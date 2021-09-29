日本9月30日全面解除緊急事態宣言，東京餐廳符合條件即可販賣酒精飲料

（中央社）日本政府28日傍晚正式決定9月30日解除東京都等19地「緊急事態宣言」，以及8縣實施的「防止蔓延等重點措施」。這是東京時隔約2個半月、沖繩時隔約4個月解除「緊急事態宣言」。

日本9月30解除緊急事態宣言

日本政府從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，第4度針對東京都發布的「緊急事態宣言」7月12日上路，中間歷經幾次擴大適用地區與延長，目前在19都道府縣實施；另外還有8縣正實施防疫強度稍弱的「防止蔓延等重點措施」。

日本政府28日傍晚決定9月30日這兩種措施一併解除。如此一來，東京時隔約2個半月、沖繩時隔約4個月解除「緊急事態宣言」，也是今（2021）年4月4日以來，沒有任何一地處於實施「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」狀態。

日本首相菅義偉28日7時（台灣時間6時）召開記者會，說明解除「緊急事態宣言」的理由及解除後的因應之道等。

日本政府28日上午舉行由防疫專家組成的基本防疫因應方針分科委員會，提出全面解除19都道府縣及8縣防疫限制，獲專家學者等組成的政府防疫分科會同意。

分科會會長尾身茂在會後對媒體表示，有提示「5大重點」做為階段性鬆綁限制等的條件。5大重點包括持續做好基本的防疫對策、提高學校和職場的疫苗接種率、採取慎重且階段性的解除限制措施、加強醫療體制、如果疫情有擴大的徵兆須機動採取防疫措施。

《日本放送協會》（NHK）報導，雖然將全面解除「緊急事態宣言」與重點措施，但有關「緊急事態宣言」解除地區未來一個月內的作法，日本政府仍發表政策方針，包括獲地方政府等防疫認證的餐飲店每天可以到晚間9時打烊，其他餐飲店原則上提前到8時打烊，但由各地方知事基於各地狀況進行適當判斷。

另外，有關活動舉辦，在解除「緊急事態宣言」後的一個月過渡期內，仍以會場容納人數50％或1萬人為上限。

疫情趨緩相關措施：東京餐廳可賣酒、放寬邊境防疫

《NHK》報導，儘管日本即將解除緊急事態宣言，不過東京為了防止疫情復燃，依然會在解除緊急事態後採取防疫措施。

首先是放寬餐廳禁酒，原先東京要求賣酒的店家歇業、不賣酒的餐飲店營業時間提前於晚上8時打烊。不過為了配合解除緊急事態宣言，東京都政府表示，如果餐廳經過認證，有徹底做好防疫措施，將能販賣酒類。而餐廳的營業時間也能延長至晚上9點，用餐人數每一團體最多4人。

但是未獲認證、沒有徹底做好防疫措施的餐廳，仍然要求不要賣酒，且營業時間需與放寬措施前相同，一樣提前在晚上8點前打烊。

另外，除了解除緊急事態宣言，日本政府也放寬了邊境防疫措施。《NHK》報導，日本政府決定自10月起，只要接種完疫苗，入境的旅客不但不必前往檢疫所隔離，居家隔離期也會從14天減至10天。

日本政府目前的規定，要求來自COVID-19流行國家或地區的入境人員入境後先在檢疫所隔離3天，之後也要進行居家隔離。入境後總共需要隔離14天。

不過因為近期疫苗接種覆蓋率提升，日本政府決定，只要在入境前14天接種完日本認可的疫苗，就可以免除檢疫所的隔離，而若是在入境10天後篩檢結果為陰性，可以提前結束居家隔離。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺