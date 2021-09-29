中國限電之亂：吉林水務公司稱「停水停電成常態」引發譁然，省長宣布加緊採購外國煤

（中央社）中國東北對民生限電引發民怨和亂象，吉林省長韓俊表示，將加緊推進購買俄國煤、印尼煤和蒙古煤。專家指出，東北限電的背後是：用電量大增、煤炭價高生產少以及東北電力企業嚴重虧損。

東北三省多個城市23日起無預警突然對居民停電及限電，綜合網上訊息與媒體報導，這造成了民眾極大不便甚至危險，像是孕婦被困在電梯、學童因斷網無法上課、紅綠燈失靈以至於路口堵車、蟹農因無法冷凍河蟹導致損失、眾多透過直播販售農產的直播主沒法做生意等，民眾日常生活秩序全被打亂。

東北三省「拉閘限電」，吉林省新北水務有限公司26日發出通知，將在未來半年內「不定期、不定時、無計畫、無通知停電限電」，這種情況將持續到明（2022）年3月，引發譁然。 不過該公司隔日解釋，此通知主要是為了提醒廣大用戶及時做好儲水準備，因擔心可能臨時停電導致公司供水區域用戶發生臨時停水情況，公司稱該通知措辭不當、內容不准確，引起相關用戶及公眾誤解，將嚴格按照公司制度處理相關責任人。

Photo Credit: 吉林省新北水務有限公司

煤炭價格暴漲，每發一度電就虧一毛錢

吉林省委副書記、省長韓俊27日到一些發電企業視察，他的談話顯示，東北的缺電和煤炭短缺、價格高有關，而過去幾年中國政府執行的「去產能」政策可能被迫局部調整。

根據《吉林日報》，韓俊鼓勵企業「承擔社會責任」，克服電煤價格倒掛（用來發電的煤價比電價還貴）、煤炭短缺、價格暴漲等困難，全力實現滿負荷安全運轉。他要求有關方面加強銀行和企業對接，支持企業採購煤炭，確保儲備充足。

韓俊說，會派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合約，把內蒙古政府對吉林的各項支持措施儘快落實；加緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計畫；在保證生產安全的前提下，自產煤企業「能開盡開，開足馬力，釋放產能。」

另外，《黑龍江日報》報導，黑龍江省發改委表示，東北電網電力確實存在不能平衡的情況，但省政府要求全力保障基本民生用電需求，「確保冬季居民住上暖屋子」，並積極組織檢修停運機組恢復運行，提供發電用煤保障。

東北民生限電引發關注。中國新聞週刊引述中國能源網首席資訊官韓小平說，當前多地推出限電措施有共同原因，即煤價長期高位運行。近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發一度電企業最少虧人民幣一毛錢，「越發電越虧本」。中國華能集團燃料部市場研究處處長張海林25日接受《央視新聞》採訪時表示，許多在東北的電力企業，負債率已經非常高，甚至是資不抵債。

煤炭生產的減少也是造成東北煤炭緊缺的重要因素。東北最有名的雞西煤礦，現在只剩下一個公司在生產。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說，限電措施也和當前用電需求直接相關。上半年，全社會用電需求年增長超過15％，但2013、2014年的電力需求增長才1％。「現在要麼釋放煤礦產能，要麼控制煤價。」

但他認為中國並沒有真正出現煤炭資源枯竭的情況，並預計煤價的高位會在短期內會得到緩解，「用電需求不可能每年都有那麼大的增長。」

電荒陰謀論：中國為貿易在「下大棋」？

中國去（2020）年底已經歷了一輪「電荒」，但未如這次波及居民用電，《BBC中文網》報導指出，中國此波背後的3個可能原因：電力需求增長過快導致的供給相對不足，電煤價格上漲，以及受到「能耗雙控政策」影響。

中國的能耗雙控並不是新政策，但由於今（2021）年需求上升使各地工業生產加碼，造成用電量高。特別是在疫情影響下，中國作為全球少數幾個在受影響下依然開工生產的經濟體，吸引了大量國際訂單。

根據中國海關總署公布的數據顯示，今年前8月，中國出口同比增長33.7％，比2019年同期增長30.3％，貿易順差3624.9億美元，同比增加28.9％。不過這些數據背後，是企業不斷延長的工時，以及大幅增加用電量，估計往常全年用電量增長6％左右，今年可能要到12％。而且中國有「金九銀十」一說，9月和10月經常是訂單高峰期，本輪停電也多集中在江蘇、浙江、廣東等製造業大省。

不過近期網路上也有一些評論，將中國限電和中美博弈、金融戰掛鉤，指中國在「下大棋」，限電是中國提前出手限制產能，「國際大宗商品定價爭奪戰」、「國與國之間的金融戰」，甚至是「對外輸出通脹（通貨膨脹）」。

為此，中國官媒央視網28日發表評論，痛批這種說法讓人有「為限產而限電」、「用電緊張純屬人為設限」的誤解，是用反智論調刺激社會情緒，具誤導性，並「在亂帶節奏中產生了不小的『低級紅』『高級黑』的效果。」評論強調，多地限電和全國煤炭緊缺、燃煤成本和基準電價嚴重倒掛，以及聯絡線淨受能力下降等因素影響。

寒冬將至、中國搶煤，全球能源市場拉警報

《彭博社》報導， 中國三分之二以上的電力來自燃煤電廠，雖然90％的燃料是在當地開採，但很難在短時間內提高當地產量，透過海外市場購買是更容易的選擇。

中國過去主要是向澳洲（世界第二大煤炭出口國）買煤，不過北京當局去年底決定禁止從澳洲進口，目前仍未放寬對澳洲的煤炭禁令，中國可能將目光轉向南非、哥倫比亞、美國和加拿大等國家。

不過，隨著北半球的冬季將至， 但再生能源產量下降、天然氣價格創歷史新高， 預計歐洲的煤炭使用量將增加。但在疫情期間，不少國家的礦場關閉， 主要生產國哥倫比亞和印尼又遭逢水災，全球煤炭供應下降，將導致能源市場更加緊張。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺