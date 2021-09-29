本土新增1例，第10期疫苗接種意願登記截止，AZ、高端第2劑共106萬人符合資格

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、10例境外移入。

指揮中心說明，今日新增確診病例為30多歲印尼籍女性，從事看護工作，過去曾檢驗過8次都是陰性，到第9次才驗出陽性，Ct值為33，已匡列7人做居家隔離。

10例境外移入中，有3例為突破性感染

指揮中心指出，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於9月3日至9月28日，分別自美國、哈薩克、巴基斯坦、柬埔寨、俄羅斯及菲律賓入境。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有3例已完整接種2劑疫苗且超過14天，其中2名施打過AZ疫苗、1名則施打中國科興疫苗。

昨（28）日有29萬1441人接種疫苗，主要施打種類為莫德納疫苗第2劑與BNT疫苗第1劑，目前疫苗覆蓋率達54.63％、劑次人口比為64.35（劑／每百人）。

莊人祥更正BNT誤打劑量說法、未來若開罰將針對醫院懲處

指揮中心發言人莊人祥也更正昨日說法，指出未稀釋的疫苗劑量是已稀釋疫苗的5倍。莊人祥解釋，一瓶BNT疫苗為0.45毫升，內含225微克的抗原，施打前須加上1.8毫升的生理食鹽水稀釋，抽取0.3毫升作為1人的施打劑量。

正常接種、已稀釋的標準劑量中，含有30微克的抗原；而若直接從原液抽取0.3毫升，則含有150微克的抗原，因此是5倍而非4倍。

專家小組召集人張上淳則表示，依照學理來說，施打較多抗原的人，體內產生的抗體的確可能較高，從BNT疫苗先前臨床試驗也可以看見相關結果，針對本次受影響的25名民眾，經過同意後也可能會進行抗體檢驗，留下國內相關數據紀錄。

此外，張上淳也提及，昨日在緊急會議中討論時，對於這25名民眾後續第2劑規劃情形，尚未有足夠的資料能給予建議，將再請同仁蒐集相關資料、參考國外處理模式，並詢問BNT疫苗原廠的建議，彙整後做判斷再提供指揮中心。

陳時中表示，目前25人健康狀況穩定，全案仍由地方衛生局調查中，調查結果出爐後若決定要懲處，裁罰對象將是醫院。

第10期意願登記今截止，106萬人符合資格

指揮中心指揮官陳時中表示，第10期意願登記截止，已登記且符合資格者有106萬人，包括AZ第2劑接種者89.4萬人、以及高端第2劑接種者16.5萬人。

由於BNT疫苗延遲到貨，許多學校如法如期接種疫苗，第10期也並未提供BNT疫苗接種，不過陳時中也回應記者提問，表示有55劑客製化標籤的BNT疫苗很有可能在明（30）日抵台，封緘檢驗後將再提供施打或是配發校園。

台北市議員耿葳則在臉書上指出，由於符合資格的學生依規定必須在民國98年9月1日前出生，才符合造冊資格，質疑年底將滿12歲的6900名台北市青少年將成疫苗孤兒，打不到疫苗。

發言人莊人祥則回應，現在是用出生年月日作為可否至平台進行意願登記，滿12歲就可以預約接種。目前民國98年9月1日以後生日者，已有7854人登記，只要到時年滿12歲後，就符合資格，可以進行預約。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺