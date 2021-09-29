2021/09/29,
職場

「You are what you eat」，在職場技能餐盤上，你吃進去的是營養還是垃圾？

「You are what you eat」，在職場技能餐盤上，你吃進去的是營養還是垃圾？
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我們想讓你知道的是

無論是每日吃食或是每日工作，了解自己所處的階段與知識和能力的缺乏，進而有意識地選擇自己攝取什麼，甚至是「主動選擇」自己要邁向下一階段需要的知識和技能，並善用餐盤上有限的空間（時間），這大概是專業職人每天照三餐都提醒自己的練習。

文：公關人生相談室

英文有句俗諺是「You are what you eat」， 意思是你吃什麼，食物給予的營養或熱量，就會反應在我們的身體與容貌上。

每個人的飲食習慣都跟原生家庭息息相關，無論是對於某些食材、口味甚至是烹調方式的偏好。從嗷嗷待哺的嬰幼兒時期，等被他人「餵食」、幼童時期為了營養均衡，廣泛攝取、什麼都吃的「雜食」；一直到成年時期，依著個人偏好的「挑食」，到後期因為自我健康意識提升，而主動選擇吃什麼的「擇食」。

其實，在職場上的知識和技能的積累，也跟我們選擇吃什麼很像，這怎麼說呢？

餵食階段

在職場最初期，無論進到哪個產業，因為什麼都是新的、什麼都沒體驗過，每個人或多或少都被他人期盼像是個嬰兒一樣，可以把該學的、該累積的，經由他人給予的「餵食」方式，盡量攝取和吸收，能盡早累積面對職場的基本技能。像是應對進退、溝通能力、簡報能力等，以及吸收與產業相關的知識，建立自己的世界觀。

雜食階段

在職涯初期至中期，職場人累積了幾年經歷後，隨著專案經驗的累積，開始能承擔更大規模的專案，也必須要與更多不同單位合作，無論是內部單位、合作夥伴、客戶、廠商等，這時候是拓展眼界的「雜食」時期。目的是要廣泛吸收知識，並建構自己像是營養金字塔的架構，讓原有單一產業的世界觀，能夠拓展視野到下一個層次，而這也是職場人決定是否要在某個領域深耕的關鍵時期。

挑食階段

在職涯中期，具有專業能力的職場人，因為具備了市場願意買單的專業能力，以及串連不同技能專業人士的組織能力。於是，從一開始什麼都吃、什麼客戶和案子都接的階段，開始進展到「挑食」階段，挑選自己與團隊能力能獲得最大發揮、可以打響團隊品牌以及成本效益優異的專案執行。

在此階段，可以「挑食」的能力，建立於在前兩階段的自我學習與自我認知，了解自己的短處和長處，也對於特定領域的運作有一定的理解和資源網絡（上下游產業知識、產業人脈與可動員資源）。而「挑選」盡量讓時間可以放在能展現團隊戰力，或是符合自己能力往上提升需求的專案。

擇食階段

在職涯中後期，自我意識最強的「擇食」變成相對重要。你可能聽過一些關於成功人士他們搭飛機時的習慣，那些坐在頭等艙的人，很多人在飛機上不是閱讀書籍就是在處理工作，而不是忙著看電影或是玩遊戲。

「時間」就是這個階段超級寶貴而不該輕易交換與浪費的資源，而處於這個階段的專業人士，通常也對於「主動選擇」有自己的一套原則，原因是他們充分意識到自己和時間的有限性，雖然能力和智識上有了餘裕，但時間的成本變得非常高昂。所以，每一次的親身參與或執行某些事情，都需要是「主動且必要」的選擇。

在這個時間，非自己得親自處理的事情，會提早外包或是委任，而主動去選擇自己要參與的活動、想會面的人，讓自己的餐盤上永遠都是擺著高價值的食物（和事物）。

無論是每日吃食或是每日工作，了解自己所處的階段與知識和能力的缺乏，進而有意識地選擇自己攝取什麼，甚至是「主動選擇」自己要邁向下一階段需要的知識和技能，並善用餐盤上有限的空間（時間），這大概是專業職人必須每天照三餐都提醒自己的刻意練習。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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