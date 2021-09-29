菲律賓拳王巴喬宣布退休，脫下拳套力拼2022年總統選舉

（中央社）菲律賓拳王、總統參選人巴喬（Manny Pacquiao）在走過長達數十年的輝煌拳擊生涯後，今天宣布退休，稱這是此生做過「最艱難的決定」。巴喬計劃投身明年的總統大選。

42歲的他今天在社群媒體推特（Twitter）影片中表示：「要接受我身為拳擊手的時代已經結束，對我來說相當困難。」

「我今天正式宣布退休。」

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

法新社報導，巴喬坐擁8個不同量級世界冠軍頭銜，同時也是菲國國民英雄，數週前在美國拉斯維加斯的最後一場職業拳賽中不敵古巴對手烏加斯（Yordenis Ugas）。

巴喬感性地表示：「我聽到最後的鈴聲響起。拳賽已經結束。」

他感謝全球所有粉絲之際，說道：「我從沒想過會有高掛拳套的這一天。」

路透社報導，巴喬曾是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最忠實的盟友之一，這位領導人針對毒品的血腥戰爭及恢復執行死刑的努力，巴喬都予以力挺。

但自從巴喬批評杜特蒂與中國關係友好及菲國政府貪汙後，兩人的政治關係隨之惡化。巴喬今年7月才被執政黨「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）踢下黨總理（president）職位。

巴喬在2007年國會選舉中初闖政壇，以失敗收場，2010年代表南部沙蘭加尼省（Sarangani）當選眾議員。

擔任兩屆眾議員後，巴喬2016年改競選參議員，順利當選。

民調顯示6成受訪者反對杜特蒂角逐副總統

《中央社》報導，菲律賓總統杜特蒂接受執政黨提名，將競選下屆副總統，被認為是規避總統不得連任的憲法規定。對此，菲國民調機構調查發現，6成受訪者認為杜特蒂此舉「違背憲法精神」。

菲律賓憲法規定，總統任期6年，只能擔任一屆，副總統則只能連任一次，且正副元首由人民分別投票選出。

菲律賓明年5月將舉行總統大選。民調機構「社會氣象站」（SWS）27日公布6月進行的民調結果，6成受訪者認為，杜特蒂角逐下屆副總統「違背憲法精神」，應先修憲他才能再參選；但39%受訪者期盼杜特蒂施政延續，支持他參選副總統。

菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）因提名人選喬不攏，近日分裂為杜特蒂（Rodrigo Duterte）和拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬兩個派系。

由菲律賓能源部長庫希（Alfonso Cusi）主導的執政黨派系8日提名杜特蒂角逐下屆副總統。杜特蒂於22日簽署文件，正式接受提名。

針對民調結果，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）28日說，杜特蒂會傾聽民意，「我只能說總統對民意脈動很敏感。讓我們等待他的最終決定」。

不過，羅奎強調，「根據總統和其他律師的觀點，包括我在內，他如果角逐副總統，不會違反憲法的任何規定」。

杜特蒂和羅奎都具有律師身分。

反對陣營批評，杜特蒂參選下屆副總統是為繼續掌權，並避免政敵在他卸任後，因掃毒戰向他問責。

已表態角逐下屆菲國總統的人選包括獲執政黨分裂派系提名的巴喬、曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）及備受矚目的政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）。

Photo Credit: AP/達志影像

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範