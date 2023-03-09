15位大法官將全由蔡英文提名，民團呼籲總統「禮讓提名權」給副總統、立法院長和在野黨
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1997年修憲時制定交錯任期制度，大法官任期有4年、8年的交錯設計，是為了不要讓15人都由同一位總統提名。但是前總統馬英九時代，打亂了這樣的「交錯制度」。
今年9月底即將有4位大法官任期屆滿，總統府表示將進行大法官提名程序，總統蔡英文昨（8）日核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，將由副總統賴清德任召集人，協助總統提名4位大法官後，咨請立法院同意。不過包括台灣陪審團協會、在野黨立委等紛紛對此提出擔憂，認為這恐怕會造成15位大法官全由蔡英文提名的情況，應該修憲改制，並呼籲在修憲之前，蔡英文應該「禮讓」提名的名額給其他人。
現任大法官有15人，其中有4名大法官將於今年9月30日任期屆滿分別是黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠，及林俊益。蔡英文將依據《憲法增修條文》規定，提名4位大法官人選，預計於立法院本會期咨請同意後任命。
將請賴清德任提名審薦小組召集人，提名4位大法官
蔡英文昨日出席在總統府召開的「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議，表示大法官釋憲職權是國家重要的憲政功能，憲法訴訟制度得以順利運行，也有賴於大法官的協力。對於新任大法官，她要請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，一起為社會推出最專業優秀的適任人選。
為進行提名，蔡英文成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，並聘請副總統賴清德、前司法院長翁岳生、賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝等6人為提名審薦小組委員。且指定賴清德擔任召集人，以協助總統已公平且公正的方式提名大法官人選。
民團、在野黨呼籲蔡英文禮讓提名權
台灣陪審團協會上午在立法院舉行「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」記者會，台灣陪審團協會理事長鄭文龍呼籲啟動制憲或修憲程序，重新制定大法官任期制度，避免提名權再度出現同一位總統握有15位大法官提名權的情況。
鄭文龍指出，1997年修憲時制定交錯任期制度，大法官任期有4年、8年的交錯設計，是為了不要讓15人都由同一位總統提名。但是前總統馬英九時代，打亂了這樣的「交錯制度」，「始作俑者應該是馬英九」，蔡英文應該面對並解決問題，因為權力越集中就越獨裁。
鄭文龍指出，在憲法尚未修正的情形下，建議總統可在提名程序上進行「禮讓」，只讓自己保有1位的提名權，其中3位的提名權則禮讓給副總統、立法院院長及在野黨各提1人。除此之外，也應該成立中立且獨立的提名機關，進行運作。可參考國外的大法官提名委員會，邀集立法院各政黨代表、民間及法律界等組成多元中立客觀的委員會，進行提名程序。
鄭文龍表示，司法過去常被批評和民間感受認知脫節，也因此才有恐龍法官的批評，讓人民不信任司法；經過民選的大法官人選，曾受民眾監督，深知民間疾苦，才是最好的適任者；他認為，應至少有1席以上的大法官是具有民意基礎，例如擔任過立法委員的，不要全部都是學者、法律人。
國民黨立委林思銘表示，大法官如果全部都由同一位總統提名，未來可能會向提名的總統靠攏，進而產生無法制衡的現象，希望不要再糾結過去是誰造成這樣的結果，回到兩組交錯制，否則大法官恐將無法做出超然獨立的解釋，讓我國政府更符合民主憲政體制。
台灣民眾黨立委張其祿直言，10名大法官出席評議、8位同意就可進行憲法裁判，若大法官全由同一總統提名，其立場、獨立性及公正性易受到質疑，喪失制衡能力及公信力，淪為黨同伐異工具。
張其祿表示，大法官任期的交錯制度遭到破壞，其實已有違憲之虞，這是台灣民主制度的失衡，過去既然已經產生錯誤，未來就不要再錯下去，民進黨號稱是民主進步的政黨，蔡英文總統應回到民主制衡，不要讓大法官變成為執政黨辦事、解釋法規命令的工具。
前台南縣長蘇煥智則主張，大法官應該按照「政黨比例」產生，蔡英文現在已經面臨「跛腳」，如果願意讓自己成為跨越黨派的總統，絕對可以大幅改進民進黨的政黨形象，同時也是能留給賴清德較好的資源，也是替自己建立歷史定位。
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核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。