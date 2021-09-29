《鱷魚》：愛情喜劇帶出土地正義的沉重議題，柯震東談李康生：「驚為天人」

去（2020）年憑藉《下半場》榮獲台北電影獎最佳攝影的陳大璞，曾執導過《皮克青春》、《老師你會不會回來》等劇情長片，更以《老師你會不會回來》獲得市場喜愛，累積票房突破千萬台幣。今（2021）年，陳大璞集結柯震東、李心潔、李康生等演員，執導出《鱷魚》，今（29）日舉辦媒體試片，而映後導演陳大璞攜著柯震東、李康生共同出席記者會，聊聊《鱷魚》的創作核心與拍片趣事。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

《鱷魚》聚焦於柯震東飾演的主角小魚，故事描述這名入獄服刑的青少年，假釋後進了議員服務處，陰錯陽差之下，碰上李心潔飾演的小農，這名農戶的田地長期碰上斷水問題，探查之下，發現官商勾結、上下交相賊，兩名底層小人物就此共創一段革命關係，並迸發出意外情感。

顯然地，陳大璞試圖透過《鱷魚》，以愛情元素包裝，實則討論土地正義展延而出的環境、派系、政治等沈重議題，在愛情喜劇的輕鬆基底當中，讓觀眾窺見小人物無以名狀的政商壓迫，說到底，《鱷魚》的核心是「小蝦米對抗大鯨魚」的典型故事。

陳大璞在記者會中坦言想做不一樣的愛情故事，「《鱷魚》的故事比較嚴肅，但想在高壓的環境之下，呈現小人物對愛情的態度，故事原型與田調都在桃園，而地方派系角力這件事情大家應該也很熟悉，的確真實存在於台灣社會，所以就把兩個元素相結合。」

陳大璞進一步解釋：「土地正義一直都存在於台灣，這是政策上的問題，因為我們是法律先行，所以當事人（受災戶）比較沒有機會表達個人情感。我覺得這個事情不太對，所以拍了這部電影訴說這些狀況，但又擔心太嚴肅，畢竟電影是娛樂性的媒介，所以也想讓這部電影比較輕鬆、喜劇。」

於是《鱷魚》就跟隨柯震東飾演的問題少年小魚，在相對幽默的氛圍之中，一層一層逼近、凝視這片土地發生的剝削憾事。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 導演陳大璞（前）執導電影《鱷魚》，耗時逾3年籌備劇本。

至於柯震東在準備角色功課時，也參考了拍攝台灣少年犯的紀錄片，試圖將自身融於角色，增添說服力，拉近與觀眾的距離。柯震東表示：「看完紀錄片後，發現這些少年犯從小入獄，但假釋後好像也沒有長大，思想還是很簡單，好像沒有社會化。」

柯震東也直言，目前為止拍戲碰上的角色，都會加入一點自身的個性，在《鱷魚》中，就加入了「害羞」、「尷尬」的特質進入小魚，「看到李心潔的每一刻都會害羞跟尷尬，不過這種狀態在戲中也還滿好的，我沒有刻意想跟心潔培養關係，畢竟角色設定一開始就有點距離。」柯震東笑著說。

首次跟李康生、李心潔對戲的柯震東，論經驗、輩份仍稍嫌稚嫩，拍片進組之初壓力之大，不過隨後就學會放輕鬆，秉持著好玩的心態，反倒闢出一條可行之路，與李康生、李心潔的火花在片中處處可見。

柯震東進一步補充：「這次跟心潔對戲收穫良多，但跟心潔在片場其實不太聊天，反倒是下戲之後會約吃飯、出遊，心潔說沒吃過溫體牛，我們就一起去吃。這次在高雄拍戲，滿喜歡高雄的氛圍，路比較大，也比較輕鬆。」

Photo Credit: 台北双喜電影提供

談及與李康生的合作，柯震東則給出四個字——驚為天人。「一開始不認識康哥覺得他很嚴肅，但康哥其實對後輩很包容、開放，也有自己的想法，片場也會講笑話，康哥滿可以聊天的。」柯震東也笑著隨後補槍：「但康哥的笑話沒有很好笑。」

李康生在《鱷魚》中飾演笑裡藏刀的議員服務處經理，從原先的黑社會漂白，但內心又有暗自的盤算，必須掌握「皮笑肉不笑」的內斂演技。李康生也笑著聊起與柯震東合作的想法，「我覺得壓力很大。因為這個戲比我以往的台詞都多，我很努力看劇本、背台詞，看到柯震東這些年輕人休息時能在旁開心打球，非常羨慕。」

李康生與蔡明亮這對「導」、「演」組合廣為人知，從蔡明亮首部劇情長片《青少年哪吒》開始，每部劇情片都能看見李康生的身影，而蔡明亮的劇本台詞相對精簡，去年打入柏林影展主競賽的《日子》全片更無對白，長年的累積之下，李康生沉默寡言的銀幕形象便深植人心。

不過，李康生近年也出演其餘的商業作品，除了《鱷魚》之外，尚有《馗降：粽邪2》、《樓下的房客》等片，李康生也不諱言地笑說：「除了蔡導之外，其他導演的作品台詞都好多。」至於在《鱷魚》之中，李心潔、李康生兩名戲精僅有一場對戲，李康生也表示有點可惜，「不過李心潔很親民，而因為蔡導的關係，我們會聊一些馬來西亞事情。」李康生補充道。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《鱷魚》劇照

若將《鱷魚》主演柯震東、李心潔、李康生一字排開，獎項含金量極具份量，若以華語電影最高殿堂金馬獎來說，三位都曾獲得金馬獎演技獎項的肯定，柯震東以《那些年，我們一起追的女孩》榮獲最佳新演員；李心潔、李康生則分別以《見鬼》、《郊遊》拿下最佳女主角、男主角，對於這樣的演員組合，導演陳大璞坦言選角時就是喜歡這群演員才找上合作。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

談及金馬獎，柯震東今年有三部片子通過初選，分別是《鱷魚》、《月老》和《金錢男孩》，且角色跨度極大，《鱷魚》扮演青少年罪犯、《月老》化身癡情男子漢、《金錢男孩》則是同志性工作者，被各界認為有望繼2016年的《再見瓦城》再度問鼎金馬影帝，今年對於柯震東而言，聲勢浩大歸返銀幕，重回觀眾眼前，或許是演藝生涯的轉捩點。

不過，對於金馬獎的入圍，柯震東大方表示「平常心」看待，「今年真的沒壓力，有入圍當然會很開心，但若沒入圍就也覺得來日方長，還有機會。《再見瓦城》當時得失心很重，因為沒入圍過男主角，這部片子又拍得要死要活，就很想要拿獎，今年跟當年相比放鬆很多，成為遺珠也可以，而入圍就是肯定。」

2021金馬獎將在10月5日公布入圍，柯震東的表現確實值得期待。至於《鱷魚》則是柯震東今年率先上映的主演作品，將於10月8日全台上映。屆時「認定目標，咬住了就不會放過」的鱷魚精神，將在全台電影院傳遞而出。

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核稿編輯：羅元祺