WHO人員遭爆性剝削導致29人懷孕，剛果女權組織呼籲嚴懲加害者

世界衛生組織（WHO）於28日公布調查報告，指出自2018年至2020年期間，有83名在剛果協助處理伊波拉病毒的工作人員參與了性虐待與性剝削事件，強迫當地女性與男性與其發生性關係。

《華盛頓郵報》報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對此致歉，表示這是WHO最黑暗的一天，並將採取行動，全面改革內部文化。譚德塞承諾，聯合國將提供醫療和心理相關支持，並幫助這些因為性暴力而產下的孩子們接受教育。

實際上所有受害者，可能比目前確定的75名還多

《路透社》報導， 調查報告指出，83名加害者中，至少有21人直接受雇於 WHO ，包含剛果當地人與外國人。 調查人員收到75名受害者的證詞，其中包含63名女性和12名男性，年齡在14歲至43歲之間，平均約20歲左右。

參與調查的成員 Malick Coulibaly表示，調查委員會已經確定，受害者是被迫以性關係換取工作，或是保住原有工作；而他更指出，許多加害人拒絕使用保險套，導致有29名女性懷孕，有些人甚至要求被害者強迫進行墮胎。

加害者們未來將不再被 WHO聘雇，其中有4人目前的聘雇合約也已經中止。儘管 譚德塞表示，他計劃將這些性犯罪的案件提交給剛果與其他加害者的國家，但是目前也無從得知他們是否會被起訴。

譚德塞除了在Twitter上公布WHO的調查報告，也表示這令人相當痛心，對性虐待應採零容忍的態度：「這些事情不應該發生在任何人身上，這是沒辦法被原諒的。」他承諾未來將採取更多措施，避免再發生同樣的憾事，也將針對內部進行改革。

Following media reports of sexual exploitation and abuse during the #Ebola 2018-2020 outbreak in North Kivu and Ituri, #DRC, I appointed an Independent Commission to investigate these allegations in October last year. Today they issued their report: https://t.co/1WJnMraClK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 28, 2021

WHO非洲辦事處主任 Matshidiso Moeti也在 Twitter上發文 ，表示對於調查結果感到慚愧、恐懼與心痛，對受害女性致歉，且性虐待不僅對人權造成傷害，也違反了WHO 的核心價值。

Humbled, horrified and heartbroken by the findings of this inquiry. Sincerely my heart goes out to all the affected women.



Sexual exploitation and abuse is an unacceptable human rights violation & a deep betrayal of WHO’s core values. https://t.co/93dTiXUKng — Dr Matshidiso Moeti (@MoetiTshidi) September 28, 2021

調查委員會主席Aïchatou Mindaoudou表示，先前曾向媒體作證的受害者，與WHO在調查中接觸的受害者並未重複，表示調查很可能仍有未盡之處，問題也可能比目前發現的還要更複雜。 她更表示，WHO有些高層明明知道發生了什麼事，但從未因此採取任何行動。

剛果女權組織呼籲WHO應嚴懲加害者

剛果東部的城市貝尼（Beni）曾是伊波拉病毒傳染熱點，該地的受害者代表表示，儘管樂見WHO目前的措施，但也希望WHO繼續採取更多行動。

貝尼當地女權組織One Girl One Leader的Esperence Kazi表示，希望WHO未來繼續向社區報告進度，確保虐待該地女性的加害者真的有受到嚴厲的懲罰。

14歲的女孩 Jolianne，是目前調查中年紀最小的受害者。她告訴WHO的獨立調查委員會，2019年4月時，她在路邊販售手機儲值卡，當時一名WHO司機說願意載她回家；但是，最後他卻把車開往一家旅館，強迫Jolianne發生性行為，後來甚至懷孕並生下小孩。

其他已經在WHO當地機構工作的女性則說，她們長期受到男主管的性騷擾，被強迫發生性行為以保住工作，或是取得報酬及升遷職位的機會。其中有些人在答應對方條件後，最終也沒有得到升遷工作的機會；有些直接拒絕主管的人，則因此被解僱。

這些已就業的女性告訴審查小組，她們繼續受到男性主管的性騷擾，這些男性強迫她們發生性行為以保住工作、獲得報酬或獲得更高報酬的職位。

《衛報》報導，調查人員也發現，大多數受害者都是經濟狀況不穩定的年輕女性， 在發生憾事後，也並未得到所需的支持與幫助。

剛果媒體婦女聯盟的Julie Londo表示，WHO應該對加害者做更多的懲處：「對於受到強暴創傷以及被迫懷孕的女性，WHO也應考慮進行賠償。」

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺