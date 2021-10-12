《世界觀》：火星真的繞著太陽轉嗎？這本書將改變你看待真實的角度

文：MaxJames

今天要介紹的這本《世界觀：現代年輕人必懂的科學哲學和科學史》是我2021年重讀計畫中的第三本書（詳見〈我的年末儀式〉）。是本我非常喜歡且影響我極大的作品。或可這樣說，它改變了我看待真實的角度。

此書分三部。第一部探討基本科學方法，建立探索世界觀的基礎；第二部講述亞里斯多德到牛頓的世界觀的轉變歷程；第三部則探討近代科學世界觀發展，分析相對論、量子理論與演化論等研究，如何再次改變我們觀看世界的方式。

礙於篇幅與自身能力，這篇心得不會去講解如地心日心系統、狹廣義相對論、量子理論等內容。書中解釋清晰易懂，就不班門弄斧。以下，我想從「知」的角度出發，談談「何謂真實」是個比想像中還要困難許多的問題；接著探討如何面對知識的方法論；最後則會聊聊這本書對我的影響。

準備好了嗎？那我們開始吧！

你的認知是真實的嗎？

何謂真實，是個比想像中困難的問題，讓我們從亞里斯多德和牛頓的世界觀比較說起。

亞里斯多德 vs. 牛頓

Photo Credit: 引自《世界觀》

如果我問你上面敘述誰是對的，相信你一定會說牛頓吧。但真的是這樣嗎？

別誤會，我沒有要說你所相信一切是假的、錯的。我只是要你認真思考一下，你會有這樣的世界觀是真的根據自身觀察，還是只是符合課本老師的教導呢？

請抱著這樣的疑問繼續讀下去。

世界觀

我們多是接受牛頓世界觀長大，上述觀念可說理所當然。然而在古時候，那些相信亞里斯多德世界觀的人也是這樣想。這樣由許多人共享的認知觀點稱為「世界觀」。它就像拼圖般，用信念、證據，拼組成一塊完整的大概念。

Photo Credit: 引自《世界觀》 亞里斯多德的信念拼圖

作者強調亞里斯多德世界觀雖已被證實是錯誤，但絕非胡扯，也不幼稚，在當時是有充分理由相信這些想法的。

接下來我會向你說明判斷何謂真實並不是件容易的事，進而讓你了解當時的人為什麼會這樣想。

何謂真實？比你想得還困難

感知的真實性？

如果我問為什麼你覺得你的手機是真實存在的呢？你可能會說你「看」到它，所以它存在；又或你的手感受到螢幕光順的「觸」感，所以它真實。

乍看理所當然，但其實你的感知並不真能作為事物真實存在的理由。最經典的例子就是〈駭客任務〉。會不會你所看到的手機是母體製造的幻境呢？更狠點，會不會連「你的存在」都是假的呢？

這問題可問問笛卡爾，答案就是他那句經典名言：「我思，故我在」。這句話現在多半被引用來鼓勵人要多思考，但其實它原義並非如此。笛卡爾假設有個邪惡精靈，如母體般操控他的感知。看到的桌子，可能是假的；聽到的雨聲，可能是假的；聞到的香水，依然可能是假的。

那到底什麼確定是真的呢？

笛卡兒想到，只有他是以「思考者的狀態存在」這樣的事實是真的。因為不管邪惡精靈怎麼操弄，如果沒有一個思考者，那一切都不會成立。這也是「我思，故我在」的本意。

好的，看到這邊你可能會覺得手機就是真的，這樣想太極端了。的確如此，不過在下個段落你會發現即便感知可靠，許多觀念依然不那麼靠譜。

Photo Credit: 引自《世界觀》 感知有沒有可能是被製造的呢？

經驗事實與概念性事實

假設你坐在書桌前，桌上有你的手機。接著你將它放進抽屜並關上。請問手機還存在嗎？

你可能會覺得：「廢話，當然在啊！」但你又看不到手機，怎能確定它還存在呢？這認知只是基於一個信念：世界上的東西，即便沒被觀察到也持續存在。也就是說你相信桌上的手機存在是基於直接觀察；但相信抽屜的手機存在卻只是對世界的觀感。

書中把經由證據觀察的事實稱作「經驗事實」；而基於一人的世界觀所認知的事實稱作「概念性事實」。

還記的前面亞里斯多德世界觀中行星會沿圓形軌道旋轉的觀念嗎？這就是個標準的概念性事實，雖完美嵌和其他信念，但其實沒什麼根據。覺得古人幼稚嗎？讓我舉些例子挑戰挑戰你的認知。

一些經驗事實與概念性事實的例子

其實過去許多看似怪異的觀念是奠基於經驗事實上，反而是我們現在習以為常的觀念並不那麼切合一般身體觀察。

比如地球靜止不動其實很符合一般感知。我們騎車、搭高鐵，都能明確感受到移動，但我們所在的地球正以數百甚至上千英里在轉動，你有感受到嗎？

托勒密在他的《天文學大成》中相當縝密地論證地球是靜止的觀點，有興趣可讀讀書中的摘錄。當然後來我們知道這是錯的，但如作者說的，這些錯誤並不明顯，是靠科學史上的眾天才，歷經幾百年才建立現在這個我們熟悉的體系。其他諸如地球是宇宙中心，土元素會往下墜都是類似的狀況。

反過來說，我們現在的某些認知乍看是經驗事實，骨子裡卻是概念性事實，比如絕對空間和絕對時間。讓我用書中的兩個問題來解釋兩個概念：

有根一公尺長的棒子，我將它往前丟，請問空中的棒子長度會是多少呢？ 有對雙胞胎，叫丁丁和噹噹好了。請問當丁丁20歲時，噹噹幾歲呢？

如果你的答案一公尺和20歲，你所相信的就是絕對空間與時間，認為運動不會影響物體所佔據的空間，而任何地方的時間流逝量都是相同的。但遺憾的是，根據狹義相對論，運動中的物體長度會收縮，而且時間會過比較慢。也就是說絕對空間與時間其實是概念性事實，而非經驗事實。

從上面的討論，或許你會開始感受到你所認知的「真實」，並不那麼絕對。因此接著我想聊聊面對何謂真實，我們可以用什麼態度來面對。

面對何謂真實的可能態度

工具主義和實在主義

如果說「科學理論要做什麼」，最直接想到的便是做出準確預測。比如牛頓定律預估一顆球掉到地板要多少時間；化學式能預測兩個物質反應的生成物。而這就衍伸出兩種面對理論的態度：工具主義和實在主義。

工具主義：理論要能對現象預測並解釋，反應真實並非重要考量。

實在主義：理論除了能預測並解釋，還要反應事物真正是什麼。

看完你可能還是霧煞煞，我們直接用例子說明。

Photo Credit: 引自《世界觀》 托勒密系統的火星運動

上圖是托勒密系統的火星運動示意圖。圖中可以看到火星繞著點A轉圈，而A會繞著地球轉。沒錯，這是一個地心系統，而火星繞的那個圈圈稱之為本輪。用這系統可以很不錯的預測火星的逆行運動。

你可能會覺得古人在想什麼，火星怎麼可能這樣亂轉。

如果你去問西元2世紀的人，他會說他也不相信火星會這樣任性旋轉，但這系統很好地預測，如火星三天後在天上的位置，所以這理論沒問題。這樣的態度就是所謂工具主義：重視預測能力，對於真實並不那麼關心。

覺得工具主義有點不付責任嗎？那讓我們來看看「重力」這你認為很實在的觀念。

現在的我們都知道火星與太陽彼此受重力牽引，而且火星會沿著太陽做橢圓形的旋轉。這看起來比那怪異的本輪好多了，對吧？

然而如果根據廣義相對論，火星其實是在做直線運動，只是因為太陽產生的時空彎曲，讓它「看」起來像是繞太陽做橢圓形運動。也就是說如果我們採信的愛因斯坦的說法，那就必須用工具主義觀點看待牛頓的重力理論。

其實牛頓的《原理》發表時，重力這如同魔法的超距力就受到許多批評。連牛頓本人都公開表示應該用工具主義的角度來使用重力這觀念。

工具與實在主義的審視，或可讓你思考一下你所認為的真實，是否這麼符合世界實際的樣子。而一個能預測，但不那麼「正確」的系統就真的是錯的嗎？

題外話，大家可能都聽過量子s理論是個很「奇怪」的理論。但書中提到量子理論的經驗事實很明確，其數學預測也相當成功，真正有爭議的是對量子理論的「詮釋」。

如果我們用工具主義來看待量子理論並不會有什麼問題。但如果我們用實在主義思考量子理論到底代表什麼，就會出現像死貓與活貓疊加狀態的貓，或是死貓與活貓在不同平行宇宙等奇怪解釋。這邊不贅述，有興趣可看看書中對量子理論的探討，非常精彩。

Photo Credit: 引自《世界觀》 讓人迷惑的薛丁格貓貓

可證僞性

談了那麼多，我們發現要知道確知事物的真實，並不那麼直觀簡單。那我們到底要怎麼面對各種複雜概念、議題與理論呢？書中提到的「可證僞性」我覺得或許是個可行方案。

抱持可證僞態度表示即便相信一個理論，但只要有足夠證據證明它是錯的，便願意承認本來的認知有問題。比如莎拉雖然相信地球繞著太陽轉，但她仍願意接受這樣的認知是錯誤的可能，這樣的態度就稱為可證僞。

我覺得這樣的態度是比較健康的。即便雙方看法不同，只要彼此抱持可證僞態度，再根據彼此證據去討論，就不會淪為想辯倒對方的為平行線交流，而能一起找到彼此都接受的看法。

總結

總結以上。我們從亞里斯多德與牛頓的世界觀比較出發；接著探討要知道事物的真實並不容易，古人的觀察與認知並不愚蠢；然後我們分析了工具主義與實在主義，思考自身認知的正確性；最後提到可證偽或許是討論何謂真實的可行態度。

這書野心相當大，不但探討許多科學哲學概念，還一路帶著讀者暢遊從古至今的世界觀演變。從中了解過去的世界觀並不幼稚，甚至會發現許多原本的以為理所當然認知也不那麼精確。

書中對各類科學理論的解析可謂精彩，礙於篇幅無法詳述，還是極力推薦大家看看這本書。自己尤其喜歡最後關於演化論的探討，不管是關於上帝目的論的辯證，還是人類道德觀的思考都對我有極大影響。

後記：真實的各種可能

最後想講講為什麼這本書對我那麼重要，讓我想重讀並介紹它。

首先，我很喜歡世界觀拼圖這樣的概念。每個人的世界觀都是由各種人生的經歷與信念拼組而成，所以你很難輕易去更動它。這讓我想到《我的青春，在台灣》說的：「當你質疑一個人的政治立場，你是在質疑他整個人生。」

而世界觀的演進，則讓我了解沒有任何「真實」是理所當然。許多現在看來莫名其妙的觀念，在當時是有充分理由相信的；而我們的許多認知，未來人回頭看可能也很愚蠢。這讓我想到《佛陀究竟想教我們什麼？》中所說的：「要知道自己相信什麼，而不是相信自己知道什麼。」

這讓我在面對各類議題時的態度產生極大改變，過去我很容易對不認同觀念斥之以鼻，甚至排斥有這些想法的人。但現在的我會去反思為什麼他們這樣想的理由是什麼。如唐鳳說的，溝通必須要讓自己傾斜，並願意被影響。即便自己有所堅持依然要試著與南轅北轍的想法溝通。

因此，這本書它可說改變了我面對知識的態度與遇到不同意見的交流方式。

我想這本書教會我的是，「知」是有極限的，你以為的真實並不是必然。每個人對世界的看法都不同，但唯有敞開心交流，才能站在前人的肩膀上，找到更多可能，繼續探索這美麗的世界！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航