎叫聲，都參照灰狼。恐狼的新身分顯示許多先前的假設都需要重新審視，包括牠們生活的樣貌。札蘇拉說：「取自化石骨骼的古老DNA和蛋白質研究正在迅速改寫北美哺乳動物冰河時期和更近代的歷史。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航