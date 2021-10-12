2021/10/12,
科學

《反叛的科學家》：身為科學家、管理者及詩人的奧本海默

《反叛的科學家》：身為科學家、管理者及詩人的奧本海默
愛因斯坦和歐本海默合照，攝於1950年前後。Photo Credit: US Govt. Defense Threat Reduction Agency Public Domain

我們想讓你知道的是

1964年諾貝爾物理獎提名、2012年龐佳萊獎得主、量子電動力學巨擘弗里曼．戴森，他是傑出的科學家同時也是位多產的作家，他的這些文章提供了看待科學歷史的知性見解，以及對當前有關科學、道德與信仰爭議的全新觀點。

文：弗里曼．戴森（Freeman Dyson）

一、身為科學家的奧本海默

我將這一章分成三個部分，第一部分是身為科學家的奧本海默（J・ Robert Oppenheimer），第二部分是身為管理者的奧本海默，第三部分是身為詩人的奧本海默。要把奧本海默的故事講得完整，其實還要加上身為政治家的奧本海默，但那部分的篇幅會跟這一整章一樣長。我不會嚴格遵照這三部分的區別，也會盡可能地讓奧本海默為自己發聲。這一章中最精采的部分，是直接引述奧本海默與其他人士的言談內容來告訴我們，他們所見的奧本海默生平故事。

我以羅伯特．塞爾伯（Robert Serber）說的一則故事做為開場，這裡的塞爾伯與電影《復核之後》（The Day After Trinity裡出現的塞爾伯是同一人。我是從德州的一位朋友大衛．特魯洛克（David Trulock）那裡聽到這則故事的。故事發生在一九三八年九月，那時塞爾伯與奧本海默（他們兩人的名字都是羅伯特）都參加了在溫哥華舉辦的一場理論物理學家的會議。

會議期間的娛樂活動包括在離島之間乘船遊覽。那天有霧，在島嶼之間行船得仰賴駕駛吹口哨與聽迴音。 有人問，如果這艘載著理論物理學家的船沉了，會對物理學帶來什麼影響。奧本海奧馬上回應：「這不會帶來什麼永遠的好處。」

一年後，在一九三九年九月一日，希特勒入侵波蘭，第二次世界大戰就此展開。同一天，《物理評論》（Physical Review）第 五十五卷的第五期出刊，裡面有兩篇具有重大歷史意義的論文。 第一篇名為「核分裂機制」的論文，是由波耳與惠勒執筆，共二十五頁，對於九個月前才在德國發現的核分裂過程，進行完整徹底的理論解析。第二篇名為「關於持續性重力收縮」是由奧本海默與史奈德執筆，篇幅只有四頁，對我們現在稱為黑洞的東西做了同樣徹底的理論解析。

以下為奧本海默與史奈德的論文摘要（略去了某些太過專業的細節部分）：

當所有熱核能源耗盡時，夠重的恆星會塌陷。在本篇論文中，我們研究了可以描述這個過程的重力場方程式解。恆星的半徑會漸漸接近於它的重力半徑。恆星表面發出的光逐漸變紅，可逃脫的角度範圍愈來愈窄。對於一個與恆星物質共同運動的觀察者而言，塌陷的時間是有限的，一般恆星質量大約是一天左右。外部觀察者會看到恆星逐漸收縮到重力半徑。

這篇論文跟摘要一樣，都不走聳動文風。奧本海默與史奈德在論文結尾處，並未說：「一切都難逃我們的法眼，這些塌陷物體可能在宇宙的動力與演化中扮演重要角色。」而這幾乎就是克里克與華生在十四年後，對於一篇類似論文所下的結論。

黑洞對於現代天文學家是再熟悉不過的天體了。我們知道，在我們整個銀河與其他星系中央，都存在有黑洞。我們將黑洞視為X射線的來源，當氣體因自身強大重力掉入黑洞中，並被加熱到數百萬度時，就會發出X射線。在我們銀河的中心，我們看到 一個有著數百萬太陽質量的黑洞，被大質量恆星像飛蛾繞著燭火那般地圍繞旋轉。黑洞並不罕見，也不是宇宙偶發的裝飾品。黑洞是宇宙演化的基本動力。黑洞是主要的能量來源。每消耗一盎司的物質，黑洞就可以產生超過核融合與核分裂反應十倍以上的能量，光是核融合與核分裂，就可以造就出太陽的光芒與氫彈爆炸。對於現代的天文學家來說，沒有黑洞的宇宙是無意義的。

對於現代物理學家來說，黑洞也是絕美之物。黑洞是宇宙中，唯一展現愛因斯坦廣義相對論全部力量與榮光的地方。只有在這裡，時間與空間會失去自我，合體為愛因斯坦方程式精確描繪的極扭曲四維結構。若你想像自己落入黑洞之中，你對時間與空間的感受，將會與從外界觀察你之人的時間空間感受有所不同。當你覺得自己平順且毫無減速地落入黑洞之際，外界觀察者 則是看到你在黑洞的視界中停住，並永遠保持自由落體的狀態。永遠的自由落體，是個只存在於時空扭曲之中的狀態。而這樣的時空扭曲，是由愛因斯坦的理論預測出的。

這是奧本海默在科學家生涯的主要矛盾。他對黑洞的理論預測，是他至今最偉大的科學成就，是相對論天文物理學（relativistic astrophysics）現代發展的基礎，但他對進一步研究黑洞從未展現過絲毫興趣。據我所知，他從未想要知道黑洞是否真實存在。有時 我會試著與他談論觀察黑洞，並驗證此理論的可能性。他會不耐煩地改變話題，改談別的事情。我也不時會在布魯克黑文國家實驗室（Brookhaven National Laboratory）遇到史奈德，他的大半輩子都在這裡渡過。他對黑洞也一樣沒興趣。他曾是出色的加速器設計師。

我們現在知道奧本海默及史奈德的計算正確，也描繪出大質 量恆星在生命盡頭會發生的情況。它解釋了為何黑洞的數量如此 之多，也順帶證實了愛因斯坦的廣義相對論是正確的。然而，奧本海默對此仍然沒有興趣。問題仍在於：他怎麼會對自己最偉大發現的重要性，視而不見？對此疑問，我沒有答案。它依然是這位天才人生中的一個矛盾。若是奧本海默及史奈德的計算，沒有 碰巧與波耳和惠勒的核分裂理論以及二次大戰開打同時出現，奧本海默或許會更重視它。

二、身為管理者的奧本海默

關於身為管理者的奧本海默，我沒有太多的親身接觸。這裡的主要見證者是蘭辛．哈蒙德（Lansing Hammond），他是我在哈克尼斯基金會（Harkness Foundation）工作的朋友。一九四七年，當我從英國來到美國時，哈蒙德負責聯盟基金會研究員（Commonwealth Fund Fellows）的計畫與安置。聯盟基金會研究員指的是，獲得基金會資助到美國大學研讀的英國年輕人，我是其中之一。

哈蒙德安排我先到康乃爾大學，然後再去普林斯頓高等學術研究院。三十年後，也就是一九七九年，哈蒙德寫了 一封信給我，談到了奧本海默。我回覆他：「令人遺憾地，在奧本海默的官方紀錄中，沒有任何支字片語為奧本海默的行動留下 美好印象。我希望將來有機會可以公開你所說的故事。」哈蒙德在幾年後過世。以下是他所說的故事：

那時我剛收到申請一九四九年獎助學金的文件，共有六十份。對我而言，其中有四到五份處在理論物理學與數學之間的模糊地帶。我在普林斯頓待了幾天，尋求各方協助。我盡可能鼓起最大的勇氣，約好在第二天去見奧本海默，並將相關文件留給他的祕書。見面時，奧本海默親切地向我打招呼，問了不少我在哪兒唸過書的問題，好讓我放鬆。他最初的其中一段話讓我感到吃驚，他說：

「你在耶魯大學以約翰遜的時代（Age of Johnson）拿到十八世紀英國文學的博士，你的指導教授是汀克（Tinker）還是波特（Pottle）？」他怎麼會知道？

然後我們談論到申請文件上的問題。不到十分鐘的時間，我就有了足夠的事證，可以試著說服申請人 Z，柏克萊比哈佛更合適 他個人的興趣；他在這裡會受到歡迎，也能進展順利，但柏克萊會是更好的選擇。我盡快記下筆記，偶爾會有個專有名詞讓我皺起眉頭。奧本海默就會露出了解的笑容，為我拼出那個詞，並說：「這可以讓你省下一些時間及麻煩。」

當我滙整文件並感覺自己已經佔用這位偉大人士太多時間時，他溫和的問道：「如果你還有幾分鐘的時間，我想要看看你手上其他領域的申請文件，看看今年這群英國年輕人有興趣在這裡研究什麼？」

我照著他的話，給他看了其他申請文件。接來下他所說的話讓我大吃一驚：「嗯，美國本土音樂，羅伊・哈里斯（Roy Harris） 正是他需要的人，他會對哈里斯的課程感興趣。哈里斯去年在史丹佛大學，不過現在剛到納什維爾（Nashville）的皮博迪師範學 院（Peabody Teachers’ College）任教。社會心理學，他把密西根大學列為首選，嗯，他想要全面性的整體經驗。他在密西根大學可能會被安置在一個團隊中，可能學到比較多的是其中一方面而已。

我會建議他看看范德堡大學（Vanderbilt），人數較少，他比較有機會得 到他想要的東西。」（這位申請人被說服先去范德堡大學試讀一個學 期，若他不滿意仍可選擇轉到密西根大學。結果他在范德堡大學專 心就讀了兩年，並且獲益良多。）

「符號邏輯，哈佛、普林斯頓、芝加哥或柏克萊都可以。讓我們來看看他想著重在哪方面。哈！你的領域，十八世紀英國文學。耶魯顯然是個選項，不過也不要排除在哈佛的貝特（Bate）教授。他雖然年輕，但不容忽視。」（這是我的領域，但我甚至沒聽過貝特。不過我下次到波士頓劍橋市時，有特別跑去見他並與他談談。）

我們至少花了一個小時，翻閱了六十份申請文件。奧本海默知其所言，對於兩三個罕見課程，也明白表示自己不知道。他建議的每個位置，都適得其所。因此，當我最後要離開時，就忍不住說，若我可以賄賂他，我想要每年來找他重覆一次同樣的過程，這樣可以省下我數個月的費力工作。他由衷地笑了起來。「這對你不公平，哈蒙德博士。這會剝奪你與其他許多人交談，及自己發現答案的滿足感與興奮之情。」

我開心的離開，腦子嗡嗡運作，我的多數問題都解決了。我之前沒有與這樣的人打過交道，以後也再沒有過。他完全沒有刻意要留下印象，沒有這個必要。奧本海默對所有知識領域都懷抱著真誠的興趣，對於美國大學與研究中心的最新情況，有著令人難以置信的了解，他單憑直覺就能點出某某人按興趣最適合哪個位置，也樂於為急需此項幫助的人士提供協助。

哈蒙德在一九四九年早上所見到的奧本海默，與五年前在洛斯阿拉莫斯控管氫彈計畫細節的奧本海默，是同一人，他為麾下的每位科學家與工程師，都分派了最適當的任務。他對十八世紀與二十世紀的文學世界及科學世界也一樣在行。

一九四二年是奧本海默人生中的轉捩點，他突然從左派的學術知識分子，轉變成為務實出色的管理者。當他在一九四二年接受了籌組洛斯阿拉莫斯氫彈實驗室的工作時，他似乎自然而然地就接受自己得要聽命於美國陸軍萊斯利．格羅夫斯將軍（General Leslie R. Groves）。其他頂尖科學家則不想讓實驗室受到軍方管 控，哥倫比亞大學的伊西多．拉比（Isidor Rabi）是最強烈反對為軍隊工作的科學家之一。奧本海默在一九四三年二月曾寫信給拉比，解釋他為何想要追隨格羅夫斯將軍：

我在華盛頓做了一個強烈且極端痛苦的嘗試，想要將我們的計畫轉移到為此，而建立的特別委員會。我連第一步都踏不出⋯⋯我 不知現在大略提到的這種安排是否可行，因為這首先需要不少優秀物理學家的良好意願與合作，但⋯⋯我願意用盡一切努力讓事情順利進行。我認為，若你我都相信，這個計畫是「物理學三個世紀以來的巔峰」，那麼我就該採取不同的立場。

對我而言，這主要是在戰爭時期發展具有某些效果的軍事武器。我認為，納粹並沒有給予我們不進行這項發展的選擇。我知道你有很好的個人理由，不想要加入這個計畫，而我也不是要你加入。就像托斯卡尼尼（Toscanini） 的小提琴家那般，你不愛音樂。

這封給拉比的信，是奧本海默書信中唯一一封有明確說明， 為何他要推動氫彈的建造，並願意將命運交到軍隊之手。

後來在一九四四年，洛斯阿拉莫斯計畫成功推進，民間與軍方參與人士之間的緊張攀升。那時在奧本海默麾下擔任副主任的美國海軍上校帕森斯，在一份書面備忘錄中向奧本海默抱怨，民間科學家對科學實驗的興趣更勝於武器研發。奧本海默將備忘錄轉給格羅夫斯將軍，並附上一封信表明自己的立場：

「帕森斯上校在備忘錄中提到，有人認為在控制下進行測試，是該實驗研究的最重要事項。他覺得這樣的想法是種謬論，這我完全同意。這個實驗室是在生產武器的命令之下才運作的：這個指令有被嚴格遵守，將來也會嚴格遵守。」因此，在三位一體核彈測試與廣島之間，本來可能還有停頓反思的機會，現在也沒有了。帕森斯上校依照老派軍事領導的優良傳統，親自安裝了廣島的原子彈，並隨其飛往日本。

之後幾年，我將奧本海默拿來與阿拉伯的勞倫斯（Lawrence of Arabia）相比較，發現了奧本海默人格特質的關鍵。勞倫斯與奧本海默在許多方面都很類似，都是在戰爭洗禮中脫穎而出的學者，都是具有魅力的領導者與天才作家，然而卻無法調整自己愉快適應戰後和平時期的來臨，並因某些不經意的不當行為而受到指責。

勞倫斯的著作《智慧七柱》（The Seven Pillars of Wisdom），微妙生動地描述了阿拉伯反抗土耳其統治的傳奇歷史。這場反抗行動，是勞倫斯巧妙融合了外交、演藝與軍事的技巧所演繹而出。《智慧七柱》以一首奉獻詩歌開場，其中的詩文或許可以告訴我們，驅動奧本海默成為洛斯阿拉莫斯實驗室中那個男人的力量是什麼：

我愛你，因此我引來一波波人潮為我所用 並在滿天繁星中寫下我的心願，為你贏得自由，那棟有著智慧七柱的房屋 這樣當我們到來時，你的眼睛將為我而發亮，

還有表達出他後續所受之苦的詩文：

人們祈禱我將大家的成果，也就是那棟完美無瑕的房屋 做為對你的紀念，

但為了成就適切的紀念遺跡，我未完工就粉碎了它， 而現在

那些小碎片爬出來將自己修補成小屋， 就在你禮物破碎的陰影下。

三、身為詩人的奧本海默

奧本海默在某種程度上也是詩人，最能發現奧本海默詩人氣息的地方，就是《奧本海默：信件與回憶》（Robert Oppenheimer： Letters and Recollections） ，這是奧本海默私人信件的選集， 以及他朋友提供的回憶錄。這些回憶錄由編輯愛麗斯．史密斯（Alice Smith） 與查爾斯．維納（Charles Weiner） 記錄滙整。我引用其中的三段文字，讓你們對年輕時期的奧本海默有個印象。

第一段文字是他十九歲就讀哈佛大學二年級時，以西莉亞（實際上是他自己）的視角寫給林佩小姐（實際上是他少年時期的朋友保羅．哈根〔Paul Horgan〕）的信中內容，其中描述了西莉亞兒子亨利（實際上也是他自己）的搞怪行為。這封信以亨利搞怪模仿詩人艾略特剛出版的《荒原》（The Waste Land）詩句做為結尾：

這是什麼意思？

年老色衰的醜老太婆

身著黯淡華服展現潑辣模樣

墮落到喧鬧的男性單身派對中

吹噓著自己只穿著馬甲的胴體

花了不少錢吧，亨利，阿斯克特

這不是惡作劇吧

不，這不是它的意思。

四年後，奧本海默以創紀錄的時間，在哥廷根大學馬克斯．波恩門下拿到博士學位，並回到哈佛大學擔任博士後研究員。那時二十三歲的奧本海默，以「渡河」為題，發表了一首自己的詩。詩中描寫了他喜歡的墨西哥風景：

當我們來到河邊已是傍晚 一輪明月低懸沙漠上空 我們在山中失去明月的踪影遺忘了它的存在這是因為天氣寒冷，我們又渾身是汗再加上山脈擋住天空。當我們再次發現它時，是在半乾河邊的枯黃山丘上， 那裡的熱風向我們襲來。碼頭那裡有兩株棕櫚， 還有絲蘭花盛開著，遙遠的岸邊有盞燈與檉柳。我們靜靜地等了好久。然後我們聽到划槳的聲音。之後，我記得船夫呼喚我們。我們就再沒有回頭去看山了。

我的第三段摘錄自奧本海默寫給弟弟法蘭克（Frank）的信件。奧本海默那時二十八歲，在加州教授物理學，同時也著手建立一流的研究學府。法蘭克比奧本海默小八歲，那時是約翰．霍普金斯大學的大學生。以下是身為兄長的奧本海默給弟弟的一些忠告：

紀律對心靈的好處，遠比任何打造心靈良善美德的基礎都還更重要⋯⋯但因為我相信，從紀律中所獲得的回報，大過於其直接目標，所以我不希望你認為沒有目標的紀律是可行的：就本質而言，紀律牽涉到去服從心靈裡某些可能比較不重要的目標，而且若要紀律不空泛，那個目標就必是真實的。

因此我認為所有引發紀律的事物：研究、我們對人與國家的責任、戰爭、個人難關，甚至是對生存的需求，我們都應該以深切的感激之情來迎接。唯有如此，我們才能擁有起碼的超然態度，也唯有如此，我們才能了解和平。

在我們應該要感激的事情中，看到「戰爭」這個少見的字眼 讓我嚇了一跳。這可能有助於解釋，奧本海默在十年後何以輕而易舉地成為一名好軍人。

這些信件讓我們對於奧本海默的人格特質有些了解，見識到讓他人生最終走向悲劇的缺憾。他的缺點就是閒不下來，一種無法讓自己休息的天性。要創造出高水準的工作成果，穿插一些休息空檔可能是必要的。據說，莎士比亞習慣在創作戲劇之間留有休息空檔。而奧本海默則幾乎是不曾閒著。在他早年哈佛時期的信件中，就已經可以看出他停不下來的特質，當這個年輕人已經無話可說時，他還是無法停筆，滔滔不絕地寫著。

他給弟弟信中提到對紀律的渴望，正是源自於本身這種無法停止的特質。停不下來的特質驅策他取得最高成就，沒有休息或反思空檔，完成了洛斯阿拉莫斯的任務。若是他沒有這種停不下來的特質，洛斯阿拉莫斯的步調或許會慢一點。二戰或許會有機會在日本投降，但廣島與長崎倖免於難的情況下，悄悄結束。

奧本海默很清楚自己的缺點。在之後的人生中，他從未直接談及自己，但他偶爾會經由引用的詩文拐彎抹角地表達自己的內心想法。特別是引用他最愛詩人喬治．赫伯特（George Herbert）的詩。在我的奧本海默檔案中，有封來自烏蘇拉．尼布爾（Ursula Niebuhr）的信件，她比我更了解奧本海默。她是著名神學家萊因霍爾德．尼布爾（Reinhold Niebuhr）的妻子，而尼布爾受奧本海默之邀，來到研究院並成為其中一員，長駐於此。以下是烏蘇拉的信件內容：

最後的評論是有關於喬治．赫伯特的。那是在另外一次的午餐時間，這次是在奧本海默家中，那是個美好的春日，凱蒂在家中擺放著大量的水仙花。我們與肯南一家受邀來此。奧本海默展現出最為迷人好客的一面。午餐後，我們來到原先位於低樓層的舊客廳處喝咖啡，陽光灑落在水仙花上，房裡還飄著炭火的氣味。後方的黑色書櫃中則擺放著奧本海默最喜歡的書籍。

不知怎麼地，奧本海默發現喬治．肯南不知道喬治．赫伯特。他回頭向我說：「但妳當然知道。」我的父親就名為喬治．赫伯特，跟那位兩百年前的喬治．赫伯特有某種遙遠的關係，至少我那虔誠的祖母是這麼說的。奧本海默走向書櫃，抽出了一本相當不錯的舊版赫伯特詩集，並以感性的語氣唸出「滑輪」這首詩：

當上帝最初造人時，手握著一杯祝福，祂說：「讓我們盡情地倒在他身上；讓散布在世界各處的貴重之物集中到這個軀殼中。」

還有你必會記住的結尾幾行詩句：讓他保留其他的，但保留這些，也帶來了無盡抱怨；讓他富有又疲憊，至少若美德無法領導他時， 疲憊或許能將他拋到我的胸膛上。

奧本海默說：「好了，我們得要看看喬治．肯南是否讀懂了喬治．赫伯特。」

當奧本海默在一九六七年過世時，他的妻子凱蒂打電話請我 一同討論追悼會的安排。除了播放音樂和讓奧本海默的朋友悼念其生平與工作之外，她還希望能朗誦一首詩，因為詩一直是奧本海默人生中很重要的一環。她知道自己想要朗誦哪一首詩，就是喬治．赫伯特的「衣領」，這是奧本海默最愛的詩歌之一。她發現這首詩特別適合描述奧本海默對於自我的感受。

後來她改變主意了。她說：「不要好了，這太私人了，不適合這樣的公開場合。」她有充份的理由害怕在公開場合，表露出奧本海默的心靈深處。她從過去的痛苦經驗中得知，報紙會如何處理這類報導。她已經可以想見，出現「著名科學家，原子彈之父，在最後的病痛中轉向宗教求助」這樣的頭條標題，而其下的報導內容，則會嚴重扭曲奧本海默的真正感受。

最後，追悼會上沒有朗誦任何詩歌。

書籍介紹

本文摘錄自《反叛的科學家：一代傳奇物理大師的科學反思》，商周出版

作者：弗里曼．戴森（Freeman Dyson）
譯者：蕭秀姍

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「全球最具原創性的思維之一。」­­­——倫敦《泰晤士報》

「這些文章出自一位打破傳統的物理學家，他已成為科學界最具說服力的解說者之一。」——《紐約時報》編輯推薦

1964年諾貝爾物理獎提名、2012年龐佳萊獎得主、量子電動力學巨擘 弗里曼．戴森

對科技與人類未來最浪漫的人文思考，對科學歷史最知性的見解，對科學與道德以及信仰爭議最具啟發性的觀點。

從伽利略到今日的業餘天文愛好者，科學家一直都是反叛者。他們就像藝術家及詩人一樣，擁有自由的心靈，抵抗自身文化加諸於其上的限制。在追求大自然真理的過程中，他們同時受到理性與想像的引導，而他們偉大的理論具有非凡藝術作品的獨特與美感。

了解科學的最佳方式就是去了解那些研究科學的人戴森講述了那些科學家的故事，從牛頓致力於物理學、煉金術、神學以及政治，到拉塞福發現原子結構，再到愛因斯坦固執地反對黑洞想法的故事。同時，戴森與愛德華．泰勒及理查．費曼等卓越物理學家熟稔，也因此對他們的故事描述地栩栩如生。

戴森的眼光還超越了特定的科學問題，去反思更廣泛的哲學議題，像是簡化論的限制、戰略性轟炸與核武的道德問題、環境保護以及科學與宗教間之關係。這位傑出的科學家同時也是位多產的作家，他的這些文章提供了看待科學歷史的知性見解，以及對當前有關科學、道德與信仰爭議的全新觀點。

商周-反叛的科學家-立體書
Photo Credit： 商周出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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