健保署放寬藥物健保給付：阿茲海默症、成年過動症患者受惠，預計逾1.6萬人受惠

衛生福利部中央健康保險署舉行「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，會議中，將2項新藥納入健保給付，並且擴增3種藥品的給付範圍。

其中，不但開放中重度及重度阿茲海默症病患併用2種藥物，更放寬過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）藥物用藥年齡，讓患有ADHD的成年人也能使用這些藥物。新制最快明（2022）年1月上路，預計每年超過1.6萬人受惠。

健保署放寬5藥物健保給付，阿茲海默、成年過動症患者均受惠

健保署近日召開藥物共擬會議，通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，其中包含開放併用阿茲海默症患者併用2種治療藥物、放寬成人使用注意力不足過動症治療藥品。另外，也擴增社區性肺炎等藥品給付範圍，並納入兒童罕見癌症及帕金森氏症等新藥。

首先，這次藥物共擬會議同意中重度及重度阿茲海默症病患，可併用AChEI（acetylcholinesterase inhibitors）及memantine等2種藥物。

《中央社》報導，健保署醫審及藥材組簡任技正張惠萍表示，阿茲海默症治療藥物現行健保給付模式為AChEI或memantine擇一給付，不過經過臨床研究，發現AChEI藥物使用一陣子療效可能會開始變差。加上藥物共擬會議參考「英國國家健康與臨床卓越機構」（NICE）所訂治療指引，證實中重度阿茲海默症病患使用AChEI後，可併用memantine療效更好，因此決議將兩種藥物併用使用擴增進入給付範圍。

張惠萍表示，在擴增健保給付前，中重度及重度阿茲海默症病人每人每年藥費約新台幣1.2萬至1.3萬元。若廠商未來簽定藥品給付協議願意降價10％，即可正式上路，預計新制最快明年1月上路，擴增給付後預計5年內每年約有1.6萬至2.2萬名病患受惠。

另外，健保署也指出，目前健保給付ADHD治療藥物是在兒童時期已診斷為注意力不足過動症患者，然而根據英國NICE治療準則，如果兒童時期未曾被診斷的成人ADHD患者，若受症狀顯著影響如危險駕駛及影響職業、人際、家庭等功能，有需要接受治療。因此這次的藥物共擬會議，也同意修訂ADHD的用藥年齡，從原本的6歲以上至18歲以下，擴增為6歲以上至未滿41歲病患，預估擴增後的5年內，每年約有2000名至4000名病患能受益。目前同樣預計於明年1月上路。

除了阿茲海默症以及ADHD藥物外，健保署也放寬其他3種藥物的健保給付範圍。治療多重抗藥金黃色葡萄球菌（MRSA），俗稱「超級細菌」，所用的抗微生物劑（ceftaroline fosamil）計畫擴增給付範圍至2個月以下新生兒。而過去沒有納入健保給付的兩種藥品，包含能治療兒童罕見癌症的TRK融合蛋白抑制劑口服larotrectinib成分藥品、以及治療帕金森氏症的含Carbidopa及Levodopa新劑型藥品，這次也計畫納入健保給付。

張惠萍表示，上述提納入2項新藥及擴增3類藥品給付範圍，健保增加的財務支出總計約為1.7億至3.4億元。

65以上每12人即有1位失智者，阿茲海默症為大宗

針對目前阿茲海默症在台灣的情況，台灣失智症協會指出，以台灣的資料來看，失智症患者佔7.71％，其中65歲以上的老人約每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。失智症包含阿茲海默症、血管性失智症及其他失智症，其中以阿茲海默症佔最多，混合型亦不少。

考科藍協作組織（Cochrane）研究資料則指出，最常見的失智症是阿茲海默症，其次為血管性失智症。大約每100位65歲的民眾之中有1至2位罹患阿茲海默症，比率每五年會加倍。而目前最主要的兩種藥物治療方式就是AChEI與memantine。

過半數成年後仍有過動症狀，專家：藥物是最佳治療方式

另外這次健保擴增給付中，也根據英國NICE治療準則，將ADHD的用藥年齡由兒童擴增至至未滿41歲的病患。許多人誤以為注意力不足過動症只會發生在孩童時期，但其實就台灣的情況，有過半的ADHD患者在成年後仍有殘餘症狀。

台大醫院精神醫學部主任高淑芬醫師指出，有ADHD症狀的成人，絕大多數是小時候即有症狀但沒有被發現。根據臨床統計，台灣約有7％兒童患有ADHD，其中因為缺乏適當治療而導致症狀持續至青春期的比例有80％，另外因為缺乏治療而持續至成年的比例有60％。她也表示，根據她先前做的問卷調查結果以及美國全國性的疾病調查統計，成人有明顯ADHD症狀者約有4％。

高淑芬也表示，目前為止，已經有數百個國際知名的研究（包含台灣），證實藥物治療是最有效的ADHD治療方式，行為或社會心理的治療方式，比如親職教育、行為治療及學校的補救教學，是不可或缺的輔助治療策略，但是必須配合藥物治療才能明顯發揮效用。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺