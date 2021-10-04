讀夏宇短詩：愛情之悲涼，戲謔的觀照

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

夏宇，可謂臺灣女詩人，最傳奇的存在。她又以李格弟之名填詞，像魏如萱的《Ophelia》、田馥甄的《請你給我好一點的情敵》等，筆下詩詞，機智戲謔，又能一針見血，刺中人心。

學界公認夏宇是後現代派女詩人的代表。陳義芝說夢想詩人，向陽評其不媚俗，慧黠叛逆，解構私密、都市的情慾。諸多評論，唯楊牧形容得絕妙：夏宇寫好玩的詩。

如有在書店看過夏宇出版的詩集，與眾不同，像《Salsa》、《摩擦．無以名狀》書頁封閉，我們要讀，必先破壞書頁，剪裁自己的書；透明的《粉紅色噪音》，有物墊底方可閱讀。

我們之所以喜歡夏宇，非因學術專家術語，那是閱讀她詩歌，直覺的共鳴，道出心聲。她擅寫愛情題材，捕捉現代的快速流逝，幻滅荒涼，多用都市生活常見的意象，感傷卻不沉重。

圖片由作者提供

〈甜蜜的復仇〉，可能是夏宇最知名之作。沒有半句廢話，復仇二字，分手的我執實屬常見。但詩人精準掌握了恨乃由愛而起，愈是甜蜜，愈想讓人保留一切，證明存在。

逝者已矣，愛情的終結，遺留回憶影子，加點鹽醃漬，彷彿拘禁了對方，永不分離。看似沉重，偏又知道，一切必隨時間而淡薄，老年喝酒憶起，微醺，苦中帶甜的下酒菜。

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〈愛情〉的現代，不像古典，白頭到老。我們誰沒有蛀過牙？當下很痛但輕易忘記，詩句短促，節奏明快，暫時的空虛痛楚，戲謔之中，偏又有幾分悲涼，過短的愛情。

〈疲於抒情後的抒情方式〉可堪對讀：何以疲倦？皆因追求古典之諸多挫敗，誰人又相信，一世一生這膚淺對白？杯麵愛情，這場愛情遊戲，誰人不迷失。

因此，比起蛀牙更不深刻，更為短暫，吻過所促成的痘痘，和院子的曇花一現。痘痘和曇花都比愛情更長，瞬息即逝，三者對比，讓我們感知那種疲倦之因。

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〈秋天的哀愁〉全詩不過兩行，同樣描述愛情的逝去，卻停在未完之際。愛不愛都難的麻煩，親愛的陌生人，正如膠樽的恆久，無益於世，貼切入肉。

〈你正百無聊賴我正美麗〉看似正面。所有愛情之滋生，一切起源於交換謎語，如若你喜歡怪人，其實我很美，親密溝通。抵達的過程，卻非一帆風順，諸多意外。包括我們等待的焦慮，消耗美好年華，彼此爭執，惡意攻訐，甚至能令健康受損。但情路走到此處，維繫之法唯有「生B」。只是因為你正百無聊賴、我正美麗，令人毛骨悚然。

夏宇詩作的精彩，在於揮灑自如般遊戲，觀照現代愛情之悲涼，不陷落於怨天尤人。再沉重，都是好玩，慧黠叛逆解構一切，像喝了半杯烈酒，將諸種不幸，當下酒菜。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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