8張圖表認識越南：從城市到飲食，你對紅色金星的國度了解多少？

文：吳象元｜圖：蔡述寧

提到越南印象，你想到的是美軍1975年於胡志明市撤退的公寓頂樓、西貢「小巴黎」殖民風格的咖啡館，還是那張歐巴馬和安東尼波登在河內大啖烤肉米線的合照？

今年4月越南Covid-19（新冠肺炎）疫情轉為嚴峻，因著Delta變異株入侵，如今已造成超過80萬的確診案例（截自10月4日）。然而，2020年初至今年3月，越南可是成功阻擋了病毒傳播，且是2020年東南亞唯一經濟正成長的國家，也讓越南的經貿發展、防疫政策屢屢躍上國際媒體。

在9月2日剛慶祝越南（越南社會主義共和國）獨立66年後，本文將透過圖表，從建國、城市、人物、服裝、文字、民族、飲食等面向，讓讀者對越南有更多的認識。

來自紅色金星的國度

歷經末代王朝阮朝、法國殖民、二次大戰、日本駐軍時期，1945年8月日本無條件投降，被稱為越南國父的胡志明（Hồ Chí Minh，1890-1969）於9月2日發表《獨立宣言》（Tuyên ngon Độc lập），宣告越南民主共和國成立，然而，仍處於南北越的分裂狀態，要等到1975年4月30日，北越擊敗南越（越南共和國）贏得內戰後才真正完成統一，並在1976年7月2日改國名為越南社會主義共和國（Socialist Republic of Vietnam）。

而被稱為「金星紅旗」的越南國旗，除了是越南國足上場時於場邊揮舞的精神象徵，2020年Covid-19全球開始受病毒侵擾，也可看到家家戶戶在首都河內公寓外懸掛國旗，以表達對政府抗疫的支持。

南北越重要城市在哪？

說到大家最熟悉的越南城市，應該莫過於首都河內和舊稱「西貢」的胡志明市。河內是2018年美國前總統川普和北韓最高領導人金正恩會面的所在，當時「川金會」也讓這座北部大城成為媒體焦點，而近年來被列為聯合國世界遺產地古都會安，歷史上阮主、西山朝和阮朝的京城順化，還有2017年亞太經濟合作會議（APEC）舉辦城市、中越最大城峴港，和出產大叻紅酒、曾是殖民時期法國人的渡假勝地大叻，這些城市也都是到訪旅人的熱門目的地。

越南歷史上的代表人物你認識幾個？

若搜尋「越南最知名人物」，「胡伯伯」胡志明絕對是榜上有名。他生於法國殖民時期的越南黃楚，年輕時搭上一艘法國船隻到處旅行，1923年赴莫斯科受共產國際培訓，並於1930 年成立印度支那共產黨（Indo-Chinese Communist Party，ICP）；1941年日本入侵印度支那後，胡志明成立越南獨立同盟會，並在二戰結束後，於河內的巴亭廣場發表越南《獨立宣言》。

除了胡志明，越南歷史上還有許多精彩人物，例如越南末代皇帝保大帝；他從年輕時留學法國到回國登基，到放棄頭銜成為越南民主共和國的「首位公民」，歷經兩次流亡後，最後病逝於法國。而當今的越南國家主席阮富仲，在其帶領下越南的經濟持續成長，並成功地在美國和中國之間維持了權力平衡；阮富仲常被視為對中國釋出更多友好，不過他也曾於2015年訪問美國並會見美國前總統歐巴馬，成為越戰結束後訪問美國的最高層級越南領導人。

而在文學、音樂領域越南也有不少代表，例如善長描繪女人心事的女詩人胡春香（1772-1822）、被稱為「越南巴布狄倫」的鄭公山等等。

呈現女性魅力的越南國服：奧黛

若你有看過由越南作家阮日映（Nguyễn Nhật Ánh）同名小說拍成的電影《碧眼》（Mắt biếc），一定對難忘片中如詩如畫的農村與森林景色，而女主角身穿白色「奧黛」的形象更是令人印象深刻。

越南傳統服裝「奧黛」已有300多年歷史，最早是源於1744年阮朝皇帝阮福濶（Vuo Voong）倡導女性穿着「鈕扣式」上衣與褲裝。到了19世紀末、20世紀初法國殖民統治時期，西方裁剪手法傳入，奧黛深到法國文化與時尚的影響，便逐漸演變成現今看到越南國服的形式，在1995年東京國際小姐選美大賽中，還將最佳民族服裝獎頒給了身穿奧黛的越南代表Truong Quynh Mai。

「奧黛」也是海外越南人維繫身份認同的重要物件，今年1月，美國喬治亞州首位越裔美國眾議院代表Bee Nguyen，在宣誓就職典禮上，她便是身穿「奧黛」出席典禮。Bee Nguyen在事後採訪中表示，會選擇「奧黛」出席，其實是回應今年1月12日於華府爆發的國會大廈遭衝擊事件，當時有南越國旗（註）出現在抗議人士進攻美國國會的現場，Bee Nguyen說到：「當我看到飄揚的南越國旗時，我深深感到憤怒和羞愧。我決定穿著越南奧黛來宣誓就職——因為他們（抗議人士）無法代替我發言。」

什麼是越南「喃字」？

10世紀以前，越南北部（古稱交州）長期受到中國統治，文字也是使用中國的文言文系統，直到938年，交州地方豪族吳權擊敗了中國南漢軍隊，建立吳朝，不僅結束了中國的統治，10 世紀後，越南人也改編了中國文字以建立自己的書寫系統，並將這套文字稱為「喃字」（Chữ-nôm）。

目前已知最早的「喃字」是公元1209年（李朝時期）在永富省延朗（Yên Lãng）Bảo Ân寺廟內的石碑銘文，而到了13至14世紀的陳朝，該系統才開始在文學中使用。

歷史上使用「喃字」寫作的著名作家，包括越南陳朝第三代君主陳仁宗皇帝（Trần Nhân Tông，1258-1308）、詩人阮詮（Nguyễn Thuyên）、詩人阮士固（Nguyễn Sĩ Cố，1230-1312）、著名政治家與文學家阮廌（Nguyễn Trai，1380-1442），以及將中國經典《尚書》中的《無逸篇》翻譯成「喃字」的胡季犛（Hồ Quý Ly，1336-1407)），他同時也也是胡朝的開國君主。

而隨著17 世紀現代越南文（quốc ngữ）出現、19世紀法國殖民政府下令禁止使用下，喃字已逐漸消失，目前越南喃字保護基金會（The Vietnamese Nôm Preservation Foundation）與學者正努力拯救這重要的越南文化遺產。

多元民族的越南（參考資料）

在越南的上古傳說中，「貉龍君」（Lac Long Quan）和「甌姬」（Au Co）兩人生下100個孩子，一半隨母親上山，一半隨父親下海，共同拓展「三山四海一分田」，而這個傳說也就是越南多元民族的起源。

在越南官方承認的54個民族中，京族（也稱越族）為主要民族，占總人口85.7%，岱依族（Tay）為1.9%、泰族（Người Thái）為1.8%、芒族（Muong）為1.5%、高棉族（Khmer）為1.5%、赫蒙族（Mong）為1.2%、儂族（Nung）為1.1%、華裔為1%，其他民族為4.3%。

根據越南中央政府官網，在這54個民族中，京族人主要居住在紅河三角洲、中部沿海三角洲、湄公河三角洲和主要大城，其餘53個少數民族，總人口超過800萬人，分散在山區（佔全國3分之2的領土），由北向南分佈。

聲名遠播的越南美食

美食作者Erin Zimmer在〈越南飲食的基本介紹〉文中介紹，越南飲食的基本元素便是米飯和魚露，其中越南是僅次於泰國的世界第二大稻米出口國，除了米飯，還有米粉、米紙甚至米酒都佔據了越南人的飲食日常，至於調味，魚露絕對是不可或缺的「那一味」，最珍貴的魚露是來自近柬埔寨邊境的富國島，尤其是用富國島當地鳳尾魚製成的魚露。

若從地理環境來看，狹長型的國土，北邊近中國，西邊鄰柬埔寨、寮國，因此北方食物深受中國影響，隨著向南移動，飲食則受到泰國和柬埔寨的影響。此外，因著歷史上的法國殖民背景，也可看見法國飲食的痕跡，最著名的例子便是越式三明治（banh mi）使用了法國長棍麵包，唯一不同的是麵包中會加入在來米粉，因此口感較為鬆軟，而遠播全球的越南河粉，其湯頭也受到法式肉湯熬煮的啟發。

參考資料：

核稿編輯：杜晉軒