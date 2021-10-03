2021/10/03,
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網傳日本古代有專門幫貴族女性「背鍋」的「屁負比丘尼」，是真的嗎？

網傳日本古代有專門幫貴族女性「背鍋」的「屁負比丘尼」，是真的嗎？
Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain

我們想讓你知道的是

這些尼姑或出家的女侍為主人的「背鍋」與其說是真有其事，不如說更像是生活在低下階層引為談資笑料的野聞。

前陣子，朋友私訊問我能否詳解這事：

屁負比丘尼
Photo Credit: 日本史專欄

我看了一下，專業和直覺告訴我這寫法酷似日本「類科普」（AKA「吹水」）網站的筆風，一查發現果然如此。那麽這個「屁負比丘尼」（Heoi-hikuni）是子虛烏有的嗎？

答：一半一半。

解：首先按常理，這種名稱大多是描述性，即不是真有這種職位，說白了就是「背鍋專業戶」。這種名稱絕不可能用於實際場合，那日文網站有無點出根據呢？當然沒有啦～那有沒有可信史料依循呢？目下也沒有。

那麽，是否成了無頭公案呢？又不是。

首先在一些《詞典》裡會看到這個「屁負比丘尼」（Heoi-hikuni）又名「科負い比丘尼」（Togaoi-hikuni），翻譯過來就是名正言順的「背鍋尼姑」。

說回來「放屁」這事算不算罪科，這見仁見智。不過，換一個角度看，江戶時代的姬君（編按：貴族女性）大多在父權思想的規制下，很少外出和活動，自然這些極私隱的行為也不會為外人所知。同時，這種「專業背鍋戶」本來在封建社會裡十分常見，不止於女性，見怪不怪。所以，這種「科普」文章其實不過是嘩眾取寵，不用認真。

那麽這個「屁負比丘尼」又或者「科負い比丘尼」來源為何呢？考其來源，其實來自於文學作品，前者見於井原西鶴的《浮世榮花一代男》，後者則更早，見於室町時代的「抄物」（談話記錄）《玉塵抄》（不過後者有爭議，甚至可以說是誤傳）。

重要的是，考慮到這些作品的性質和創作目的，這些尼姑或出家的女侍為主人的「背鍋」與其說是真有其事，不如說更像是生活在低下階層引為談資笑料的野聞。

不過順帶一提，明治時代為止的日本人對「屁」卻倒是不甚忌諱，應該說是親密有加，江戶時代的庶民鬥放屁（所謂的放屁合戰）更成為故事野聞和笑話的材料，江戶時代的「瓦版」（單張印刷品）常有這類的故事。

另外，隨處隨時隨意放屁便溺在江戶時代甚是常事，到了明治時代就成為了銳意「文明富強」的維新政府要教化的惡習。在1890年代鐵路開通時，便有罰例明定在車廂內放屁便溺要罰款，前者5日元，後者更要罰款10日元，等於當時明治政府公務員一個月以上的工資（參考：當時的首相年薪9600日元，一月800日元），絕對是重罰。反映當時日本國民隨處隨時隨意放屁便溺的情況十分嚴重。

本文由日本史專欄授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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