支聯會走入歷史的那一刻起，標志著香港「公民社會」再無出路

香港公民社會的全盤覆沒

日前，香港支聯會通過決議解散，標志著香港人爭取「民主中國」的時代的正式終結，也標志著香港「公民社會」再無出路。

根據媒體統計，自從2021年至今，至少有49個組織宣佈解散。這包括一系列「傘後組織」、「逃犯條例後組織」，特別重要的還是最近幾個月，蘋果日報、教協（香港教育專業人員協會）、民陣（香港民主陣線，8月31日宣佈解散）、職工盟、支聯會等傳統民主派組織一一被解散。

其中，蘋果日報是民主派最大的輿論陣地。創建於1973年的教協是會員最多的單一工會（有約十萬教師參加），也是會員最多的民主派專業組織。創建於2002年的民陣是個民主派聯合平臺，是歷年七一遊行的組織者，最近幾年也協調民主派「初選」。創建於1990年的職工盟是香港最大的聯合工會之一，最多的時候曾有14萬會員。

當然最令人震撼和唏噓的還是支聯會的解散。而且這種解散，居然還是因為被冠上「外國代理人」的名義。

支聯會全名為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」。1989年，大陸發生轟轟烈烈的民主運動，香港同胞發動512百萬大遊行，聲援北京的絕食學生。支聯會就在這一天的大機會上宣佈成立。支聯會不但籌款支援六四學生和民運人士，還通過「黃雀行動」把一大批民運人士搶救出大陸。

六四結束後，支聯會提出五大綱領「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」。為了把香港人「勿忘六四」爭取民主的精神代代相傳，支聯會每年在香港維多利亞公園舉行六四燭光悼念晚會，連續32年風雨不改。支聯會還主辦了大量中國國情講座，籌辦六四紀念館等。

可見，支聯會的宗旨是「愛國」，自始至終都是一個愛國組織——儘管這種「愛國」和中共定義的「愛國必須愛黨」不一樣。支聯會也因此成為「大中華派」的大本營。

支聯會創會主席已故去的司徒華就是著名的「大中華派」。他生前多次明言，自己對中國的感受只有一個字「愛」。他也曾說過，「我們作為中國人，回歸祖國與11億人民同命運是很應該的。過去百多年來，我們好像很『僥倖』與中華民族的苦難脫離，但亦有點自咎。」即便六四事件後讓他重新選擇，也必定支持回歸。

但同時，司徒華又是堅定的民主派。他一生創辦三大組織：教協、支聯會、民主黨，都是香港民主派的大本營（一個短時間，甚至同時擔任教協主席、支聯會主席、以及港同盟「黨鞭」之職。）

他既向港英政府爭取民主，也向中共爭取民主。在港英的殖民地時代，司徒華從1970年代開始就一手創辦「香港教育專業人員協會」（教協），發動爭取中文為法定語言的「中文運動」、爭取教師薪酬和金禧事件等社會運動，當時已是著名的愛國人士和中共的統戰對象。

在中英談判回歸時，司徒華受邀加入基本法起草委員會，確定了「民主回歸」的鬥爭路線，推動了在基本法中「最終達到行政長官和立法會議員由普選產生的目標」的條文（45條和68條）。在港英統治的最後年代，他爭取88直選以及支持選舉制度改革。

司徒華和中共的決裂正是在六四運動之後。在支聯會之後，司徒華與李柱銘合力組建「香港民主同盟」（港同盟），後來在此基礎上成立民主黨，此後一直是香港民主派第一大黨。他隨後被踢出基本法起草委員會（一同被踢出的還有李柱銘，查良鏞〔金庸〕選擇辭職）。他也被中國指責為要把香港變為「最大的海外反動基地」。

一下子，司徒華就從「統戰對象」變成了「香港反共頭子」。

然而，司徒華堅定的大中華派理念，讓中國對他又愛又恨。一國兩制下也只能「容忍」民主派。回歸後，特首董建華多次要求司徒華不要舉辦六四晚會，但都被一一拒絕。這樣從香港回歸後，支聯會，尤其是六四集會，就成為彰顯「香港不是中國（内地）」的風景線。

支聯會和民主黨雖長期爭取民主和中共對著幹，但在司徒華主持下，始終掌握分寸，保持「又傾又砌」（一邊談判一邊鬥爭）。2010年，民主黨在司徒華的力主下，頂住壓力進入中聯辦談判選舉制度改革，推動香港選舉政制向前邁步。司徒華在第二年逝世，當年中國官方媒體發出新聞，雖然只有兩句話88字，但對一個一直與中共作對的人而言，這已表示了中共對司徒華「愛國愛港」的承認。

時任香港特首曾蔭權參加公祭，讚揚司徒華：「一生熱愛中華、熱愛香港，致力推動民主發展。他為人剛直不阿，一直堅持理想，從不言休。崢崢風骨，深受各界尊敬。」

可見，在司徒華年代，中國雖然不喜歡他對抗中央，但總算承認他是「愛國愛港」的。這也是香港人所懷念的「一國兩制」。

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然而，在司徒華去世後，民主派沒有一個既德高望重又能掌握分寸的的領導人。隨著年輕一輩的「接棒」，民主黨不但逐漸失去民主派的領導權，就連本黨也開始激進化，逐步被左翼政黨和右翼「港獨」勢力往激進路線上拉。2012年反國教運動，2014年占中（雨傘革命），乃至2019年逃犯條例事件，莫不如此。中共對民主黨和支聯會就越來越不耐煩了。

同時，中國在2018年的修憲，又把「共產黨領導」寫入憲法。這樣，高呼「結束一黨專政」的支聯會，就立即面對「違憲」的困境。

在香港，是以基本法為先，還是憲法為先，一直是重大爭議。儘管從法律權力看，憲法是國家級，基本法是地區級，基本法權力來源之一也是憲法31條，憲法必然大於基本法。

然而，當初制定基本法，就是為了在香港上面蓋一個保護罩，讓香港不用遵守憲法規定的「社會主義制度」。自從中國修憲之後，中國更強硬地在香港推動「一國兩制不走樣」，「香港也要遵守憲法」。支聯會的壓力已經越來越大。

最終中央通過國安法，落實「愛國者治港」，徹底改寫了香港的劇本。「香港要遵守基本法還是憲法」的爭議也宣告落幕。「愛國必須愛黨」，這樣支聯會也和其他民主派公民團體一樣，被視為「不愛國的組織」。

儘管中央要取締支聯會已不可避免，支聯會早已放出風聲考慮解散，為免法律風險也早就減少常委，遣散員工，以作準備。然而，警方步步緊逼其解散的過程令人尤為觸目驚心。

8月25日，警方向多名支聯會常委和負責人發信，指警務處處長有合理理由相信支聯會是「外國代理人」，也合理地相信發出本通知，是防止及偵查危害國家安全罪行所需要的。根據國安法43條「實施細則」附表5第3（1）條，要求支聯會在14天内交出指定物料。

警方引用這個條文有很大爭議。第一，自動交出物料（可能以後成為檢控證據）相當於要「嫌疑犯」自證其罪，與普通法不得自證其罪的原則不符。第二，如果不交出，最高刑罰是監禁六個月，但如果交出物料「不全」（這是非常可能的），最高刑罰反而高達兩年。

最後，根據支聯會副主席鄒幸彤的說法，警方錯誤引用了附表5第3（1）條，因為只有先確定了支聯會是「外國代理人」之後，警方才可以基於合理懷疑危害國安而發出「交出物料令」；然而，現在警方只是「相信」支聯會是「外國代理人」，並沒有確定「支聯會是外國代理人」。這等於跳過了一步，不符合法治原則。

儘管支聯會一直是中國的眼中釘，但把支聯會列為「外國代理人」還是太過偏離了人們的認識。

正如支聯會人所言，支聯會完全是一個根植香港社會的組織，絕大部分款項都來自香港人的捐助。莫說香港傳統民主派（即大中華派）不認同，就連「港獨派」也一直說支聯會是「大中華膠」，每年只會騙錢（籌款）和行禮如儀（六四集會），實際上是幫助中共消磨香港人抗爭意志的工具。更令人困惑的是，香港警方指責支聯會是「外國代理人」，卻至今沒有提出實質的證據，更沒有指出是哪個外國的代理人。

於是支聯會決定不交物料。9月7日，支聯會四名常委到灣仔警察總部提交信件，交代拒絕按警方國安處要求，還申請司法復核。之後警方就採取連環行動。

第二天（9月8日），警方即以「違反國安法」拘捕支聯會副主席鄒幸彤以及剩下四個常委。一天後，又高調地到位於旺角的六四紀念館搜證。

9月10日，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤均被控違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權罪」，並被拒絕保釋。鄒幸彤及另外四名常委，則因拒絕向警方國安處提交資料，被控《香港國安法》的《實施細則》中「沒有遵從通知規定提供資料罪」。

同一天，保安局局長鄧炳強向支聯會發信，指自己將向行政長官會同行政會議建議行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條下的權力，命令公司註冊處處長將「支聯會」自公司登記冊中剔除，給支聯會14天時間申訴。但這時所有支聯會正副主席和常委都在獄中，又如何能商議？到了16日，警方更要求支聯會在7天内要刪除所有數字頻道。群龍無首的支聯會於當日晚上10時，移除支聯會網站、Facebook及YouTube頻道。

至此，支聯會已再無活路。9月25日，支聯會在六四紀念館召開特別會員大會商討表決解散議案，以41票贊成，4票反對，通過解散議案。剩下來的，就只是清盤程序等例行工作了。

教協和支聯會結束後，司徒華的遺產現在只剩下一個，就是民主黨。但民主黨也前路渺茫，是生是死，無從自主，就看其造化了。

2019年7月1日，香港大學前雜志《學苑》總編梁繼平（也是編輯《香港民族論》那期的總編）在闖進立法會之後，摘下口罩，呼籲香港人抗爭：「如果我們贏，我們就一起贏，如果我們失敗，我們都會失去10年。整個公民社會都會倒退10年。」

很不幸，現在香港的公民社會何止倒退10年？簡直是全盤覆沒。2019年逃犯條例運動，如果走的不是這種路徑，是否存在另外的可能結局，當值得深思。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航