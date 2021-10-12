《反叛的科學家》：身為科學家、管理者及詩人的奧本海默

文：弗里曼．戴森（Freeman Dyson）

一、身為科學家的奧本海默

我將這一章分成三個部分，第一部分是身為科學家的奧本海默（J・ Robert Oppenheimer），第二部分是身為管理者的奧本海默，第三部分是身為詩人的奧本海默。要把奧本海默的故事講得完整，其實還要加上身為政治家的奧本海默，但那部分的篇幅會跟這一整章一樣長。我不會嚴格遵照這三部分的區別，也會盡可能地讓奧本海默為自己發聲。這一章中最精采的部分，是直接引述奧本海默與其他人士的言談內容來告訴我們，他們所見的奧本海默生平故事。

我以羅伯特．塞爾伯（Robert Serber）說的一則故事做為開場，這裡的塞爾伯與電影《復核之後》（The Day After Trinity）裡出現的塞爾伯是同一人。我是從德州的一位朋友大衛．特魯洛克（David Trulock）那裡聽到這則故事的。故事發生在一九三八年九月，那時塞爾伯與奧本海默（他們兩人的名字都是羅伯特）都參加了在溫哥華舉辦的一場理論物理學家的會議。

會議期間的娛樂活動包括在離島之間乘船遊覽。那天有霧，在島嶼之間行船得仰賴駕駛吹口哨與聽迴音。 有人問，如果這艘載著理論物理學家的船沉了，會對物理學帶來什麼影響。奧本海奧馬上回應：「這不會帶來什麼永遠的好處。」

一年後，在一九三九年九月一日，希特勒入侵波蘭，第二次世界大戰就此展開。同一天，《物理評論》（Physical Review）第 五十五卷的第五期出刊，裡面有兩篇具有重大歷史意義的論文。 第一篇名為「核分裂機制」的論文，是由波耳與惠勒執筆，共二十五頁，對於九個月前才在德國發現的核分裂過程，進行完整徹底的理論解析。第二篇名為「關於持續性重力收縮」是由奧本海默與史奈德執筆，篇幅只有四頁，對我們現在稱為黑洞的東西做了同樣徹底的理論解析。

以下為奧本海默與史奈德的論文摘要（略去了某些太過專業的細節部分）：

當所有熱核能源耗盡時，夠重的恆星會塌陷。在本篇論文中，我們研究了可以描述這個過程的重力場方程式解。恆星的半徑會漸漸接近於它的重力半徑。恆星表面發出的光逐漸變紅，可逃脫的角度範圍愈來愈窄。對於一個與恆星物質共同運動的觀察者而言，塌陷的時間是有限的，一般恆星質量大約是一天左右。外部觀察者會看到恆星逐漸收縮到重力半徑。

這篇論文跟摘要一樣，都不走聳動文風。奧本海默與史奈德在論文結尾處，並未說：「一切都難逃我們的法眼，這些塌陷物體可能在宇宙的動力與演化中扮演重要角色。」而這幾乎就是克里克與華生在十四年後，對於一篇類似論文所下的結論。

黑洞對於現代天文學家是再熟悉不過的天體了。我們知道，在我們整個銀河與其他星系中央，都存在有黑洞。我們將黑洞視為X射線的來源，當氣體因自身強大重力掉入黑洞中，並被加熱到數百萬度時，就會發出X射線。在我們銀河的中心，我們看到 一個有著數百萬太陽質量的黑洞，被大質量恆星像飛蛾繞著燭火那般地圍繞旋轉。黑洞並不罕見，也不是宇宙偶發的裝飾品。黑洞是宇宙演化的基本動力。黑洞是主要的能量來源。每消耗一盎司的物質，黑洞就可以產生超過核融合與核分裂反應十倍以上的能量，光是核融合與核分裂，就可以造就出太陽的光芒與氫彈爆炸。對於現代的天文學家來說，沒有黑洞的宇宙是無意義的。

對於現代物理學家來說，黑洞也是絕美之物。黑洞是宇宙中，唯一展現愛因斯坦廣義相對論全部力量與榮光的地方。只有在這裡，時間與空間會失去自我，合體為愛因斯坦方程式精確描繪的極扭曲四維結構。若你想像自己落入黑洞之中，你對時間與空間的感受，將會與從外界觀察你之人的時間空間感受有所不同。當你覺得自己平順且毫無減速地落入黑洞之際，外界觀察者 則是看到你在黑洞的視界中停住，並永遠保持自由落體的狀態。永遠的自由落體，是個只存在於時空扭曲之中的狀態。而這樣的時空扭曲，是由愛因斯坦的理論預測出的。

這是奧本海默在科學家生涯的主要矛盾。他對黑洞的理論預測，是他至今最偉大的科學成就，是相對論天文物理學（relativistic astrophysics）現代發展的基礎，但他對進一步研究黑洞從未展現過絲毫興趣。據我所知，他從未想要知道黑洞是否真實存在。有時 我會試著與他談論觀察黑洞，並驗證此理論的可能性。他會不耐煩地改變話題，改談別的事情。我也不時會在布魯克黑文國家實驗室（Brookhaven National Laboratory）遇到史奈德，他的大半輩子都在這裡渡過。他對黑洞也一樣沒興趣。他曾是出色的加速器設計師。

我們現在知道奧本海默及史奈德的計算正確，也描繪出大質 量恆星在生命盡頭會發生的情況。它解釋了為何黑洞的數量如此 之多，也順帶證實了愛因斯坦的廣義相對論是正確的。然而，奧本海默對此仍然沒有興趣。問題仍在於：他怎麼會對自己最偉大發現的重要性，視而不見？對此疑問，我沒有答案。它依然是這位天才人生中的一個矛盾。若是奧本海默及史奈德的計算，沒有 碰巧與波耳和惠勒的核分裂理論以及二次大戰開打同時出現，奧本海默或許會更重視它。

二、身為管理者的奧本海默

關於身為管理者的奧本海默，我沒有太多的親身接觸。這裡的主要見證者是蘭辛．哈蒙德（Lansing Hammond），他是我在哈克尼斯基金會（Harkness Foundation）工作的朋友。一九四七年，當我從英國來到美國時，哈蒙德負責聯盟基金會研究員（Commonwealth Fund Fellows）的計畫與安置。聯盟基金會研究員指的是，獲得基金會資助到美國大學研讀的英國年輕人，我是其中之一。

哈蒙德安排我先到康乃爾大學，然後再去普林斯頓高等學術研究院。三十年後，也就是一九七九年，哈蒙德寫了 一封信給我，談到了奧本海默。我回覆他：「令人遺憾地，在奧本海默的官方紀錄中，沒有任何支字片語為奧本海默的行動留下 美好印象。我希望將來有機會可以公開你所說的故事。」哈蒙德在幾年後過世。以下是他所說的故事：

那時我剛收到申請一九四九年獎助學金的文件，共有六十份。對我而言，其中有四到五份處在理論物理學與數學之間的模糊地帶。我在普林斯頓待了幾天，尋求各方協助。我盡可能鼓起最大的勇氣，約好在第二天去見奧本海默，並將相關文件留給他的祕書。見面時，奧本海默親切地向我打招呼，問了不少我在哪兒唸過書的問題，好讓我放鬆。他最初的其中一段話讓我感到吃驚，他說： 「你在耶魯大學以約翰遜的時代（Age of Johnson）拿到十八世紀英國文學的博士，你的指導教授是汀克（Tinker）還是波特（Pottle）？」他怎麼會知道？ 然後我們談論到申請文件上的問題。不到十分鐘的時間，我就有了足夠的事證，可以試著說服申請人 Z，柏克萊比哈佛更合適 他個人的興趣；他在這裡會受到歡迎，也能進展順利，但柏克萊會是更好的選擇。我盡快記下筆記，偶爾會有個專有名詞讓我皺起眉頭。奧本海默就會露出了解的笑容，為我拼出那個詞，並說：「這可以讓你省下一些時間及麻煩。」 當我滙整文件並感覺自己已經佔用這位偉大人士太多時間時，他溫和的問道：「如果你還有幾分鐘的時間，我想要看看你手上其他領域的申請文件，看看今年這群英國年輕人有興趣在這裡研究什麼？」 我照著他的話，給他看了其他申請文件。接來下他所說的話讓我大吃一驚：「嗯，美國本土音樂，羅伊・哈里斯（Roy Harris） 正是他需要的人，他會對哈里斯的課程感興趣。哈里斯去年在史丹佛大學，不過現在剛到納什維爾（Nashville）的皮博迪師範學 院（Peabody Teachers’ College）任教。社會心理學，他把密西根大學列為首選，嗯，他想要全面性的整體經驗。他在密西根大學可能會被安置在一個團隊中，可能學到比較多的是其中一方面而已。 我會建議他看看范德堡大學（Vanderbilt），人數較少，他比較有機會得 到他想要的東西。」（這位申請人被說服先去范德堡大學試讀一個學 期，若他不滿意仍可選擇轉到密西根大學。結果他在范德堡大學專 心就讀了兩年，並且獲益良多。） 「符號邏輯，哈佛、普林斯頓、芝加哥或柏克萊都可以。讓我們來看看他想著重在哪方面。哈！你的領域，十八世紀英國文學。耶魯顯然是個選項，不過也不要排除在哈佛的貝特（Bate）教授。他雖然年輕，但不容忽視。」（這是我的領域，但我甚至沒聽過貝特。不過我下次到波士頓劍橋市時，有特別跑去見他並與他談談。） 我們至少花了一個小時，翻閱了六十份申請文件。奧本海默知其所言，對於兩三個罕見課程，也明白表示自己不知道。他建議的每個位置，都適得其所。因此，當我最後要離開時，就忍不住說，若我可以賄賂他，我想要每年來找他重覆一次同樣的過程，這樣可以省下我數個月的費力工作。他由衷地笑了起來。「這對你不公平，哈蒙德博士。這會剝奪你與其他許多人交談，及自己發現答案的滿足感與興奮之情。」 我開心的離開，腦子嗡嗡運作，我的多數問題都解決了。我之前沒有與這樣的人打過交道，以後也再沒有過。他完全沒有刻意要留下印象，沒有這個必要。奧本海默對所有知識領域都懷抱著真誠的興趣，對於美國大學與研究中心的最新情況，有著令人難以置信的了解，他單憑直覺就能點出某某人按興趣最適合哪個位置，也樂於為急需此項幫助的人士提供協助。

哈蒙德在一九四九年早上所見到的奧本海默，與五年前在洛斯阿拉莫斯控管氫彈計畫細節的奧本海默，是同一人，他為麾下的每位科學家與工程師，都分派了最適當的任務。他對十八世紀與二十世紀的文學世界及科學世界也一樣在行。

一九四二年是奧本海默人生中的轉捩點，他突然從左派的學術知識分子，轉變成為務實出色的管理者。當他在一九四二年接受了籌組洛斯阿拉莫斯氫彈實驗室的工作時，他似乎自然而然地就接受自己得要聽命於美國陸軍萊斯利．格羅夫斯將軍（General Leslie R. Groves）。其他頂尖科學家則不想讓實驗室受到軍方管 控，哥倫比亞大學的伊西多．拉比（Isidor Rabi）是最強烈反對為軍隊工作的科學家之一。奧本海默在一九四三年二月曾寫信給拉比，解釋他為何想要追隨格羅夫斯將軍：

我在華盛頓做了一個強烈且極端痛苦的嘗試，想要將我們的計畫轉移到為此，而建立的特別委員會。我連第一步都踏不出⋯⋯我 不知現在大略提到的這種安排是否可行，因為這首先需要不少優秀物理學家的良好意願與合作，但⋯⋯我願意用盡一切努力讓事情順利進行。我認為，若你我都相信，這個計畫是「物理學三個世紀以來的巔峰」，那麼我就該採取不同的立場。 對我而言，這主要是在戰爭時期發展具有某些效果的軍事武器。我認為，納粹並沒有給予我們不進行這項發展的選擇。我知道你有很好的個人理由，不想要加入這個計畫，而我也不是要你加入。就像托斯卡尼尼（Toscanini） 的小提琴家那般，你不愛音樂。

這封給拉比的信，是奧本海默書信中唯一一封有明確說明， 為何他要推動氫彈的建造，並願意將命運交到軍隊之手。

後來在一九四四年，洛斯阿拉莫斯計畫成功推進，民間與軍方參與人士之間的緊張攀升。那時在奧本海默麾下擔任副主任的美國海軍上校帕森斯，在一份書面備忘錄中向奧本海默抱怨，民間科學家對科學實驗的興趣更勝於武器研發。奧本海默將備忘錄轉給格羅夫斯將軍，並附上一封信表明自己的立場：

「帕森斯上校在備忘錄中提到，有人認為在控制下進行測試，是該實驗研究的最重要事項。他覺得這樣的想法是種謬論，這我完全同意。這個實驗室是在生產武器的命令之下才運作的：這個指令有被嚴格遵守，將來也會嚴格遵守。」因此，在三位一體核彈測試與廣島之間，本來可能還有停頓反思的機會，現在也沒有了。帕森斯上校依照老派軍事領導的優良傳統，親自安裝了廣島的原子彈，並隨其飛往日本。

之後幾年，我將奧本海默拿來與阿拉伯的勞倫斯（Lawrence of Arabia）相比較，發現了奧本海默人格特質的關鍵。勞倫斯與奧本海默在許多方面都很類似，都是在戰爭洗禮中脫穎而出的學者，都是具有魅力的領導者與天才作家，然而卻無法調整自己愉快適應戰後和平時期的來臨，並因某些不經意的不當行為而受到指責。

勞倫斯的著作《智慧七柱》（The Seven Pillars of Wisdom），微妙生動地描述了阿拉伯反抗土耳其統治的傳奇歷史。這場反抗行動，是勞倫斯巧妙融合了外交、演藝與軍事的技巧所演繹而出。《智慧七柱》以一首奉獻詩歌開場，其中的詩文或許可以告訴我們，驅動奧本海默成為洛斯阿拉莫斯實驗室中那個男人的力量是什麼：

我愛你，因此我引來一波波人潮為我所用 並在滿天繁星中寫下我的心願，為你贏得自由，那棟有著智慧七柱的房屋 這樣當我們到來時，你的眼睛將為我而發亮，

還有表達出他後續所受之苦的詩文：

人們祈禱我將大家的成果，也就是那棟完美無瑕的房屋 做為對你的紀念， 但為了成就適切的紀念遺跡，我未完工就粉碎了它， 而現在 那些小碎片爬出來將自己修補成小屋， 就在你禮物破碎的陰影下。

三、身為詩人的奧本海默

奧本海默在某種程度上也是詩人，最能發現奧本海默詩人氣息的地方，就是《奧本海默：信件與回憶》（Robert Oppenheimer： Letters and Recollections） ，這是奧本海默私人信件的選集， 以及他朋友提供的回憶錄。這些回憶錄由編輯愛麗斯．史密斯（Alice Smith） 與查爾斯．維納（Charles Weiner） 記錄滙整。我引用其中的三段文字，讓你們對年輕時期的奧本海默有個印象。

第一段文字是他十九歲就讀哈佛大學二年級時，以西莉亞（實際上是他自己）的視角寫給林佩小姐（實際上是他少年時期的朋友保羅．哈根〔Paul Horgan〕）的信中內容，其中描述了西莉亞兒子亨利（實際上也是他自己）的搞怪行為。這封信以亨利搞怪模仿詩人艾略特剛出版的《荒原》（The Waste Land）詩句做為結尾：

這是什麼意思？ 年老色衰的醜老太婆 身著黯淡華服展現潑辣模樣 墮落到喧鬧的男性單身派對中 吹噓著自己只穿著馬甲的胴體 花了不少錢吧，亨利，阿斯克特 這不是惡作劇吧 不，這不是它的意思。

四年後，奧本海默以創紀錄的時間，在哥廷根大學馬克斯．波恩門下拿到博士學位，並回到哈佛大學擔任博士後研究員。那時二十三歲的奧本海默，以「渡河」為題，發表了一首自己的詩。詩中描寫了他喜歡的墨西哥風景：

當我們來到河邊已是傍晚 一輪明月低懸沙漠上空 我們在山中失去明月的踪影遺忘了它的存在這是因為天氣寒冷，我們又渾身是汗再加上山脈擋住天空。當我們再次發現它時，是在半乾河邊的枯黃山丘上， 那裡的熱風向我們襲來。碼頭那裡有兩株棕櫚， 還有絲蘭花盛開著，遙遠的岸邊有盞燈與檉柳。我們靜靜地等了好久。然後我們聽到划槳的聲音。之後，我記得船夫呼喚我們。我們就再沒有回頭去看山了。

我的第三段摘錄自奧本海默寫給弟弟法蘭克（Frank）的信件。奧本海默那時二十八歲，在加州教授物理學，同時也著手建立一流的研究學府。法蘭克比奧本海默小八歲，那時是約翰．霍普金斯大學的大學生。以下是身為兄長的奧本海默給弟弟的一些忠告：

紀律對心靈的好處，遠比任何打造心靈良善美德的基礎都還更重要⋯⋯但因為我相信，從紀律中所獲得的回報，大過於其直接目標，所以我不希望你認為沒有目標的紀律是可行的：就本質而言，紀律牽涉到去服從心靈裡某些可能比較不重要的目標，而且若要紀律不空泛，那個目標就必是真實的。 因此我認為所有引發紀律的事物：研究、我們對人與國家的責任、戰爭、個人難關，甚至是對生存的需求，我們都應該以深切的感激之情來迎接。唯有如此，我們才能擁有起碼的超然態度，也唯有如此，我們才能了解和平。

在我們應該要感激的事情中，看到「戰爭」這個少見的字眼 讓我嚇了一跳。這可能有助於解釋，奧本海默在十年後何以輕而易舉地成為一名好軍人。

這些信件讓我們對於奧本海默的人格特質有些了解，見識到讓他人生最終走向悲劇的缺憾。他的缺點就是閒不下來，一種無法讓自己休息的天性。要創造出高水準的工作成果，穿插一些休息空檔可能是必要的。據說，莎士比亞習慣在創作戲劇之間留有休息空檔。而奧本海默則幾乎是不曾閒著。在他早年哈佛時期的信件中，就已經可以看出他停不下來的特質，當這個年輕人已經無話可說時，他還是無法停筆，滔滔不絕地寫著。

他給弟弟信中提到對紀律的渴望，正是源自於本身這種無法停止的特質。停不下來的特質驅策他取得最高成就，沒有休息或反思空檔，完成了洛斯阿拉莫斯的任務。若是他沒有這種停不下來的特質，洛斯阿拉莫斯的步調或許會慢一點。二戰或許會有機會在日本投降，但廣島與長崎倖免於難的情況下，悄悄結束。

奧本海默很清楚自己的缺點。在之後的人生中，他從未直接談及自己，但他偶爾會經由引用的詩文拐彎抹角地表達自己的內心想法。特別是引用他最愛詩人喬治．赫伯特（George Herbert）的詩。在我的奧本海默檔案中，有封來自烏蘇拉．尼布爾（Ursula Niebuhr）的信件，她比我更了解奧本海默。她是著名神學家萊因霍爾德．尼布爾（Reinhold Niebuhr）的妻子，而尼布爾受奧本海默之邀，來到研究院並成為其中一員，長駐於此。以下是烏蘇拉的信件內容：

最後的評論是有關於喬治．赫伯特的。那是在另外一次的午餐時間，這次是在奧本海默家中，那是個美好的春日，凱蒂在家中擺放著大量的水仙花。我們與肯南一家受邀來此。奧本海默展現出最為迷人好客的一面。午餐後，我們來到原先位於低樓層的舊客廳處喝咖啡，陽光灑落在水仙花上，房裡還飄著炭火的氣味。後方的黑色書櫃中則擺放著奧本海默最喜歡的書籍。 不知怎麼地，奧本海默發現喬治．肯南不知道喬治．赫伯特。他回頭向我說：「但妳當然知道。」我的父親就名為喬治．赫伯特，跟那位兩百年前的喬治．赫伯特有某種遙遠的關係，至少我那虔誠的祖母是這麼說的。奧本海默走向書櫃，抽出了一本相當不錯的舊版赫伯特詩集，並以感性的語氣唸出「滑輪」這首詩： 當上帝最初造人時，手握著一杯祝福，祂說：「讓我們盡情地倒在他身上；讓散布在世界各處的貴重之物集中到這個軀殼中。」 還有你必會記住的結尾幾行詩句：讓他保留其他的，但保留這些，也帶來了無盡抱怨；讓他富有又疲憊，至少若美德無法領導他時， 疲憊或許能將他拋到我的胸膛上。 奧本海默說：「好了，我們得要看看喬治．肯南是否讀懂了喬治．赫伯特。」

當奧本海默在一九六七年過世時，他的妻子凱蒂打電話請我 一同討論追悼會的安排。除了播放音樂和讓奧本海默的朋友悼念其生平與工作之外，她還希望能朗誦一首詩，因為詩一直是奧本海默人生中很重要的一環。她知道自己想要朗誦哪一首詩，就是喬治．赫伯特的「衣領」，這是奧本海默最愛的詩歌之一。她發現這首詩特別適合描述奧本海默對於自我的感受。

後來她改變主意了。她說：「不要好了，這太私人了，不適合這樣的公開場合。」她有充份的理由害怕在公開場合，表露出奧本海默的心靈深處。她從過去的痛苦經驗中得知，報紙會如何處理這類報導。她已經可以想見，出現「著名科學家，原子彈之父，在最後的病痛中轉向宗教求助」這樣的頭條標題，而其下的報導內容，則會嚴重扭曲奧本海默的真正感受。

最後，追悼會上沒有朗誦任何詩歌。

書籍介紹

本文摘錄自《反叛的科學家：一代傳奇物理大師的科學反思》，商周出版

作者：弗里曼．戴森（Freeman Dyson）

譯者：蕭秀姍

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「全球最具原創性的思維之一。」­­­——倫敦《泰晤士報》

「這些文章出自一位打破傳統的物理學家，他已成為科學界最具說服力的解說者之一。」——《紐約時報》編輯推薦

1964年諾貝爾物理獎提名、2012年龐佳萊獎得主、量子電動力學巨擘 弗里曼．戴森

對科技與人類未來最浪漫的人文思考，對科學歷史最知性的見解，對科學與道德以及信仰爭議最具啟發性的觀點。

從伽利略到今日的業餘天文愛好者，科學家一直都是反叛者。他們就像藝術家及詩人一樣，擁有自由的心靈，抵抗自身文化加諸於其上的限制。在追求大自然真理的過程中，他們同時受到理性與想像的引導，而他們偉大的理論具有非凡藝術作品的獨特與美感。

了解科學的最佳方式就是去了解那些研究科學的人：戴森講述了那些科學家的故事，從牛頓致力於物理學、煉金術、神學以及政治，到拉塞福發現原子結構，再到愛因斯坦固執地反對黑洞想法的故事。同時，戴森與愛德華．泰勒及理查．費曼等卓越物理學家熟稔，也因此對他們的故事描述地栩栩如生。

戴森的眼光還超越了特定的科學問題，去反思更廣泛的哲學議題，像是簡化論的限制、戰略性轟炸與核武的道德問題、環境保護以及科學與宗教間之關係。這位傑出的科學家同時也是位多產的作家，他的這些文章提供了看待科學歷史的知性見解，以及對當前有關科學、道德與信仰爭議的全新觀點。

Photo Credit： 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九