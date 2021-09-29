邱國正不使用口譯，卻反覆「建議」陳柏惟講華語，到底誰是鴨霸？

在今天之前，陳柏惟每次質詢邱國正部長，使用的都是華語，不是他慣用的台語。

因為尊重每個人使用國家語言的權利，也尊重聽者的權利，所以從這期立院會期開始試辦了同步口譯服務。過去遇到國防部或退輔會幾乎都以華語質詢的陳柏惟，也終於得以透過申請通譯，使用符合他個人認同的台語來質詢邱國正部長。

看了陳柏惟「鴨霸」影片的朋友，似乎很多人都不知道，在邱部長身旁的不是立院聘請的專業翻譯，而是國防部次長李宗孝。在《國家語言發展法》通過後，又經過兩年多的爭取立法院終於準備好翻譯，陳柏惟依程序申請，邱部長眼前就有耳機可以聽專業口譯，而他選擇不使用。

不喜歡用翻譯也沒關係，只要雙方依然能溝通就好對吧？

陳柏惟上台後，先問了《美國國防授權法》中，與台灣有關的部分國防部有多少了解？邱國正部長馬上回答：「我跟委員報告一下，語言是交通的工具，工具都能共用會比較方便，如果委員堅持要這樣，那我就按照規定，請傳譯一下再講，時間並沒有辦法增加。」接著便請身邊的李宗孝次長翻譯問題。

陳柏惟又接著問，裡頭是否有跟台灣有關的內容。邱部長說：「傳譯一下。」李次長把陳柏惟的問題翻譯了之後，邱部長又說：「我剛剛講的也要傳譯啊，他聽不懂。」

再說一次，在今天之前，陳柏惟每次質詢邱國正部長，雙方都是用華語溝通。你如果覺得文字可能失真，可以去看立院官方的完整影片（而不是媒體剪輯的影片），看看邱國正是不是在刻意挑釁。

李次長尷尬地問陳柏惟聽得懂嗎？陳柏惟說聽得懂，於是李次長再次翻譯了他的問題，而邱國正的回答是：「其實我跟委員講，你剛剛講的話我都聽得懂，但我剛剛已經講了，這是一個工具⋯」

對，就像陳柏惟聽得懂華語，邱國正也聽得懂台語，但他就是要陳柏惟講華語。

接著又雙方因為翻譯錯誤的問題吵了起來。再說一次，立法院有準備專業的口譯，是邱國正選擇不使用。

立法院議事轉播系統截圖

當陳柏惟問有沒有聯合軍演的消息？邱部長說：「有消息啊怎麼沒有消息呢。」當陳柏惟問國防部有沒有準備？邱部長說：「有沒有準備要看我啊。」

當陳柏惟問AUKUS（澳英美聯盟）對台海情勢影響，邱部長卻再次說：「我要給委員建議一下，工具大家都用，為什麼不用同樣工具咧？」與回答國防問題的敷衍不同，當指教陳柏惟不該講台語時，他開口就是一篇滔滔大論，遠比此前任何回答都長。

就是這時候，陳柏惟說了「部長你有夠鴨霸」。你要是只看這一句話，當然會覺得陳柏惟有問題，但如果看整場質詢：明明事先申請的口譯，部長偏不用；明明陳柏惟已經用華語質詢過許多次，偏要酸他聽不懂；明明親口說自己聽得懂台語，馬上又耍賴說「你怎麼知道我聽得懂」。

再說一次，此前陳柏惟每次質詢邱國正都用華語，他從來沒有要求邱國正聽得懂台語，更不可能要求他講。今天特別申請了口譯才講台語，是邱國正不接受，卻反覆「建議」陳柏惟使用華語。這樣，到底誰是鴨霸？

「我想欲保護咱台灣的母語。」不知道為什麼，準備好國防議題要問的陳柏惟，這時候卻反過來要在台上，解釋自己說台語的原因。好像這是一件多麼過分、多麼壓迫到邱國正權利的事情。

本來，今天是我們國會第一次使用國家語言口譯的日子，但國防部長一而再、再而三的「建議」，讓我們更加明白，在中華民國，即使把台語、客語跟原住民各族語都定為國家語言，仍只有華語才是真正的「國語」，即使你不認同、不習慣，甚至努力爭取了口譯，仍只有華語才能是「工具」。

的確，在罷免投票日前，陳柏惟的表現得很幼稚，但這不是政策上的幼稚，正好相反，這個政策是先進的、是與國際接軌的、是朝野都支持的。

陳柏惟的幼稚在於他沒看清「國家語言」只是用來表演多元尊重的戲碼，在中華民國永遠只有華語才是國語；他的幼稚在於相信我們的母語還有救，罷免前夕還選擇在議事的最高殿堂堅持；他的幼稚在於用辦喜事的心情來迎接立院同步口譯，卻忽視了翻譯沒辦法解決的惡意；他的幼稚是浪漫主義，而為了母語，把政治路斷在這樣一場被統媒扭曲是非的荒謬質詢下，也許就是他浪漫主義下注定的悲劇吧。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

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