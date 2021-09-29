2021國民黨主席選舉：黨內親中勢力壯大、青壯派改革路線失敗，依舊是中國大獲全勝

文：陳子瑜（台灣基進新聞部副主任）

隨著投票結果出爐，張亞中掀起的旋風在最後關頭戛然而止，由獲得多數黨籍地方首長支持的朱立倫勝出，取代江啟臣回鍋擔任黨主席。不過，從三名主要候選人在競選過程中所展現的姿態來看，依舊是中國大獲全勝。

江消張長，意味了國民黨親中勢力的強大

首先是江啟臣的敗選。現任黨主席只獲得第三名，得票數更不到第一名的一半，用慘敗來形容，並不為過。回想2020年3月，江啓臣當選黨主席時，宣示要從「黨務改革、政黨路線、人才政策」三個方向來改造國民黨的目標，以及在就職致詞時，罕見未提及九二共識，只強調堅守中華民國自由民主制度價值，力求兩岸和平的言論，試圖擺脫國民黨親中色彩的努力，在一年半後，遭到絕大多數國民黨員的否定。

江啓臣的失敗，不只是青壯派改革路線的失敗，更是國民黨自2005年與中共合作國共論壇後，對中共的依賴已經到了積重難返的程度，反噬江啟臣想拉開國共距離的嘗試。

張亞中的崛起，則是一方面反應出國共合流的程度之深，一方面也代表著國民黨基層對於核心老屁股的面孔不滿的情緒。就國共合流的部分，並非指涉利益結構上的合流，而是隨著國共論壇的發展，在政治意識形態上的同化。張亞中長期主張兩岸統合，這一次的選舉更提出簽署《兩岸和平備忘錄》的政見，都是國民黨深藍黨員所喜的論調。

此外，自2014年太陽花運動之後，國民黨接連在2014地方選舉、2016總統大選、2020總統大選遭遇慘敗。包括江啟臣、朱立倫在內，都是需要負責的國民黨高層之一，特別是朱立倫，主導2015年的換柱，最終慘敗給蔡英文300多萬票，都還是許多國民黨支持者心中的痛。對這些人來說，張亞中提供一個向「傳統國民黨高層」表達不滿、甚至是報復的管道。

不過，張亞中終究是承接這股怨氣的載體，不如曾帶領國民黨創造2018年地方選舉大勝的韓國瑜有具體實績；一旦韓國瑜表態重返政壇，張亞中在這一方面的支持度，必然會全數回到韓國瑜身上。

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朱立倫急速向深藍靠攏

關於勝選者朱立倫，以不到五成的得票率來看，慘勝是恰當的形容；接下來的黨務重點，自然是要帶領國民黨贏得2022地方選舉，進一步布局2024總統大選。

然而，競選過程中，朱立倫一反之前營造出的理性、國際形象，多次使用「打擊文化台獨」等與中國官媒相同的論調，急速向深藍靠攏；在確定勝選之後，致詞時又表示要重啟駐美代表處，甩尾轉彎的速度，絲毫不輸給當年換柱的力道，這樣隨時可換立場的態度，能否爭取淺藍甚至淺綠選民支持，不無疑問。

再者，朱立倫雖然在本次選舉中，成功爭取到雲林、南投、台東等國民黨縣市首長的支持，以地方包圍中央的態勢，把江啟臣困在台中根據地，並且阻止張亞中旋風席捲基層組織，儼然具備能代表國民黨與中共接觸、交流的資格。

但是，作為維基解密認證之提供情報給美國的代表人物，中共絲毫沒有信任朱立倫的可能，因此未來的國共交流，合理推斷，中共會加強與握有行政資源的國民黨籍縣市首長，以及國民黨內有力人士直接接觸，讓朱立倫陷入令不出黨中央的困境。

觀察這次選戰，朱立倫、江啓臣、張亞中三人在尾聲發生棄保效應，關鍵並不是在於朱立倫和江啟臣的支持度處於伯仲之間，而是張亞中所代表的深藍與不滿族群。以這次得票數來看，朱立倫8萬5164票、江啓臣3萬5090票、張亞中6萬632票，張的得票數所佔比重已是總數的3成左右，加上自政見發表會後所展現的爆發力，讓朱、江支持者都深刻感受到，稍一不慎，就會上演2000年的總統大選劇情。

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國民黨強固的極端派讓朱立倫難有作為

當國民黨的黨員結構已經激化到如此程度的時候，不只是意味著國民黨的新黨化在江啟臣任內並沒有減緩，朱立倫上任後，也會因為不受中方的信任，加強中國對國民黨基層的直接經營；在朱立倫表態要恢復兩岸交流之後，可以預期的是，國民黨中央的交流團，在獲得中方接待的規格上，恐怕會比不上國民黨的縣市交流團。

總而言之，這一次的國民黨主席選舉，呈現出一種「舊瓶裝舊酒」與「新瓶裝舊酒」對決的態勢，對於仍期待國民黨重返執政的黨員而言，老面孔是導致黨委靡不振的原因，新面孔更是會讓黨萬劫不復的恐怖選項。與其讓能力不足的青壯派改革代表江啟臣連任，或許選一個愛算計但至少敢內鬥的老江湖朱立倫，至少還能讓這間百年老店，多苟延殘喘個幾年吧？

對於中國來說，朱立倫也好、江啟臣也好、張亞中也好，都不是有能力帶領國民黨和中國議價甚至抗衡的人物。從選舉結束後的賀電來看，就可以很清楚地發現，朱立倫以及國民黨，都將習近平是否發出賀電，當成是中共是否接受選舉結果的指標性意義。

而在第一時間回覆的內容中，朱立倫的訴求也幾乎是完全呼應習近平所設定的議題，可說是到了對句的程度，例如「台海情勢複雜險峻」與「民進黨採取去中反中政策」，以及同樣都「堅持九二共識、反對台獨」。

如果這是朱立倫為了讓自己可以跟中共協商所做出的展現，那麼無疑地，中共已經牢牢掌握住議程設定的權力，而國民黨只剩下「立刻全盤接受」與「拖一下全盤接受」的選項。至此，中國當然是大獲全勝。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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