《創造文明的人：席德・梅爾回憶錄》：《文明帝國》教會我的，就是讓我理解政治人物的心情

文：席德・梅爾（Sid Meier）、珍妮佛．李．努南（Jennifer Lee Noonan）

第21章 高等教育

《文明帝國》教會我的所有事情中，我從來沒有預料到，其中一項會是我就此能夠理解政治人物的心情。批評領導者的選擇很容易，但你只要建立國家幾個回合，就會開始明白，事情沒有表面上那樣簡單。凡事都有代價，如果說玩《文明帝國》能帶來一絲理解，那麼設計這款遊戲更是能深入體會個中滋味。

這就是為什麼每一版的《文明帝國》都會換新的設計師來帶領的原因。先是有布萊恩的續作，再來傑夫接下第三棒。程式設計師索倫．詹森（Soren Johnson）替《文明帝國Ⅳ》掌舵，接著是設計師喬恩．謝弗（Jon Shafer）接下《文明帝國Ⅴ》的重擔。這個系列一直能有推陳出新的點子很好，但換人接棒也是為了休養生息。即便我們有無限的愛，做這款遊戲實在是太燒腦。《文明》系列的前輩設計師就像阿公阿嬤：我們在年輕力壯時做出了重大犧牲，現在得以含飴弄孫，把換尿布與小孩在歡的苦差事留給新手爸媽。

美術與音效會被每一輪新的技術循環完整取代，然而，除了這兩方面，《文明帝國》的設計師傳統上會遵循所謂「三分之一法則」：保留先前版本的三分之一，更新三分之一，剩下的三分之一則是全新的。近日，「更新」是「縮減規模、讓路給新事物」的同義詞，因為我們不希望把遊戲變得太複雜，害沒玩過的新手難以入門。不過另一方面，我們也不希望千篇一律，讓原本的粉絲興趣缺缺。

我們的設計師自己就是老粉絲，因此我們永遠都有加上新功能的強大動力。《文明帝國Ⅲ》嘗試加上新的間諜系統，《文明Ⅳ》新增了重要的宗教與文化機制，《文明Ⅴ》則重新翻修了圖版，採取「每格一單位」（oneunit per tile）的原則，地理布局從四邊形變成六邊形。

在製作這系列第一部遊戲的某個時間點，我其實就已經在思考剛才提及的大部分概念，但當時的技術還跟不上，或是不適合那個年代的受眾。舉例來說，六邊形網格數十年來是圖版遊戲的主流，因為六邊形可以去掉對角線的移動，明顯比正方形好。走對角線在視覺上看似無傷大雅，但從數學上來講，對角線經過的範圍遠多過直線移動，遊戲會因此失去平衡。

設計師要麼得想辦法調整不規律的速度，要麼得在玩家身上加上方向限制，而這會令玩家感到莫名煩躁，畢竟沒有人喜歡目標明明近在眼前卻遠在天邊，怎麼樣就是走不過去。很不幸，在一對一的正面交鋒中，數學的考量通常會敗給受歡迎的選項。

儘管從設計的角度來看，六邊形更為理想，《文明帝國》首度推出時，還是有人認為六邊形過於堅持技術上的細節，不適合一般的電腦使用者。為了先讓世人接受戰略遊戲，我們妥協了，採取大家熟悉的四方形。我剛才說了，凡事都有代價。

由於可能會觸犯眾怒，在初代的遊戲裡，我們沒有把奴隸制等其他新元素放進去。在這一點上，我再度學到，不論我們選了什麼都是父子騎驢，公眾人物注定不會有什麼好下場。由於《文明帝國》大受歡迎，引發了專業學者的關注，沒多久我就因為這款遊戲出現「隱喻上的人口走私」，以及整體而言替西方擴張的罪惡塗脂抹粉，被經由同儕審查的學術論文罵到臭頭。然而，到了《文明帝國Ⅳ》，我們首度試著處理奴隸制這個議題時，抗議的聲浪更為激烈。不久後，我們重製了《殖民帝國》，再度把奴隸制拿掉，結果引發史上最大的騷動。

被開第一槍後，這一類的哲學分析立刻盯上了我先前製作過的遊戲。某篇論文說那些遊戲「展現了阿圖塞式（注：Althusserian，法國的馬克思主義哲學家）的無意識文化主張」，帶有「隱藏的教育意涵」。《大海盜！》不是在講江湖上的豪俠，而是「不對稱的非法活動，看似在破壞階級現況，但最終還是鞏固了階級現況」。就連《C．P．U．巴哈》都被控揭開了「在可笑技術背後運作的意識形態力量的黑暗面」。

奇怪的是，儘管我的軍事遊戲充滿著「霸權的假設」，這類遊戲反而沒有遭到任何嚴格的審視。我猜這與遊戲自述的目的有關。《F-15獵鷹行動》單純想在軍事上制霸，《文明帝國》則顯然企圖完成宏大的野心。一旦你開始瞄準與政治無關的人性共通主題，你才會開始被那樣的標準評判，最後也不免達不到理想的期待。我只能說，我們的動機很真誠，或許是這些批評者自己吃飽太閒。

我不否認《文明帝國》最早的版本主要採取的是西方視野。當時是個冷戰論述盛行的年代，所有的事物通常會被過分簡化成好人、壞人，然後就沒了。對於一九九○年代初期的美國人來講，遊戲中的國際多元性根本是全新的概念。至少我們可以說，我們走在多元運動的最前線，至今還有很長的路要走。隨著《文明帝國》逐漸成熟，我們讓南美、亞洲、非洲文化達成遠遠更為理想的平衡。我們非常努力讓每一代的遊戲都比上一代更加包羅萬象。

事實上，我們努力到碰上另一頭的極端：出於對攝影與偶像的禁忌，新墨西哥的「全培布羅治理委員會」（注：All Pueblo Council of Governors，培布羅是傳統居住在現今美國西南部的原住民族）反對在《文明帝國Ⅴ》放進從前的培布羅領袖波普（Popé）。幸好這件事在遊戲的開發階段就被指出，我們樂於從命，改放肖松尼（注：Northern Shoshone，曾活躍於美國西部與墨西哥北部的部族）部落的波卡特洛酋長（Chief Pocatello）。我們也許偶爾會沒注意到其他的觀點，但只要有人點出來，我們絕對不會不當一回事。

至於說我們擁抱文明「進步」模式的指控，這點我無法否認，而且實務上這點無法更動，因為遊戲必須晉級。進步觀的確不是看待世界唯一的方法，但是以我們試圖創造的情境而言，這是唯一合理的做法。同樣地，有人說我們以一定的程度卡通化了歷史人物與事件，這也不是多駭人聽聞的事。所有的遊戲本質上都是簡化的，但我們在簡化的時候努力做到尊重與平衡，永遠把改善玩家的整體體驗當作目標。

如同埃默里大學（Emory University） 的歐陽泰博士（Tonio Andrade）所言：「歷史不只牽涉到過去。歷史與反映過去的現在有關。」他在Podcast《歷史重生》（History Respawned）中，與約翰．哈尼博士（John Harney）對談時提到了這句話。那集節目的來賓剖析了各種電玩遊戲帶有的文化與歷史意涵。

歐陽泰博士表示，就最新的《文明帝國》版本而言，「裡頭有很多的假設不全然符合現實，但那就是重點所在。身為歷史學家的我們，無論閱讀了多少文本，不論有多麼小心翼翼，我們依舊是在提出模型與假設⋯⋯而《文明帝國》僅僅是其中一種有形的有趣模型。」

在我們這一行，每一件事情都是在追求樂趣，而學習歷史恰巧往往是有趣的；不過有時候也超級令人沮喪就是了。我們必須提供玩家明確的是非對錯，減少痛苦的困境，原因是遊戲與其他形式的說故事不同，玩家親身代表著主要遊戲人物。事關玩家的自尊，我們必須照顧到他們的感受。

在我們的版本裡，成吉思汗快被玩家打敗時不會跪地求饒，因為那會令玩家感到不安，懷疑自己為了求勝而趕盡殺絕是否有意義，這無異於質疑遊戲本身是否值得玩。我們提供的機會通常是下一輪可以由你來扮演成吉思汗。以引人入勝的方式對照兩種都是正面但相反的體驗。這樣做的效果將永遠勝過打擊玩家的自尊，讓他們最後頭也不回地離開。

不過一般而言，我不介意哲學層面的細膩討論，我接受具有建設性的意見。我們的批評者以有理有據的方式協助我們找出盲點，最後總會帶來更加理想的遊戲。即便批評者完全說錯，依舊是好事一樁，因為那提醒了我們，我們永遠無法讓每個人都開心，最重要的是，要對得起自己的良心。

舉例來說，不是每個人都欣賞初期的《文明帝國》點出了全球暖化的議題。此外，還曾經有早期的遊戲評論人認為，我們把女性投票權放進遊戲裡「是在替政治正確的高牆增磚添瓦。」因此，我可以很自信滿滿地說，我們不受歡迎只是因為我們走得太前面，至少偶爾是這樣。

我甚至會說，這一類的對話是我們自己培養出來的。最早期的時候，學界很少會評論電玩，他們不理解真正在玩遊戲的那群人。幾乎所有的討論都以某種方式提及年齡，例如一九九七年，有作家發明了「螢幕世代」一詞（screenager）來形容我們的受眾。二○○二年，某位人類學家嘲弄《文明帝國》中不靠軍事手段取得的勝利只不過是粉飾太平的樣板，有如給無知少女崇拜的「×× 男孩」團體。不論年輕族群究竟被視為遊戲產業的負面特徵，還是為產業帶來朝氣，總是有人暗示遊戲是不成熟的人在玩的東西。

似乎沒有任何一個批評者注意到，青少年其實是最不具代表性的遊戲人口。電玩起初是成年的阿宅會從事的活動，與孩子完全無關。一九八○年，我把《搶救人質》帶回密西根老家的時候，我媽是全家唯一試圖擊敗阿亞圖拉的玩家。我妹薇琪和我弟布魯斯當時年約十歲和八歲，今日這個年紀會被視為玩電動的主要年齡層，但當時沒有任何人想到要喊他們過來玩。大家認為電腦是成年人的活動，且任何恰巧發生在電腦上的活動，也連帶被視為是成年人的事。

然而，到了一九九四年，迪士尼進入市場，四歲的萊恩坐在我的腿上玩《迪克．崔西探長破案冒險》（Dick Tracy: The Crime-Solving Adventure）是再平常不過的事。同一年，美國自律團體「娛樂軟體分級委員會」（Entertainment Software Rating Board，簡稱「ESRB」）問世，成立原因是家長誤以為所有的遊戲都適合小朋友玩。

遊戲人口沒有就此完全轉移，但按照ESRB 最初的分級來看，被標為適合「學前兒童」（Early Childhood）與「每一個人」（Everyone）的遊戲的確比「青少年」（Teen）與「成人級」（Mature）多，數量大約是二比一。這個比例一直穩定維持到二○○○年，而那一年正好是玩電動長大的世代開始離家的時刻。情勢很快就翻轉了過來，二○○三年，兒童遊戲完全失去了領先的地位。

從那時候起，兩方的人數比大約是一比一，和電影與書籍一樣。

不過，當時十八、九歲左右的玩家並沒有離遊戲遠去，他們在大學期間還繼續打電動，念碩士也繼續玩，最後大約在二○一○年時，第一批從小到大都在打電動的世代開始取得博士學位，也正好是談「遊戲造成的社會影響」（以及我們能做得更好的具體辦法）的細膩學術辯論真正開始進入主流的時刻。

學者會談論我們、批評我們的原因是他們認識我們。玩家並不是突然神奇地在學者心中獲得可信度，而是玩家長大後成為學者。我們製造出監督我們的人，而他們抱怨時，我知道那只證明了他們有多重視遊戲。

幾年前，我們在巴爾的摩舉辦了一場名為「Firaxicon」的小型遊戲聚會。我真的沒想到會有那麼多家長帶著孩子前來。這些成年人並未表現得像是被迫陪孩子參加活動，而是扮演本地嚮導的角色。母子、父女，甚至還有幾對爺孫，他們全都希望能表達出自己對遊戲的熱愛，把這個傳統傳承下去。他們不覺得玩遊戲有什麼好尷尬的，而是深感自豪。此外，他們親身證明了會打電動的人不是只有把自己關在家裡的青少年。這群人有事業，有人際關係，有家庭。《文明帝國》的後頭有人生！這點足以讓人熱淚盈眶。

近年來，我們打進主流的跡象隨處可見。《文明帝國Ⅳ》的主題曲《我們的天父》（Baba Yetu）榮獲葛萊美獎。「電玩交響音樂會」（Video Games Live）近日到全球巡演，表演完整改編成管弦版本的遊戲音樂，首演之夜售出一萬一千張門票，日後還陸續舉辦了超過四百場音樂會。有一次，《華爾街日報》（Wall Street Journal）的記者打電話給我，想知道我們是如何完美抓住賦稅政策的基本精神，以及亞當．斯密（Adam Smith）的哪些經濟理論帶給我們最多的啟發（答案是沒有，因為我從來沒讀過亞當．斯密的著作，我也不認為《文明帝國》的賦稅制度有記者講得那麼有深度）。

二○一六年，美國退休者協會（AARP）的網站刊出文章，讚美電玩帶給年長者的好處。此外，雖然還是有教授不喜歡我們簡化歷史，但也有為數不少的教授為了學術目的，指定學生研究《文明帝國》。我們的遊戲被美國各州的大學正式納入課程，包括威斯康辛州、賓州、肯塔基州、俄勒岡州、麻州、科羅拉多州、喬治亞州等等。

高中也有我們的蹤影。二○○七年，有加拿大的公司製作了《文明帝國Ⅲ》的模組《加拿大史》（HistoriCanada），擴寫了文明百科詞條，並加上精確的地圖、原住民藝術與音樂，免費發放給兩萬所學校，以及另外的八萬名學生，協助師生以第一手的方式體驗加拿大的誕生過程。

遊戲兼具教育功能完全合情合理，不過一直以來，我不是很喜歡「教育軟體」（educational software）這個標籤。我個人比較喜歡講「學習」（learning）。教育是別人告訴你該如何想，學習則是願意接受新的可能性，從個人層面上理解所學之事，從而掌握概念。如果是從教育的角度出發，的確可以斥責我們缺乏歷史的精確性，但若從學習的角度來看，責備這件事等於完全沒有抓到重點。你難道會因為真正的老鼠不會講話，就說《伊索寓言》（Aesop’s fables）沒意義嗎？

我們鼓勵玩家探索知識，並養成自己的信念。我們希望你了解選擇會帶來後果，光是一個外交舉動就有可能影響國家的命運。歷史人物不是非黑即白的典型好人或壞人，不是因為我們這樣告訴你，而是因為你親自面對過那些複雜的兩難局面。

遊戲要是做對了，玩家甚至不會意識到自己其實是在學習。你當然也可以主張，教學要是做對了，學生會在不知不覺中享受到很大的樂趣。哲學家馬素．麥克魯漢（Marshall McLuhan）說過一句名言：「任何試圖區分教育與娛樂的人，他們既不懂教育也不懂娛樂。」然而，對上傳統教學法，科技讓我們握有不可否認的優勢，我們有辦法觸及更多的學生，提供範圍更寬廣的主題，那些東西不可能一堂課就做到。

一對已婚人士告訴我們，他們依據《文明帝國》的經濟體系管理每個月的家庭收支。科羅拉多大學（University of Colorado）的教授讚美《鐵路大亨》在他小學三年級的時候，讓他理解負債的陷阱，以及破產是怎麼一回事。此外，不只一名《大海盜！》的粉絲告訴我，他們因為對加勒比海的沿岸城鎮如數家珍，地理考試拿到高分（雖然我猜他們的老師要是聽見哪些城鎮比較容易劫掠，可能就沒那麼開心）。

電子遊戲網站Kotaku 的記者提到，因為遊戲的關係，自己從小就擁有超過同齡人的豐富字彙量，包括「塔廟」（ziggurat）、「飛機副翼」（aileron）、「銳劍」（épée）、「多神論」（polytheism）等等，有讀者回覆自己也一樣，又提供了數十個例子。我兒子幾乎完全靠著電腦遊戲攻略學會閱讀。

以上的意思不是在說，我們的遊戲是為孩童設計的，但我也沒說我們的遊戲「不」是為他們設計的。我們認為，真正的好遊戲老少咸宜。以前布魯斯．雪萊會開玩笑，說我們是在圖書館的兒童區做研究，這句話不完全是譬喻。童書會省略掉細節，直接處理重要的主題。此外，童書的簡單插畫也剛好適合那個年代電腦顯示卡的限制。

童書式的資訊也提供了扎實的知識基礎，我們的玩家知道接下來會發生什麼事。我們可以在那個基礎之上添加幻想、幽默與劇情，我們也有信心，讓每一個基本元素都將引發快樂的共鳴。大人往往會忘記自己心中還有那樣的歡樂天地。成人的世界確實比較複雜，但小孩並不笨。某個點子的基本精神如果不足以引發孩童的興趣，那麼我會說，那個點子其實沒有你想的那麼有趣。

相關書摘 ►《創造文明的人：席德・梅爾回憶錄》：喜劇元素對《文明帝國》特別重要，因為治理天下本身就令人惶恐

書籍介紹

本文摘錄自《創造文明的人：席德・梅爾回憶錄——將6000年人類文明史裝進電玩裡的傳奇遊戲設計大師》，八旗文化出版

作者：席德・梅爾（Sid Meier）、珍妮佛．李．努南（Jennifer Lee Noonan）

譯者：許恬寧

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

再、玩、一、回、合！

將6000年人類文明史裝進電玩的遊戲設計師

席德・梅爾如何打造讓人欲罷不能的「精神時光屋」？

「遊戲」成為注意力爭奪戰中，讓人投入深度體驗的最有效手段，

看電玩設計師如何觀察世界、如何提煉關鍵選項，如何構思出令人廢寢忘食的遊戲？

本書為你找出「遊戲化」產生樂趣的本質：「賦予決定權」！

看完所有漫威超級英雄電影大約需要50個小時；

讀完整套《哈利波特》小說得花上60個小時；

那麼，玩席德・梅爾的遊戲呢？肯定會超過1000小時！（其實遠遠超過！）

人稱電玩遊戲教父的席德・梅爾，在個人電腦尚未普及的1980年代，投入電玩設計這個新興領域，當時他還不知道「遊戲設計師」是不是能當成養家活口的正當工作，但對席德・梅爾來說，人類天生就懂得玩遊戲，懂得設計規則取悅自己與所有人，即便是用簡單色塊＋簡單規則的簡單電玩，都能讓從未玩過電玩的人心驚膽跳。【成就解鎖：你可以在內容連載找到作者媽媽玩電玩的場景】。

《創造文明的人》細述席德・梅爾的電玩生涯，他用大量篇幅闡述「如何設計一個有趣的遊戲？」自他投入遊戲設計領域十年後，做出他最出名的電腦遊戲《文明帝國》，席德・梅爾成功將6000年人類文明史，濃縮進640k核心記憶體的遊戲裡。這款遊戲在電玩史的地位，差不多如同在電腦上發明了象棋或圍棋，其運行模式成為日後所有類似遊戲的鼻祖。玩家們盛傳，《文明帝國》就像是「精神時光屋」，真正意義上的恍如隔世，廢寢忘食、通宵達旦是正常發揮。本書將解答席德・梅爾究竟是如何創作出讓人如此沉迷的遊戲。

遊戲設計師的工作，是讓所有人都成為「玩家」

除了經典的《文明帝國》，本書詳述席德・梅爾構思各種遊戲的過程。本書提到的每一款遊戲都有一個共通點：由有趣的決定串連而成。

席德・梅爾告訴他的讀者與玩家，平日，我們被各種決定包圍，遊戲也一樣，我們所做的每一件事全是抉擇。究竟「有不有趣」，端看個人主觀品味，但美好的「擁有選擇權」讓遊戲不同於其他媒體。少了玩家的投入，就沒有遊戲；反過來講，只需要設計一個互動，就能讓旁觀者變參與者，就此成為玩家。

值得閱讀《創造文明的人》的3個理由

1. 簡單＋簡單＋ｎ＝創新的世界

《當個創世神》（Minecraft）、《動物森友會》等沙盒遊戲在世界各地走紅，玩家在建立、經營自己的世界中獲得樂趣。這源自於人們最根本的創造欲望。遊戲都是從最簡單的根本元素開始建立，席德・梅爾在書中提到「簡單＋簡單＝複雜」。然而，難就難在，如何將本來複雜的世界，解構成簡單的元素。

作為道道地地的工程師，席德・梅爾的語言是0與1，他用0與1打造出6000年人類文明史的模型，將文明中的各種「簡單」元素抓出，再設計成可以運作的遊戲，玩家可以藉由每個回合的選擇，在歷史的長河中打造歷史文明，你可以是腓特烈大帝，也可以是聖雄甘地，但你不全然是這些歷史偉人，你可以依照自己的喜好，成為文明大國，贏得遊戲。席德・梅爾告訴讀者：選擇帶來樂趣。但他沒有說的是，讀者可以從這本回憶錄裡得到找到關鍵選項的智慧與方法。

2. 打造令人深度沉浸的「遊戲化」過程

遊戲使人沉浸，電玩尤其如此。電玩從台機、電視遊戲主機、掌上型遊戲機、電腦，一路發展到現在的VR、AR，無不使人更進一步的沉浸其中，但我們能說單單只是因為技術與工具進步，而使人沉浸嗎？真正使人沉浸其中的，是遊戲的設計。

透過本書，讀者可以站在大師的肩膀上，與大師在同等視角進行觀察、設計、製作。席德・梅爾說：「萬事萬物都有引人入勝之處，也因此遊戲設計師的主要工作，不是讓某樣東西變有趣，而是要「找」出樂趣。」接下來就是將日常觀察到的現象解構，拆成各種元素，接著把元素去蕪存菁設計進遊戲中。

閱讀席德・梅爾設計遊戲的過程，就像是閱讀他如何藉由0與1二進位撰寫精彩闖關故事：「在遊戲中置入哪些選擇，會讓玩家更投入？哪些選擇互相調和、矛盾，可以讓玩家更有樂趣？」這種遊戲化的過程同樣可以類比在工作、生活上，本書藉由遊戲大師之眼、手，讓讀者的視野更不同。

3. 一個人的品牌效應

席德・梅爾（Sid Meier）這個名字在電玩圈，等同「好玩」。當席德・梅爾從業餘愛好，到全心投入電玩遊戲設計十年後，他的行銷團隊都有個默契，將所有席德・梅爾有參與的遊戲（不管參與度），都冠上席德・梅爾之名（Sid Meier’s），其中就包括著名的《文明帝國》系列（Sid Meier’s Civilization）。席德・梅爾並不是特別善於經營個人的人，他是專精在程式領域的工程師、匠人，認真的內向者，在這個似乎特別善待外向者的「個人即品牌」世代，本書可以提供給內向者經營個人品牌的歷程與思維。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九