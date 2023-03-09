15位大法官將全由蔡英文提名，民團呼籲總統「禮讓提名權」給副總統、立法院長和在野黨

今年9月底即將有4位大法官任期屆滿，總統府表示將進行大法官提名程序，總統蔡英文昨（8）日核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，將由副總統賴清德任召集人，協助總統提名4位大法官後，咨請立法院同意。不過包括台灣陪審團協會、在野黨立委等紛紛對此提出擔憂，認為這恐怕會造成15位大法官全由蔡英文提名的情況，應該修憲改制，並呼籲在修憲之前，蔡英文應該「禮讓」提名的名額給其他人。

現任大法官有15人，其中有4名大法官將於今年9月30日任期屆滿分別是黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠，及林俊益。蔡英文將依據《憲法增修條文》規定，提名4位大法官人選，預計於立法院本會期咨請同意後任命。

將請賴清德任提名審薦小組召集人，提名4位大法官

蔡英文昨日出席在總統府召開的「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議，表示大法官釋憲職權是國家重要的憲政功能，憲法訴訟制度得以順利運行，也有賴於大法官的協力。對於新任大法官，她要請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，一起為社會推出最專業優秀的適任人選。

為進行提名，蔡英文成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，並聘請副總統賴清德、前司法院長翁岳生、賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝等6人為提名審薦小組委員。且指定賴清德擔任召集人，以協助總統已公平且公正的方式提名大法官人選。

Photo Credit: 中央社 司法院大法官12日針對與強制工作相關的聲請解釋案，於憲法法庭進行言詞辯論 （台北市攝影記者聯誼會提供）

民團、在野黨呼籲蔡英文禮讓提名權

台灣陪審團協會上午在立法院舉行「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」記者會，台灣陪審團協會理事長鄭文龍呼籲啟動制憲或修憲程序，重新制定大法官任期制度，避免提名權再度出現同一位總統握有15位大法官提名權的情況。

鄭文龍指出，1997年修憲時制定交錯任期制度，大法官任期有4年、8年的交錯設計，是為了不要讓15人都由同一位總統提名。但是前總統馬英九時代，打亂了這樣的「交錯制度」，「始作俑者應該是馬英九」，蔡英文應該面對並解決問題，因為權力越集中就越獨裁。

鄭文龍指出，在憲法尚未修正的情形下，建議總統可在提名程序上進行「禮讓」，只讓自己保有1位的提名權，其中3位的提名權則禮讓給副總統、立法院院長及在野黨各提1人。除此之外，也應該成立中立且獨立的提名機關，進行運作。可參考國外的大法官提名委員會，邀集立法院各政黨代表、民間及法律界等組成多元中立客觀的委員會，進行提名程序。

鄭文龍表示，司法過去常被批評和民間感受認知脫節，也因此才有恐龍法官的批評，讓人民不信任司法；經過民選的大法官人選，曾受民眾監督，深知民間疾苦，才是最好的適任者；他認為，應至少有1席以上的大法官是具有民意基礎，例如擔任過立法委員的，不要全部都是學者、法律人。

國民黨立委林思銘表示，大法官如果全部都由同一位總統提名，未來可能會向提名的總統靠攏，進而產生無法制衡的現象，希望不要再糾結過去是誰造成這樣的結果，回到兩組交錯制，否則大法官恐將無法做出超然獨立的解釋，讓我國政府更符合民主憲政體制。

台灣民眾黨立委張其祿直言，10名大法官出席評議、8位同意就可進行憲法裁判，若大法官全由同一總統提名，其立場、獨立性及公正性易受到質疑，喪失制衡能力及公信力，淪為黨同伐異工具。

張其祿表示，大法官任期的交錯制度遭到破壞，其實已有違憲之虞，這是台灣民主制度的失衡，過去既然已經產生錯誤，未來就不要再錯下去，民進黨號稱是民主進步的政黨，蔡英文總統應回到民主制衡，不要讓大法官變成為執政黨辦事、解釋法規命令的工具。

前台南縣長蘇煥智則主張，大法官應該按照「政黨比例」產生，蔡英文現在已經面臨「跛腳」，如果願意讓自己成為跨越黨派的總統，絕對可以大幅改進民進黨的政黨形象，同時也是能留給賴清德較好的資源，也是替自己建立歷史定位。

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核稿編輯：翁世航